ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Сяошу - Малая жара

24 малых сезона (это дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. 24 малых сезона известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.

Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года, наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, и сформировали полную систему знаний о сезонах, а именно "24 малых сезонах".

Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода) по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом, тем самым стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. 24 малых сезона впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю и разными этническими населениями.

24 малых сезона не только выполняют функцию календаря, но и имеют очень богатую культурную составляющую, в которой существуют традиционные производственные инструменты, бытовая утварь, а также искусственные и литературные произведения, такие как пословицы, песни, мифы, каллиграфия и живопись, изделия ручной работы, еще и культура праздников, производственные обряды и народные обычаи.

Сегодня с бурным развитием науки и техники у человечества появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды и их прикладного применения, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и придерживалась китайским народом из поколения в поколение.





Сяошу - Малая жара





Сяошу (Малая жара) - это одиннадцатый из 24 малых сезонов и пятый малый сезон лета, обычно начинающийся с 6 по 8 июля по григорианскому календарю. В этом году Сяошу приходится на 7 июля. Как говорится, "В сезоны Сяошу (Малая жара) и Дашу (Большая жара) сверху паришься, а снизу варишься". Слово "Шу" означает палящий зной. Сяошу в свою очередь означает, что уже наступил самый разгар лета, но это не самое жаркое время, а вот с наступлением Дашу летняя жара достигает своего пика. В Китае также есть поговорка: "Настоящая жара наступает во время Саньфу (три декады летней жары)". Самые жаркие дни Саньфу начинаются на 28-й день после дня Сячжи, что совпадает со временем наступления Сяошу.

Во время Сяошу посевы в большинстве районов Китая вступают в стадию активного роста, и необходимо хорошо следить за полевыми работами, своевременно производить подкормку в соответствии с ростом посевов и принимать меры предосторожности против насекомых-вредителей. Этот сезон - период бурного роста хлопка, как говорится древняя поговорка: "Даже при жаркой погоде в Сяощу нельзя останавливать уход за хлопчатником".

Во время Сяошу в народе существует обычай пробовать новый рис. Люди готовят блюда из свежесобранного риса, поклоняются Богу пяти основных продовольственных культур и своим предкам, молятся о благоприятной погоде для урожая. Кроме того, люди измельчают свежесобранный рис в муку и готовят из него различные виды мучного изделия, после чего угощяют ими соседей в качестве разделения с ними плодами труда. В Сяошу также существует привычка есть корень лотоса. Так как слово "Оу" (корень лотоса) на китайском языке созвучно со словом, означающее партнера или спутника жизни, и употребление корня лотоса символизирует счастливый брак.

В знойное лето на улице стоит невыносимая жара, из-за чего в Китае его называют "горьким летом". Народная поговорка гласит: "В Сяошу и Дашу и рис варить лень", что означает погода слишком жаркая, люди становятся рассеянными, и им лень готовить трехразовое питание. На самом деле, в разгар лета люди могут преодолеть дискомфорт в организме, вызванный жаркой погодой, с помощью соответствующей "диетической терапии". В это время люди должны умерить свой рацион и следовать принципу "не есть досыта и употребления в пищу побольше горьких и кислых продуктов", а также не следует объедаться и прилегать на холодные напитки, а следует есть больше легкой и питательной пищи. Листовые овощи, а также китайская горькая тыква, огурец, люффа цилиндрическая являются хорошим выбором. Маш обладает эффектом жаропонижения и детоксикаций, усиливает мочеотделение и рассасывает отеки, а суп или каша, сделанные из маша с тыквой или луковицами лилии не только приятны на вкус, но и полезны для здоровья в летний сезон.

Во время жаркого лета люди обычно чувствуют беспокойство и слабость. В это время очень важно хорошо заботиться о сердце. Сердце является первым из пяти внутренних органов человека. В традиционной китайской медицине говорят: "При биении сердца трясет все внутренние органы". Считается, что особенно летом человек должен находиться в спокойном и умиротворенном состоянии. Это соответствует принципу "Питания силы Ян весной и летом" и способствует нормальному фукционированию сердца, как говорится "Спокойное настроение (сердце) - прохладное ощущение". В народе также есть поговорка: "Зимой нельзя сидеть на камнях, а летом - на дереве". Летом много дождя, и поверхность дерева выглядит сухой, но на самом деле в нем много воды. Под воздействием солнца из него испаряется много влаги, из-за чего длительное сидение на дереве может легко спровоцировать ревматизм, артрит и другие заболевания.

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