ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Лися - Начало лета

24 малых сезона (это дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. 24 малых сезона известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.

Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года, наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, и сформировали полную систему знаний о сезонах, а именно "24 малых сезонах".

Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода) по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом, тем самым стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. 24 малых сезона впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю и разными этническими населениями.

24 малых сезона не только выполняют функцию календаря, но и имеют очень богатую культурную составляющую, в которой существуют традиционные производственные инструменты, бытовая утварь, а также искусственные и литературные произведения, такие как пословицы, песни, мифы, каллиграфия и живопись, изделия ручной работы, еще и культура праздников, производственные обряды и народные обычаи.

Сегодня с бурным развитием науки и техники у человечества появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды и их прикладного применения, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и придерживалась китайским народом из поколения в поколение.

Лися - Начало лета

Лися (Начало лета) - это седьмой из 24 малых сезонов и первый малый сезон лета, обычно начинающийся с 5 по 7 мая по григорианскому календарю. В этом году Лися приходится на 5 мая. Здесь слово "Ся" имеет смысл "выросший", и означает, что культуры, посеянные весной, уже выросли. Отсюда и само название сезона. Лися только предупреждает о наступлении лета, а не говорит о действительном его начале. Согласно метеорологическим стандартам, лето считается уже начатым только когда среднесуточная температура воздуха определенной местности за 5 дней подряд стабилизируется на уровне выше 22 градусов. Во время сезона Лися регионы только к югу от провинции Фуцзянь вступают в лето, а в большей части остальных регионов страны все еще царит весна, а некоторые районы на северо-востоке и северо-западе страны даже только вступают в весну.

С наступлением Лися усиливается солнечное освещение, постепенно повышается температура воздуха, и увеличиваются дожди с грозами. Урожай вступает в цикл активного роста, и начинается активное высаживание рассады поливного риса и работа над другими яровыми культурами. Есть такие народные поговорки, как "Во время Лися узнаешь про будущий летний урожай", "В Лися посадишь больше рассады и не познаешь нехватки урожая". Осадки в это время очень важны для сельскохозяйственного производства. Сельскохозяйственная пословица гласит: "Лися без дождя, и стол без риса". В это время весенние побеги чайных деревьев развиваются быстрее всего, и если их не собрать вовремя, то это приведет к старению листьев чая. Как говорится, "Во время Гуюй сбор невелик, а во время Лися сбор непрерывен".

В древности люди придавали большое значение обычаям сезона Лися. С наступлением Лися император собирал важных чиновников в южный пригород столицы, и проводил церемонию приветствия сезона Лися. В районе, прилегающем к южному берегу реки Янцзыцзян, во время Лися проводят обычай пробывания на вкус трех свежих продуктов, виды которых бывают разные в зависимости от региона. Большинство из них имеют легкий вкус, как вишня, зеленые сливы и шад, что соответствует правилам летней диеты когда нежелательно употребление в пищу жирных продуктов. Во многих регионах существуют обычаи есть "яйца Лися" и играть в "игры с яйцами". Люди верят, что употребление яиц во время Лися может предотвратить симптомы плохого аппетита, усталости, похудания и других недуг здоровья в летний период.

Традиционная китайская медицина считает, что на рубеже весны и лета поддержание сердца является ключевым моментом. В это время рекомендуется придерживаться легкой диеты, менее жирной и острой, а также есть больше продуктов, одновременно питательных, очищающих и полезных для сердца. C наступлением сезона Лися погода становится жарче, у людей нарушается концентрация и почаще появляется беспокойное, нервное и раздражительное настроение. Поэтому в это время необходимо уделять особое внимание духовному спокойствию, избегать эмоциональных колебаний, не испытывать чрезмерной радости и сострадания, а также сохранять расслабленное и спокойное состояние.

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