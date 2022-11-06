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Успешно завершены все подготовительные работы для ЭКСПО-2022

05.11.2022, 19:47 3266
Успешно завершены все подготовительные работы для ЭКСПО-2022
Успешно завершены все подготовительные работы для 5-го Китайского международного импортного ЭКСПО (CIIE), которое открылось 5 ноября в Национальном выставочном и конференц-центре в Шанхае, и выставочные площади готовы принимать гостей со всего мира.
 
В этом году в CIIE примут участие 284 компании из списка Fortune Global 500 и ведущих отраслевых предприятий, что больше, чем годом ранее. Согласно данным, в нынешнем ЭКСПО повторно принимает участие практически 90% компаний из списка Fortune Global 500 и ведущих отраслевых предприятий, участвовавших в предыдущих выставках.
 
Кроме того, в рамках ЭКСПО будут открыты новые выставочные зоны, посвященные семеноводству и искусственному интеллекту. Также была оптимизирована зона низкоуглеродных технологий и технологий охраны окружающей среды и расширена зона-инкубатор инноваций, где свою продукцию будут демонстрировать более 150 стартапов, специализирующихся в областях технологического оборудования, потребительских товаров, медицины и автомобилей.

 
Как стало известно, в рамках ЭКСПО также будут проведены 94 презентационных мероприятия, где впервые представят более сотни новых продуктов, технологий и услуг, для части из которых это станет мировым дебютом.
 

Доля индивидуализированных стендов на пятом ЭКСПО достигла 96,1%, поэтому наши выставочные стенды будут более яркими, выставка - более экологичной, а наши экспонаты смогут еще лучше удовлетворить потребности высококачественной жизни и развития", - отметил Нин Фэн, директор Национального выставочного и конференц-центра в Шанхае.

 
Напомним, что пятое CIIE пройдет с 5 по 10 ноября этого года. Данное ЭКСПО проводится в Шанхае ежегодно с 2018 года и является первой в мире выставкой государственного уровня, посвященной импорту.
 

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МРК КНР освещает ЭКСПО-2022 в Шанхае

05.11.2022, 15:25 3731
МРК КНР освещает ЭКСПО-2022 в Шанхае
Фото: Кадр с видео
Медиакорпорация Китая открыла совершенно новую студию площадью более 200 квадратных метров на набережной Вайтань в Шанхае, чтобы всесторонне осветить 5-ю Китайскую международную выставку импортных товаров (CIIE). На площадке ведутся съемки различных тематических программ, которые транслируют на телеканалах, радиостанциях и интернет-платформах Медиакорпорации Китая. Среди самых популярных проектов - передача "Гости из-за рубежа". На нее приглашают влиятельных гостей выставки для интервью в прямом эфире, сообщает телеканал "Большая Азия".
 

Наша программа "Гости из-за рубежа" имеет успех, так как в ней мы выделяем ключевые моменты выставки и рассказываем о ее достижениях. За последние пять лет гости постоянно менялись, но сейчас мы уже обрели постоянных участников программы", - рассказал Ву Цзинцзин, директор программы "Гости из-за рубежа".

 
Чтобы погрузить зрителей по всему миру в интерактивную и захватывающую атмосферу ЭКСПО, Медиакорпорация Китая ведет прямую трансляцию мероприятий выставки через новостное приложение и публикует короткие видеоролики с разных площадок на своих страничках в соцсетях, а корреспонденты Китайской глобальной телевизионной сети (CGTN) в прямом эфире ведут репортажи для зарубежной аудитории.

 

КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"

03.11.2022, 09:26 5676
КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"
Фото: Кадр с видео
Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".
 
В выпуске:
 
  • Премьер Госсовета КНР предложил план развития Шанхайской организации сотрудничества
  • Посетители авиасалона в Чжухае увидят модель китайской орбитальной станции в натуральную величину
  • Крупнейшая атомная электростанция страны начала теплоснабжение близлежащего города
  • Пастухи в Синьцзяне завершают перегон скота на зимние пастбища
 
 

Новый путь Китая - новые возможности для мира

28.10.2022, 11:01 8736
Новый путь Китая - новые возможности для мира
Фото: Посольство КНР в РК
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
 
22 октября с.г. в Пекине успешно завершился 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая, приковавший к себе внимание всего мира, где было избрано новое центральное руководство.
 
20-й Съезд рассмотрел и подвел итоги работы КПК за последние 5 лет и десятилетие новой эпохи, а также наметил план развития Китая на следующие пять лет. Все это знаменует собой историческую победу, благодаря которой Коммунистическая партия Китая и китайский народ определяют путь дальнейшего развития, а также это оказывает далеко идущее влияние на весь мир и дает новые возможности для прогресса всей человеческой цивилизации.
 
1. После 18-го Съезда КПК Китай добился достижений в своем развитии, которые стали известны во всем мире
 
За 10 лет, прошедших после 18-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая, страна выполнила историческую задачу всесторонней борьбы с бедностью и построения средне зажиточного общества и достигла своей первой столетней цели. ВВП Китая увеличился с 54 трлн юаней до 114 трлн юаней, а общий объем производства Китая составил 18,5% мировой экономики, увеличившись на 7,2 процентных пункта, заняв второе место в мире; ВВП на душу населения в Китае увеличилось с 39 800 юаней до 81 000 юаней. По общему производству зерна Китай занимает первое место в мире, а его масштабы производства и валютные резервы занимают первое место в мире. Китай добился прорыва в некоторых ключевых технологиях, а наиболее крупные цели были достигнуты в области пилотируемых космических полетов, суперкомпьютеров, спутниковой навигации, квантовой информации, технологий ядерной энергетики, производства крупных самолетов и биомедицины. Инициатива совместного строительства "Одного пояса и одного пути" стала международным общественным благом и площадкой для международного сотрудничества, пользующимися широким одобрением. Китай стал главным торговым партнером более чем 140 стран и регионов, занял первое место в мире по совокупному объему товарооборота, стоял в первых рядах стран мира в сфере привлечения иностранного капитала и инвестирования за рубежом.
 
2. Коммунистическая партия Китая определила миссии и задачи для новой эпохи
 
Китай вступил в новый этап исторического развития, и центральная задача, стоящая перед ним, состоит в том, чтобы построить модернизированную социалистическую державу, достичь намеченной к столетию КНР цели, во всестороннем продвижении процесса великого возрождения китайской нации с помощью китайской модернизации. Китайская модернизация - это социалистическая модернизация, осуществляемая под руководством КПК. Она обладает как общей характеристикой модернизации различных стран мира, так и китайской спецификой, базирующейся на присущих Китаю национальных реалиях. Китайская модернизация охватывает огромную численность населения, предполагает достижение всеобщей зажиточности народа страны, требует согласованного развития материальной и духовной культуры, гармоничного сосуществования человека и природы, а также осуществляется при следовании по пути мирного развития. Общий стратегический план по полному построению модернизированной социалистической державы состоит из двух этапов, а именно: с 2020 года по 2035 год стоит задача осуществить социалистическую модернизацию; с 2035 года до середины нынешнего века - превратить Китай в богатую и могущественную, демократическую и цивилизованную, гармоничную и прекрасную модернизированную социалистическую державу.
 
3. Коммунистическая партия Китая отстаивает верховенство народа
 
Коммунистическая партия Китая рассматривала борьбу за счастье китайского народа и возрождение китайской нации как свою изначальную цель и миссию, ведущую китайский народ к выполнению исторической задачи по борьбе с бедностью и построению среднезажиточного общества Сяокан. На 10 лет раньше запланированного срока достигнута цель по сокращению бедности, которая стоит во главе угла в повестке дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до 2030 года, вклад в глобальное сокращение бедности составил более 70%, и почти 100 миллионов сельских бедняков вырвались из нищеты.
 
Особенно стоит отметить, что перед лицом внезапно вспыхнувшей эпидемии COVID-19 КПК твердо придерживалась принципа "народ превыше всего, жизнь превыше всего", прилагала все возможные усилия для предотвращения завоза инфекции в страну извне и ее повторного распространения внутри страны. В отчете 20-го Съезда слово "народ" встречается 177 раз. Вступая в новую эпоху Коммунистическая партия Китая будет и впредь следовать концепции развития, в которой народ занимает центральное место, развивать народную демократию во всем процессе, стремиться к достижению общего процветания для всех людей и сплоченно строить модернизированное социалистическое государство, а также всесторонне продвигать процесс великого возрождения китайской нации!
 
4. КПК настаивает на самосовершенствовании и самореволюции
 
Мужественный подход к самореволюции - это успешный кодекс Коммунистической партии Китая, который стал более энергичным после века вызовов и трудностей. В отчете 20-го Съезда четко прописано: "Китай начал беспрецедентную борьбу с коррупцией с огромным чувством ответственности перед 1,4-миллиардным китайским народом и чувством бесстрашия перед сотнями и тысячами коррупционеров, что разрешило наболевшие проблемы и навело Порядок в партии". За последние 10 лет органы проверки дисциплины и надзора Китая возбудили более 4,648 млн дел, 553 сотрудника находятся под следствием, более 25 000 сотрудников на уровне бюро и более 182 000 сотрудников на уровне уездов и отделов. В новую эпоху, идя по новому пути, Коммунистическая партия Китая будет продолжать укреплять честное поведение и дисциплину, решительно искоренять привилегированное мышление и поведение, решительно побеждать в борьбе с коррупцией, наказывать зло с позиции абсолютной нетерпимости и настойчиво продвигать строгое управление партией. Самореволюция ведет к социальной революции и вырывается из исторического круговорота скорости подъема и падения хаоса.
 
5. КПК привержена содействию и построению сообщества единой судьбы человечества
 
Коммунистическая партия Китая придерживается основной государственной политики открытости внешнему миру и активно ведет международное сотрудничество. Китай установил дипломатические отношения со 181 страной, установил различные формы партнерства со 112 странами и международными организациями, поставил более 2,2 миллиарда доз вакцин более чем 120 странам и международным организациям. Согласно исследовательскому отчету Всемирного банка, совместное строительство "Одного пояса и одного пути" выведет 7,6 млн человек из крайней бедности и 32 млн человек из умеренной бедности в соответствующих странах. 20-й Всекитайский съезд КПК подчеркнул, что Китай будет придерживаться основной государственной политики открытости, всегда поддерживать мир во всем мире и содействовать общему развитию, твердо проводить независимую внешнюю политику мира, способствовать развитию глобального управления в более справедливом и разумном направлении, и стремиться содействовать построению сообщества единой судьбы человека. Съезд заложил начало новому пути в истории Китая и предоставил миру новые возможности.
 
Китай и Казахстан - добрые соседи, хорошие друзья и стратегические партнеры, связанные общими горами и реками и разделяющие общую судьбу. Казахстан также является местом, где была выдвинута инициатива "Один пояс и один путь". С момента установления дипломатических отношений 30 лет назад отношения между двумя странами постоянно улучшались и модернизировались, достигнув высокого уровня вечного всестороннего стратегического партнерства, принося ощутимую пользу двум народам. С начала этого года обмены на высоком уровне между Китаем и Казахстаном стали частыми. В сентябре Председатель Си Цзиньпин выбрал Казахстан в качестве своего первого зарубежного визита после вспышки коронавируса. Несколько дней назад Президент Касым-Жомарт Токаев сразу же поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост Генерального секретаря ЦК КПК. В новую эпоху и на новом пути Китай и Казахстан будут еще больше углублять политическое взаимное доверие, укреплять стратегическую согласованность и интеграцию интересов, а также совместно строить китайско-казахстанское сообщество единой судьбы с высоким уровнем дружбы поколений, взаимного доверия в горе и радости, и совместно создавать еще одно "золотое" 30-летие двусторонних отношений.
 

XX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая единогласно принял ряд резолюций

25.10.2022, 09:08 13171
XX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая единогласно принял ряд резолюций
Пекин. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - XX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая рассмотрел и единогласно принял ряд программных документов и резолюций в свете решений по продвижению процессов развития современного Китая.
 

XX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая рассмотрел и единогласно принял проект пересмотренного Устава КПК, представленный ЦК 19-го созыва, и постановил ввести его в силу со дня принятия. Съезд считает, что содействие китаизации и осовремениванию марксизма - это процесс стремления к истине, ее раскрытия и неуклонного следования ей. Начиная с XIX съезда партии ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, неизменно сочетая основные положения марксизма с конкретными реалиями Китая и лучшими достижениями традиционной китайской культуры, выдвинул ряд новых концепций, новых идей и новых стратегий в области государственного управления, непрерывно обогащал и развивал идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, открывал новые горизонты в китаизации и осовременивании марксизма. Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи - это марксизм современного Китая, марксизм XXI века, а также квинтэссенция китайской культуры и китайского духа в современную эпоху", - подчеркивает Резолюция ХХ Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая по проекту пересмотренного устава КПК (принята ХХ Всекитайским съездом КПК 22 октября 2022 года).

 
Кроме того, XX Всекитайский съезд КПК утвердил доклад, сделанный товарищем Си Цзиньпином от имени Центрального комитета 19-го созыва. "Съезд выработал стратегический план по всестороннему строительству модернизированного социалистического государства и по всестороннему продвижению процесса великого возрождения китайской нации, разработал всесторонний план по комплексному продвижению реализации общей схемы пятилетнего строительства и по согласованному осуществлению четырехаспектной всесторонней стратегической концепции, тем самым указав направление и утвердив руководство к действию для развития дела партии и государства в новом походе в новую эпоху, для осуществления намеченной к столетию КНР цели. Принятый съездом доклад Центрального комитета 19-го созыва, будучи квинтэссенцией мудрости партии и народа, представляет собой политическую декларацию и программу действий нашей партии, сплачивающей и ведущей за собой многонациональный народ страны в завоевании новых побед в деле социализма с китайской спецификой, а также программный документ марксизма. Съезд считает, что освещенная в докладе основная тема съезда является его душой и общей программой развития дела партии и государства", - говорится в Резолюции ХХ Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая по докладу Центрального комитета 19-го созыва (принята ХХ Всекитайским съездом КПК 22 октября 2022 года).
 
XX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая рассмотрел и утвердил доклад о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва.
 

Все комиссии неуклонно продвигали работу по улучшению партийного стиля, созданию неподкупного аппарата и борьбе с коррупцией, содействовали высококачественному развитию работы по осуществлению дисциплинарных проверок и контроля. В тесной увязке с общим планом работы партии и государства они исполняли свои функции по осуществлению контроля и дисциплинарных проверок для обеспечения реализации политических установок, содействия совершенствованию институтов и социально-экономическому развитию, тем самым предоставив надежные гарантии для полного построения среднезажиточного общества, реализации намеченной к столетию КПК цели, отправления в новый поход к всестороннему строительству модернизированного социалистического государства и вступления на путь к реализации цели, приуроченной к столетию КНР, отлично выполнив миссию, возложенную на них партией и народом", - отмечает Резолюция ХХ Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая по докладу о работе Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 19-го созыва(принята ХХ Всекитайским съездом КПК

 

КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"

21.10.2022, 23:11 14541
КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"
Фото: Кадр с видео
Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".
 
В выпуске:
 
  • Си Цзиньпин выступил с докладом на 20-м съезде Коммунистической партии Китая
  • Жители Поднебесной отметили улучшение качества жизни за последнее десятилетие
  • Онлайн-технологии оживили деловую программу Кантонской ярмарки

 

КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"

20.10.2022, 18:05 16416
КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"
Фото: Кадр с видео
Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".
 
В выпуске:

  • Делегаты 20-го съезда Коммунистической партии Китая выступили перед прессой.
  • 82-летний агроном помогает фермерам развивать органическое земледелие.
  • В Синьцзян-Уйгурском автономном округе и в провинции Хэнань повысился уровень механизации сельского хозяйства.
  • В Китае появляется всё больше тематических кофейн.

 

КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"

19.10.2022, 22:46 17596
КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"
Фото: Кадр с видео
Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".
 
В выпуске:
 
  • В Поднебесной выпустили марки в честь 20-го съезда Коммунистической партии Китая
  • Делегат 20-го съезда КПК развивает традиционное искусство вышивки этнической группы Цян
  • Эксперты из 20 стран разработали первые в истории международные стандарты автономного вождения
  • Китай стал мировым лидером в производстве судов для перевозки автомобилей
  • В Шанхае открыли производство высокопрочного углеродного волокна
  • В КНР приступили к новым этапам строительства двух ключевых проектов страны
  • Китайские фермеры осваивают продажи через прямые трансляции

 

КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"

18.10.2022, 17:56 18886
КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"
Фото: Кадр с видео
Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".
 
В выпуске:

  • В Пекин прибыли делегаты 20-го съезда Коммунистической партии Китая
  • Почтальон из Сычуани рассказал, как новые дороги повлияли на жизнь местного населения
  • Журналисты побывали на экскурсии по Центральной оси Пекина
  • Уникальные находки в руинах Саньсиндуй проливают свет на формирование китайской цивилизации

 

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