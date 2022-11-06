Успешно завершены все подготовительные работы для ЭКСПО-2022

Фото: Посольство КНР в РК

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо

22 октября с.г. в Пекине успешно завершился 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая, приковавший к себе внимание всего мира, где было избрано новое центральное руководство.

20-й Съезд рассмотрел и подвел итоги работы КПК за последние 5 лет и десятилетие новой эпохи, а также наметил план развития Китая на следующие пять лет. Все это знаменует собой историческую победу, благодаря которой Коммунистическая партия Китая и китайский народ определяют путь дальнейшего развития, а также это оказывает далеко идущее влияние на весь мир и дает новые возможности для прогресса всей человеческой цивилизации.

1. После 18-го Съезда КПК Китай добился достижений в своем развитии, которые стали известны во всем мире

За 10 лет, прошедших после 18-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая, страна выполнила историческую задачу всесторонней борьбы с бедностью и построения средне зажиточного общества и достигла своей первой столетней цели. ВВП Китая увеличился с 54 трлн юаней до 114 трлн юаней, а общий объем производства Китая составил 18,5% мировой экономики, увеличившись на 7,2 процентных пункта, заняв второе место в мире; ВВП на душу населения в Китае увеличилось с 39 800 юаней до 81 000 юаней. По общему производству зерна Китай занимает первое место в мире, а его масштабы производства и валютные резервы занимают первое место в мире. Китай добился прорыва в некоторых ключевых технологиях, а наиболее крупные цели были достигнуты в области пилотируемых космических полетов, суперкомпьютеров, спутниковой навигации, квантовой информации, технологий ядерной энергетики, производства крупных самолетов и биомедицины. Инициатива совместного строительства "Одного пояса и одного пути" стала международным общественным благом и площадкой для международного сотрудничества, пользующимися широким одобрением. Китай стал главным торговым партнером более чем 140 стран и регионов, занял первое место в мире по совокупному объему товарооборота, стоял в первых рядах стран мира в сфере привлечения иностранного капитала и инвестирования за рубежом.

2. Коммунистическая партия Китая определила миссии и задачи для новой эпохи

Китай вступил в новый этап исторического развития, и центральная задача, стоящая перед ним, состоит в том, чтобы построить модернизированную социалистическую державу, достичь намеченной к столетию КНР цели, во всестороннем продвижении процесса великого возрождения китайской нации с помощью китайской модернизации. Китайская модернизация - это социалистическая модернизация, осуществляемая под руководством КПК. Она обладает как общей характеристикой модернизации различных стран мира, так и китайской спецификой, базирующейся на присущих Китаю национальных реалиях. Китайская модернизация охватывает огромную численность населения, предполагает достижение всеобщей зажиточности народа страны, требует согласованного развития материальной и духовной культуры, гармоничного сосуществования человека и природы, а также осуществляется при следовании по пути мирного развития. Общий стратегический план по полному построению модернизированной социалистической державы состоит из двух этапов, а именно: с 2020 года по 2035 год стоит задача осуществить социалистическую модернизацию; с 2035 года до середины нынешнего века - превратить Китай в богатую и могущественную, демократическую и цивилизованную, гармоничную и прекрасную модернизированную социалистическую державу.

3. Коммунистическая партия Китая отстаивает верховенство народа

Коммунистическая партия Китая рассматривала борьбу за счастье китайского народа и возрождение китайской нации как свою изначальную цель и миссию, ведущую китайский народ к выполнению исторической задачи по борьбе с бедностью и построению среднезажиточного общества Сяокан. На 10 лет раньше запланированного срока достигнута цель по сокращению бедности, которая стоит во главе угла в повестке дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до 2030 года, вклад в глобальное сокращение бедности составил более 70%, и почти 100 миллионов сельских бедняков вырвались из нищеты.

Особенно стоит отметить, что перед лицом внезапно вспыхнувшей эпидемии COVID-19 КПК твердо придерживалась принципа "народ превыше всего, жизнь превыше всего", прилагала все возможные усилия для предотвращения завоза инфекции в страну извне и ее повторного распространения внутри страны. В отчете 20-го Съезда слово "народ" встречается 177 раз. Вступая в новую эпоху Коммунистическая партия Китая будет и впредь следовать концепции развития, в которой народ занимает центральное место, развивать народную демократию во всем процессе, стремиться к достижению общего процветания для всех людей и сплоченно строить модернизированное социалистическое государство, а также всесторонне продвигать процесс великого возрождения китайской нации!

4. КПК настаивает на самосовершенствовании и самореволюции

Мужественный подход к самореволюции - это успешный кодекс Коммунистической партии Китая, который стал более энергичным после века вызовов и трудностей. В отчете 20-го Съезда четко прописано: "Китай начал беспрецедентную борьбу с коррупцией с огромным чувством ответственности перед 1,4-миллиардным китайским народом и чувством бесстрашия перед сотнями и тысячами коррупционеров, что разрешило наболевшие проблемы и навело Порядок в партии". За последние 10 лет органы проверки дисциплины и надзора Китая возбудили более 4,648 млн дел, 553 сотрудника находятся под следствием, более 25 000 сотрудников на уровне бюро и более 182 000 сотрудников на уровне уездов и отделов. В новую эпоху, идя по новому пути, Коммунистическая партия Китая будет продолжать укреплять честное поведение и дисциплину, решительно искоренять привилегированное мышление и поведение, решительно побеждать в борьбе с коррупцией, наказывать зло с позиции абсолютной нетерпимости и настойчиво продвигать строгое управление партией. Самореволюция ведет к социальной революции и вырывается из исторического круговорота скорости подъема и падения хаоса.

5. КПК привержена содействию и построению сообщества единой судьбы человечества

Коммунистическая партия Китая придерживается основной государственной политики открытости внешнему миру и активно ведет международное сотрудничество. Китай установил дипломатические отношения со 181 страной, установил различные формы партнерства со 112 странами и международными организациями, поставил более 2,2 миллиарда доз вакцин более чем 120 странам и международным организациям. Согласно исследовательскому отчету Всемирного банка, совместное строительство "Одного пояса и одного пути" выведет 7,6 млн человек из крайней бедности и 32 млн человек из умеренной бедности в соответствующих странах. 20-й Всекитайский съезд КПК подчеркнул, что Китай будет придерживаться основной государственной политики открытости, всегда поддерживать мир во всем мире и содействовать общему развитию, твердо проводить независимую внешнюю политику мира, способствовать развитию глобального управления в более справедливом и разумном направлении, и стремиться содействовать построению сообщества единой судьбы человека. Съезд заложил начало новому пути в истории Китая и предоставил миру новые возможности.

Китай и Казахстан - добрые соседи, хорошие друзья и стратегические партнеры, связанные общими горами и реками и разделяющие общую судьбу. Казахстан также является местом, где была выдвинута инициатива "Один пояс и один путь". С момента установления дипломатических отношений 30 лет назад отношения между двумя странами постоянно улучшались и модернизировались, достигнув высокого уровня вечного всестороннего стратегического партнерства, принося ощутимую пользу двум народам. С начала этого года обмены на высоком уровне между Китаем и Казахстаном стали частыми. В сентябре Председатель Си Цзиньпин выбрал Казахстан в качестве своего первого зарубежного визита после вспышки коронавируса. Несколько дней назад Президент Касым-Жомарт Токаев сразу же поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост Генерального секретаря ЦК КПК. В новую эпоху и на новом пути Китай и Казахстан будут еще больше углублять политическое взаимное доверие, укреплять стратегическую согласованность и интеграцию интересов, а также совместно строить китайско-казахстанское сообщество единой судьбы с высоким уровнем дружбы поколений, взаимного доверия в горе и радости, и совместно создавать еще одно "золотое" 30-летие двусторонних отношений.