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ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Шуанцзян - Первый иней

22.10.2021, 17:37 6346
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Шуанцзян - Первый иней
24 малых сезона (это дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. 24 малых сезона известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества. 
 
Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года, наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, и сформировали полную систему знаний о сезонах, а именно "24 малых сезонах". 
 
Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона - от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода) по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом, тем самым стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. 24 малых сезона впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю и разными этническими населениями. 
 
24 малых сезона не только выполняют функцию календаря, но и имеют очень богатую культурную составляющую, в которой существуют традиционные производственные инструменты, бытовая утварь, а также искусственные и литературные произведения, такие как пословицы, песни, мифы, каллиграфия и живопись, изделия ручной работы, еще и культура праздников, производственные обряды и народные обычаи. 
 
Сегодня с бурным развитием науки и техники у человечества появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды и их прикладного применения, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и придерживалась китайским народом из поколения в поколение. 
 
Шуанцзян - Первый иней
 
Шуанцзян (Первый иней) - это восемнадцатый из 24 малых сезонов и последний малый сезон осени, обычно начинающийся с 22 по 24 октября по григорианскому календарю. В этом году Шуанцзян приходится на 23 октября. В это время с севера постоянно поступают потоки холодного воздуха, погода становится более холоднее и появляются первые заморозки. Судя по погоде во всей стране, Шуанцзян является малым сезоном с наибольшей разницей температуры воздуха днем и ночью.
 
Во время сезона Шуанцзян на большей части севера страны подходит к концу осенний сбор урожая. Тогда трудно выращивать даже морозостойкий зеленый лук. Как гласит сельскохозяйственная поговорка, "в Шуанцзян не вырастет лук, чем дольше он растет, тем меньше становится". Однако на юге страны все еще продолжаются осенние полевые работы (осенняя уборка, осенняя пахота и посев озимых), фермеры, в свою очередь, заняты уборкой позднего риса, сбором хлопка, посадкой ранней пшеницы и рапса. Как говорится, "если по возможности вырывать всю солому на полях, то на следующий год будет меньше насекомых и болезней", после уборки урожая люди стараются вовремя убрать всю солому и стерню на полях, чтобы устранить спрятанные яички насекомых и различные микробы и тем самым подготовиться к посевам в наступающем году.
 
В народе существует много обычаев, связанных с сезоном Шуанцзян: как любоваться хризантемой, есть хурму и укреплять здоровье полезной пищей. В этот сезон осенние хризантемы вовсю расцветают и любование хризантемой пользуется большой популярностью среди людей. Во многих местах проводятся ярмарки хризантем. В некоторых регионах существует традиция есть хурму. В это время хурма полностью созревает, имеет тонкую кожицу, восхитительный вкус и высокую питательную ценность. Умеренное употребление хурмы в пищу помогает не только защищать организм от холода, но и укреплять кости. Как говорится, "закалять организм лучше в Шуанцзян, чем зимой", в период Шуанцзян погода становится все холоднее и людям принято укреплять здоровье полезной пищей с высоким содержанием белка, такой как мясо птицы и кролика, говядина, баранина и другое.
 
Шуанцзян - это поворотный момент осеннего и зимнего сезонов, а также перехода силы Ян от ослабления до спячки в организме. В это время необходимо защищать организм от сухости, депрессий и холода. Желательно есть больше сладких и сочных продуктов, укрепляющих селезенку и желудок, таких как корень лотоса, лилия, мед, белый гриб, каштаны, осенние груши, грейпфрут и другие, а также есть меньше острой пищи. Следует почаще заниматься культурно-спортивной деятельностью, чтобы поднять настроение и избежать депрессии, вызванной листопадом и запустением. Также следует теплее одеваться, особенно держать в тепле ноги и живот.
 

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СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. В казахской деревне Кокэхула в Синьцзяне активно развивается туризм

19.10.2021, 05:32 41419
СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. В казахской деревне Кокэхула в Синьцзяне активно развивается туризм
Казахская деревня Кокэхула расположена у подножия гор Тянь-Шань, которые были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Парк предлагает посетителям насладиться культурными программами в рамках 16 туристических проектов: посмотреть представление с казахскими песнями и танцами, оценить тонкости традиционной техники валяния войлока и попробовать блюда казахской кухни. Благодаря развитию туризма местные жители, включая жителей деревни Кокэхула, получили реальную выгоду, устроившись на работу в этом парке и занявшись такими профессиями, как гиды, повара и артисты казахского ансамбля песни и пляски. 
 
13 лет назад Ани Баятихан, 38-летняя жительница казахской деревни Кокэхула в Чанцзи-Хуэйском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе Китая, вышла замуж и приехала со своим мужем сюда, в его родную деревню. На тот момент все сельчане из 102 домохозяйств в основном занимались выпасом скота.
 

Ани является гидом местного парка с казахским национальным колоритом, где работает уже одиннадцатый год. Парк был создан при поддержке местного правительства в целях дальнейшего развития туризма в соответствии с планом модернизации туристической зоны государственного уровня Тянь-Шань Тяньчи", - рассказывает в своем обзоре Информационная компания Урумчи. 

 

Я нервничала, когда впервые встретила туристов, но с годами стала увереннее и все больше люблю свою работу, связанную с общением с туристами со всего мира", - рассказала Ани.

 

Казахи гордятся своей богатой историей, и этот парк представляет собой прекрасную площадку для демонстрации их культуры и истории", - сказала представитель управляющего комитета туристической зоны Тянь-Шань Тяньчи Бай Яньлин.

 
Из-за своеобразных погодных условий в этих местах жители-скотоводы деревни Кокэхула могут работать в парке только с мая по октябрь. Несмотря на это, в "мертвый" сезон, когда парк закрыт на длительные зимние каникулы, всем работникам парка выплачивается базовая зарплата.
 

Раньше они зарабатывали чуть более 10 тыс. юаней (около 1549 долларов США) в год. Теперь некоторые семьи могут заработать в пять раз больше", - сообщила начальник парка Вэй Шухуа.

 

Однако мы не беспокоимся об уменьшении своих доходов, потому что на близлежащем горнолыжном курорте нас ждет множество вакансий", - уверена Ани.

 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Ханьлу - Холодные росы

08.10.2021, 15:35 74008
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Ханьлу - Холодные росы
24 малых сезона (это дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. 24 малых сезона известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества. 
 
Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года, наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, и сформировали полную систему знаний о сезонах, а именно "24 малых сезонах". 
 
Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона - от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода) по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом, тем самым стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. 24 малых сезона впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю и разными этническими населениями. 
 
24 малых сезона не только выполняют функцию календаря, но и имеют очень богатую культурную составляющую, в которой существуют традиционные производственные инструменты, бытовая утварь, а также искусственные и литературные произведения, такие как пословицы, песни, мифы, каллиграфия и живопись, изделия ручной работы, еще и культура праздников, производственные обряды и народные обычаи. 
 
Сегодня с бурным развитием науки и техники у человечества появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды и их прикладного применения, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и придерживалась китайским народом из поколения в поколение. 
 
Ханьлу - Холодные росы
 
Ханьлу (Холодные росы) - это семнадцатый из 24 малых сезонов и пятый малый сезон осени, обычно начинающийся с 7 по 9 октября по григорианскому календарю. В этом году Ханьлу приходится на 8 октября. В это время температура воздуха бывает ниже, чем в сезон Байлу, появляется большее количество росы, а холод становится все сильнее, отсюда и название сезона "Холодные росы". Ханьлу - это переход от прохладной погоды к холодной. С наступлением этого сезона на юге страны усиливается аромат осени, дует прохладный ветерок, дождей становится меньше, стоит сухая погода. А на обширных территориях севера стоит поздняя осень, а в некоторых местах уже наступает зима.
 
Ханьлу приносит людям радость богатого урожая. На юге Китая созревают посевы осенних культур. В это время дни теплые, а ночи прохладные, бывает солнечный день, что создаёт благоприятные условия для осеннего урожая. В регионе к северу от реки Хуайхэ последовательно наступают подходящие периоды для посева рапса, бобовых и других культур. Фермеры должны воспользоваться благоприятной погодой и своевременно сеять эти культуры. Как гласит сельскохозяйственная поговорка: "Во время Ханьлу заняты все, сажают пшеницу, собирают цветы, да выращивают бобовые", "В сезон Ханьлу становится все холоднее, а фермер более занятым".
 
В народе существует множество обычаев, связанных с сезоном Ханьлу, таких как любоваться осенними красными листьями, наслаждаться хризантемами, варить хризантемное вино, а также пить чай Ханьлу. Во многих местах Китая существует обычай любоваться осенними листьями во время Ханьлу. Люди выезжают на природу и наслаждаются прекрасными листьями. Хризантемы, в отличие от большинства цветов, цветущих весной и летом, цветут всё ярче именно с наступлением прохлады. Во время девятого месяца по лунному календарю, когда наступает сезон Ханьлу, хризантемы расцветают, поэтому этот месяц также называют месяцем хризантем, и наслаждение хризантемами является большим удовольствием для людей. Чтобы устранить осеннюю сухость из организма, в некоторых регионах страны любят пить вино, изготовленное из хризантем, клейкого риса и винной закваски. Такое вино имеет освежающий и сладкий вкус, питает печень и улучшает зрение, в связи с этим оно обладает репутацией "вина долголетия". В Китае осенний чай известен своим благоухающим и продолжительным ароматом. Чай, собранный ежегодно в первые три и последние четыре дня сезона Ханьлу, считается наилучшим осенним чаем и пользуются популярностью среди любителей чая.
 
Как гласит поговорка: "В Байлу нужно теплее одеваться, а в Ханьлу теплее обуваться". В этот сезон необходимо потеплее одеваться в соответствии с изменениями климата, держать в тепле ноги, шею и поясницу. Следует надлежащим образом усилить питание для укрепления здоровья. Рекомендуется употреблять больше увлажняющих продуктов, таких как семена кунжута, клейкий рис и мед, а также сезонные фрукты в целях устранения сухости в организме и питания легких и кишечника.
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Цюфэнь - Осеннее равноденствие

22.09.2021, 11:56 101062
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Цюфэнь - Осеннее равноденствие
24 малых сезона (это дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. 24 малых сезона известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества. 
 
Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года, наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, и сформировали полную систему знаний о сезонах, а именно "24 малых сезонах". 
 
Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона - от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода) по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом, тем самым стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. 24 малых сезона впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю и разными этническими населениями. 
 
24 малых сезона не только выполняют функцию календаря, но и имеют очень богатую культурную составляющую, в которой существуют традиционные производственные инструменты, бытовая утварь, а также искусственные и литературные произведения, такие как пословицы, песни, мифы, каллиграфия и живопись, изделия ручной работы, еще и культура праздников, производственные обряды и народные обычаи. 
 
Сегодня с бурным развитием науки и техники у человечества появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды и их прикладного применения, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и придерживалась китайским народом из поколения в поколение. 

Цюфэнь - Осеннее равноденствие

Цюфэнь (Осеннее равноденствие) - это шестнадцатый из 24 малых сезонов и четвертый малый сезон осени, обычно начинающийся с 22 по 24 сентября по григорианскому календарю. В этом году Цюфэнь приходится на 22 сентября. В день Цюфэнь солнечные лучи стоят прямо над экватором, во всем мире начинается равноденствие дня и ночи. В древнем Китае было такое описание о сезоне Цюфэнь: "Осеннее равноденствие сопровождается гармонией сил Инь и Ян, поэтому наблюдается равноденствие дня и ночи, а также баланс между жарой и холодом". В это время в большинстве регионов Китая наступает прохладная осень. Как говорится, "Погода становится холоднее с каждым осенним дождём", в этот сезон происходит слияние холодных и теплых воздушных потоков, в результате чего многократно идут дожди, соответственно, температура воздуха начинает падать, и погода становится все холоднее.
 
Цюфэнь - это время сбора урожая. Тогда во всех местах Китая люди заняты осенними полевыми работами, как осенняя уборка, пахота и посев озимых. К этим "трём видам занятости" следует приступить заблаговременно. Своевременный сбор осенних культур может защитить их от ранних заморозков и продолжительных дождей. Своевременный посев озимых культур способствует выращиванию сильных саженцев и может проложить основу для обильного урожая в наступающий год. С 2018 года день Цюфэнь объявлен "Праздником урожая китайских фермеров".
 
В народе существует множество обычаев, связанных с малым сезоном Цюфэнь, таких как поклонение луне, ставить вертикально яица и дарение картинок с изображением осеннего быка. Как говорится, "Весной поклоняются солнцу, а осенью луне". День Цюфэнь в древности был "Праздником поклонения Луне", но поскольку день осеннего равноденствия не всегда совпадал с полнолунием, люди перенесли этот праздник на 15-ое августа по лунному календарю, в результате чего появилось традиционное торжество - "Праздник середины осени". В Китае издревле существует традиция в день Цюфэнь ставить вертикально яица, как гласит поговорка: "с наступлением Цюфэнь и яйца становятся краше". Обычай "дарения картинок с изображением осеннего быка" означает, что в день Цюфэнь сельские мастера присылают по домам картинки с изображением полевых работ крестьян. Приходя в дом, они воспевают песню с пожеланиями хозяину дома хорошего урожая и благополучия, а хозяин в свою очередь тоже дает им какую-нибудь награду. 
 
Во время Цюфэнь наблюдается большая разница в температуре воздуха между утром и вечером. Людям следует одеваться в соответствии с изменениями погоды и личного здоровья во избежание переохлаждения. Однако не стоит преждевременно начинать носить много одежды. Умеренная "осенняя прохлада" полезна для повышения сопротивляемости организма к холоду. Во время осени повседневная жизнь должна следовать принципу сдержанности и баланса: рано ложиться спать и рано вставать, и следует заниматься более легким и спокойным видом спорта. В питании необходимо обращать внимание на предотвращение "осенней сухости", следует пить больше воды, есть меньше острой пищи и употреблять в пищу больше семян кунжута, грецких орехов, клейкого риса, меда, молочных продуктов, груши и других теплых продуктов, которые питают силу Инь и способствуют секреции текущей в организме жидкости.
 

 

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