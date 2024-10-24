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В России стартует третий сезон проекта "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина"
Накануне участия председателя КНР Си Цзиньпина в 16-й встрече лидеров стран БРИКС 22 октября ведущие российские СМИ начинают трансляцию третьего сезона проекта "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина" (на русском языке), подготовленного Медиакорпорацией Китая.
"В третий сезон проекта "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина" вошли знаменитые выражения из древних китайских канонов и трактатов, которые использовал в своих выступлениях, статьях и беседах лидер Китая. По содержанию эти цитаты касаются таких тем, как приоритет народа, реформы и обновление, всеобщее обогащение, экология и охрана окружающей среды, культурная преемственность, многообразие культур и др., что отразило дальновидные политические идеи, глубокую гуманистическую направленность, богатый исторический и глобальный подход Си Цзиньпина", - сообщили в Медиакорпорации.
В программе рассказывается о культуре Китая, китайской мудрости и древних трактатах, дается ключ к пониманию российской аудиторией идей Си Цзиньпина по управлению страной, раскрываются секреты успешного управления Китаем в новую эпоху, а также объясняется особый характер бурного развития китайской модернизации.
"Китай и Россия - страны, связанные общей границей. Двусторонние отношения отличает глубокая полная перипетий история и прочная социальная база. Именно поэтому в проекте особый акцент сделан на взаимном цивилизационном развитии и общности исторической судьбы. Так, приводится выражение из "Истории Троецарствия": "Похлебка считается идеальной благодаря единству разных вкусов", что наглядно раскрывает толерантный характер китайской культуры, общее развитие на основе взаимоуважения, плюралистический подход во имя достижения взаимной выгоды. С древности китайская нация уважала и способствовала развитию глобального диалога культур, на основе открытого и толерантного подхода продвигала мирное сосуществование различных культур, их единство и развитие, а также отстаивала общение ценности всего человечества. В проекте рассказывается о выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином инициативе глобальной цивилизации, концепции сообщества единой судьбы и других идеях и подходах лидера Китая", - отмечают в Медиакорпорации.
Третий сезон проекта "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина" транслируется в эфире ВГТРК, будет размещен на сайте "Российской газеты", пройдет в эфире телеканала "Большая Азия" и на других медиа-площадках.
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Самое сложное - это сон. Днем можно заставить себя работать, но ночью ты просто лежишь без сна", - делится Хуан Цзяньцин, сотрудник обсерватории с 30-летним стажем.
Мониторинг атмосферы - это фиксация изменений климата, наш вклад в мировую науку. Это стоит всех усилий", - с гордостью говорит о своей работе Ян Хао, присоединившийся к команде в 2021 году.
Теперь дорога на гору стала удобнее, на станции появились новые рабочие и жилые корпуса, оборудование постоянно модернизируется, становясь все более точным. Окрестные деревни тоже преобразились: здесь построили крупнейший в мире по установленной мощности фотоэлектрический парк, развивается экологический и культурный туризм. Окружающая среда обсерватории Валигуань становится все более зеленой, а воздух - чище, что позволяет нам еще точнее фиксировать естественное состояние атмосферы", - отметил Дэлигэр.
Китай всегда был и остается активным участником и твердым сторонником многостороннего подхода к решению проблемы глобального изменения климата", - подчеркивает Ван Цзяньцюн, замглавы обсерватории Валигуань.
Китай содействует углубленной реализации Инициативы по глобальному развитию
Автор: Корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Ли Аньци
Защита и развитие языков и письменностей всех народов Китая на примере Синьцзяна
Китай всегда придавал большое значение защите языков и письменностей всех народов", - приводит пример Чжан Дэнкэ.
Китай всегда стремился к защите и развитию языков и письменностей этнических меньшинств по всей стране, и Синьцзян не является исключением", - говорит Чжан Дэнкэ.
Я работаю преподавателем и исследователем языков этнических меньшинств в университете. Моя основная работа - обучение студентов разных национальностей уйгурскому языку, перевод любимых народом литературных произведений на уйгурском языке, а также развитие информационных технологий, таких как создание базы данных для уйгурского языка и машинный перевод", - рассказывает Чжан Дэнкэ.
В повседневной жизни, будь то покупки или общение, я часто использую языки этнических меньшинств, когда говорю с представителями этих народов", - говорит он.
Меня особенно впечатлил проект по защите робского диалекта уйгурского языка. Этот диалект сильно отличается от современного уйгурского языка, и на нем говорят всего около тысячи человек. Если бы мы не начали сбор и защиту вовремя, скорее всего, сейчас мы бы не смогли услышать произношение этого диалекта и потеряли бы все записанные на нем рассказы и песни", - сказал Чжан Дэнкэ.
Развитие искусственного интеллекта невозможно без данных, то есть так называемых "больших данных". Иными словами, языковые данные, как основа для развития искусственного интеллекта, сами по себе уже стали важным ресурсом в информационном обществе", - отмечает Чжан Дэнкэ.
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