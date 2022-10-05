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КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: участники программы Китайского международного пресс-центра побывали в штаб-квартире Sinovac в Пекине

04.10.2022, 08:07 3061
КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: участники программы Китайского международного пресс-центра побывали в штаб-квартире Sinovac в Пекине

Вакцины необходимы для контроля и профилактики многих инфекционных заболеваний, и качество вакцины имеет большое значение для жизни и здоровья огромного числа семей. Это также основа глобальной безопасности в области здравоохранения. Качество вакцин - наша цель. Sinovac соответствует системам менеджмента качества, которые соответствуют международным производственным процессам и охватывают весь жизненный цикл производства. Это гарантирует, что каждой вакцине Sinovac можно доверять в спасении жизни", - рассказали в компании.

 
 Основываясь на концепции управления рисками качества, компания создала централизованную систему управления качеством вакцин на протяжении всего жизненного цикла.
 
  • В соответствии с идеей о том, что "качество исходит из дизайна", мы используем инструменты научных исследований для формулирования и проектирования производственных процессов на стадии НИОКР и контролируем риски качества продукции от начала до конца производства.
  • У нас есть заводы по производству GMP, спроектированные и построенные в соответствии с международными стандартами и GMP требованиями. Организовали производство и проверку в строгом соответствии с китайским GMP. Мы продолжаем внедрять передовые концепции управления от ВОЗ GMP, гарантируя тем самым качество наших вакцин.
  • Мы проводим клинические испытания наших продуктов строго в соответствии с GCP и соответствующими руководящими принципами клинических испытаний.
 

Никакие национальные границы не могут остановить болезнь. Паспорт не требуется для вируса. Человечество уже давно является сообществом с общей судьбой. ВОЗ представила себе мир, в котором каждый везде в любом возрасте может в полной мере воспользоваться вакцинами для улучшения своего здоровья и благополучия в следующем десятилетии. Наше видение состоит в том, чтобы увеличить показатели прививки, снизить возникновение заболеваний и защитить здоровье людей во всем Китае и по всему миру с нашими высококачественными вакцинами. Мы воплощаем наше видение в реальность с каждой доставкой, каждой вакциной и каждой прививкой. Заглядывая в будущее, Sinovac прикладывает все усилия для обеспечения доступности вакцин и их приемлемости по цене", - заявили в штаб-квартире Sinovac.


 
Следуя миссии "поставлять вакцины для устранения болезни человека", Sinovac стремится к исследованию, разработке, производству и коммерциализации вакцины для людей, а также предоставлению услуг для контроля и профилактики заболеваний. Ассортимент продукции Sinovac в настоящее время включает в себя: вакцину против Covid-19 (Vero Cell), инактивированную ("КоронаВак"*); вакцину против энтеровируса 71-го типа ("Клетка"), инактивированную (Inlive, новый препарат в категории "1 Профилактические биологические препараты"); первая китайская ВОЗ предварительно подготовленная вакцина против гепатита А ("Диплоидная клетка человека"), инактивированную (Healive); вакцину против гриппа (расщепленный вирион), инактивированную (Anflu*) и противогриппозную вакцину (расщепленный вирион), инактивированную четырехвалентную вакцину против полиомиелита (Vero Cell), инактивированные штаммы Сабина; живую вакцину против ветряной оспы; эпидемический паротит (вакцина живая); 23- хранение пневмококкового полисахарида вакцина; комбинированная вакцина против гепатита А и гепатита В ("Двуязычный") и т.д. Кроме того, Sinovac последовательно разработала первую в мире инактивированную вакцину против атипичной пневмонии (фаза I клинических испытаний завершена), первую в Китае вакцину против гриппа H5N1 (Panflu) и первую в мире вакцину против гриппа H1N1 (Panflu.1°). Sinovac вносит большой вклад в борьбу с болезнями и их профилактикой в Китае и во всем мире. Сосредоточившись на китайском рынке, Sinovac продолжает искать возможности на международных рынках. Вакцины Sinovac успешно получили разрешения на продажу и/или лицензии на регистрацию продукта в десятках стран по всему миру.
 

Sinovac установила надежные партнерские отношения с десятками стран, где мы получили лицензии на продажу нашей продукции. Наши продукты и услуги были хорошо восприняты, включая нашу вакцину против COVID-19, инактивированную вакцину против гепатита И ВИЧ, все из которых были проданы странам в Юго-Восточной Азии, Ближнем Востоке, Южной Америке, Африка и Содружестве Независимых Государств. Мы также поставляем вакцины многим международным организациям. По мере развития компании на международном уровне мы будем предоставлять еще больше высококачественных вакцинных продуктов и улучшение обслуживания большего числа стран, регионов и международных организаций в будущем", - заверили в компании.

 
Sinovac Biotech Ltd., котирующаяся на Nasdaq Global Select Market ((Nasdaq: SVA) - высокотехнологичная биофармацевтическая компания со штаб-квартирой в Пекине. Через свою дочернюю компанию Sinovac Biotech (Гонконг) Ltd. владеет пятью филиалами, в том числе Sinovac Biotech Co., Ltd., Sinovac Life Sciences Компания Sinovac (Далянь), Sinovac (Далянь). Технология вакцин Co., Ltd., Sinovac (Сингапур) Ltd. и Sinovac Biomed Co., Ltc., а также четыре производственные базы, расположенные в районах Хайдянь, Чанпин и Дасин Пекина и Далянь провинции Ляонин.
 
Информационное агентство Kazakhstan Today
 
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
 
Китайский Международный Пресс-Центр Евразии 2022 (CIPCC)
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
 
В рамках программы Центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.

 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA)
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
 

новости по теме

КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: Брифинг cпециального представителя Министерства иностранных дел по правам человека госпожи Ли Сяомэй о позиции Китая по "проекту решения"

04.10.2022, 08:25 2701
КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: Брифинг cпециального представителя Министерства иностранных дел по правам человека госпожи Ли Сяомэй о позиции Китая по "проекту решения"
Брифинг cпециального представителя Министерства иностранных дел по правам человека госпожи Ли Сяомэй о позиции Китая по "проекту решения", предложенному некоторыми западными странами на 51-й сессии Совета ООН по правам человека.
 
Какова скрытая повестка "проекта решения", предложенного некоторыми западными странами?
 
Некоторые западные страны продолжают использовать уловку наказания развивающихся стран под предлогом озабоченности правами человека. Недавно они представили так называемый проект решения Совету по правам человека. Это звучит так: "С интересом принимая к сведению данные оценки Верховного комиссара по правам человека проблем с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китайской Народной Республики, опубликованной 31августа 2022 года, решает провести дебаты о ситуации с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на своей пятьдесят второй сессии по пункту 2."
 
Обманчиво простой проект решения, подобный этому, на самом деле таит в себе злые намерения. Долгое время всем был известен политический заговор западных стран с целью использования проблем, связанных с Синьцзяном, для сдерживания Китая. Первоначально они сговорились провести срочные дебаты по вопросам, связанным с Синьцзяном, и даже принять резолюцию в ходе 51-й сессии Совета по правам человека. Из-за сильного противодействия со стороны подавляющего большинства развивающихся стран у западных стран не было иного выбора, кроме как предложить план Б: выдвинуть довольно короткий, но более запутанный "проект решения" и замаскировать его под "процедурный вопрос". Их истинная цель не что иное, как включение слухов, связанных с Синьцзяном, в повестку дня Совета по правам человека, унижение и наказание Китая, а также вмешательство во внутренние дела Китая, все это служит их политическому плану использования вопросов, связанных с Синьцзяном, для сдерживания Китая. Этот проект решения ни в коем случае не является простым "процедурным вопросом", а существенным актом, который серьезно подрывает основные интересы Китая.
 
Почему развивающиеся страны должны голосовать против такого "проекта решения"?
 
Некоторые западные страны пытались обмануть развивающиеся страны, утверждая, что "проект решения направлен на содействие диалогу" или "те, кто не поддерживает права человека, Совет по правам человека для обсуждения вопросов, связанных с Синьцзяном, использует двойные стандарты". На самом деле Китай всегда был открыт для диалога и обмена мнениями по вопросам прав человека. Именно Соединенные Штаты и другие западные страны всегда занимаются разжиганием конфронтации под знаменем диалога. Если они действительно заинтересованы в инициировании диалога, их представители могут высказаться и свободно начать дискуссию в области прав человека. Нет необходимости намеренно подталкивать Совет по правам человека к принятию решения.
 
США и Запад состряпали и распространили ложь и слухи о Синьцзяне, пытаясь провести политические манипуляции в Совете по правам человека, которые разрушат атмосферу диалога и сотрудничества. Правда в том, что Соединенные Штаты и многие западные страны предпочитают закрывать глаза на свои собственные серьезные проблемы с правами человека и плохие послужные списки, но в то же время указывают пальцем на состояние прав человека в других странах. Это типичные двойные стандарты. Некоторые иностранные СМИ процитировали высокопоставленного американского официального представителя, который заявил, что реальная цель США - включить вопрос о Синьцзяне в повестку дня Совета по правам человека и проложить путь для продвижения межстрановых резолюций против Китая, предпринять дальнейшие действия, наказать и унизить Китай, а также вмешаться во внутренние дела Китая. До сих пор почти все страны, выступившие соавторами "проекта решения", являются западными, что в полной мере демонстрирует, что "проект решения" является сутью давления, оказываемого США и Западом на развивающиеся страны.
 
Что произойдет, если такой "проект решения" будет принят? Почему это подорвет интересы всех развивающихся стран?
 
Если "решение" будет принято, это будет равносильно одобрению так называемой Синьцзянской оценке Совета по правам человека, которая подорвет авторитет и доверие к Совету по правам человека. Этот метод представления проблем с правами человека в конкретной стране в форме так называемых процедурных решений на основе ложной и предвзятой "оценки" откроет ящик Пандоры, создаст "опасный короткий путь" для США и Запада использовать проблемы с правами человека, чтобы наказать развивающиеся страны и открыть для них новую удобную дверь для нападения на развивающиеся страны в политических целях. Сегодня они нацелены на Китай, а завтра они могут фабриковать ложь по своему желанию и делать все, что им заблагорассудится, с любыми развивающимися странами. Можно сказать, что выступать против "проекта решения" - значит, выступать против политизации и инструментализации вопросов прав человека, защищать основные нормы международных отношений о невмешательстве во внутренние дела и защищать цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций.
 
Почему "оценка" УВКПЧ Синьцзяна недействительна и ничтожна?
 
Синьцзян ведет борьбу с терроризмом и экстремизмом в соответствии с законом, эффективно пресекая тенденцию к учащению террористической деятельности. С 2017 года в Синьцзяне более пяти лет не было серьезных случаев насильственных террористических актов, ситуация с социальным обеспечением значительно улучшилась, и в жизни людей вернулись мир и гармония. Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) является избирательно слепы к этому. Под влиянием манипуляций нескольких западных стран оно состряпало "оценку" в отношении Синьцзяна, энергично преследует презумпцию виновности, использует так называемые "свидетельские показания" некоторых антикитайских сепаратистов за рубежом в качестве основного источника информации, которая полна слухов, лжи и необоснованных нападок на Китай.
 
Так называемые свидетельские показания некоторых антикитайских сепаратистов за рубежом в качестве основного источника информации, которые полны слухов, лжи и необоснованных нападок на Китай. Такая "оценка" не основана на фактах, без разрешения Комиссии по правам человека, Совета по правам человека и без согласия китайского правительства. Это было против воли бывшего Верховного комиссара мадам Мишель Бачелет. Это абсолютно незаконно, не имеет юридической силы. Китайское правительство пригласило мадам Бачелет посетить Китай, включая Синьцзян, в мае. Я сопровождала ее всю поездку. Она находилась под таким огромным давлением со стороны США и некоторых западных сил, что решила не баллотироваться на второй срок, так как она не сделала заявления, которое удовлетворило бы эти силы. Именно поэтому эти западные силы пытались еще сильнее надавить на УВКПЧ, чтобы оно опубликовало так называемую "оценку": в попытке очернить Китай и напасть на него. Однако даже эта незаконная и недостоверная "оценка" не осмелилась преувеличить существование таких заблуждений, как: так называемый геноцид, "вынужденный труд", "религиозное угнетение" и "принудительная стерилизация" в Синьцзяне. Можно видеть, что ложь века, сфабрикованная Соединенными Штатами и Западом, обанкротилась.
 
Какова истинная природа "проблем", связанных с Синьцзяном?
 
Проблемы, связанные с Синьцзяном, касаются не этнической принадлежности, религии и прав человека. Они касаются противодействия насильственному терроризму, радикализации и сепаратизму и имеют непосредственное отношение к защите суверенитета, территориальной целостности и национальной безопасности Китая. В последние годы в Синьцзяне наблюдается устойчивый экономический рост, социальная гармония и стабильность, повышение уровня жизни, процветающая культура, свобода религиозных убеждений и религиозный гармония. Иностранные друзья, побывавшие в Синьцзяне, сказали, что то, что они видели своими глазами в Синьцзяне, полностью отличается от того, что сообщалось западными СМИ или изображалось антикитайскими силами. Во время 51-й сессии Совета по правам человека, Синьцзян-Уйгурский автономный район также направил делегацию для ознакомления с фактами борьбы с терроризмом и дерадикализации в Синьцзяне и провел выставку под названием "Синьцзян - хорошее место", чтобы показать реальную ситуацию социальной стабильности и развития в Синьцзяне, которая была тепло встречена развивающимися странами, включая множество мусульманских стран.
 
Почему развивающиеся страны должны поддерживать Китай в Совете по правам человека?
 
Мы должны твердо придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела других стран, который является золотым правилом выживания развивающихся стран, в частности малых и средних стран. Если Соединенным Штатам и Западу будет позволено добиться успеха в вопросах, связанных с Китаем, им нечего будет бояться. Поддержка Китая путем голосования против "проекта решения" в Совете по правам человека означает соблюдение принципа невмешательство во внутренние дела, поддержка самих развивающихся стран и защита общих интересов развивающихся стран и международной справедливости. Справедливость.
 
Подавляющее число развивающихся стран уже давно ясно видят попытки Соединенных Штатов и Запада вмешиваться во внутренние дела Китая и подавлять и сдерживать развитие Китая с помощью вопросов, связанных с Синьцзяном. В последние годы почти 100 стран, включая большинство мусульманских стран, выступили в Совете по правам человека, Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН и на других публичных мероприятиях в поддержку Законной позиции Китая по вопросам, включая Синьцзян, и выступили против вмешательства в Внутренние дела Китая во имя так называемых вопросов, связанных с Синьцзяном. Во время этой сессии Совета по правам человека почти 70 стран одобрили совместное заявление в поддержку Китая, и более 20 стран поддержали Китай, сделав заявления в своем национальном качестве, что еще раз создало мощный импульс поддержки законной позиции Китая и противодействия вмешательству во внутренние дела Китая со стороны почти 100 стран, включая почти все мусульманские страны. Широкий спектр развивающиеся страны также высказались против "проекта решения", связанного с Синьцзяном, решительно выступая против политических маневров США и других западных стран. При неизменной поддержке развивающихся стран эта несправедливая политическая программа закончится лишь провалом. Активное участие Китая в Совете Организации Объединенных Наций по правам человека: проблема прав человека является одним из трех столпов Организации Объединенных Наций и важной областью участия Китая в работе Организации Объединенных Наций и глобальном правлении. Китай всегда придавал большое значение защите прав человека.

Уважение и защита прав человека" была прописана в Конституции Китая и Уставе Коммунистической партии Китая и включена в наши национальные стратегии и планы развития. Китай является единственной крупной страной, которая разработала и осуществила четыре последовательных национальных плана действий в области прав человека. Мы активно участвовали в глобальном управлении правами человека и внесли свой вклад в понимание и решение проблемы Китая в глобальных усилиях в области прав человека. Мы активно участвовали в обмене и сотрудничестве в области прав человека со многими странами, в частности, с развивающимися странами. В ходе текущей сессии Совета по правам человека (12 сентября - 7 октября) представитель Китая сделал много совместных заявлений от имени развивающихся стран, призывая вносить больший вклад в содействие защите экономических, социальных и культурных прав и ликвидации неравенства, выступая против незаконных односторонних принудительных мер и призывая Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) уважать путь развития прав человека, самостоятельно выбранный странами в свете их национальных условий. Мы призываем международное сообщество осуществить инициативы глобального развития и построения сообщества общего будущего для человечества. Мы призываем все стороны реализовать инициативу глобальной безопасности и совместно противостоять гегемонии и блоковой политике. Мы призываем международное сообщество уделять больше внимания негативному воздействию колониализма на осуществление в полном объеме прав человека. НПО Китая также организовали ряд параллельных мероприятий для обсуждения концепций, политики и практики в области прав человека, а также других тем, представляющих общий интерес для развивающихся стран.

 
Информационное агентство Kazakhstan Today
 
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
 
Китайский Международный Пресс-Центр Евразии 2022 (CIPCC)
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
 
В рамках программы Центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.

 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA)
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
 

КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: Пекинский национальный плавательный комплекс

28.09.2022, 17:20 7911
КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: Пекинский национальный плавательный комплекс
Пекинский национальный плавательный комплекс, известный также как "Водяной куб" (кит. упр. 国家游泳中心, пиньинь Guójiā Yóuyǒng Zhōngxīn), построен к Олимпиаде 2008 года в Пекине. Центр расположен в Олимпийском парке рядом с Пекинским национальным стадионом "Птичье гнездо". На его территории находится аттракционы, 13 водных горок, СПА-зона, бассейн с волнами, высота которых достигает 2 метра, "Ленивая речка".
 
Пекинский национальный плавательный комплекс был предназначен для трех видов спорта: прыжков в воду, синхронного и других видов плавания.
 
Благодаря популярности новых типов купальников LZR Racer фирмы Speedo национальный плавательный комплекс увидел 25 мировых рекордов на Олимпиаде в Пекине.
 
На время проведения XXIV зимних Олимпийских игр "Водяной куб" превратится в "Ледяной куб", здесь пройдут соревнования по керлингу.
 
Пекинский национальный конькобежный стадион является одним из крупных спортивных сооружений, строительство которого было приурочено к зимней Олимпиаде - 2022.
 
Уникальность арены заключается в ее внешнем виде, который напоминает "ледяные ленты". Постройка располагается в Пекине в Олимпийской деревне.


Общее описание
 
Национальный конькобежный стадион является единственной спортивной постройкой, которую выстроили к началу Олимпийских игр 2022 года. Спортивный объект является конькобежной ареной для проведения соревнований по конькобежному спорту.
 
Объект начали строить в 2017 году. По форме похож на овальное сооружение с крытой крышей. Это классический 400-метровый овальный стадион с двумя дорожками. Каток построен по проекту компании Populous.
 
Конькобежная арена отказалась от использования фреонового хладагента. Там решили использовать передовую технологию - транскритического прямого охлаждения СО2. Это первый олимпийский объект, который использует такую систему.
 
Стадион построен на месте сооружения, где в 2008 году осуществлялись соревнования по хоккею на траве Olympic Green Hockey Field.
 
Китайский Международный Пресс-Центр Евразии 2022 (CIPCC)
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
 
В рамках программы Центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA)
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
 
Информационное агентство Kazakhstan Today
 
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
 

КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: В городе Сиань открылся Форум дружбы народов Китая и государств Центральной Азии

28.09.2022, 10:09 9456
КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: В городе Сиань открылся Форум дружбы народов Китая и государств Центральной Азии
27 сентября в городе Сиань, административном центре провинции Шэньси (Северо-Западный Китай), стартовал Форум дружбы народов Китая и государств Центральной Азии, совместно организованный Китайской народной ассоциацией дружбы с зарубежными странами и народным правительством провинции Шэньси. 
 
На церемонии открытия форума выступил с речью заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР Цао Цзяньмин. В режиме видеосвязи выступили заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов, заместитель спикера парламента Таджикистана Мансури Дилрабо Сайдулло и другие иностранные политические деятели. На форуме также присутствовал и выступил секретарь комитета Коммунистической партии Китая (КПК) провинции Шэньси Лю Гочжун. 
 
Как отметил Цао Цзяньмин, предложение по проведению Форума дружбы народов Китая и государств Центральной Азии, которое было выдвинуто председателем КНР Си Цзиньпином в январе этого года на видеосаммите, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений Китая с пятью странами Центральной Азии, направлено на долгосрочное развитие дружественных отношений между Китаем и государствами Центральной Азии. 
 
По его словам, 30-летняя практика дружественного сотрудничества Китая и стран Центральной Азии показывает, что связь между народами является основой для развития межгосударственных отношений. По случаю 30-летия установления дипломатических отношений мы должны объединить силы и укрепить дружбу народов с общими интересами, упрочить социальную основу для развития дружбы, а также создать более тесное сообщество единой судьбы Китая и Центральной Азии.
 
В рамках форума прошли церемонии открытия Китайско-казахстанского центра традиционной медицины, Китайско-центральноазиатского центра сельскохозяйственного сотрудничества и Китайско-центральноазиатского комплексного демонстрационного парка сельскохозяйственной науки и технологий. 
 
Китайский Международный Пресс-Центр Евразии 2022 (CIPCC) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. 
 
В рамках программы Центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA)
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
 
Информационное агентство Kazakhstan Today
 
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
 

Выставка "Объекты всемирного наследия Китая"

26.09.2022, 18:11 11766
Выставка "Объекты всемирного наследия Китая"
Фото: Ген консульство Китая
Центральный государственный музей Республики Казахстан на протяжении 17 лет сотрудничает с Генеральным Консульством Китайской Народной Республики в Алматы, развивает культурные связи и реализовывает совместные проекты по истории, культуре и искусству Китая. 
 
29 сентября 2022 г. в 16.00. Центральный государственный музей РК в рамках международного сотрудничества с Генеральным Консульством Китайской Народной Республики в Алматы представляет вниманию посетителей фотовыставку "ОБЪЕКТЫ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ КИТАЯ", приуроченную ко Дню образования КНР.        


Ген консульство Китая
Китай - страна древней цивилизации и уникальной культуры, где до сих пор сохранилось множество исторических памятников. Культурное наследие Китая поражает своим масштабом. 
 
Цель фотоэкспозиции - познакомить посетителей с богатым историко-культурным и природным наследием Китая. 
 
На выставке "ОБЪЕКТЫ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ КИТАЯ" экспонируются фотографии исторических и культурных памятников Китая, которые внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и являются сокровищами мира. Вниманию посетителей представлены такие работы, как "Великая китайская стена", "Гробница императора Цинь Шихуанди и терракотовые статуи", "Комплекс древних строений в горах Уданшань", "Древний город Лицзян", "Храм Конфуция в Цюйфу", "Пещеры Могао", "Национальный парк Лушань", "Классичекие сады в городе Сучжоу", "Наскальные рельефы Дацзу" и др. 


Ген консульство Китая
Всего на выставке представлено более 59 фотографий жемчужин древней цивилизации. Авторы работ - известные китайские фотографы - Чжоу Цзяныиэн, Сунь Чжицзюнь, Тань Мин и др. 
 
В официальной церемонии открытия выставки выступят: директор Центрального государственного музея РК Рашида Харипова, Генеральный Консул Китайской Народной Республики в Алматы Цзян Вэй.
 
Фотовыставка работает ежедневно с 9.30 до 18:00, продлится до 12 октября 2022 г. 
 
По вопросам аккредитации обращаться по тел.: +7 (7272) 264 08 44 
 

Посол Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ о государственном визите Председателя Си Цзиньпина в Казахстан

24.09.2022, 13:06 17091
Посол Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ о государственном визите Председателя Си Цзиньпина в Казахстан
Фото: Посольство КНР в РК
14 сентября Председатель КНР Си Цзиньпин успешно посетил Казахстан с государственным визитом. Каковы важные результаты визита Председателя Си Цзиньпина в Казахстан Вы можете назвать, господин посол? Каково их значение?
 
14 сентября Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева совершил успешный государственный визит в Казахстан, в ходе которого лидеры двух стран добились плодотворных результатов. Главы двух государств провели официальные переговоры, обменялись мнениями по двусторонним отношениям, сотрудничеству в различных областях и международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, и достигли важного широкого консенсуса. По итогам переговоров главы государств подписали Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между КНР и РК, в котором подтверждена готовность прилагать усилия к исполнению устремления к единому будущему, характеризующемуся вековой дружбой, глубоким взаимодоверием и солидарностью. Соответствующие министерства и ведомства двух стран подписали документы о сотрудничестве в области торговли, экономики, взаимосвязанности, финансов, водопользования и СМИ, что придало новый импульс всестороннему сотрудничеству между Китаем и Казахстаном. Стороны договорились об открытии генконсульств в городах Сиань и Актобе для дальнейшего облегчения взаимных поездок граждан двух стран.
 
Визит Председателя Си Цзиньпина приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном и 20-летию подписания Китайско-Казахстанского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, что является важной вехой в развитии Китайско-казахстанских отношений. Находясь на новой отправной точке истории, главы двух государств всесторонне обобщили достижения и опыт 30-летних дипломатических отношений, совместно разработали план следующего шага и взялись за руки, чтобы открыть новое "золотое 30-летие" китайско-казахстанских отношений.
 
Визит Председателя Си Цзиньпина в Казахстан привлек внимание и вызвал большое количество сообщений местных и международных СМИ. Господин посол, каковы, по Вашему мнению, основные моменты визита Председателя Си Цзиньпина в Казахстан? Что больше всего впечатлило?
 
Во время этого визита было много ярких моментов, которые произвели на людей глубокое впечатление. Подводя итоги, обычно выделяют следующие моменты: несмотря на то что визит был коротким, по содержанию был очень насыщенным, дружеская атмосфера и множество ярких моментов привлекли внимание всего мира. Председатель Си Цзиньпин находился в Казахстане более 3 часов. Президент Токаев лично встретил и проводил высокого гостя в аэропорт. Он провел торжественную церемонию встречи в Акорде и вручил Председателю Си Цзиньпину высшую почетную медаль Казахстана "Алтын кыран". Главы двух государств совместно посетили художественную выставку "Казахстан и Китай: Диалог тысячелетий", известная казахстанская артистка исполняет известную китайскую песню "Азалия" на китайском языке. Можно предвидеть, что этот "циклонный трехчасовой" государственный визит накопил огромную энергию и будет продолжать высвобождать ее в долгосрочной перспективе, чтобы вывести китайско-казахстанские отношения на более высокий уровень. Этот визит в полной мере продемонстрировал тесную дружбу и высокое доверие между главами двух стран. Президент Токаев принял Председателя Си Цзиньпина, как самого почетного гостя, с высочайшей вежливостью и сопровождал на протяжении всего визита. В аэропорту Президент Токаев поприветствовал Председателя Си и свободно вел диалог на китайском языке. В ходе переговоров Председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай твердо поддерживает Казахстан в деле защиты национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также твердо поддерживает проводимые Казахстаном реформы для поддержания национальной стабильности и развития. Президент Токаев тепло отметил большие достижения Китая в области развития под руководством Председателя Си Цзиньпина, пожелал 20-му Всекитайскому съезду Коммунистической партии Китая полного успеха и подчеркнул, что визит Председателя Си Цзиньпина указывает на открытие обеими сторонами нового "золотого 30-летия" китайско-казахстанских отношений. Казахстан будет твердо придерживаться политики одного Китая и будет хорошим партнером и другом, на которого Китай может положиться при любых обстоятельствах.
 
Этот визит в полной мере демонстрирует сильное желание и твердую решимость двух стран развивать дружественные китайско-казахстанские отношения. Это первый визит Председателя Си Цзиньпина после пандемии коронавируса, он имеет большое значение, а также является крупной дипломатической деятельностью главы государства перед 20-м Всекитайским съездом Коммунистической партии Китая. Он отражает то большое значение, которое Китай придает китайско-казахстанским отношениям, а также подчеркивает высокий уровень вечного всестороннего стратегического партнерства. В ходе визита стороны достигли важного политического консенсуса, подписали совместное заявление, в котором выразили общую позицию по двусторонним отношениям и международным и региональным вопросам. Проявленное казахстанской стороной гостеприимство демонстрирует ее политическую волю к дружественному отношению к Китаю и ее сильное желание продолжать способствовать здоровому и стабильному развитию двусторонних отношений. Стороны договорились содействовать формированию китайско-казахстанского сообщества единой судьбы и совместно продвигать Инициативу по глобальному развитию. Считается, что под личным стратегическим руководством двух лидеров китайско-казахстанские отношения навсегда сохранят правильное русло и продолжат неуклонно двигаться вперед.
 
В ходе визита главы двух государств обсудили широкий круг тем. Расскажите, в каких конкретно областях Китай и Казахстан будут укреплять сотрудничество на следующем этапе и какие новые меры будут приняты?
 
В ходе визита главы двух государств действительно достигли широкого консенсуса по конкретным и ключевым направлениям сотрудничества на следующем этапе, заложив прочную основу для развития китайско-казахстанского практического сотрудничества в различных областях.
 
Во-первых, продолжать качественно продвигать инициативу "Один пояс, один путь". Как место, где было начато совместное строительство "Пояса и пути" и первая зарубежная остановка для строительства в западном направлении, Казахстан занимает особое и важное положение в совместном строительстве "Пояса и пути". За последние 9 лет совместное строительство "Пояса и пути" между Китаем и Казахстаном достигло плодотворных результатов, принеся ощутимую пользу народам двух стран и играя важную демонстрационную роль в мире. В следующем году исполняется 10 лет со дня совместного строительства инициативы "Один пояс, один путь", выдвинутой Председателем Си Цзиньпином. Обе стороны воспользуются этим как возможностью продолжить активно продвигать совместное сопряжение инициативы "Один пояс и один путь" с новой экономической политикой Казахстана "Нурлы жол" и работать вместе над созданием этой инициативы, а также реализовать "Зеленый Шелковый путь", "Шелковый путь здоровье" и "Цифровой Шелковый путь" на благо двух народов.
 
Во-вторых, повысить уровень взаимосвязанности между Китаем и Казахстаном. Взаимосвязанность является основным направлением китайско-казахстанского делового сотрудничества. Казахстан является важным узлом для грузовых поездов Китай-Европа. С начала этого года грузовые поезда Китай-Европа вопреки преобладающим тенденциям, увеличились, в общей сложности на 10 000 поездов, что на 10 дней раньше, чем в прошлом году. Даже на фоне эпидемии связь между Китаем и Казахстаном быстро и здорово развивалась, внося важный вклад в стабильность глобальной производственной цепочки и цепочки поставок. На следующем этапе Китай и Казахстан продолжат углублять практическое сотрудничество между коридором Китай-Европа и Транскаспийским международным транспортным коридором, изучат возможность совместного строительства третьего железнодорожного КПП, а также создадут удобный и эффективный наземный транспортный коридор, морские мультимодальные перевозки "артерия" через Европу и Азию, придающие новый мощный импульс поддержанию стабильности и бесперебойности международной производственной цепочки и цепочки поставок. 
 
В-третьих, способствовать улучшению и модернизации китайско-казахстанского делового сотрудничества. В ходе визита Китай и Казахстан подписали ряд двусторонних документов о сотрудничестве, охватывающих широкий спектр областей. Китай и Казахстан сосредоточатся на постэпидемической эпохе, будут и далее эффективно использовать существующие механизмы, такие как регулярные встречи премьер-министров и межправительственных комитетов по сотрудничеству, будут укреплять политический обмен и координацию, использовать имеющиеся преимущества, уделят приоритетное внимание индустриальному сотрудничеству, торговле, сельскому хозяйству, инфраструктуре и сосредоточат внимание на больших данных, искусственном интеллекте, цифровых финансах, трансграничной электронной коммерции, зеленой энергетике и других областях. Все это создаст новые точки роста, поднимет прагматичное сотрудничество между двумя сторонами на новый уровень и будет продвигать Инициативу по глобальному развитию.
 
В-четвертых, укрепление связей между народами двух стран. В 2019 году, до эпидемии, обмен между гражданами двух стран достиг примерно 400 000 человеко-раз. Из-за эпидемии количество обменов между Китаем и Казахстаном значительно сократилось. Исходя из общей ситуации развития и сотрудничества двусторонних отношений, Китай и Казахстан будут стремиться к созданию удобства для людских обменов, дальнейшей активизации сотрудничества в сфере туризма, приложат все усилия для восстановления обмена студентами, изучат возможность открытия Лубаньской мастерской в Казахстане. Кроме того, будет ускорен процесс открытия центров культуры в обеих странах, которые построят еще один мост дружеских обменов между двумя народами.
 
После государственного визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан главы двух государств совместно приняли участие в Самаркандском саммите Шанхайской организации сотрудничества. Каким Вы видите сотрудничество в рамках китайско-казахстанского многостороннего механизма на следующем этапе?
 
Как отметил Председатель КНР Си Цзиньпин, китайско-казахстанские отношения вышли за рамки многосторонних отношений и имеют большое значение для мира в регионе и даже во всем мире. Столкнувшись со сложной международной и региональной ситуацией, Китай и Казахстан имеют одинаковую позицию или общий язык по основным международным вопросам и всегда осуществляли тесное сотрудничество, которое хорошо защищало общие интересы обеих сторон. В условиях нестабильной международной ситуации и накопления рисков и вызовов Китай и Казахстан будут продолжать тесно сотрудничать с многосторонними механизмами, такими как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества, СВМДА и "Китай - Центральная Азия" для совместной реализации Инициативы по глобальному развитию и Инициативы по глобальной безопасности. Своевременно обмениваться мнениями по таким вопросам, как международное управление, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, стабильность производственной цепочки и цепочки поставок, а также урегулирование региональных горячих точек, внедрить подлинный многосторонний подход, содействовать созданию сообщества единой судьбы человечества и внесить китайско-казахстанский вклад в создание более справедливой и разумной системы глобального управления.
 

КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: В Пекине прошла пресс-конференция по итогам саммита ШОС

21.09.2022, 22:21 15866
Участники конференции:
 
  • Лю Пивей, Секретарь Китайской ассоциации народной дипломатии
  • Лю Цзянпин, Замдиректора департамента стран Европы и Центральной Азии МИД Китая
  • Замсекретаря ШОС: Sohail Khan
  • Посол Туркменистана: Dusdyes Parakuat
 

Китайский Международный Пресс-Центр Евразии 2022 (CIPCC)
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
 
В рамках программы Центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.

Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA)
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
 
Информационное агентство Kazakhstan Today
 
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
 

Продолжая прошлое и открывая будущее, напишем новую главу в китайско-казахстанских дружественных отношениях

13.09.2022, 10:16 22431
Продолжая прошлое и открывая будущее, напишем новую главу в китайско-казахстанских дружественных отношениях
Фото: Чжан Сяо, Посол Китая в Казахстане
По приглашению Президента Казахстана К. Токаева Председатель КНР Си Цзиньпин 14 сентября посетит Казахстан с государственным визитом. Этот визит совпадает с 30-летием установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном. Это первый загранвизит Председателя Си Цзиньпина после вспышки COVID-19. Крупная дипломатическая акция Китая, которая проводится накануне 20-го съезда Коммунистической партии Китая, является важной вехой в возрождении прошлого и продвижении будущего. Она, несомненно, придаст новый и мощный импульс развитию китайско-казахстанских отношений.
 
Этот визит ознаменует золотой тридцатый юбилей китайско-казахстанских отношений. В 1992 году Китай и Казахстан подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений. За последние 30 лет китайско-казахстанские связи шли в ногу со временем и достигли скачкообразного развития, не только принося пользу народам двух стран, но и внесли важный вклад в мир и стабильность в регионе, став примером добрососедской дружбы между соседними странами. Современный мир вступил в новый период бурных перемен. Визит Председателя Си Цзиньпина в Казахстан вновь в полной мере отражает то большое значение, которое Китай придает китайско-казахстанским отношениям, а также его искренность и уверенность в дальнейшем углублении китайско-казахстанского вечного всестороннего стратегического партнерства. В ходе визита лидеры двух стран обсудят перспективу развития китайско-казахстанских отношений, совместно разработают план действий и будут способствовать устойчивому и долгосрочному продвижению двустороних отношений и их перехода на новый уровень.
 
Этот визит заложит новый фундамент китайско-казахстанского политического взаимодоверия. С момента установления дипломатических отношений 30 лет назад Китай и Казахстан рассматривали друг друга надежными друзьями и добрыми соседями, такими же близкими, как братья, и твердо поддерживали друг друга в вопросах, затрагивающих основные интересы обеих стран. После январских событий с.г. Председатель Си Цзиньпин немедленно направил Президенту К.-Ж. Токаеву устное послание, решительно поддержав Казахстан в скорейшем достижении внутренней стабильности. В феврале Президент К.-Ж. Токаев принял участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине и выступил против "политизации" олимпийского движения и спорта. Казахстанская сторона всегда поддерживала позицию Китая по таким вопросам, как Тайвань, Синьцзян и борьба с "Восточным Туркестаном". В ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань МИД Казахстана своевременно высказался в поддержку Китая. Визит Председателя Си Цзиньпина в Казахстан, несомненно, еще больше укрепит политическое взаимодоверие между двумя странами, укрепит стратегическую взаимодействие и интеграцию интересов во благо совместного построения китайско-казахстанского сообщества единой судьбы. 
 
Этот визит создаст новый прорыв для совместного строительства "Одного пояса, одного пути" между Китаем и Казахстаном. В 2013 году Председатель Си Цзиньпин посетил Казахстан и дал старт для совместного строительства "Пояса и пути". Казахстан стал страной, где была впервые в мире провозглашена инициатива "Один пояс, один путь", и первой остановкой ее на западе. За последние девять лет инициатива "Один пояс, один путь" раздулась из "мелкой искры" в "степной пожар" во всем мире. В настоящее время Китай подписал более 200 документов о сотрудничестве по инициативе "Один пояс, один путь" со 149 странами и 32 международными организациями. По состоянию на май текущего года общий объем торговли товарами со странами вдоль маршрута составил около 11,8 трлн долларов США. Прямые инвестиции превышают 140 млрд долларов США. Совместное строительство "Одного пояса и пути" Китаем и Казахстаном является первым испытанием. Две страны придерживаются направления "твердой связи", поддержки "мягкой связи" и "душевной связи" для непрерывного углубления в здравоохранении, зеленой экономике, цифровизации, инновациях и в других областях, и сотрудничать в продвижении строительства "Зеленого Шелкового пути", "Здорового Шелкового пути" и "Цифрового Шелкового пути" для постоянного достижения новых результатов. По случаю десятой годовщины инициативы "Одного пояса и пути" Председатель Си Цзиньпин посетит Казахстан с ответным визитом и будет работать с Казахстаном над поиском новых возможностей в неспокойные времена мировой экономики. Также активно продвигать концепцию путем обширных консультаций, совместного вклада и общих выгод, и совместного углубления строительство "Одного пояса и пути" с высоким качеством.
 
Этот визит придаст новые вехи китайско-казахстанскому деловому сотрудничеству. Китай и Казахстан имеют сильную экономическую взаимодополняемость и огромный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества. С 1992 по 2021 год китайско-казахстанская торговля увеличилась с 368 млн долларов США до 25,25 млрд долларов США, увеличившись почти в 70 раз. С января по июль этого года двусторонняя торговля между Китаем и Казахстаном выросла вопреки тенденции, достигнув 17,7 млрд долларов США, увеличившись в годовом исчислении на 20%, и, как ожидается, достигнет рекордного уровня в течение года. Ряд стратегических крупномасштабных проектов, таких как Шымкентский нефтеперерабатывающий завод, ветряная электростанция в г. Жанатасе, Атырауский нефтехимический комплекс по полипропилену мощностью 500 000 тонн и Тургусунская ГЭС, один за другим реализовывались в Казахстане, став взаимовыгодной моделью китайско-казахстанского прагматичного сотрудничества. Китайско-казахстанские транзитные перевозки и международные сухопутно-морские мультимодальные перевозки добились выдающихся успехов: обе стороны открыли 7 постоянных противоположных портов, 5 трансграничных трубопроводов для транспортировки нефти и газа, 2 трансграничные железнодорожные магистрали и 1центр международного приграничного сотрудничества. В первом полугодии этого года 6 195 поездов Китай-Европа прошли через два порта Синьцзяна в Казахстан, вновь установив новый рекорд. В условиях пандемии здоровое развитие связей между Китаем и Казахстаном сыграло важную роль в стабилизации международной производственной цепочки и цепочки поставок. Две страны воспримут визит Председателя Си Цзиньпина как возможность участия Китая в строительстве Нового Казахстана и участия Казахстана в построении Китаем новой модели развития "двойного цикла". Создадут новые точки роста сотрудничества в области 5G, больших данных, искусственного интеллекта, трансграничной электронной коммерции, зеленой энергетики, современного сельского хозяйства, биомедицины и других областей, заложив более прочную основу для развития практического сотрудничества между двумя странами.
 
Этот визит вдохновит сердца и выстроит новый мост между двумя народами. Китай и Казахстан связаны горами и реками и имеют долгую историю дружественных обменов. Тысячи лет назад на древнем Шелковом пути народы Китая и Казахстана завязали дружбу, которая прошла через века. С момента установления дипломатических отношений 30 лет назад китайско-казахстанские контакты между людьми и культурные обмены были насыщенными и яркими. Китай открыл в Казахстане 5 институтов Конфуция, ежегодно обучая китайскому языку более 3000 человек. Такие мероприятия, как "Мост китайского языка", "Китайский летний лагерь" и "Конкурс китайской песни", продолжают вызывать "бум массового изучения китайского языка". К концу 2021 года две страны имеют в общей сложности 15 100 студентов, обучающихся в вузах другой странны. Китайско-казахстанский фильм совместного производства "Композитор" получил широкое признание, а превосходные китайские кино- и телевизионные драмы, такие как "Кусочек Китая", "Все хорошо" и "Красивая жизнь", вошли в семьи тысяч людей Казахстана. Стихи Абая очень популярны в Китае, а имя казахстанского певца Димаша Кудайбергена в Китае на слуху. В июле этого года Китай и Казахстан возобновили прямое авиасообщение, а Казахстан ввел 14-дневный безвизовый режим для граждан Китая. На следующем этапе Китай и Казахстан ускорят взаимное создание культурных центров и генеральных консульств в Сиане и Актобе, а также как можно скорее создадут технические колледжи, такие как центры китайской медицины и мастерские Лубань в Казахстане, что будет способствовать дальнейшему интенсивному обмену персоналом между двумя сторонами, создаст более удобную и эффективную платформу для личного и культурного обмена между двумя странами, а также укрепит более прочную основу общественного мнения для содействия развитию китайско-казахстанского вечного всестороннего стратегического партнерства и дружбы между двумя, чтобы эти ценности передавались народами из поколения в поколение.
 
Этот визит добавит новые оттенки китайско-казахстанскому международному сотрудничеству. В настоящее время мир сталкивается с растущими неопределенностями и дестабилизирующими факторами, и все страны сталкиваются с общими рисками и вызовами. Как ответственные страны международного сообщества, Китай и Казахстан всегда поддерживали тесное сотрудничество на многосторонних платформах, таких как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии и "Китай + Центральная Азия". Президент Токаев одобрил и поддержал инициативу глобального развития и инициативу глобальной безопасности, предложенную Председателем Си Цзиньпином, полагая, что вышеупомянутые инициативы помогут восполнить дефицит глобального мира, управления, доверия и развития. Китай поддерживает Казахстан в его более конструктивной роли в международных и региональных делах. Визит Председателя Си Цзиньпина еще больше укрепит связи между Китаем и Казахстаном по основным международным вопросам, повысит уровень сотрудничества между двумя странами на международной арене, совместно выступит против гегемонии и травли, защитит международную справедливость и будет способствовать развитию международного порядка в более справедливом и разумном направлении.
 
В настоящее время мир переживает невиданные за столетие глубокие изменения и совокупное влияние эпидемии. И перед Китаем, и перед Казахстаном стоит историческая задача поддержания национальной безопасности и стабильности, осуществления национального развития и возрождения. Китай рассматривает визит Председателя Си Цзиньпина в Казахстан как возможность работать со своим соседом для продвижения общих ценностей, придерживаться взаимной выгоды, содействовать построению сообщества единой судьбы человечества и совместно написать новую главу в китайско-казахстанских дружественных отношениях.
 

КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: Китай совершил чудо в истории борьбы человечества с бедностью

12.09.2022, 09:36 21611
КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: Китай совершил чудо в истории борьбы человечества с бедностью
"25 февраля 2021 года председатель Си Цзиньпин, выступая на собрании по подведению итогов и награждению отличившихся в борьбе с бедностью, объявил, что Китай одержал полную победу в борьбе с бедностью. По его словам, региональная бедность полностью преодолена, и наша страна выполнила колоссальную задачу по ликвидации абсолютной бедности. Таким образом, Китай создал чудо в истории борьбы человечества с бедностью", - отметила в своем докладе в рамках программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае профессор Пекинского университета иностранных языков Хуан Мэй.
 
По информации докладчика: "Китайцы продемонстрировали свой вариант решения проблемы бедности в глобальном масштабе. Теперь появился вопрос: в чем заключается китайский опыт по борьбе с бедностью?
 
В своем выступлении на совещании по вопросам прорыва в работе по адресной ликвидации бедности 12 февраля 2018 года председатель Си Цзиньпин обобщил опыт нашей страны в ходе борьбы с бедностью и сформулировал его в данных ниже шести тезисах. 
 
  • Твердо придерживаться принципа партийного руководства, усиливать организационные гарантии.
  • Придерживаться адресной стратегии, повышать реальную эффективность работы в области ликвидации бедности.
  • Продолжать наращивать инвестиции и усиливать финансовую поддержку.
  • Твердо придерживаться социальной мобилизации и объединять силы всех сторон.
  • Твердо придерживаться строгих требований, стимулировать серьезное практическое исполнение.
  • Твердо придерживаться того, что народные массы являются главным субъектом, стимулировать внутренние движущие силы".
 
В 2012 году численность населения за чертой бедности в Китае составляла 98,99 миллиона человек, в стране насчитывалось 832 бедных уезда. Через 4 года количество китайцев, живущих за чертой бедности, сократилось более чем на 50% и число бедных уездов уменьшилось до 804. В 2020 году эти два показателя снизились до нуля. Это ознаменовало, что страна успешно решила задачу по ликвидации абсолютной бедности.
 

Значит, в течение 8 лет после 18-го съезда ЦК КПК 98,99 миллиона жителей сельской местности переступили черту бедности, из числа бедных районов было выведено 832 уезда и 128 тысяч деревень. Согласно текущим критериям, с момента начала политики реформ и открытости в Китае в 1978 году 770 миллионов малоимущих сельских жителей страны избавились от бедности, что составляет более 70 процентов от общемирового показателя. Китай на 10 лет раньше запланированного срока достиг цели снижения уровня бедности, поставленной в рамках Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Можно сказать, что Китай создал чудо в истории борьбы человечества с бедностью", - подчеркнула Хуан Мэй.

  

Год

Численность населения за чертой бедности (млн. человек)

Количество бедных уездов

2012

98,99

832

2016

43,35

804

2020

0

0


Китайский Международный Пресс-Центр Евразии 2022 (CIPCC) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. 
 
В рамках программы Центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.

 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA)
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
 
Информационное агентство Kazakhstan Today
 
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
 

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