Торжественное открытие 8-й выставки "Китай - Евразия"
Фото: Информационная компания Урумчи
26 июня в городе Урумчи открылась 8-я выставка "Китай - Евразия", организованная совместно Министерством коммерции КНР, Министерством иностранных дел КНР, Китайским советом по содействию международной торговле и народным правительством Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. В выставке приняли участие известные предприятия из 48 стран и регионов, а также представители международных организаций, представив миру своеобразную продукцию, новейшие технологии и имидж брендов, сообщает Информационная компания Урумчи.
Впервые на выставке была организована тематическая выставочная зона для строительной отрасли. Посетители познакомились с презентационными материалами на стенде Восьмого инженерного подразделения Китайской строительной корпорации (CSCEC), которое реализует проект реконструкции и расширения аэропорта Урумчи. Особое внимание посетителей привлек макет нового аэропорта в масштабе 1:500, который позволил им оценить дизайн проекта и представить себе будущие полеты по стране и даже по всему миру через терминал Т4 аэропорта Урумчи.
На выставке Восьмым инженерным подразделением Китайской строительной корпорации (CSCEC) было создано пять разделов всесторонней и глубокой демонстрации основных проектов подразделения с помощью иллюстрации, макета и видео. Из них самые приоритетные - это проект реконструкции и расширения аэропорта Урумчи, проект строительства центрального делового района новой административной столицы Египта и многое другое, а также интеллектуальная производственная система "Тяньгун кайу". Выставка в полной мере продемонстрировала яркую практику Восьмого инженерного подразделения Китайской строительной корпорации (CSCEC) по содействию созданию сообщества общей судьбы человечества и расширению пространства счастья с помощью китайских решений, китайской скорости и китайской мудрости для всего мира.
Эта выставка предоставляет нам отличную платформу для демонстрации нашей возможности и инновационных достижений всему миру. Мы представляем свой опыт, накопленный в стране и за рубежом в области освоения городских территорий, зеленого строительства, интеллектуального строительства и интеллектуальной эксплуатации. Мы надеемся, что благодаря этой выставке больше людей узнает о выдающемся вкладе нашего подразделения в отрасль строительства. На следующем этапе мы с полной отдачей и со всей мерой ответственности за свою работу сосредоточимся на инновационном развитии, будучи основной опорой и "визиткой" высококачественного развития корпорации", - заявил Чэнь Сибинь, заместитель директора департамента корпоративной культуры Северо-Западной компании Восьмого инженерного подразделения Китайской строительной компании (CSCEC).
В рамках выставки был проведен семинар "Китай - Центральная Азия" по городскому строительству и архитектуре. На семинаре Восьмое инженерное подразделение Китайской строительной корпорации (CSCEC) ознакомило участников с преимуществами развития, научно-техническими силами и последними достижениями корпорации в процессе содействия высококачественному развитию Синьцзяна, что укрепило сотрудничество и обмен между Китаем и странами Центральной Азии в таких областях, как строительные технологии, стандарты и т.д.