ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Лидун - Начало зимы

24 малых сезона (это дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. 24 малых сезона известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.

Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года, наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, и сформировали полную систему знаний о сезонах, а именно "24 малых сезонах".

Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона - от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода) по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом, тем самым стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. 24 малых сезона впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю и разными этническими населениями.

24 малых сезона не только выполняют функцию календаря, но и имеют очень богатую культурную составляющую, в которой существуют традиционные производственные инструменты, бытовая утварь, а также искусственные и литературные произведения, такие как пословицы, песни, мифы, каллиграфия и живопись, изделия ручной работы, еще и культура праздников, производственные обряды и народные обычаи.

Сегодня с бурным развитием науки и техники у человечества появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды и их прикладного применения, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и придерживалась китайским народом из поколения в поколение.

Лидун - Начало зимы

Лидун (Начало зимы) - это девятнадцатый из 24 малых сезонов и первый малый сезон зимы, обычно начинающийся с 7 по 8 ноября по григорианскому календарю. В этом году Лидун приходится на 7 ноября. Слово "Ли" означает начало, а "Лидун" - начало зимы. В Китае принято рассматривать четыре "Ли" (Личунь - начало весны, Лися - начало лета, Лицю - начало осени, Лидун - начало зимы) начальной точкой четырех времен года, а оба "Чжи" (Сячжи - летнее солнцестояние, Дунчжи - зимнее солнцестояние) и оба "Фэнь" (Чуньфэнь - весеннее равноденствие, Цюфэнь - осеннее равноденствие) - середины четырех времен года, что отражает тесную связь 24-х малых сезонов с астрономическими и метеорологическими явлениями.

С наступлением Лидун север страны вступает в период зимовки, в это время осенние посевы уже полностью собраны, высушены, и хранятся на складе, и осенние полевые работы в районах между реками Янцзыцзян и Хуайхэ также подходят к завершению. А на юге страны Лидун - это самая пора для посева озимой пшеницы. Фермеры занимаются посадкой озимой пшеницы, пользуясь благоприятными климатическими условиями, когда меньше дождей и больше солнечных дней.

Лидун является важным малым сезоном, который высоко ценится с древних времен, и считается временем для наслаждения урожаем и расслабления. В давние времена люди, трудившиеся целый год, отдыхали в день Лидун, готовили вкусные блюда из мяса птицы и скота, тем самым вознаграждали всю семью за тяжелый труд за прошедший год. В этот день люди также поклонялись своим предкам и приподносили им сезонные продукты, молились о хорошей погоде и обильном урожае в следующем году. Как говорится "На севере едят пельмени, а на юге - лук", в день Лидун северяне любят есть пельмени. В связи с тем, что по форме пельмени похожи на уши, в народе говорят, что если в день Лидун есть пельмени, то уши не будут замерзать всю зиму. На юге Китая люди любят есть зеленый лук в сыром виде. Лук имеет сладковатый вкус и обладает эффектом устранения холода из организма и укрепления силы Ян. Употребление в пищу лука помогает организму противостоять зимней сырости и холоду и уменьшить возникновение заболеваний. В районе около города Шаосин принято варить шаосинское рисовое вино с наступлением Лидун. Зимой вода чистая и прозрачная, а температура воздуха низкая, что пригодно для хорошего брожения и виноделия. И местные жители считают период от Лидун до Личунь следующего года, наиболее подходящим для изготовления рисового вина, и называют временем зимнего виноделия.

После наступления Лидун нужно обеспечить достаточный сон, следует ложиться спать пораньше, а вставать попозже. Нужно поменьше есть сырую и охлажденную пищу, а побольше теплые и питательные продукты, такие как пекинская капуста, редька, батат, картофель, тофу и грибы. Зимой все вокруг находится в состоянии спячки и сбора, "Сила Инь усиляется, а сила Ян слабеет", поэтому желательно больше находиться на солнце для накопления силы Ян. Необходимо постоянно заниматься физическими упражнениями, это помогает закалять здоровье и укреплять иммунитет. Однако упражнения не должны быть слишком интенсивными. Прогулка, пробежка, гимнастика и Тайцзицюань - наиболее подходящие виды спорта для этого периода.