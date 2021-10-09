ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Ханьлу - Холодные росы
08.10.2021, 15:35 6346
24 малых сезона (это дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. 24 малых сезона известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.
Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года, наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, и сформировали полную систему знаний о сезонах, а именно "24 малых сезонах".
Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона - от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода) по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом, тем самым стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. 24 малых сезона впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю и разными этническими населениями.
24 малых сезона не только выполняют функцию календаря, но и имеют очень богатую культурную составляющую, в которой существуют традиционные производственные инструменты, бытовая утварь, а также искусственные и литературные произведения, такие как пословицы, песни, мифы, каллиграфия и живопись, изделия ручной работы, еще и культура праздников, производственные обряды и народные обычаи.
Сегодня с бурным развитием науки и техники у человечества появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды и их прикладного применения, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и придерживалась китайским народом из поколения в поколение.
Ханьлу - Холодные росы
Ханьлу (Холодные росы) - это семнадцатый из 24 малых сезонов и пятый малый сезон осени, обычно начинающийся с 7 по 9 октября по григорианскому календарю. В этом году Ханьлу приходится на 8 октября. В это время температура воздуха бывает ниже, чем в сезон Байлу, появляется большее количество росы, а холод становится все сильнее, отсюда и название сезона "Холодные росы". Ханьлу - это переход от прохладной погоды к холодной. С наступлением этого сезона на юге страны усиливается аромат осени, дует прохладный ветерок, дождей становится меньше, стоит сухая погода. А на обширных территориях севера стоит поздняя осень, а в некоторых местах уже наступает зима.
Ханьлу приносит людям радость богатого урожая. На юге Китая созревают посевы осенних культур. В это время дни теплые, а ночи прохладные, бывает солнечный день, что создаёт благоприятные условия для осеннего урожая. В регионе к северу от реки Хуайхэ последовательно наступают подходящие периоды для посева рапса, бобовых и других культур. Фермеры должны воспользоваться благоприятной погодой и своевременно сеять эти культуры. Как гласит сельскохозяйственная поговорка: "Во время Ханьлу заняты все, сажают пшеницу, собирают цветы, да выращивают бобовые", "В сезон Ханьлу становится все холоднее, а фермер более занятым".
В народе существует множество обычаев, связанных с сезоном Ханьлу, таких как любоваться осенними красными листьями, наслаждаться хризантемами, варить хризантемное вино, а также пить чай Ханьлу. Во многих местах Китая существует обычай любоваться осенними листьями во время Ханьлу. Люди выезжают на природу и наслаждаются прекрасными листьями. Хризантемы, в отличие от большинства цветов, цветущих весной и летом, цветут всё ярче именно с наступлением прохлады. Во время девятого месяца по лунному календарю, когда наступает сезон Ханьлу, хризантемы расцветают, поэтому этот месяц также называют месяцем хризантем, и наслаждение хризантемами является большим удовольствием для людей. Чтобы устранить осеннюю сухость из организма, в некоторых регионах страны любят пить вино, изготовленное из хризантем, клейкого риса и винной закваски. Такое вино имеет освежающий и сладкий вкус, питает печень и улучшает зрение, в связи с этим оно обладает репутацией "вина долголетия". В Китае осенний чай известен своим благоухающим и продолжительным ароматом. Чай, собранный ежегодно в первые три и последние четыре дня сезона Ханьлу, считается наилучшим осенним чаем и пользуются популярностью среди любителей чая.
Как гласит поговорка: "В Байлу нужно теплее одеваться, а в Ханьлу теплее обуваться". В этот сезон необходимо потеплее одеваться в соответствии с изменениями климата, держать в тепле ноги, шею и поясницу. Следует надлежащим образом усилить питание для укрепления здоровья. Рекомендуется употреблять больше увлажняющих продуктов, таких как семена кунжута, клейкий рис и мед, а также сезонные фрукты в целях устранения сухости в организме и питания легких и кишечника.
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ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Цюфэнь - Осеннее равноденствие
22.09.2021, 11:56 33616
24 малых сезона (это дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. 24 малых сезона известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.
Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года, наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, и сформировали полную систему знаний о сезонах, а именно "24 малых сезонах".
Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона - от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода) по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом, тем самым стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. 24 малых сезона впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю и разными этническими населениями.
24 малых сезона не только выполняют функцию календаря, но и имеют очень богатую культурную составляющую, в которой существуют традиционные производственные инструменты, бытовая утварь, а также искусственные и литературные произведения, такие как пословицы, песни, мифы, каллиграфия и живопись, изделия ручной работы, еще и культура праздников, производственные обряды и народные обычаи.
Сегодня с бурным развитием науки и техники у человечества появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды и их прикладного применения, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и придерживалась китайским народом из поколения в поколение.
Цюфэнь - Осеннее равноденствие
Цюфэнь (Осеннее равноденствие) - это шестнадцатый из 24 малых сезонов и четвертый малый сезон осени, обычно начинающийся с 22 по 24 сентября по григорианскому календарю. В этом году Цюфэнь приходится на 22 сентября. В день Цюфэнь солнечные лучи стоят прямо над экватором, во всем мире начинается равноденствие дня и ночи. В древнем Китае было такое описание о сезоне Цюфэнь: "Осеннее равноденствие сопровождается гармонией сил Инь и Ян, поэтому наблюдается равноденствие дня и ночи, а также баланс между жарой и холодом". В это время в большинстве регионов Китая наступает прохладная осень. Как говорится, "Погода становится холоднее с каждым осенним дождём", в этот сезон происходит слияние холодных и теплых воздушных потоков, в результате чего многократно идут дожди, соответственно, температура воздуха начинает падать, и погода становится все холоднее.
Цюфэнь - это время сбора урожая. Тогда во всех местах Китая люди заняты осенними полевыми работами, как осенняя уборка, пахота и посев озимых. К этим "трём видам занятости" следует приступить заблаговременно. Своевременный сбор осенних культур может защитить их от ранних заморозков и продолжительных дождей. Своевременный посев озимых культур способствует выращиванию сильных саженцев и может проложить основу для обильного урожая в наступающий год. С 2018 года день Цюфэнь объявлен "Праздником урожая китайских фермеров".
В народе существует множество обычаев, связанных с малым сезоном Цюфэнь, таких как поклонение луне, ставить вертикально яица и дарение картинок с изображением осеннего быка. Как говорится, "Весной поклоняются солнцу, а осенью луне". День Цюфэнь в древности был "Праздником поклонения Луне", но поскольку день осеннего равноденствия не всегда совпадал с полнолунием, люди перенесли этот праздник на 15-ое августа по лунному календарю, в результате чего появилось традиционное торжество - "Праздник середины осени". В Китае издревле существует традиция в день Цюфэнь ставить вертикально яица, как гласит поговорка: "с наступлением Цюфэнь и яйца становятся краше". Обычай "дарения картинок с изображением осеннего быка" означает, что в день Цюфэнь сельские мастера присылают по домам картинки с изображением полевых работ крестьян. Приходя в дом, они воспевают песню с пожеланиями хозяину дома хорошего урожая и благополучия, а хозяин в свою очередь тоже дает им какую-нибудь награду.
Во время Цюфэнь наблюдается большая разница в температуре воздуха между утром и вечером. Людям следует одеваться в соответствии с изменениями погоды и личного здоровья во избежание переохлаждения. Однако не стоит преждевременно начинать носить много одежды. Умеренная "осенняя прохлада" полезна для повышения сопротивляемости организма к холоду. Во время осени повседневная жизнь должна следовать принципу сдержанности и баланса: рано ложиться спать и рано вставать, и следует заниматься более легким и спокойным видом спорта. В питании необходимо обращать внимание на предотвращение "осенней сухости", следует пить больше воды, есть меньше острой пищи и употреблять в пищу больше семян кунжута, грецких орехов, клейкого риса, меда, молочных продуктов, груши и других теплых продуктов, которые питают силу Инь и способствуют секреции текущей в организме жидкости.
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Байлу - Белые росы
06.09.2021, 16:32 49357
24 малых сезона (это дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. 24 малых сезона известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.
Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года, наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, и сформировали полную систему знаний о сезонах, а именно "24 малых сезонах".
Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона - от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода) по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом, тем самым стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. 24 малых сезона впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю и разными этническими населениями.
24 малых сезона не только выполняют функцию календаря, но и имеют очень богатую культурную составляющую, в которой существуют традиционные производственные инструменты, бытовая утварь, а также искусственные и литературные произведения, такие как пословицы, песни, мифы, каллиграфия и живопись, изделия ручной работы, еще и культура праздников, производственные обряды и народные обычаи.
Сегодня с бурным развитием науки и техники у человечества появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды и их прикладного применения, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и придерживалась китайским народом из поколения в поколение.
Байлу - Белые росы
Байлу (Белые росы) - это пятнадцатый из 24 малых сезонов и третий малый сезон осени, обычно начинающийся с 7 по 9 сентября по григорианскому календарю. В этом году Байлу приходится на 7 сентября. Во время Байлу постепенно спадает летняя жара, погода становится прохладнее, и день ото дня сгущается утренняя роса, конденсируясь на листьях дерева и травы в слои белых капель воды, из-за чего данный сезон называется "Байлу", что в переводе означает "Белые росы". Байлу - это малый сезон с самой большой разницей температуры воздуха дня и ночи. Как говорится: "С наступлением Байлу ночь за ночью становится прохладнее".
В Байлу просторы безбрежно-белые, и поля полны жёлтого зерна". В это время в Китае начинается особо занятая пора осенних полевых работ, как осенняя уборка, пахота и посев озимых. На севере страны фермеры заняты уборкой таких культур, как просо, сорго, соя и хлопок, незамедлительно лущат поля и удобряют почву для своевременной посадки озимой пшеницы. На юге люди не только приступают к сбору урожая риса, но и усиливают уход за поздними культурами, такие как кукуруза и сладкий картофель, чтобы уберечь их от заморозков.
Во время Байлу в народе имеется обычай пить чай Байлу, варить рисовое вино и собирать "десять видов белого". Чай Байлу - это чай, собираемый в сезон Байлу. Как говорится: "Весенний чай горьковат, а летний чай более терпкий, только осенний чай Байлу вкуснее". Чай Байлу не такой свежий, как весенний чай, и не такой горьковатый, как летний чай, но имеет свой неповторимый насыщенный вкус, который нравится многим. В некоторых местах на юге Китая существует обычай изготовления вина Байлу. Когда наступает сезон Байлу, в домах изготавливают вино из клейкого риса, сорго и других злаков. Такое вино имеет слегка сладковатый вкус и называется "рисовое вино Байлу". Рисовое вино бывает теплым и мягким, обладает эффектом повышения аппетита, поднятия тонуса, укрепления жизненной силы, согревания организма. Такое вино особенно принято пить осенью. В народе говорят: "Рисовое вино готовят из отборных зерен. Чем больше пьешь, тем моложе становишься". "Десять видов белого" обозначает десять видов трав, название которых имеется слово "Бай", что означает "белый". В сезон Байлу люди собирают эти травы и готовят черную курицу или утку с ними. Такие блюда не только питают организм, но и удаляют сырость из тела.
С наступлением Байлу постепенно увеличивается сила Инь, и погода становится прохладнее. Как говорится: "В Чушу окунайся в воду, а в Байлу не обнажай тело", что означает все еще стоит жаркая погода во время сезона Чушу, когда каждый день приходится принимать душ для остужения тела, а с наступлением сезона Байлу стоит теплее одеваться, чтобы не простудиться. В сезон Байлу также следует рано ложиться и рано вставать, соблюдать баланс между движением и покоем. В рацион не следует включать холодную пищу, нужно больше принимать нейтральную, сладковатую и богатую витаминами пищу, а также кушать груши, серебристый древесный гриб, мед, лилий и другие продукты, смачивающие легкие во благо предотвращения "болезней от осенней сухости".
СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. В Кашгаре местная жительница основала туристический проект в собственном доме для приема китайских и иностранных туристов
28.08.2021, 09:07 64072
В Кашгаре местная жительница Саламат Гули основала туристический проект "Дом Гули" в собственном доме для приема китайских и иностранных туристов.
Рано утром Саламат Гули Кари вместе с мужем приготовила завтрак для своих троих детей, а в 10.30 утра уже прибыла к Восточным воротам Синьцзян-Кашгарского древнего города, национальной туристической достопримечательности категории 5А, для ежедневной торжественной церемонии входа туристов в город. Саламат Гули, нарядившись, танцевала и одновременно, используя свой мобильный телефон, вела прямые трансляции по продвижению туристических проектов в древнем городе Кашгар. После этой церемонии многие туристы фотографируются с ней, а также следуют за ней, чтобы посетить народный "Дом Гули", расположенный в 100 метрах от восточных ворот Кашгара", - рассказывает в своем обзоре Информационная компания Урумчи.
Внутренний двор "Дома Гули" выполнен в традиционном стиле старых городских жилищ: деревянные перила и уникального вида оконный переплет. "Дом Гули" состоит из большого двора и двухэтажного здания. Но несколько лет назад это была обычная резиденция в древнем городе Кашгаре. Этим огромным изменениям способствовал комплексный проект по ремонту ветхих домов в старом городе Кашгаре. В 2015 году преобразованный древний город Кашгар стал национальным живописным местом уровня 5А с богатой историей. Многие жители древнего города Кашгара зарабатывают на туризме.
В 2017 году Саламат Гули основала "Дом Гули" в собственном доме для приема китайских и иностранных туристов. До этого она работала гидом в местной туристической компании. Репортер вошел в "Дом Гули" и увидел во дворе огромное инжирное дерево. Туристы сидели за столом, полным сухофруктов, пили чай, болтали и смотрели на танцы. Некоторые туристы спускались по лестнице со второго этажа и записывали видео. Когда звучала музыка, Саламат Гули показала свой изящный танец и танцевала с туристами. В этом году она построила гостевой дом, и посетители могут разместиться на втором этаже.
Госпожа Ян, туристка из Сычуаня, пришедшая на звуки музыки, является руководителем туристического агентства и находится в Кашгаре уже несколько дней. Она рассказала журналисту, что в древнем городе Кашгаре она увидела мастеров по изготовлению глиняной посуды, медных поделок и т.д. Культура уникальна, а люди доброжелательны и приветливы.
У Саламат Гули более 300 000 подписчиков в социальных сетях. Благодаря ее растущей известности и хорошей репутации многие местные предприятия обратились к ней за помощью в маркетинге и продвижении.
Многие думали, что мы будем брать много денег, а я ответила им, что мы готовы рекламировать Кашгар бесплатно. Позже ко мне обратились некоторые предприятия, которым требовалось продвижение и реклама в течение длительного времени, за что мы взимали соответствующую плату", - сказала успешная предпринимательница.
Накануне местный Хого-ресторан пригласил ее и ее команду прорекламировать их. Ее сотрудники танцевали перед посетителями, а сама она общалась со своими поклонниками в социальных сетях и представляла ресторан .
В настоящее время у нее 16 сотрудников, самый старший из них - 78-летний Симаи Савут. Он стал известным в Кашгаре, потому что приобрел популярность, танцуя вместе с Саламат Гули на церемонии въезда, и его ежемесячный доход превышает 10 000 юаней.
Сейчас у ее детей каникулы. Ее заботой является учеба трех ее детей, учеников начальной школы. Она надеется, что дети будут хорошо учиться в новом учебном году. По этой причине она нанимает репетитора и сама уделяет им много времени: "Я, как мать, стараюсь, как можно больше быть рядом с ними".