ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Дахань - Большие холода

"24 малых сезона" (дополнительный календарь, который использовался в древнем Китае для ведения сельского хозяйства) является важной составляющей китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. "24 малых сезона" известны как "пятое великое изобретение Китая" и внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.

Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельхозпроизводство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года. Наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, они сформировали полную систему знаний о сезонах - "24 малых сезона".

Согласно этому календарю, в году 24 малых сезона - от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода), по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом. Тем самым они стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. Впервые "24 малых сезона" появились на территории в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться разными этническими группами населения по всему Китаю.





24 малых сезона" выполняют не только функцию календаря. Они имеют и очень богатую культурную составляющую, включая описание традиционных производственных инструментов и бытовой утвари, традиций праздников, производственных обрядов и народных обычаев, литературные произведения (пословицы, песни, мифы, каллиграфию и живопись), изображения произведений искусства и изделий ручной работы.

С бурным развитием науки и техники у человечества появляется все больше методов и приемов для прогнозирования погоды, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и передавалась китайским народом из поколения в поколение.

Дахань - Большие холода

Дахань (Большие холода) - это последний из 24 малых сезонов, обычно начинающийся 20 или 21 декабря по григорианскому календарю. В этом году Дахань приходится на 20 декабря. Дахань означает наступление максимального холода. В Китае говорят: "В Дахань желательно быть ближе к теплу и лишний раз не открывать дверь дома", что как раз описывает уровень холода на улице в этот сезон. Дахань приходится к концу года, поэтому с завершением большого мороза уходит холодная зима и наступает теплая весна, после чего заново начинается цикл малых сезонов нового года.

Дахань наступает ближе к новому году по лунному календарю, в народе говорят - "Дахань встречает новый год". В это время атмосфера нового года становится все более ощутимой, повсюду царит радостное праздничное настроение. Люди начинают избавляться от старого и украшать дом новыми предметами, заниматься уборкой и стиркой, покупать новогодние подарки и готовиться к приходу Нового года по лунному календарю - Праздника Весны.

На сезон Дахань существуют такие обычаи, как поклонение божеству земли, приготовление каши из "восьми драгоценностей" и покупка кунжутной соломы с мякиной. Поклонение божеству земли обычно проводится в 26-й день 12-го лунного месяца. В древние времена купцы также организовывали банкет для своих подчиненных в конце календарного года в знак благодарности за их труд. "Новогодний корпоратив", популярный среди современных предприятий, является наследием этого самого обычая. Каша из "восьми драгоценностей" - это каша, приготовленная из различных ингредиентов, таких как рис, просо, кукуруза, ячмень, жожоба, семена лотоса, арахис, лонган и бобы, вкусный питательный деликатес. В прошлом люди во время Дахань старались приобрести кунжутную солому с мякиной, потому что "цветы кунжута неуклонно растут снизу вверх, что символирует улучшение жизни и увеличение благ". В канун Нового года люди посыпают дорогу кунжутной соломой, чтобы дети могли ее потоптать до мелких осколков. Слово "осколок" по-китайски произносится как и слово "год", и этот ритуал означает мир и спокойствие из года в год. Все эти обычаи демонстрируют добрые пожелания и надежды людей на предстоящий Новый год.

Дахань - самое холодное время года. В повседневной жизни нужно обращать внимание на то, чтобы тело не переохлаждалось, было в тепле. Следует рано ложиться спать и попозже вставать, должным образом совмещать работу и отдых. В то же время сезон Дахань является переходным периодом от зимы к весне, в это время энергия Янь в природе выходит из зимней спячки к весенеему подъему. Соответственно, питание также следует адаптировать к этоиу изменению. Чтобы постепенно адаптироваться к особенностям весеннего восстановления, в рационе должно быть меньше соленого и горького, стоит есть больше овощей, таких как капуста, рапс, морковь и цветная капуста.