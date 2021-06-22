ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Сячжи - Летнее солнцестояние

24 малых сезона (это дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. 24 малых сезона известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.

Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года, наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, и сформировали полную систему знаний о сезонах, а именно "24 малых сезонах".

Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода) по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом, тем самым стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. 24 малых сезона впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю и разными этническими населениями.

24 малых сезона не только выполняют функцию календаря, но и имеют очень богатую культурную составляющую, в которой существуют традиционные производственные инструменты, бытовая утварь, а также искусственные и литературные произведения, такие как пословицы, песни, мифы, каллиграфия и живопись, изделия ручной работы, еще и культура праздников, производственные обряды и народные обычаи.

Сегодня с бурным развитием науки и техники у человечества появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды и их прикладного применения, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и придерживалась китайским народом из поколения в поколение.

Сячжи - Летнее солнцестояние

Сячжи (Летнее солнцестояние) - это десятой из 24 малых сезонов и четвертый малый сезон лета, обычно начинающийся с 21 по 22 июня по григорианскому календарю. В этом году Сячжи приходится на 21 июня. Слово "Ся" означает "большой", а "Чжи" - "конец, край", а вместе Сячжи означает время, когда все вокруг растет и цветет до крайней точки, и сила Ян также достигает своего пика. Сезон Сячжи является самым ранее определенным из всех малых сезонов. Еще в 7 веке до нашей эры древние люди определили время наступления Сячжи по расположению тени от солнца.

В сезон Сячжи наступает самый длинный день и самая короткая ночь в году. Хотя это самый длинный солнечный день, но не самое жаркое время года. Как говорится, "Настоящая жара наступает во время Саньфу (трое декады летней жары)", обычно через 20-30 дней после Сячжи наступают самые жаркие дни Саньфу. Слово "Фу" означает, что сила Инь вынуждена прятаться под землю из-за возвышения силы Ян. Саньфу каждый год приходится по разному, обычно с середины июля до середины августа.

С наступлением Сячжи земля подвергается сильному нагреву, и начинается буйная конвекция воздуха, и с полудня до вечера легко образуется грозовая погода. Но масштаб этих осадков невелик, существует выражение "Летние дожди образуют разделительную межу на полях" , которое относится именно к этому явлению. Поэт династии Тан Лю Юйси описывая такую погоду, оставил прекрасную фразу: "Солнце вокруг озарило восток, на западе - снова дождь. Ты говоришь, непогожий день, - а день куда как погож!"

Во время Сячжи стоит высокая температура воздуха и достаточное количество солнечного света, происходит обильный рост урожая. Осадки в свою очередь оказывают большое влияние на сельскохозяйственное производство, поэтому в народе говорят: "Дождевые капли в Сячжи на вес золота". В это время сорняки и вредители также растут быстрыми темпами, из-за чего необходимо надлежащим образом следить за полевыми работами. Как поговорка гласит: "Во время Сячжи не мотыжить сорняки от культур, это то же, что и ядом их травить".

Сячжи - это не только малый сезон, но и народный праздник, известный как Праздник лета. В древние времена в этот день люди поклонялись духам и поминали предков, а также молились о хорошем урожае. На юге и севере Китая обычаи мольбы проводятся по разному. На юге люди больше молятся о солнечной погоде, чтобы предотвратить наводнения, а на севере - об обильных осадках, чтобы предотвратить засуху. Питание во время Сячжи также имеет особенности. Как говорится, "Во время Дунчжи (зимнее солнцестояние) едят хунтунь (мелкие пельмени в супе), а во время Сячжи (летнее солнцестояние) едят лапшу". Есть лапшу в Сячжи является важным обычаем во многих регионах Китая, так как во время этого сезона поспевает свежая пшеница.

Во время Сячжи повышается сила Ян, поэтому необходимо следить за уходом и защитой силы Ян и следовать изменениям в природе. Желательно поздно ложиться спать и рано вставать, а также надлежащим образом организовывать обеденный сон. Если заниматься спортом, то желательно ранним утром и ближе к вечеру в прохладу. В Сячжи желательно больше употреблять продукты с горьким вкусом. В китайской традиционной медицине считается, что большинство овощей с горьким вкусом обладают эффектом понижения жара в организме человека. Китайская горькая тыква является плодом бахчевого растения, название которой произошло от его особого горького вкуса. Она имеет сладкое послевкусие и может подавить внутренний жар и повысить аппетит. В жаркую погоду наблюдается повышенное потоотделение, поэтому следует обращать внимание на своевременное пополнение влаги в организме. Суп из зеленых бобов - это хороший традиционный китайский продукт, который уменьшает вредное влияние жары, также обладает эффектом утоления жажды и охлаждения организма.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства