Сто дней режима независимых таможенных операций: Хайнань стремительно раскрывает потенциал развития

На взгляд большинства людей, маленькая электрическая лампочка вряд ли может иметь какое-то отношение к должностным заслугам.





Тем не менее более 30 лет назад, находясь на посту руководителя комитета КПК округа Ниндэ, одного из самых бедных районов провинции Фуцзянь на востоке Китая, Си Цзиньпин сказал местным чиновникам, что обеспечение доступа к предметам первой необходимости для жителей отдаленных и труднодоступных районов, даже к таким элементарным товарам, как электрические лампочки и мыло, также является реальным и добрым делом в области управления.





Это замечание затронуло актуальный и глубокий вопрос: следует ли оценивать должностные заслуги чиновника на основе краткосрочных экономических результатов, амбициозных проектов, полученных наград или же ощутимого улучшения благосостояния народных масс?





Ответ у Си Цзиньпина на этот вопрос заключается в том, что следует сформировать "правильное понимание должностных заслуг". Это руководящий принцип для должностных лиц, который ставит во главу угла благополучие людей и ценит долгосрочные, ощутимые результаты, которые могут быть видны не сразу, но достигаются благодаря принятию обоснованных решений и конкретным действиям.





В конце февраля Центральный комитет Коммунистической партии Китая, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, инициировал общепартийную просветительскую кампанию, призывая всех членов КПК, особенно руководящих кадровых работников на уровне уезда и выше, утверждать правильную интерпретацию должностных заслуг, чтобы добиваться результатов, которые выдержат проверку практикой и народом, а также испытание временем.





Данная кампания, которая продлится до июля, направлена на исправление ошибочных взглядов на должностные заслуги, зачастую порождающих показные проекты, скрытые риски, чрезмерное бремя на местах и вызывающих сильное недовольство у народных масс.





Это представляет собой новейшие усилия Си Цзиньпина, который является генеральным секретарем ЦК КПК, председателем КНР и председателем Центрального военного совета, направленные на устрожение внутрипартийного управления, вслед за инициативой прошлого года по улучшению стиля работы.





Чем эффективнее осуществляется партийный самоконтроль и внутрипартийное управление, тем надежнее обеспечивается социально-экономическое развитие", - сказал Си Цзиньпин.





Этот акцент был вновь подтвержден в состоявшейся в понедельник инспекционной поездке, в ходе которой Си Цзиньпин подчеркнул важность партийного руководства и партийного строительства в процессе превращения нового района Сюнъань - молодого современного города, расположенного примерно в 100 км к югу от Пекина, - в оплот инновационной деятельности и эталон высококачественного развития. Си Цзиньпин призвал кадровых работников Сюнъаня выполнять свои обязанности, сосредоточиваясь на реализации политических установок и прилагая усилия для достижения результатов, удовлетворяющих партию и народ.





Партийные теоретики заявили, что последняя воспитательная кампания сфокусирована на партийном политическом строительстве и формировании контингента кадровых работников. Поскольку Китай вступил в год начала реализации 15-го пятилетнего плана, достижение предусмотренных в нем целей в области развития в значительной степени будет зависеть от того, будут ли кадровые работники действовать, придерживаясь правильного понимания должностных заслуг и делового отношения к работе.





Старший научный сотрудник Кубинского центра международных политических исследований Эдуардо Регаладо отметил, что формирование у кадровых работников правильного взгляда на должностные заслуги стало важной концепцией КПК в области государственного управления в новую эпоху и поможет Китаю трансформировать модель своего развития в сторону повышения качества, эффективности и справедливости.





НАРОД ПРЕВЫШЕ ВСЕГО





Ключевая цель вышеназванной просветительной кампании заключается в искоренении тенденции некоторых чиновников жертвовать общественным благополучием в стремлении "полировать" свои показатели работы.





Си Цзиньпин однажды на заседании публично раскритиковал растрату средств на покраску фасадов в некоторых сельских районах в то время, когда они только что избавились от нищеты или все еще вели с ней борьбу.





Си Цзиньпин сказал, что щедрые траты на побелку стен - то, что не кормит и не одевает людей, - являются "бесполезной тратой государственных средств".





В то время как некоторые чиновники действуют безрассудно, другие сознательно выбирают бездействие. Некоторые перестраховываются и уклоняются от ответственности, полагая, что "чем больше посуды вымоешь, тем больше разобьешь".





Си Цзиньпин неоднократно обрушивался с критикой на таких бездействующих "беспринципных добряков" и "хамелеонов", говоря, что те, кто не в состоянии брать на себя ответственность, ничего не добьются и поставят под угрозу важнейшие начинания.





И наоборот, одним из примеров для подражания в эффективном выполнении должностных обязанностей на госслужбе, часто упоминаемых Си Цзиньпином, является Цзяо Юйлу, скромный глава парткома малоизвестного уезда Ланькао в начале 1960-х годов.





Посвятив себя борьбе с песчаными бурями, засолением почвы и наводнениями, известными как "три бедствия", свирепствовавшие в ту пору в этом уезде, из-за которых многие жители едва могли прокормить себя, Цзяо Юйлу и его коллеги неустанно занимались посадкой ветрозащитных лесов, борьбой с наводнениями и мелиорацией засоленных почв в надежде помочь Ланькао постепенно избавиться от хронической нехватки продовольствия. Однако Цзяо Юйлу не дожил до этого дня, чтобы в полной мере ощутить результаты этих усилий. В 1964 году он скончался от рака печени в возрасте всего 42 лет.





Когда Си Цзиньпин учился в средней школе, он впервые прочитал о подвигах Цзяо Юйлу и был глубоко потрясен. Он сказал, что дух Цзяо Юйлу, выражавшийся в ориентации, в центре которой стоит народ, а также в неустанной, бескорыстной преданности делу, служил путеводной звездой на протяжении всего его пути от чиновника низового уровня до высшего руководителя Китая.





В начале 1980-х годов, работая в уезде Чжэндин провинции Хэбэй, Си Цзиньпин, узнав, что некоторые местные крестьяне остались без достаточного пропитания, помог снизить завышенные государственные квоты на закупку зерна, которые были установлены для сохранения районом репутации "высокоурожайного уезда".





Чжэндин предпочел отказаться от славы национального образца высокого производства зерна, лишь бы люди жили в достатке", - сказал он.





По мнению Си Цзиньпина, в основе государственного управления должны быть потребности народа, а не политическое позерство. По его словам, истинное стремление чиновника заключается не в том, чтобы занять высокий пост, а в том, чтобы оправдать ожидания людей.





Опираясь на собственный опыт, полученный в подростковом возрасте в условиях сельской бедности, сразу после вступления на пост генерального секретаря ЦК КПК в ноябре 2012 года Си Цзиньпин развернул общенациональную кампанию по искоренению крайней нищеты, мобилизовав на достижение этой цели весь партийный аппарат. Под его руководством за восемь лет почти 100 млн сельских жителей в Китае выбрались из абсолютной бедности.





Рассматривая борьбу с бедностью не как конечную цель, а как отправной пункт на пути к реализации чаяний народа о лучшей жизни, Си Цзиньпин затем обратил свой взор на более долгосрочные цели - достижение всеобщего достатка и превращение страны в модернизированную социалистическую державу к середине нынешнего века.





Однако постановка правильных целей - это лишь часть задачи. Таким образом Си Цзиньпин уделяет особое внимание созданию механизмов, регулирующих поведение должностных лиц. Он подчеркнул, что наряду с формированием и воплощением в жизнь правильного понимания должностных заслуг важно совершенствовать механизмы сдержек и надзора за разделением и осуществлением властных полномочий.





Между тем, чтобы стимулировать кадровых работников смело брать на себя ответственность и проявлять инициативу, Си Цзиньпин утвердил правильные ориентиры в подборе и назначении способных кадров.





Согласно выдвинутому им принципу "три отличия", необходимо отличать ошибки, допущенные кадровыми работниками из-за недостатка опыта в первопроходческой работе при продвижении реформ, от преднамеренных действий, нарушивших нормы дисциплины и закон.





Отбор и продвижение по службе должностных лиц должны основываться на том, что они сделали, каких результатов достигли и признается ли их работа как партией, так и народом", - подчеркнул Си Цзиньпин в своих комментариях, опубликованных в ведущем журнале ЦК КПК "Цюши" в марте, после запуска учебно-воспитательного мероприятия.





Предпочтение должно отдаваться тем, кто осмеливается брать на себя ответственность, проявлять инициативу, умело добиваться результатов и демонстрировать выдающуюся работоспособность", - сказал Си Цзиньпин.





ИСХОДЯ ИЗ РЕАЛЬНОСТИ





Последняя кампания по утверждению правильного понимания должностных заслуг подчеркивает необходимость исходить из реальности и уважать объективные закономерности.





Эта кампания призвана на решение таких проблем, как слепое копирование в некоторых регионах успешного опыта других, свидетельствующее о чрезмерной зависимости от одной модели и отсутствии прагматичного, хорошо продуманного процесса принятия решений.





На прошлогоднем Центральном совещании по экономической работе Си Цзиньпин раскритиковал некоторые регионы, которые слепо следуют примерам других регионов без учета местных условий - либо поспешно развивают индустрию чипов, либо необдуманно продвигают производство экспортных товаров "новой тройки" (электромобили, литиевые аккумуляторы и солнечные батареи).





Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал важность принятия обоснованных решений с учетом местных реалий, и это еще одна отличительная черта его подхода к управлению.





Разработку политики Си Цзиньпин нередко сравнивает с поиском правильного ключа к каждому замку, отвергая таким образом подход "стричь всех под одну гребенку" и делая акцент на адаптации политики к различным условиям.





Си Цзиньпин предостерегает от идей, оторванных от реальности, при обсуждении любых вопросов - от городского развития до энергетической политики. Под его руководством Китай добился существенного прогресса в переходе к "зеленой" экономике и поставил перед собой амбициозные цели - выйти на пик по углеродным выбросам к 2030 году и достигнуть углеродной нейтральности до 2060 года.





Между тем взятые Китаем на себя обязательства по углеродным выбросам не означают нереалистичного масштабного сворачивания традиционных энергетических проектов, таких как угольная энергетика.





В 2024 году во время инспекционной поездки в город центрального подчинения Чунцин Си Цзиньпин подчеркнул, что, хотя необходимо продвигать "зеленое" низкоуглеродное развитие, обеспечение стабильного энергоснабжения имеет жизненно важное значение.





Сначала нужно наполнить живот, а потом уже думать о том, как питаться лучше", - сказал он, предостерегая от излишне идеалистического подхода.





Си Цзиньпин также предостерегал от заблуждений, когда местные власти используют "раздутую статистику", фиктивный запуск проектов, выдачу субсидий или другие нечестные методы для привлечения компаний-пустышек и искусственного создания ложного экономического бума.





Эта практика теперь включена в список ключевых задач по исправлению нарушений на 2026 год.





Сюэ Цзипин, председатель правления одной из компаний по производству оптического волокна, отметил, что пресечение подобных злоупотреблений дало законопослушным предприятиям подлинное чувство безопасности и укрепило их уверенность в расширении инвестиций.





Борьба с фальсификацией перекликается с неизменным требованием Си Цзиньпина к честности. В 2017 году, после того как провинция Ляонин (Северо-Восточный Китай) сообщила об отрицательном росте после борьбы с фальсифицированными экономическими данными, он подтвердил ценность такой честности.





Он сказал, что, хотя реальные показатели могут выглядеть не хорошо, но по-моему они "действительно радуют взгляд", потому что они подлинные. Тогда он пообещал неизменную поддержку со стороны центральных властей тем, кто раскрывает реальное положение дел, а не продвигает ложное процветание.





12 марта текущего года Всекитайское собрание народных представителей утвердило целевой показатель роста ВВП на уровне 4,5-5 проц. на 2026 год, пообещав при этом "стремиться достичь лучших результатов на практике".





Тот же прагматизм отражен в основных положениях 15-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития /2026-2030 гг./, одобренных ВСНП в тот же день. В них говорится, что рост ВВП будет поддерживаться в разумных пределах, а годовые показатели будут устанавливаться с учетом обстоятельств. Другие цели, указанные в документе, также демонстрируют практичный подход.





Эти планы отражают четкую ценностную ориентацию - развития невозможно достичь только путем выкрикивания лозунгов и публикации документов. Чиновники должны засучить рукава и сосредоточиться на достижении реальных результатов", - сказал Юй Шаосян, научный сотрудник Института китайской модернизации Китайской академии общественных наук /КАОН/.





Вступая в период 15-й пятилетки, мы должны расчистить болото и очистить воздух", - сказал Си Цзиньпин, призвав чиновников придерживаться правдивого и прагматичного подхода при разработке национальных и местных планов.





Все планы должны основываться на реальности, обеспечивать устойчивый рост без завышенных показателей и способствовать высококачественному устойчивому развитию. Те, кто действует необдуманно, повышает плановые показатели уровень за уровнем или запускает проекты без разбора, будут привлечены к ответственности", - сказал он.





ОРИЕНТИРУЯСЬ НА ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ





С самого начала своей карьеры на государственной службе Си Цзиньпин подчеркивал, что важно служить долгосрочным интересам страны, а не стремиться к личному признанию или сиюминутной славе.





Такой подход отражает его понимание государственного управления, при котором развитие рассматривается не как спринт в рамках одного срока полномочий. Си Цзиньпин предостерегал от соблазна гоняться за быстрыми победами или мгновенными результатами посредством краткосрочных проектов с сиюминутной результативностью, сравнивая такие практики с истощением ресурсов ради мимолетной выгоды.





От местного до центрального уровня Си Цзиньпин всегда своими конкретными действиями способствовал воплощению этой идеи. Будь то вопросы охраны окружающей среды или сохранения и передачи исторического и культурного наследия, когда эти задачи вступают в противоречие с краткосрочными экономическими интересами, он всегда принимает решения, руководствуясь долгосрочной перспективой.





В 1999-2000 годах, занимая пост исполняющего обязанности председателя народного правительства провинции Фуцзянь, он принял решение приостановить реализацию горнодобывающего проекта в городе Саньмин после того, как на месте разработки были обнаружены окаменелости и артефакты, проливающие свет на раннюю деятельность человека в этом регионе. Позже это открытие было признано одним из самых значимых археологических находок на юге Китая.





Этот подход вновь оказался в центре внимания спустя несколько лет, когда Си Цзиньпин работал в провинции Чжэцзян. Во время инспекционной поездки по региону местные чиновники привели его в промышленный парк, который они очень хотели продемонстрировать. Но когда Си Цзиньпин узнал, что многие из расположенных там заводов представляют собой не что иное, как предприятия в сфере отсталых производительных мощностей, перемещенных из более развитых соседних регионов, его лицо омрачилось.





Что здесь смотреть?", - спросил он. "Используйте свои преимущества и берегите экологию здесь - это и должно быть вашим величайшим достижением в управлении".





Тут послание было предельно ясным: достижение краткосрочных экономических показателей ценой ущерба для экологии не является тем, к чему действительно стоит стремиться.





Примерно десять лет спустя тот же принцип, а именно приоритет в защите экологии и зеленом развитии, определил политику Си Цзиньпина в отношении реки Янцзы, самой длинной реки Китая и жизненно важной экономической артерии.





В 2016 году на совещании высокого уровня, посвященном развитию Экономического пояса реки Янцзы, Си Цзиньпин обратился к местным чиновникам прямо и открыто: "Сегодня вы можете быть разочарованы - речь идет не о развитии, а о защите".





Он ясно дал понять, что восстановление окружающей среды должно быть поставлено на первое место в повестке дня, подчеркнув необходимость всесторонней оценки развития, основанной не только на скорости, но и на устойчивости и долгосрочной выгоде.





Последствия такого внимания к охране окружающей среды выходят далеко за рамки самой реки. Это подтверждает то, что стратегическое предвидение, осмотрительное планирование и тщательная реализация должны быть характерными чертами модели развития Китая.





Впрочем, кампания по изучению правильного управленческого мышления была начата непосредственно перед началом реализации 15-го пятилетнего плана, предпоследнего в стремлении Китая завершить в основном модернизацию к 2035 году.





С 1950-х годов эти пятилетки служат одновременно и "метрономами" и "навигаторами" для развития Китая, направляя процесс превращения его из бедствующей страны во вторую по величине экономику в мире.





Научно-обоснованная разработка и последовательное осуществление пятилетних планов представляют собой важный опыт нашей партии по государственному управлению и одно из ключевых политических преимуществ социализма с китайской спецификой", - отметил Си Цзиньпин, который возглавлял работу по разработке трех последних пятилетних планов страны.





В этой системе планирования особое внимание уделяется ориентации на будущее. Как отметил исследователь Центра по изучению вопросов развития при Госсовете КНР Хоу Юнчжи, в основных положениях 15-й пятилетки определены 109 крупных проектов, охватывающих ключевые направления модернизации Китая, значительная часть из которых направлена на культивирование новых отраслей и развитие нарождающихся секторов.





Хоу Юнчжи отметил, что эти проекты, призванные заложить основы для будущего, окажут мощную поддержку экономическому росту Китая и благосостоянию людей.





Александр Дэйви, аналитик Института изучения Китая имени Меркатора в Берлине, сказал в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что пятилетние планы Китая служат ориентиром для партийных кадров и правительственных чиновников. Планы указывают им на то, как они должны работать и чего им нужно достичь.





Акцент на долгосрочном планировании также помогает объяснить, почему Си Цзиньпин неоднократно призывал чиновников ценить не только видимые достижения, но и менее очевидную работу, которая закладывает основу для будущего развития.





Возрождение китайской нации - это эстафета, в которой эстафетная палочка должна передаваться от одного поколения к другому, и каждое поколение должно стремиться к тому, чтобы хорошо справляться со своими задачами", - сказал Си Цзиньпин.