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ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Дасюэ - Большие снега

07.12.2021, 17:26 6562
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Дасюэ - Большие снега
"24 малых сезона" (дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. "24 малых сезона" известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества. 
 
Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года. Наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, они сформировали полную систему знаний о сезонах - "24 малых сезона". 
 
Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона - от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода), по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом. Тем самым они стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. "24 малых сезона" впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю этнически разным населением. 
 
24 малых сезона" выполняют не только функцию календаря. Они имеют и очень богатую культурную составляющую, включая традиционные производственные инструменты, бытовую утварь, литературные произведения (пословицы, песни, мифы, каллиграфию и живопись), произведения искусства, изделия ручной работы. А также культуру праздников, производственных обрядов и народных обычаев. 
 
С бурным развитием науки и техники у человечества сегодня появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и передавалась китайским народом из поколения в поколение. 
 
Дасюэ - Большие снега
 
Дасюэ (Большие снега) - это двадцать первый из 24 малых сезонов и третий малый сезон зимы, обычно начинающийся с 6 по 8 декабря по григорианскому календарю. В этом году Дасюэ выпадает на 7 декабря. Дасюэ, как и следует из своего названия, означает сильный снегопад. В это время в большей части Китая наступает настоящая зима, и значительно падает температура воздуха. В районе бассейна реки Хуанхэ постепенно накрывается снежный покров, а в регионах глубже к северу уже идет обильный снегопад.
 
Как говорится, "Если озимая пшеница накроется толстым слоем снега, то в следующем году будет избыток хлеба". В древние времена люди считали обильный снег в зимний сезон хорошим знаком благоприятной погоды и богатого урожая в следующем году. Засыпание земли снегом помогает поддерживать нормальную температуру почвы и создает благоприятные условия для зимних культур. Когда снег тает, повышается влажность почвы, что благоприятно сказывается на весеннем росте сельскохозяйственных культур. Кроме того, снежный покров может повысить плодородие почвы, предотвратить и уничтожить некоторые микробы и вредители, поэтому поговорка "Благодатный снег - предвестник урожая" имеет определенную научную истину.
 
Во время Дасюэ существуют такие обычаи, как соление мяса, приготовление финиковой лепешки и бататовой каши и наблюдение за ледоставом. В прошлом в районе около г. Нанкин людям принято мариновать овощи в Сяосюэ и солить мясо в Дасюэ. Тогда в каждом доме изготавливали разные "соленья" и развешивали на подоконнике или перед дверью разные маринованные продукты, такие как бекон, сосиски, рыбу, что создавало необычную картину. Финиковая лепешка и бататовая каша являются питательными продуктами на зиму. Эти продукты красного цвета также имеют благоприятный и праздничный смысл, означающий большие надежды людей на наступающий год. " В сезон Сяосюэ замёрзла земля, а в сезон Дасюэ - река". В период Дасюэ на поверхности рек образуется толстый слой льда. Люди могут не только наслаждаться красотой вида замерзших рек, но и кататься и веселиться на льду.
 
Дасюе - хорошее время для подкрепления организма полезной пищей. В народе говорят "Зимой подкрепляются, а весной в состоянии сражаться с тиграми". Подкрепление организма зимой полезно для повышения иммунитета, ускорения обмена веществ и облегчения озноба. В это время следует подкреплять силу Ян, больше кушать чеснок, имбирь, редьку, лук, баранина, батат, ямс, лонган, каштан, кунжут и арахис. Заниматься спортом на открытом воздухе лучше тогда, когда достаточно солнечного света, а упражнения на выносливость, такие как пробежка и быстрая ходьба являются более подходящими видами спорта для этого сезона.
 

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Фото: Кадр с видео
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Экологи объяснили выпадение серого снега в Алматы

23.11.2021, 11:33 116344
Экологи объяснили выпадение серого снега в Алматы
АЛМАТЫ. 23 НОЯБРЯ - Представители Экологического Общественного Союза назвали причины выпадения серого снега в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Алматы, по наблюдениям горожан, во время недавних осадков снег выпал не белый, а серо-коричневый не только в городе, но и в предгорной экологической зоне, в отдалении от основного автомобильного движения и других видимых факторов загрязнения атмосферы. 
 
 
По словам экологов, это явление имело место из-за состояния атмосферы. 
 

Жители Алматы могли заметить, что во время недавних осадков снег выпал не белый, а серо-коричневый. Воздух сильно загрязнен такими веществами, как диоксид азота, диоксид серы, банально - сажей (а также многими другими химическими соединениями). Мелкая сажа дает серый цвет, оседая на поверхности снежинок, а характерный буро-коричневый цвет, который алматинцы ежедневно могут наблюдать над городом, дает диоксид азота", - пояснила в своем комментарии агентству руководитель общественного объединения Экологический Общественный Союз "ЭОС" Ася Гейдт.

 
По ее информации, "сажу в большом количестве выделяют ТЭЦ, работающие на угле, а основным источником диоксида азота являются автомобильные выхлопные газы". 
 

По всей видимости, загазованность достигла таких масштабов, что даже при длительном снегопаде верхний слой снежного покрова остается загрязненным. То есть воздух не очищается осадками в течение первых минут и даже часов", - рассказала эколог.

 
Такая ситуация, уверены экоактивисты, "не способствует оздоровлению населения, особенно учитывая, как пандемия ударила по дыхательной системе очень многих людей". 
 

Названные вещества (диоксиды азота и серы), соприкасаясь со слизистой оболочкой человека, преобразуются, соответственно, в азотную и серную кислоты, вызывая постоянное раздражение и способствуя развитию заболеваний верхних дыхательных путей. Сажа, да и множество других загрязнителей провоцируют развитие аллергий и астматических проявлений", - отметила эксперт.

 
Между тем, согласно исследованиям, заметного снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Казахстане не наблюдалось даже в год локдаунов.
 
По информации energyprom.kz, в рейтинге стран по качеству воздуха Казахстан занял 32-е место в мире из 106 (1-е место в рейтинге - худший показатель, последнее - лучший). 
 

При этом средний годовой показатель загрязнения воздуха в Алматы за 2020 год составил 39,3 миллиграмма на кубометр (вреден для уязвимых слоев населения)", - отметили аналитики.

 
По их словам, среди стран СНГ Казахстан уступает в показателях качества воздуха Украине, Туркменистану и Россие.
 
Ранее депутат мажилиса Андрей Линник рассказал, что согласно экспертным данным, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира. 
 
По словам депутата, с увеличением плотности населения происходит повальная вырубка здоровых деревьев под точечные застройки, которая ведется без учета сложившегося архитектурного облика города, когда рядом с малоэтажными постройками вырастают железобетонные высотки, напоминающие гигантские муравейники, втиснутые на ничтожно малые участки. 
 

На фоне экологических проблем в городе увеличивается число легочных и онкологических заболеваний. Их рост специалисты связывают с непомерным увеличением количества автомобилей в городе. Учитывая расположение в предгорной котловине, город страдает от сильной загазованности, переизбытка автомобилей и связанный с этим транспортный коллапс, катастрофически сказывающийся на экологической обстановке и здоровье нации", - отметил депутат. 

 
Напомним, в Семее выбросы ТЭЦ превысили норму в 21 раз. В городе выпал черный снег. 
 
В столице Индии Нью-Дели закрыли все учебные заведения, а также некоторые угольные электростанции из-за загрязнения воздуха. Качество воздуха в городе в несколько раз превысило безопасный уровень, установленный Всемирной организацией здравоохранения. В Верховном суде Индии рассматривали возможность закрыть столицу на полный локдаун.
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Сяосюэ - Малые снега

22.11.2021, 13:22 75493
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Сяосюэ - Малые снега
"24 малых сезона" (дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. "24 малых сезона" известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества. 
 
Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года. Наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, они сформировали полную систему знаний о сезонах - "24 малых сезона". 
 
Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона - от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода), по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом. Тем самым они стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. "24 малых сезона" впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю этнически разным населением. 
 

24 малых сезона" выполняют не только функцию календаря. Они имеют и очень богатую культурную составляющую, включая традиционные производственные инструменты, бытовую утварь, литературные произведения (пословицы, песни, мифы, каллиграфию и живопись), произведения искусства, изделия ручной работы. А также культуру праздников, производственных обрядов и народных обычаев. 

 
С бурным развитием науки и техники у человечества сегодня появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и передавалась китайским народом из поколения в поколение. 
 
Сяосюэ - Малые снега
 
Сяосюэ (Малые снега) - это двадцатый из 24 малых сезонов и второй малый сезон зимы, который обычно начинается 22, 23 ноября по григорианскому календарю. В этом году Сяосюэ приходится на 22 ноября. В это время учащаются холодные волны, с каждым днем становится все холоднее. Ночная температура воздуха на севере страны постепенно опускается ниже 0 градусов, выпадает снег, но не в очень большом объеме, поэтому и сезон называется "Малые снега".
 
В народе говорят, "В Сяосюэ земля под заморозкой". В это время почва и реки в северной части страны начинают замерзать, а в сельскохозяйственных работах наступает период затишья. Однако важными задачами для этого периода являются некоторые виды полевых работ: компостирование и удобрение полей, заготовка корма для скота на зиму, подвязка ветвей и стволов фруктовых деревьев. Как говорится в одной из поговорок, "В Сяосюэ нужно вовремя собрать лук, а если нет, есть будет нечего. В погребе должны быть редька и капуста". Раньше северяне хранили в подвалах редьку, капусту и лук, которые называли "домашнее блюдо на зиму".
 
В период сезона Сяосюэ существуют такие традиционные обычаи, как вяление бекона, приготовление клейких рисовых лепешек и сушка рыбы. Как говорится, "На ветру соления - хорошие запасы на зиму". В это время стоит сухая погода, которая подходит для вяления и маринования мяса и овощей. Люди используют традиционные методы для маринования колбас, бекона, зелени и квашеной капусты. Эти продукты не только обладают уникальным вкусом и долго хранятся, блюда из них служат деликатесом на семейных банкетах во время Праздника Весны. В некоторых местах существует традиция есть цзиба - клейкую рисовую лепешку, которая делается из пропаренного клейкого риса. В прошлом они использовались в ритуальных мероприятиях и были очень популярны на юге страны, где выращивали рис. Каждый год во время сезона Сяосюэ у юго-восточного побережья проплывают огромные косяки кефали, и местные рыбаки сушат и хранят эту рыбу для потребления в сезон затишья.
 
В этот сезон ночь длинная, день короткий, а солнечного света все меньше. Это легко может спровоцировать депрессию, поэтому следует уделять максимальное внимание контролю над своими эмоциями и больше находиться на солнце. Организму необходимо обеспечить достаточный сон и питательную диету, а также пить больше воды. Следует избегать переохлаждения. Здоровые люди в этот сезон могут заниматься умеренными видами спорта.
 

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