ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Шуанцзян - Первый иней

24 малых сезона (это дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. 24 малых сезона известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.

Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года, наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, и сформировали полную систему знаний о сезонах, а именно "24 малых сезонах".

Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона - от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода) по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом, тем самым стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. 24 малых сезона впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю и разными этническими населениями.

24 малых сезона не только выполняют функцию календаря, но и имеют очень богатую культурную составляющую, в которой существуют традиционные производственные инструменты, бытовая утварь, а также искусственные и литературные произведения, такие как пословицы, песни, мифы, каллиграфия и живопись, изделия ручной работы, еще и культура праздников, производственные обряды и народные обычаи.

Сегодня с бурным развитием науки и техники у человечества появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды и их прикладного применения, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и придерживалась китайским народом из поколения в поколение.

Шуанцзян - Первый иней

Шуанцзян (Первый иней) - это восемнадцатый из 24 малых сезонов и последний малый сезон осени, обычно начинающийся с 22 по 24 октября по григорианскому календарю. В этом году Шуанцзян приходится на 23 октября. В это время с севера постоянно поступают потоки холодного воздуха, погода становится более холоднее и появляются первые заморозки. Судя по погоде во всей стране, Шуанцзян является малым сезоном с наибольшей разницей температуры воздуха днем и ночью.

Во время сезона Шуанцзян на большей части севера страны подходит к концу осенний сбор урожая. Тогда трудно выращивать даже морозостойкий зеленый лук. Как гласит сельскохозяйственная поговорка, "в Шуанцзян не вырастет лук, чем дольше он растет, тем меньше становится". Однако на юге страны все еще продолжаются осенние полевые работы (осенняя уборка, осенняя пахота и посев озимых), фермеры, в свою очередь, заняты уборкой позднего риса, сбором хлопка, посадкой ранней пшеницы и рапса. Как говорится, "если по возможности вырывать всю солому на полях, то на следующий год будет меньше насекомых и болезней", после уборки урожая люди стараются вовремя убрать всю солому и стерню на полях, чтобы устранить спрятанные яички насекомых и различные микробы и тем самым подготовиться к посевам в наступающем году.

В народе существует много обычаев, связанных с сезоном Шуанцзян: как любоваться хризантемой, есть хурму и укреплять здоровье полезной пищей. В этот сезон осенние хризантемы вовсю расцветают и любование хризантемой пользуется большой популярностью среди людей. Во многих местах проводятся ярмарки хризантем. В некоторых регионах существует традиция есть хурму. В это время хурма полностью созревает, имеет тонкую кожицу, восхитительный вкус и высокую питательную ценность. Умеренное употребление хурмы в пищу помогает не только защищать организм от холода, но и укреплять кости. Как говорится, "закалять организм лучше в Шуанцзян, чем зимой", в период Шуанцзян погода становится все холоднее и людям принято укреплять здоровье полезной пищей с высоким содержанием белка, такой как мясо птицы и кролика, говядина, баранина и другое.

Шуанцзян - это поворотный момент осеннего и зимнего сезонов, а также перехода силы Ян от ослабления до спячки в организме. В это время необходимо защищать организм от сухости, депрессий и холода. Желательно есть больше сладких и сочных продуктов, укрепляющих селезенку и желудок, таких как корень лотоса, лилия, мед, белый гриб, каштаны, осенние груши, грейпфрут и другие, а также есть меньше острой пищи. Следует почаще заниматься культурно-спортивной деятельностью, чтобы поднять настроение и избежать депрессии, вызванной листопадом и запустением. Также следует теплее одеваться, особенно держать в тепле ноги и живот.