Участники пресс-тура по казахстанско-китайским объектам строительства "Одного пояса и пути" подвели итоги в Астане

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Выступление министра иностранных дел Китая Ван И на церемонии подписания Конвенции Международного суда по медиации





Дорогие гости и друзья, главный исполнительный директор Ли Цзячао! Я очень рад встретиться с вами в Гонконге, чтобы присутствовать на церемонии подписания Конвенции Международного суда по медиации. Только что представители 32 стран подписали конвенцию и стали членами - учредителями Международного согласительного суда. На церемонии также присутствуют высокопоставленные представители из более чем 50 стран и почти 20 международных организаций. От имени правительства Китая я хотел бы тепло поприветствовать всех гостей! Теплые поздравления государствам-членам-учредителям!Все собрались здесь со всего мира ради общей цели, которая заключается в содействии мирному урегулированию споров и дружественному сотрудничеству между странами.





В этом году отмечается 80-я годовщина победы в мировой войне против фашизма и 80-я годовщина основания Организации Объединенных Наций. В преамбуле устава Организации Объединенных Наций четко и недвусмысленно подчеркивается, что все страны должны жить в гармонии и поддерживать международный мир и безопасность. Сегодня, 80 лет спустя, столкнувшись с ускоряющейся эволюцией мировых изменений столетней давности, председатель КНР Си Цзиньпин четко указал на то, что разногласия между странами являются нормальными и должны быть надлежащим образом урегулированы путем диалога и консультаций. На протяжении долгого времени Китай всегда выступал за урегулирование разногласий в духе взаимопонимания и взаимных уступок, достижения консенсуса посредством диалога и консультаций, содействие развитию на основе взаимовыгодного сотрудничества, решение проблем с ориентацией на будущее и активный поиск решений острых проблем с учетом китайской специфики, чтобы донести до стран китайскую мудрость в разрешении конфликтов и разногласий.





Три года назад китайские товарищи и другие страны совместно выступили с инициативой о создании международного суда по медиации. После всеобщих неустанных усилий мы наконец достигли соглашения о Международном суде по медиации, которое также получило широкую поддержку и положительный отклик со стороны международного сообщества. Являясь новшеством в области международного верховенства права, Международный суд по медиации имеет огромное значение в истории международных отношений.





Создание примирительного суда способствовало реализации целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций. Статья 33 устава четко оговаривает, что медиация является одним из приоритетных методов мирного урегулирования международных споров, но до сих пор в этой области не существует межправительственной правовой организации. Международный суд медиации призван выступать посредником в международных коммерческих спорах между странами, инвесторами между странами и другими странами, а также в международных коммерческих спорах в соответствии с пожеланиями всех сторон. Это заполнит пробелы в механизме в области международной медиации и является важным общественным продуктом верховенства права для улучшения глобальное управление.





Создание Института медиации также несет в себе цивилизованную мудрость гармонии и симбиоза. Разрешение конфликтов путем диалога и урегулирование споров путем консультаций являются общими ценностями и универсальными устремлениями крупнейших цивилизаций мира. Создание суда по медиации поможет выйти за рамки концепции с нулевой суммой, когда вы проигрываете, а я выигрываю, будет способствовать дружественному разрешению международных споров и построению более гармоничных международных отношений.





Создание суда по медиации также демонстрирует соответствие цивилизации верховенства закона. Объедините воедино сущность основных правовых систем, уважайте пожелания сторон, в полной мере используйте преимущества более гибких, экономичных, удобных и эффективных процедур, а также дополняйте и взаимодействуйте с существующими международными механизмами урегулирования споров, такими как судебный процесс и арбитраж.





Дорогие гости! После консультаций и принятия решения странами, участвующими в переговорах по Конвенции, Гонконг станет штаб-квартирой Международного суда по медиации. Возвращение Гонконга само по себе является успешным примером мирного урегулирования международных споров. Успех проекта "одна страна, две системы" сделал перспективы процветания и стабильности Гонконга более радужными. Гонконг опирается на родину, связан с миром, имеет удобную деловую среду, высокоразвитое верховенство закона и обладает преимуществами как системы общего права, так и системы гражданского права, а также уникальными условиями для международного посредничества. Пользуясь случаем, мы хотели бы поблагодарить правительство Специального административного района Гонконга за его решительную поддержку в подготовке Международного суда по медиации. Мы верим, что новая звезда Международного суда по медиации будет расти вместе с "Жемчужиной Востока" и дополнять друг друга.





Дорогие гости! Рождение Международного суда медиации - это росток, который мы сегодня вместе посадили. Чтобы по-настоящему развиваться и растить, мы нуждаемся в заботе и поддержке международного сообщества. Китай надеется на скорейшую ратификацию конвенции подписавшими ее странами и приветствует активное присоединение к ней большего числа стран.





Давайте придерживаться целей устава Организации Объединенных Наций, придерживаться принципов добровольного участия, равноправного принятия решений, общей выгоды, уважать разумные интересы всех сторон и добиваться взаимной выгоды и беспроигрышной ситуации.





Давайте продвигать примирение, сотрудничество и гармонию, культивировать культуру медиации, повышать осведомленность о медиации и как можно скорее разработать набор независимых, гибких, прагматичных и эффективных и ведущих на международном уровне правил и механизмов медиации.





Давайте придерживаться принципов беспристрастности, справедливости и судопроизводства, обращать внимание на истинный дух верховенства права, учитывать процедурную справедливость и справедливость результатов, расширять участие развивающихся стран, содействовать развитию международных механизмов урегулирования споров в направлении обеспечения справедливости и универсальности, а также повышать представленность и голос общественности глобального Юга в международном управлении.





Давайте выступать за общие консультации, общее строительство и совместное участие, решительно продвигать организационное построение института медиации и создавать команду медиаторов с высокими профессиональными стандартами и хорошей международной репутацией, которые смотрят в лицо миру, служат миру и прилагают неустанные усилия для выполнения своих задач.





Дорогие гости! В китайской истории есть намек на "переулок длиной в шесть футов". Говорят, что благодаря посредничеству две соседние стороны, каждая из которых отдала по три фута, не только успешно разрешили спор, но и образовали шестифутовую аллею, по которой удобно проходить всем желающим. В условиях современной глобализации судьбы человечества тесно взаимосвязаны. До тех пор, пока мы будем эффективно использовать методы медиации и разрешать противоречия путем взаимопонимания, мы сможем превратить борьбу в бессмыслицу, а высокие стены - в путь. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы по содействию тому, чтобы Международный посреднический суд играл активную роль в мирном урегулировании международных споров и открывал лучшее будущее для человечества! Спасибо вам всем!