04.09.2024, 15:31 4351
Стена улыбок деревни Хуамао
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
Рассказать друзьям
Первое, что видят посетители в деревне Хуамао, - это "Улыбающаяся стена", украшенная фотографиями улыбающихся жителей деревни.
В июне 2015 года Си Цзиньпин посетил эту деревню, и когда Си Цзиньпин сидел с жителями деревни во дворе дома Ван Чжицяна и беседовал о повседневной жизни, он поделился тем, что хорошая политика партии или плохая, зависит от того, заставляет ли она людей улыбаться или плакать. Если жители деревни улыбаются, это указывает на хорошую политику, которую следует поддерживать; если они плачут, это означает, что политика нуждается в доработке и корректировке.
19 октября 2017 года, во время обсуждения доклада на 19-м Национальном съезде Коммунистической партии Китая, Пан Кэган, секретарь парткома деревни Хуамао и делегат съезда, подарил Си Цзиньпину недавнюю фотографию своей деревни. Си Цзиньпин отметил, что красивая фотография похожа на пейзажную картину. Изображение вдохновило Си Цзиньпина задуматься о роли сельского туризма в борьбе с бедностью, и он отметил, что руководящий принцип сельского туризма "прозрачные воды и пышные горы являются бесценными активами" показывает, как ресурсы могут быть преобразованы в активы.
Мы должны воспользоваться возможностью развития сельского туризма, превратить ресурсы в активы и воплотить в жизнь концепцию, согласно которой зеленая вода и зеленые горы - это золотые и серебряные горы", - отметил председатель.
В 2023 году деревню Хуамао посетило 1,18 миллиона человек, что принесло более 30 миллионов юаней дохода от туризма. Средний располагаемый доход на душу населения в деревне достиг 24 000 юаней, что в четыре раза больше, чем в 2012 году, что вызвало еще больше улыбок на лицах жителей деревни.
новости по теме
04.09.2024, 23:12 2946
Китай установил на Луне государственный флаг из базальтового волокна
Фото: Пятизвездный красный флаг, изготовленный из базальтового волокна, развернулся на посадочном модуле Чанъэ-6, приземлившемся на обратной стороне Луны. Фотоматериал предоставлен Китайским национальным космическим управлением
Рассказать друзьям
4 июня текущего года на обратной стороне Луны Китаем был успешно развернут пятизвездный красный флаг, доставленный посадочным модулем миссии "Чанъэ-6". Это первый случай, когда КНР самостоятельно подняла национальный флаг на обратной стороне естественного спутника Земли, сообщает газета Жэньминь жибао.
Флаг весит 11,3 грамма, что легче двух монет в 1 юань. Для изготовления флага использовался инновационный материал - базальтовое волокно диаметром 1/3 человеческого волоса. Данный вид волокна производится путем измельчения натурального базальта и его плавления при высокой температуре.
Базальтовое волокно обладает уникальными свойствами, такими как легкий вес, высокая прочность, устойчивость к коррозии и экологическая безопасность. Оно выдерживает температуры от -269°C до +700°C, что подчеркивает его исключительную ценность", - отмечает академик китайской академии наук (КАН) и бывший директор института геологии КАН Лю Цзяци.
В деревне Даюэцзяшань волости Чэньцзява уезда Юйсянь провинции Хэбэй (Северный Китай) расположены натуральные залежи базальта высотой с человеческий рост.
Это естественный вид базальта, который в изобилии встречается в Китае", - поясняет академик.
Производство базальтового волокна сопряжено с технологическими вызовами. Чжу Чжаочунь, руководитель компании "Синьюань", занимающейся добычей, переработкой и продажей базальта, более 10 лет работал над повышением однородности сырья.
Именно эта компания поставила базальтовое сырье для создания каменного пятизвездного красного флага. Ежегодно "Синьюань" перерабатывает около 100 тыс. тонн базальта, но только десятая часть уходит на производство волокна. Стоимость такого сырья составляет 600 юаней (84,30 долларов США) за тонну, что в 3 раза превышает цену на камень для дорожного строительства.
Базальтовое волокно, использованное для изготовления флага на Луне, было произведено компанией "Хуэйэрцзе" по разработке новых материалов в городе Сянъян провинции Хубэй (Центральный Китай).
На заводе компании базальт плавится при температуре 1450-1500°C, затем расплав проходит через специальные фильеры и под высоким натяжением формируется в тончайшие золотисто-коричневые нити. Благодаря многолетним разработкам компания способна производить волокно диаметром всего 5 мк и длиной до 10 км.
Представитель "Хуэйэрцзе" сообщил, что обычное базальтовое волокно стоит 15 тыс. юаней (2,11 тыс. долларов США) за тонну, в то время как новый продукт - базальтовое волокно диаметром 5 микрон - продается по цене 60-70 тыс. юаней (8,43-9,84 тыс. долларов США) за тонну.
Базальтовое волокно обладает превосходными теплоизоляционными и радиационно-защитными свойствами, но оно относится к неорганическим волокнам, имеет гладкую поверхность и хрупкую структуру, что затрудняет его прядение. Для решения этой проблемы уханьская текстильная компания "Юйдахуа" совместно с Уханьским текстильным университетом разработала технологию объединения базальтового волокна с другими материалами.
В октябре 2023 года после передачи образца флага, предназначенного для установки на Луне, исследовательская группа начала искать сферы для промышленного применения новой технологии, надеясь стимулировать дальнейшее развитие индустрии высокоэффективных волокон.
"Юйдахуа" выпустила новую огнестойкую и термостойкую базальтовую волоконную ткань, которая на ощупь напоминает джинсу.
Не только в текстильной отрасли, но и в автомобильной, авиационной, медицинской и других отраслях также следят за разработкой базальтового волокна", - сказал Цао Гэньян, член команды разработчиков китайского флага на Луне и профессор Уханьского текстильного университета.
Сферы применения базальтового волокна постоянно расширяются: из него делают устойчивые к тайфунам садки для разведения устриц, лопасти ветрогенераторов, опоры солнечных батарей, композитную арматуру, защитные слои кабелей и т. д.
В апреле этого года китайская автомобилестроительная компания FAW выпустила новую модель автомобиля, в которой некоторые детали интерьера изготовлены из композитного материала на основе базальтового волокна. Это позволило снизить вес деталей более чем на 20% при сохранении их исходных характеристик, а также максимально устранило неприятный запах в салоне.
По оценкам отраслевых экспертов, к 2030 году объем потребления базальтового волокна в автомобильной промышленности достигнет 320 тыс. тонн, объем производства такого материала в денежном выражении - 8,4 млрд юаней (1,18 млрд долларов США), что сможет поддержать рынок комплектующих в нижнем звене отрасли объемом более 47 млрд юаней (6,60 млрд долларов США).
Китай стал мировым лидером по производству базальтового волокна. В 2023 году производство достигло 30 тыс. тонн, что составляет 75% от общемирового показателя. Экспорт такого материала оценивается в 9 тыс. тонн. Страна также лидирует по количеству патентов в этой области. По состоянию на сентябрь 2023 года во всем мире насчитывалось более 13 тыс. патентов (включая заявки) на базальтовое волокно, из которых более 8,6 тыс. приходилось на Китай, что составляет 66% от общего числа.
Инновационные исследования продолжаются. В лаборатории Университета Дунхуа в Шанхае проводятся эксперименты по производству волокна из лунного грунта, доставленного миссией "Чанъэ-5", в условиях, имитирующих лунную среду без кислорода, с микрогравитацией и низким давлением.
Лунный грунт схож с базальтом по химическому составу. Волокна, изготовленные из лунного грунта с использованием технологии производства базальтового волокна, могут стать строительным материалом для создания лунной базы в будущем, удовлетворив потребность в строительных материалах на Луне", - сказала Чжу Мэйфан, академик КАН и декан института материаловедения и инженерии университета Дунхуа.
Автор: Корреспонденты газеты "Жэньминь жибао" Юань Таосюн, Чжан Тэнъян
02.09.2024, 15:49 9311
Си Цзиньпин призвал к продвижению социализма с китайской спецификой по случаю 120-летия со дня рождения Дэн Сяопина
Фото: russian.people.com.cn
Рассказать друзьям
Пекин. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил выдающийся вклад покойного руководителя Китая Дэн Сяопина и призвал к дальнейшему продвижению начатого им дела социализма с китайской спецификой. Это заявление он сделал на собрании, посвященном 120-летию со дня рождения Дэн Сяопина. Мероприятие было организовано ЦК КПК и прошло в первой половине дня 22 августа в Доме народных собраний в Пекине, сообщает издание "Жэньминь жибао".
Необходимо продолжать углубленно изучать теорию Дэн Сяопина и внедрять ее на практике, заявил Си Цзиньпин.
Выдающийся вклад Дэн Сяопина имеет большое значение для партии, народа, страны, нации и всего мира. Его подвиги вошли в историю и будут вечно вдохновлять будущие поколения", - сказал Си Цзиньпин.
Дэн Сяопин был ядром руководящего коллектива ЦК КПК второго поколения, генеральным архитектором социалистических реформ, открытости и модернизации в Китае, первопроходцем пути социализма с китайской спецификой, отметил Си Цзиньпин, добавив, что Дэн Сяопин также был великим интернационалистом, внесшим значительный вклад в дело мира и развития во всем мире.
Дэн Сяопин прожил славную, боевую и необыкновенную жизнь", - сказал он.
Си Цзиньпин отметил, что после "культурной революции", десятилетней смуты, которая завершилась в 1976 году, Дэн Сяопин возглавил партию и народ в достижении великого исторического перелома.
По его словам, Дэн Сяопин способствовал осуществлению нового скачка в китаизации марксизма, открыл новые горизонты в социалистической модернизации и наметил правильный путь для полного воссоединения Родины.
По словам Си Цзиньпина, исторические заслуги Дэн Сяопина, отличающиеся своим всеохватывающим и новаторским характером, оказали глубокое и далеко идущее влияние как на Китай, так и на весь мир в целом.
Мы всегда будем помнить его великие исторические подвиги и чтить его благородный революционный стиль", - отметил председатель КНР.
Китайский лидер констатировал, что самое важное идеологическое достояние, оставленное Дэн Сяопином, - это основанная им теория Дэн Сяопина. Необходимо продолжать углубленно изучать и применять эту теорию для решения насущных задач, указал Си Цзиньпин.
Лучший способ чтить память Дэн Сяопина - продолжать продвигать начатое им дело социализма с китайской спецификой", - подчеркнул председатель КНР.
Си Цзиньпин призвал к дальнейшему всестороннему углублению реформ, чтобы непрерывно обеспечивать мощный импульс и институциональные гарантии для модернизации в китайском стиле.
Он отметил необходимость ускорять темпы строительства модернизированной экономической системы, продвигать большую самодостаточность в научно-техническом секторе, всемерно развивать передовую социалистическую культуру.
Китайский лидер также призвал приложить усилия для содействия более заметному существенному прогрессу в достижении общего процветания для всего народа.
Как указал Си Цзиньпин, осуществление полного воссоединения Родины было неизменным чаянием Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и других революционеров старшего поколения.
Председатель КНР призвал продвигать мирное развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива, непоколебимо противостоять "независимости Тайваня", защищая суверенитет и территориальную целостность Китая.
Китай - это незыблемая сила, защищающая мир во всем мире", - подчеркнул Си Цзиньпин, призвав все время высоко нести знамя мира, развития, сотрудничества и общего выигрыша.
Си Цзиньпин заверил, что Китай будет принимать активное участие в реформировании и строительстве системы глобального управления, непрерывно предоставляя миру новые возможности посредством нового прогресса модернизации в китайском стиле.
По данным издания, на собрании, прошедшем под председательством Цай Ци, присутствовали такие высокопоставленные руководители Китая, как Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Дин Сюэсян, Ли Си и Хань Чжэн. Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Дин Сюэсян. Ли Си и Цай Ци являются членами постоянного комитета политбюро ЦК КПК. Хань Чжэн занимает пост заместителя председателя КНР.
30.08.2024, 17:37 19321
Россия выступает за интеграцию ЕАЭС и строительство "Пояса и пути"
Фото: россиясегодня.рф
Рассказать друзьям
Пекин. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Российская Федерация активно поддерживает углубление евразийской интеграции, сочетая развитие Евразийского экономического союза и строительство "Пояса и пути", расширяя обмены в различных регионах и областях и формируя будущее, ориентированное на большое евразийское партнерство, заявила в ходе Форума регионального сотрудничества "Пояса и пути" - 2024" заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Ольга Лисогор.
По словам Ольги Лисогор, за последние десять лет инициатива Китая по совместному строительству "Пояса и пути" вышла за рамки секторов, стран или региональных альянсов, сформированных по географическому признаку. В настоящее время более 150 стран присоединились к инициативе "Пояса и пути" различными способами.
Было решено, что совместное строительство "Пояса и пути" стало глобальной инициативой, объединяющей все континенты и людей всех стран. Поэтому расширение и углубление гуманистического подтекста в рамках инициативы "Один пояс, один путь", взаимопонимание между людьми со всего мира и расширение каналов коммуникации чрезвычайно важны для реализации крупномасштабных проектов в рамках этой инициативы", - отметила спикер.
Она подчеркнула, что СМИ - это одна из ключевых областей, где можно укрепить международное сотрудничество, поскольку "мир становится все ближе и ближе и роль СМИ в формировании общественного мнения и укреплении международных отношений также возрастает день ото дня".
Традиционные формы СМИ больше не способны в полной мере удовлетворять потребности современного общества. В настоящее время появляются новые медиа, такие как социальные сети, мультимедийный контент и другие. цифровые платформы приобретают все большее значение. Они предоставляют уникальную возможность для сотрудничества и обмена информацией между нашими странами. Мы можем использовать эти инструменты для формирования положительного имиджа нашей страны и народа, расширения культурных обменов и содействия развитию туризма и инвестиций", - поделилась мнением Ольга Лисогор.
Особое внимание, отметила она, следует уделять обменам между молодыми специалистами, совместным проектам по обучению на стажировках и семинарам - это способ воспитания нового поколения профессионалов.
Также стоит обратить внимание на искусственный интеллект, который открывает огромные возможности для развития новых медиа. ИИ может быть использован для создания более качественного и разнообразного контента, улучшения поиска информации и обеспечения безопасности данных, а также для внедрения технологий искусственного интеллекта в новые медиа.
Совместная работа может не только значительно повысить эффективность работы, но и ускорить научно-технический прогресс. В связи с поляризацией технологической сферы, укреплением технологий и ростом торгового протекционизма в некоторых странах нам как никогда необходимо делиться лучшими результатами в области применения высоких технологий. Для более эффективного развития новых средств массовой информации нам необходимо создать платформы международного сотрудничества. Эти платформы могут не только помочь нам обмениваться опытом и знаниями, но и помочь нам совместно разрабатывать новые технологии и исследовать новые методы работы", - предложила эксперт.
На первом этапе, по ее словам, это может быть интегрированная платформа, созданная для специальных корреспондентов, блогеров и селфи-медиа.
В отличие от существующих социальных сетей, такая интегрированная платформа, с одной стороны, может самостоятельно формировать новостную повестку и обеспечивать надежность, публичность и высокое качество распространяемой информации. С другой стороны, он также может воспользоваться преимуществами новых медиа-технологий для получения контента со всего мира в режиме реального времени", - пояснила Лисогор.
Она добавила, что эти платформы могут объединить журналистов, блогеров и представителей СМИ со всего мира, предоставляя им возможность обмениваться опытом, сотрудничать и разрабатывать совместные проекты, что поможет укрепить взаимопонимание и сотрудничество между странами.
30.08.2024, 16:46 19906
Глава "Жэньминь жибао" призвал строить Шелковый путь сердец
Фото: россиясегодня.рф
Рассказать друзьям
Пекин. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель издания "Жэньминь жибао" То Чжэнь, выступая с докладом на Форуме регионального сотрудничества "Пояса и пути" - 2024, призвал строить Шелковый путь сердец и умов людей.
В своем выступлении То Чжэнь отметил, что газета "Жэньминь жибао" в полной мере использует преимущества новостных репортажей, комментариев и теоретических статей, а также средств массовой информации.
Совместно со СМИ газета подробно освещает строительство "Пояса и пути" и подробно рассказывает о прогрессе и результатах, достигнутых в рамках проекта, чтобы люди со всего мира могли по-настоящему ощутить реальные преимущества строительства", - сказал спикер.
То Чжэнь призвал масс-медиа к дальнейшему совершенствованию сотрудничества посредством совместных интервью, визитов, обмена информацией, создания совместных программ, технического сотрудничества, обучения.
Обогащайте содержание сотрудничества, расширяйте каналы сотрудничества, внедряйте инновационные методы коммуникации, повышайте эффективность коммуникации, будьте хорошим мостом, стройте шелковый путь сердец и умов людей и вместе рисуйте прекрасную картину", - обратился глава издания к участникам форума.
То Чжэнь напомнил слова председателя КНР Си Цзиньпина о том, что совместное строительство "Пояса и пути" направлено на развитие, обеспечивает взаимовыгодные условия и вселяет надежду на будущее.
В завершение гендиректор "Жэньминь жибао" призвал СМИ объединиться в качественном продвижении "Пояса и пути".
Напомним, 28 августа в Чэнду открылся Форум регионального сотрудничества "Пояса и пути" - 2024, посвященный теме "Укрепление сотрудничества СМИ в интересах общего развития". Участники форума приняли совместную инициативу по сотрудничеству СМИ в рамках "Пояса и пути".
29.08.2024, 15:26 23321
Совместную инициативу по сотрудничеству СМИ в рамках "Пояса и пути" приняли участники форума в Чэнду
Фото: Жэньминь жибао
Рассказать друзьям
В Чэнду завершился форум сотрудничества СМИ "Один пояс, один путь", по итогам которого была принята совместная "Инициатива по сотрудничеству СМИ в рамках "Пояса и пути", сообщает корреспондент агентства.
Что предлагает документ:
- С момента создания инициативы "Один пояс, один путь" (BRI) страны-партнеры, сосредоточившись на главной теме взаимодействия, усилили координацию политики, связность инфраструктуры, беспрепятственную торговлю, финансовую интеграцию и связи между людьми. Они внесли вклад в глобальные связи, создали платформы для международного экономического сотрудничества и стимулировали мировой экономический рост.
- Поскольку BRI вступает в новую стадию высококачественного развития, следует и дальше использовать роль сотрудничества СМИ в культурном обмене и взаимном обучении. Средства массовой информации стран-участниц должны поддерживать дух Шелкового пути: мир и сотрудничество, открытость и инклюзивность, взаимное обучение и взаимную выгоду. Они должны придерживаться принципа совместного планирования, совместного строительства и совместного извлечения выгоды; распространять справедливую, объективную и правдивую информацию; избегать предвзятости, фейковых новостей и дезинформации и стремиться к более глубокой взаимосвязанности.
- Используя в полной мере платформы многостороннего сотрудничества, такие как Belt and Road 1 News Network, СМИ должны и дальше укреплять сотрудничество, обогащая как содержание, так и форму своего сотрудничества, а также расширять каналы и платформы, на которых оно размещается. Они должны проводить совместные интервью, обмен сотрудниками и информацией, наладить совместное производство программ, техническое сотрудничество и совместную рекламу. Они должны использовать коллективную силу СМИ для эффективного рассказа историй BRI; историй об общем развитии и взаимной выгоде; историй об углублении регионального сотрудничества и улучшении глобального управления; историй о содействии взаимному обучению между цивилизациями и расширении связей между людьми.
- По мере того, как мы движемся к следующему золотому десятилетию BRI, СМИ будут работать вместе, чтобы передавать и продвигать дух Шелкового пути, его дружбу и содействовать высококачественному развитию BRI. СМИ будут помогать странам по всему миру совместно достигать модернизации, строить открытый, инклюзивный и взаимосвязанный мир для общего развития и содействовать построению сообщества с общим будущим для человечества.
Напомним, вчера в Чэнду открылся Форум регионального сотрудничества "Пояса и пути" - 2024, посвященный теме "Укрепление сотрудничества СМИ в интересах общего развития".
28.08.2024, 10:11 27066
В Чэнду открылся Форум регионального сотрудничества "Пояса и пути" - 2024
Форум посвящен теме "Укрепление сотрудничества СМИ в интересах общего развития"
Рассказать друзьям
Пекин. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Чэнду (провинция Сычуань, КНР) состоялось торжественное открытие Форума регионального сотрудничества "Пояса и пути" - 2024, посвященного теме "Укрепление сотрудничества СМИ в интересах общего развития", передает корреспондент агентства.
На форуме представлена инициатива Чэнду "Сотрудничество в области СМИ "Один пояс, один путь", направленная на укрепление системы обмена информацией по наглядной истории Шелкового пути, углубление культурной интеграции, содействие взаимной выгоде и взаимовыгодному сотрудничеству, укрепление консенсуса и сбор коллективных сил для продвижения высококачественного сотрудничества "Один пояс, один путь", - рассказали в оргкомитете мероприятия, которое проводит главное издание Компартии Китая "Жэньминь Жибао".
21.08.2024, 17:07 36011
Названы причины популярности китайских товаров на мировом рынке
Фото: Жэньминь жибао
Рассказать друзьям
Во время Олимпийских игр 2024 года в Париже многие спортивные товары привлекли особое внимание публики, отмечает газета "Жэньминь жибао".
К примеру, теннисные столы, оснащенные системой изменяемого освещения, которую можно регулировать с помощью смартфона или аппарата дистанционного управления; маты для дзюдо с интеллектуальными чипами и гибкими пьезоэлектрическими пленками, способными в реальном времени собирать информацию о силе, скорости и траектории движений; "умные" футбольные мячи с функцией распознания более 500 движений в секунду, эта технология в сочетании с отслеживанием конечностей помогает арбитрам фиксировать игру рукой, а также определять офсайд, повышая точность и прозрачность судейства. Роль технологий в проведении Олимпиады наглядно демонстрирует привлекательность синтеза науки и спорта.
Стоит отметить, что все вышеупомянутые спортивные товары произведены в Китае: теннисные столы из города Шанхая, маты для дзюдо - из провинции Шаньдун, а футбольные мячи с чипами - из провинции Цзянсу. Китайское производство и инновации повысили качество проведения Олимпийских игр, а также способствовали обмену технологическими достижениями в глобальном масштабе.
Китайская продукция не только популярна на Олимпийских играх, но и завоевывает высокую оценку на международном уровне. В Дубае (ОАЭ) электромобили китайского производства пользуются большой популярностью. Местный автодилер объясняет это явление "высоким качеством и передовыми технологиями". Тоннелепроходческий щит CREG №1238, произведенный китайской компанией China Railway Engineering Equipment Group Co., Ltd. (CREG), был экспортирован в Сингапур. От футбольных мячей с чипами до щитовых комплексов, независимо от размера и области применения, продукция китайского производства востребована во всем мире. Это в значительной степени свидетельствует о том, что китайские товары приносят пользу мировым потребителям и стимулируют модернизацию глобальной промышленности.
Почему китайская продукция популярна на мировом рынке? На протяжении долгого времени производственные ресурсы и промышленная база, накопленные Китаем, являются ключом к усилению взаимодействия между внутренним и международным рынками и ресурсами. Если говорить о масштабах промышленности, то в Китае существует 41 основная промышленная категория, 207 средних промышленных подкатегорий и 666 малых промышленных подкатегорий. КНР является единственной в мире страной, где имеются все промышленные категории в соответствии с принятой ООН промышленной классификацией. С точки зрения структур отраслей, Китай стремится к трансформации и модернизации промышленности, расширяя ассортимент продукции, увеличивая технологическое содержание и качество, делая как производственную, так и экспортную структуру более разнообразной и высококачественной.
Преимущества китайского производства на мировом рынке достигнуты благодаря производственным мощностям, передовым технологиям и высокой конкурентоспособности, а также отражают рациональное разделение труда и сравнительные преимущества в международной торговле.
Статистика показывает, что Китай производит более 60% термокружек в мире. В городе Юнкане провинции Чжэцзян (Юго-Восточный Китай) и прилегающих районах существует полная и эффективная цепочка производства термокружек и сильная техническая поддержка, что обеспечивает низкую себестоимость, высокую эффективность и хорошее качество продукции, привлекая к сотрудничеству зарубежные бренды. Сегодня местные производители уделяют больше внимания инновациям в производстве, дизайне и технологиях, таким образом оптимизируя функциональные характеристики продукции и открывая новые рыночные возможности. Это говорит об устойчивости и преимуществах производственной цепочки, цепочки поставок и инновационной цепочки Китая.
Фактически, выход китайской продукции на мировой рынок также показывает, что КНР выступает ключевым звеном в глобальных производственных цепочках и цепочках поставок. Будь то поставки сырья, производство компонентов или сборка и продажа продукции, китайское производство обеспечивает стабильность глобальной промышленности. В этом смысле китайские производственные мощности таят в себе движущие силы мировой экономики, а Китай, связывающий мир, превращает цепочки поставок в "цепочки взаимной выгоды".
В определенной степени история глобализации повествуется через продукты и пишется через цепочки поставок, так что различные экономики должны держаться вместе, а не действовать в одиночку. Только путем постоянного совершения и применения научно-технических инноваций можно лучшим образом трансформировать и модернизировать традиционные отрасли, создавать новые отрасли и заблаговременно планировать дальнейшее развитие отраслей.
Как в настоящем, так и в будущем общая тенденция экономической глобализации останется неизменной. Китай продолжит осуществлять политику открытости, а высококачественная продукция китайского производства будет и впредь приносить пользу всему миру.
05.08.2024, 16:00 54136
Китай придает особое значение экологической защите в ходе реализации крупных инженерных проектов
Фото: Жэньминь жибао
Рассказать друзьям
На гидроэлектростанции "Хуанцзинься" в городе Ханьчжуне провинции Шэньси экологический рыбоход длиной 1908 метров поднимается вверх вдоль плотины. Благодаря созданным каналам пополнения воды, каналам для сбора рыбы и отверстиям для прохода рыбы в период нереста через рыбоход ежедневно мигрирует около 3 тысяч рыб, сообщает "Жэньминь жибао".
Еще на этапе первоначального планирования и проектирования мы полностью учли особенности миграции и нереста рыб в реке Ханьцзян, построив экологичный рыбоход для обеспечения их беспрепятственной миграции", - пояснил сотрудник ГЭС.
ГЭС "Хуанцзинься" является крупным узлом управления водными ресурсами в рамках проекта, который перенаправляет воду из реки Ханьцзян, крупнейшего притока Янцзы, в реку Вэйхэ, крупнейший приток Хуанхэ, для удовлетворения потребностей в воде городов Шэньси, в том числе Сианя и Сяньяна.
Сегодня экологически ориентированные сооружения, такие как рыбоходы, птичьи коридоры, водопропускные трубы и экодуки, становятся крайне необходимыми для крупных инженерных проектов по всей стране.
В ходе реализации инженерных проектов по всей стране все чаще используются более экологичные и инновационные подходы.
В частности, с самого начала строительства Цинхай-Тибетской железной дороги, самой высокой и длинной в мире высокогорной железной дороги, было инвестировано 1,54 млрд юаней на защиту экологи вдоль маршрута. Железная дорога, соединяющая провинцию Цинхай на северо-западе Китая и Сицзанский автономный район на юго-западе страны, охватывает 33 специальных прохода для миграции диких животных. Чтобы свести к минимуму беспокойство дикой природы, поездам запрещено подавать звуковые сигналы при прохождении здесь.
Крыша железнодорожного вокзала Сюнъань в новом районе Сюнъань провинции Хэбэй состоит из 17,7 тысячи поликристаллических кремниевых фотоэлектрических панелей, генерирующих в среднем 5,8 млн киловатт-часов электроэнергии в год. Это позволяет ежегодно экономить 1,8 тысячи тонн условного топлива и сокращать выбросы углекислого газа на 4,5 тысячи тонн, что эквивалентно посадке 12 га деревьев.
Во время строительства моста Сянган-Чжухай-Аомэнь, самого длинного в мире морского моста, популяция китайских белых дельфинов, находящихся под государственной охраной первой категории в КНР, увеличилась с 1,2 до более 2 тысяч особей.
Строители моста заявили, что мегапроект "является не только вехой в переходе Китая от крупной мостостроительной страны к мостостроительной державе, но и памятником, представляющим гармоничное сосуществование человека и океана".
Китай придает большое значение поддержанию гармонии между человечеством и природой в своем планировании развития. Опираясь на несущую способность и ресурсы окружающей среды, страна постоянно культивирует новые движущие силы и преимущества развития через высокоуровневую защиту природы. Эффективно снижая ресурсные и экологические издержки и постоянно усиливая потенциал и импульс развития, КНР удается одновременно повышать экономическую, социальную и экологическую эффективность.
Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что новые качественные производительные силы по своей сути являются "зелеными". Инновации и прорывы, достигнутые в рамках крупных проектов страны, облегчают понимание глубокого смысла этого замечания.
Во время строительства транспортного коридора Шэньчжэнь - Чжуншань, мегаперехода через море на юге Китая, строители столкнулись с проблемой транспортировки сборных погружных труб общей длиной 5035 метров с производственной базы на строительную площадку, расстояние между которыми достигает примерно 50 километров. Проектная команда предложила построить интегрированное судно для транспортировки и установки погружных труб, что сократило объем дноуглубительных работ более чем на 10 млн куб. м и снизило выбросы выхлопных газов примерно на 1 млн кубических метров по сравнению с традиционными методами буксировки.
Гармония между человечеством и природой является важной особенностью китайской модернизации. В Китае считается, что для продвижения инноваций в моделях развития необходимо придерживаться идеи "прозрачные воды и покрытые пышной растительностью горы - бесценное достояние", ускорять инновации в "зеленых" технологиях и применение передовых "зеленых" технологий, продвигать глубокую интеграцию промышленной цифровизации и интеллектуализации с "зеленым" развитием, тем самым закладывая прочную "зеленую" основу для высококачественного развития.
При разработке планов крупных инженерных проектов КНР придает равное значение экологической защите и экономическому развитию. Фокусируясь на общей картине, но также уделяя внимание деталям, страна инициативно принимает проактивные стратегии для своих крупных инженерных проектов. КНР готова создавать новые чудеса и писать новую главу китайской модернизации, характеризующуюся гармоничным сосуществованием человека и природы.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
05.09.2024, 09:55В Актобе похитили выделенные на приобретение племенного КРС субсидии и кредиты на 1 млрд тенге 05.09.2024, 11:0115491Один из расхитителей бюджетных средств в Шымкенте избежал уголовного наказания 05.09.2024, 09:2614371Прокуроры инициировали иски о возврате в госсобственность имущества на 4,8 млрд тенге 05.09.2024, 11:1114361Убийство подростка в Актюбинской области: директор школы снят с должности 05.09.2024, 11:5613206В Казахстане возросло количество фактов интернет-мошенничества 29.08.2024, 12:40166091В Казахстане могут ввести сбор биометрических данных при регистрации SIM-карт 29.08.2024, 15:01164956Токаев выступит с ежегодным посланием народу Казахстана 2 сентября 29.08.2024, 13:16164871Токаев наградил работников нефтегазовой отрасли 29.08.2024, 20:37152306Пшеницу пытались незаконно ввезти в Казахстан из России 29.08.2024, 16:08147911Около 336 млрд тенге инвестиций планируют привлечь в модернизацию инженерных сетей 06.08.2024, 18:58306936Археологи обнаружили древние артефакты в Восточном Казахстане 06.08.2024, 15:38305876Казахстанцам порекомендовали воздержаться от посещения ряда регионов Великобритании 23.08.2024, 20:01288596Пьяного гражданина Германии сняли с авиарейса Астана - Варшава 06.08.2024, 12:07272246В новом учебном году 1,7 млн учеников обеспечат бесплатным школьным питанием 23.08.2024, 15:29266441Ударила и укусила во время выселения: суд признал супругу Марата Айтенова виновной
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?