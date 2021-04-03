ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Цинмин - Ясные дни

24 малых сезона (это дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. 24 малых сезона известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.

Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года, наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, и сформировали полную систему знаний о сезонах, а именно "24 малых сезонах".

Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода) по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом, тем самым стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. 24 малых сезона впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю и разными этническими населениями.

24 малых сезона не только выполняют функцию календаря, но и имеют очень богатую культурную составляющую, в которой существуют традиционные производственные инструменты, бытовая утварь, а также искусственные и литературные произведения, такие как пословицы, песни, мифы, каллиграфия и живопись, изделия ручной работы, еще и культура праздников, производственные обряды и народные обычаи.

Сегодня с бурным развитием науки и техники у человечества появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды и их прикладного применения, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и придерживалась китайским народом из поколения в поколение.

Цинмин - Ясные дни

Цинмин (Ясные дни) - это пятый из 24 малых сезонов, обычно начинающийся с 4 по 6 апреля по григорианскому календарю. В этом году Цинмин приходится на 4 апреля. "Цинмин" означает чистый воздух и ясный пейзаж. В этот сезон стоит солнечная погода с хорошей видимостью окружения, все вокруг виднеется четко и ясно, отсюда и вышло само название.

С наступлением Цинмин температура воздуха в большей части Китая поднимается свыше 10 градусов, но на севере и юге страны стоят две разные погоды. В северной части страны дуют ветры и воздух сухой, а в южной идут дожди и воздух влажный. Известный поэт династии Тан Ду Му написал знаменитую фразу "Во время Цинмин дожди беспрерывны", которая в точности описывает особенности климата южных регионов от Реки Янцзы.

Сезон Цинмин - благоприятное время для весенней вспашки и посевов, когда на всех полях появляются оживленные сцены загруженной работы крестьян. У сельских жителей много поговорок, связанных с Цинмин, такие как "Цинмин на порог - сажай дыни и горох", "Пшеница даёт волю росту особенно в Цинмин", "В Цинмин посевы как следует полить - так и слабые всходы легко оживить" и "Делу лесопосадки не обойтись без Цинмин". Все это ясно показывает важное значение этого малого сезона для сельскохозяйственного производства.

Цинмин - это единственный из 24 малых сезонов, который одновременно является и сезоном, и праздником. В качестве малого сезона Цинмин был четко описан в письменности еще во времена династии Хань, а как праздник был в основном сформирован во времена династии Тан.

Праздник Цинмин - самый важный традиционный праздник поминовения усопших в Китае. С древних времен китайский народ придерживался обрядов, во время которого отдавали дань уважения и чтили память своих предков с помощью разных ритуалов. Традиции жертвоприношения и уборки на могилах предков в Цинмин следовали испокон веков и по сей день. В праздничные дни Цинмин люди возвращаются в свои родные места, чтобы посетить могилы предков, с почтением возлагать дары усопшим и почтить их светлую память.

Цинмин - это не только торжественный праздник, посвященный поклонению предкам и выражению почтительности к родным, но и веселый праздник, позволяющий приблизиться к природе и насладиться весной. Его также называют праздником прогулки. В истории сложилось много интересных обычаев, связанных с этим праздником. Такие традиционные виды отдыха, как качание на качелях, запускание воздушных змеев и игра в поло, пользуются большой любовью среди народа. Цинмин, знаменитый как природный сезон и культурный праздник, имеет очень богатый смысл и в полной мере воплощает убеждения китайской нации по следованию законам природы и ее стремление к гармонии и единству. На известной картине "По реке в День поминовения усопших", которая считается шедевром классического искусства Китая, изображены природные пейзажи и сцены из жизни жителей города Дунцзин, столицы династии Северная Сун в XII веке, во время праздника Цинмин.

В южных регионах Китая во время праздника Цинмин существует обычай есть "Цинтуань" - зеленые пампушки, сделанные из рисового теста с добавлением нектара трав или листьев, с начинкой из сладкой бобовой пасты и финикового повидла. Цинтуань, приготовленный на пару, имеет ярко-зеленый цвет и приятный аромат, его можно использовать в качестве даров усопшим предкам, а также можно подарить родственникам и друзьям или самому употребить в пищу.

Традиционная китайская медицина считает, что человек должен следовать всем временам года. Человеческое тело растет так же, как весной вырастает все вокруг. В это время следует позаботиться о достатке в организме силы Ян, нужно его непрерывно обогащать и постепенно увеличивать. Следует избегать любой ситуации, которая способна истощать силу Ян, и в то же время необходимо предотвратить избыток энергии печени во избежание негативного воздействия на селезенку и желудок. Следует принимать теплую пищу и употреблять больше сезонных овощей и продуктов, полезных для фукциниорования печени и легких.

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