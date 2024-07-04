Торжественное открытие 8-й выставки "Китай - Евразия"

Рассказать друзьям

Порт Нинбо-Чжоушань ориентирован на оживленные основные морские пути Тихого океана и является частью динамичной экономической зоны дельты реки Янцзы на материковой части Китая. Являясь идеальным связующим звеном для морских перевозок в крупнейшие порты на всех континентах, по состоянию на конец 2023 года порт установил судоходные связи с более чем 600 портами в более чем 200 странах и регионах.

В его распоряжении обширная сеть из более чем 300 маршрутов контейнерных перевозок. По 130 маршрутам в страны "Пояса и пути" порт совершает в среднем более 5600 рейсов в год, а объем грузов превышает 14 миллионов TEU.

В порту зарегистрировано более 28 000 грузовых автомобилей для въезда и выезда, при этом почти 49 000 сертифицированных водителей грузовиков имеют право доступа в порт, из которых 32 000 водителей грузовиков продолжают работать. Три основные терминальные зоны порта - Чжэньхай, Бэйлунь и Чжуаньшань - в совокупности могут похвастаться пропускной способностью в 2 миллиона TEU в год.

Порт наладил 100 интермодальных железнодорожных и морских маршрутов, охватывающих 16 китайских провинций и муниципалитетов, а также 65 городов префектурного уровня. Эта обширная сеть образует три ключевых логистических коридора, эффективно соединяющих исторический Шелковый путь, экономический пояс реки Янцзы и магистраль Шанхай - Куньмин. Железная дорога расширяет свое присутствие в Центральной Азии, Восточной Европе и за ее пределами. В 2023 году порт выполнил интермодальные операции на общую сумму 1,65 миллиона TEU - замечательное достижение для прибрежных портов Китая, обеспечившее ему выдающееся положение на национальном уровне.

Порт Нинбо-Чжоушань через компанию Ningbo Ocean Shipping Co, Ltd сотрудничает с другими китайскими и международными судоходными компаниями для обслуживания 52 внутренних торговых маршрутов. Эти маршруты соединяют северные и южные порты Чжэцзяна, обеспечивая при этом связь с основными прибрежными портами Китая. Эта всеобъемлющая сеть предоставляет свои услуги многочисленным провинциям и муниципалитетам, расположенным вдоль экономического пояса реки Янцзы.

Кроме того, порт продолжает расширять свою интермодальную сеть "река - море", охватывающую более 40 пунктов на реке Янцзы, Большом канале Пекин - Ханчжоу, реке Хуай и внутренних водных путях провинции Чжэцзян. В частности, был создан интермодальный канал "река - море" "Речной порт - порт Цзясин Чжапу - порт Нинбо-Чжоушань". В 2023 году объем перевалки грузов по сети "река - море" в порту превысил 9,5 млн TEU, что составило более 279% от общего объема перевалки.

9 ноября 2016 года основные портовые зоны порта Нинбо-Чжоушань, включая Дакси, Чжуаньшань, Мэйшань, Бэйлунь, Чжэньхай, а также аэропорт Нинбо, успешно прошли оценку экспертной группы Всемирной организации здравоохранения. Они были аккредитованы в качестве международных портов здравоохранения как ВОЗ, так и главным управлением по надзору за качеством, инспекции и карантину Китая. Это достижение означает, что все международные порты имеют статус международных центров здравоохранения. А аэропорты Нинбо в настоящее время получили статус международных центров здравоохранения, что делает Нинбо первым городом в Китае, получившим это звание.

Проект порта Нинбо-Чжоушань "Преобразование нефти в электроэнергию", в котором задействовано более 220 портальных кранов, является самым масштабным проектом такого рода в портовом секторе Китая. Это преобразование привело к ежегодной экономии энергии примерно на 15 000 тонн стандартного угля и сокращению примерно на 38 000 тонн выбросов двуокиси углерода и других парниковых газов. Это способствует внедрению экологически чистого транспорта, работающего на энергии транспортных средств, постепенно выводя из эксплуатации традиционные контейнеровозы, работающие на дизельном топливе. Постепенное расширение использования контейнеровозов, работающих на электрическом и водородном топливе, выводит порт Нинбо-Чжоушань на первое место среди крупнейших портов страны по внедрению экологически чистых транспортных средств.

Порт Нинбо-Чжоушань может похвастаться самым большим количеством и широким распределением береговых линий электропитания для судов в Китае. Он обслуживает наибольшее количество судозаходов с использованием береговой энергии и обеспечивает наиболее благоприятные результаты использования. В настоящее время в районе порта установлено 147 береговых электростанций, которые ежегодно обслуживают около 12 000 судозаходов.

Совокупный объем беспошлинной бункеровки СПГ для судов, совершающих международные рейсы, в порту Нинбо-Чжоушань превысил десятки тысяч тонн. Этот порт является одним из немногих в мире, оборудованных для бункеровки судов, будущие цели которого заключаются в получении сжиженного природного газа, запуск первой в Китае бункеровочной установки на биотопливе и ускорение технико-экономического обоснования бункеровки экологически чистым метанолом.





