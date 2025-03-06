Укрепление солидарности и сотрудничества в целях содействия ШОС по достижению нового уровня развития - посол КНР в РК Хань Чуньлинь

Фото: Посольство КНР в РК

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После саммита в Астане в июле 2024 года Китай официально принял действующее председательство в ШОС на 2024-2025 годы и проведет 25-е заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в 2025 году в Китае, напомнил в своей статье Чрезвычайный и полномочный посол КНР в Казахстане Хань Чуньлинь.





С момента своего создания в 2001 году Шанхайская организация сотрудничества всегда придерживается "шанхайского духа" - взаимного доверия, взаимной выгоды, равноправия, взаимных консультаций, уважения многообразия культур и стремления к совместному развитию, и продолжает укреплять политическое взаимное доверие, расширять добрососедские и дружеские отношения, совместно защищать региональную безопасность и развивать практическое сотрудничество, что способствует постоянному росту ее влияния, сплоченности и притягательности. В настоящее время "семья" Шанхайской организации сотрудничества выросла от первоначальных 6 государств-основателей до нынешних 10 государств-членов, также в нее входят 2 государства-наблюдателя, 14 стран партнеров по диалогу, охватывающие 26 стран на трех континентах, общей площадью более 36 миллионов квадратных километров, что составляет более 65% Евразийского континента. Население его государств-членов превышает 3,3 миллиарда человек, что составляет около 42% от общей численности населения мира, сегодня Шанхайская организация сотрудничества - это трансрегиональная международная организация с самой большой территорией охвата и самым многочисленным населением в мире.





Благодаря совместным усилиям государств-членов, Шанхайская организация сотрудничества всесторонне продвигает сотрудничество в шести направлениях - в политической, безопасности, экономической, гуманитарной сферах, во внешнеполитическом взаимодействии и в институциональном строительстве. Она добилась впечатляющих результатов, проложив путь эффективного мирного развития, и стала важным барьером для обеспечения безопасности, мостом сотрудничества, узами дружбы и силой конструктивности, помогающей странам региона в достижении всеобщей безопасности и стабильности, а также общего развития и процветания, и заложила модель для построения международных отношений нового типа", - отметил дипломат.





Он подчеркнул, что как государства-учредители Шанхайской организации сотрудничества, Китай и Казахстан поддерживают тесное взаимодействие в рамках организации, внеся значительный вклад в ее создание, развитие и углубление сотрудничества во различных сферах. Обе страны являются активными инициаторами и практиками строительства сообщества единой судьбы Шанхайской организации сотрудничества. В период своего председательства Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества с 2023 по 2024 год, Казахстан активно выполнял свои обязанности, демонстрируя практический и эффективный подход к работе. В июле 2024 года Астанинский саммит Шанхайской организации сотрудничества завершился полным успехом: были приняты Астанинская декларация, Инициатива по построению справедливого и гармоничного мира на основе солидарности между странами, заявление о принципах добрососедства, взаимного доверия и партнерства, а также 26 итоговых документов, охватывающих широкий спектр, включая экономику, финансы, безопасность, гуманитарные обмены и институциональное строительство. Эти достижения подчеркнули стратегическую роль Шанхайской организации сотрудничества как опоры для укрепления региональной стабильности, безопасности и процветания. На саммите председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что государства-члены должны твердо укоренить чувство сообщества единой судьбы, поддерживать и помогать друг другу, стремиться к построению "пяти общих домов", а именно: общего дома сплоченности и взаимного доверия, мира и спокойствия, процветания и развития, добрососедства и дружбы, равноправия и справедливости. Этот подход определил направление для выработки новой стратегической концепции развития Шанхайской организации сотрудничества.





После Астанинского саммита председательство в Шанхайской организации сотрудничества спустя 7 лет вновь перешло к Китаю. Китай пользуется этой возможностью для укрепления единства и взаимодействия с государствами-членами организации, активно работая над превращением концепции "пяти общих домов", предложенные председателем Си Цзиньпином, в реальность, и активно содействовать построению нового типа международных отношений и сообщества единой судьбы человечества, характеризуются взаимным уважением, справедливостью и правосудием, а также взаимовыгодным сотрудничеством.





Во-первых, мы будем в рамках одной тематической направленности развивать сотрудничество по восьми основным направлениям. Китай объявил 2025 год "Годом устойчивого развития Шанхайской организации сотрудничества" и проведет ряд мероприятий и действий в восьми ключевых областях Глобальной инициативы развития (сокращение бедности, продовольственная безопасность, здравоохранение и вакцины, финансирование развития, изменение климата и зеленое развитие, индустриализация, цифровая экономика и взаимосвязанность)", - рассказал посол.





Также будут продолжаться стыковка строительства "Одного пояса и одного пути" со стратегиями развития стран региона, усилить уровень сотрудничества в таких областях, как торговля и инвестиция, энергетика, цифровая экономика, современное сельское хозяйство и зеленое развитие, а также окажет поддержку странам региона в модернизации.





Во-вторых, мы будем проводить саммит Шанхайской организации сотрудничества и разработать два ключевых документа. Саммит 2025 года - важнейшее мероприятие в рамках Шанхайской организации сотрудничества и ключевая работа председательства Китая в организации. В июне 2018 года в Китае успешно прошел Циндаоский саммит Шанхайской организации сотрудничества, ставший знаковой вехой в развитии организации. В 2025 году Китай, оправдывая ожидания, вновь проведет дружеский, сплоченный и плодотворный саммит Шанхайской организации сотрудничества, чтобы вывести организацию на новый этап высококачественного развития, характеризующийся укреплением единства, углублением взаимодействия, динамичностью и эффективностью", - подчеркнул автор.





Он отметил, что в ходе саммита будет принята Декларация саммита, приуроченная к 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне, а также к 80-летию основания ООН, с целью выражения единой позиции государств-членов по ключевым международным и региональным вопросам, а также формулирования стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества на следующий этап.





В-третьих, мы будем придерживаться одного лозунга и проводить более 100 мероприятий. "Продвижение "Шанхайского духа": Шанхайская организация сотрудничества в действии" - такой громкий лозунг выдвинул Китай после принятия на себя председательства в организации. Этот лозунг посылает четкий сигнал региону и миру, что Шанхайская организация сотрудничества не должна быть "клубом для пустых разговоров", а должна быть "действующими силами" и группой практических работников. Китайская сторона поочередно принимает у себя заседание Совета регионального антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, совещание руководителей пограничных ведомств, совместные антитеррористические учения и т. д. для дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере безопасности и взаимного доверия между государствами-членами. Также проводятся конкурсы профессионального мастерства сотрудников, прямые трансляции мероприятий по электронной коммерции, конференции издательской отрасли и т. д. для содействия углубленному и практическому сотрудничеству; форумы аналитических центров, молодежные обменные лагери, Куньминский международный марафон и женский форум и т. д. для содействия взаимопониманию и дружбе между народами разных стран. В частности, в рамках темы "Года устойчивого развития Шанхайской организации сотрудничества" Китай провел ряд учебных мероприятий по зеленому развитию и сокращению бедности, обмену информацией в сфере экологии, зеленым и низкоуглеродным технологиям, уделяя особое внимание инновациям в целях стимулирования развития и принося ощутимые результаты странам и народам региона. На следующем этапе, помимо встреч министров в различных областях, в Китае также пройдет ряд ярких мероприятий, таких как форумы по обмену опытом между политическими партиями, круглые столы по вопросам глобального управления, конкурсы молодежных инноваций и предпринимательства, кинофестивали, телевизионные фестивали, фестивали искусств и другие мероприятия, чтобы придать новый импульс развитию Шанхайской организации сотрудничества", - поделился Хань Чуньлинь.





В завершение дипломат добавил, что в настоящее время мир переживает вековые перемены, которые набирают обороты, глобальные вызовы возникают один за другим, а человеческое общество вновь оказалось на перепутье истории. Столкнувшись с геополитическими конфликтами, унилатерализмом, ростом протекционизма и увеличением традиционных и нетрадиционных угроз безопасности, международное сообщество ожидает от Шанхайской организации сотрудничества большей ответственности и большего вклада. Китай будет твердо нести знамя строительства сообщества единой судьбы человечества и работать со всеми странами для активного продвижения "Шанхайского духа", укрепления солидарности и сотрудничества, содействия развитию Шанхайской организации сотрудничества для достижения новых высот. Это будет способствовать совершенствованию механизмов, углублению сотрудничества в различных областях, добросовестной реализации глобальных инициатив в области развития, безопасности и цивилизации, а также внесению большего вклада в содействие региональному и глобальному миру, стабильности, развитию и процветанию.