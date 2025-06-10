Развитие ЕАЭС и заседание Высшего Евразийского экономического совета: о чем говорил Токаев с СагинтаевымРазвитие ЕАЭС и заседание Высшего Евразийского экономического совета: о чем говорил Токаев с Сагинтаевым
09.06.2025, 20:33 6266
Уйгурская девочка Айкихра осваивает Пекинскую оперу
Фото: кадр видео
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Пекин. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Об Айкихре, уйгурской девочке поколения Z, родившейся в Синьцзяне, решившей освоить Пекинскую оперу, рассказывает "Синьхуа".
От детского восхищения "Пьяной наложницей" до профессионального обучения в Пекинской опере она соединяет вековые традиции с современным мультикультурным стилем. Доказательство того, что культурное наследие Китая сияет ярче в молодых руках.
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09.06.2025, 20:23 6811
Путь к сообществу: как Китай и Центральная Азия трансформируют региональное сотрудничество
Фото: Depositphotos
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Пекин. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Встреча лидеров стран в Астане на втором саммите "Китай - Центральная Азия" проходит на фоне усиления социально-экономических устремлений в степях, по которым некогда проходили караваны Великого шелкового пути. Это не просто рутинное дипломатическое мероприятие, оно открывает новую главу в истории региона, на протяжении веков бывшего перекрестком торговли, культур и силы на Евразийском континенте, сообщает "Синьхуа".
Зерно нынешнего евразийского переустройства было посеяно в Астане в 2013 году, когда председатель КНР Си Цзиньпин представил свою концепцию совместного строительства экономического пояса Шелкового пути - ключевого элемента инициативы "Пояс и путь".
Вдохновленная древним Шелковым путем инициатива "Пояс и путь" превратилась в глобальную платформу взаимосвязанности. Центральная Азия, находящаяся в центре инициативы, является не просто участницей, но и фундаментальной опорой этого видения.
За 10 лет с момента знакового выступления Си Цзиньпина все пять стран Центральной Азии подписали с Китаем соглашения о сотрудничестве в рамках инициативы "Пояс и путь". Это отлично сочетается с их национальными стратегиями развития, среди которых - новая экономическая политика Казахстана, Национальная программа развития Кыргызстана до 2026 года, Национальная стратегия развития Таджикистана до 2030 года, стратегия "Возрождение Великого шелкового пути" в Туркменистане и стратегия "Новый Узбекистан" на 2022-2026 годы.
Страны Центральной Азии поддержали инициативу "Пояс и путь" по прагматическим причинам. Сталкиваясь с общими внутренними проблемами, такими как бедность, изношенная инфраструктура и необходимость модернизации сельского хозяйства, они стремятся привлечь инвестиции в новые сектора. Прежде всего ими движет общее стремление к устойчивому экономическому росту и долгосрочному процветанию.
Инициатива принесла ощутимые результаты обеим сторонам: она предоставила не только финансирование и экспертные знания, но и более широкую платформу для развития и сотрудничества. Ключевые инфраструктурные проекты, такие как трансграничные шоссе, железные дороги и трубопроводы, укрепили двусторонний обмен ресурсами между Китаем и Центральной Азией. Одновременно развитие цифровых сетей и объектов зеленой энергетики трансформирует экономику и промышленный ландшафт региона.
Сотрудничество получило заметный импульс после первого саммита "Китай - Центральная Азия" в 2023 году. Взаимодействие на высоком уровне продолжает процветать: в 2024 году Си Цзиньпин посетил Казахстан и Таджикистан, а в нынешнем году состоялся успешный визит президента Кыргызстана в КНР. Эти регулярные контакты свидетельствуют об усилении стратегического сближения между Китаем и странами Центральной Азии.
Стороны наладили координацию на уровне министров по таким направлениям, как транспорт, таможня, чрезвычайные ситуации и образование. Межрегиональные связи также активно развиваются: по состоянию на май 2025 года число побратавшихся городов и административно-территориальных единиц превысило 80. Заметный прогресс демонстрирует и крупный проект железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Наряду с этим углубляются гуманитарные связи путем введения безвизового режима между КНР и такими странами, как Казахстан и Узбекистан, что способствует укреплению культурных и экономических контактов.
К концу 2022 года совокупные инвестиции Китая в Центральную Азию достигли 15 млрд долларов США, а объем двусторонней торговли в прошлом году превысил 90 млрд долларов. Это стратегическое сближение не просто дипломатические па, а основа стремительно развивающегося партнерства в рамках инициативы "Пояс и путь".
Эти отношения, основанные на принципах равенства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела, эволюционировали в долгосрочное партнерство. Китай в полной мере уважает суверенное право государств Центральной Азии самостоятельно определять путь развития и солидарно выступает против таких форм экономического давления, как тарифный шантаж и односторонние санкции. В рамках таких многосторонних структур, как Шанхайская организация сотрудничества, Китай, Россия и страны Центральной Азии совместно строят инклюзивную региональную архитектуру безопасности. Этот механизм сотрудничества эффективно отвечает на общие вызовы в сфере безопасности, такие как терроризм, сепаратизм и экстремизм, а также позволяет бороться с транснациональной организованной преступностью и новыми угрозами.
В отличие от западных подходов, которые зачастую носят эпизодический и узкий характер, а также ограничены конкретной тематикой, такой как критически важные полезные ископаемые или политические условия, Китай строит устойчивые многофункциональные платформы, способные стабилизировать и предугадывать меняющиеся приоритеты в регионе, где активизируется присутствие глобальных держав.
За исторически короткий срок инициатива "Пояс и путь" продемонстрировала свою жизнеспособность и играет важную роль в развитии регионального и международного сотрудничества, открывая новые возможности для развития стран-участниц", - заявил посол Узбекистана в Китае Фарход Арзиев.
Будучи одной из самых эффективных моделей международного взаимодействия в регионе, механизм "Китай - Центральная Азия" получает дополнительную поддержку и развитие благодаря инициативе "Пояс и путь", которая является важным звеном между двусторонними и многосторонними форматами сотрудничества, отметил директор центра политических исследований института философии, политологии и религиоведения Комитета науки Министерства высшего образования и науки Казахстана Айдар Амребаев.
Я убежден, что второй саммит "Китай - Центральная Азия" придаст новый импульс укреплению солидарности и сотрудничества между Китаем и центральноазиатскими странами и внесет важный вклад в развитие региона и глобальное управление", - добавил он.
В условиях нарастающей неопределенности и разделений Китай и Центральная Азия не просто формируют более тесные связи - они строят сообщество с единой судьбой. Предстоящий второй саммит "Китай - Центральная Азия" продемонстрирует, как этот ключевой регион - мост между АТР и Европой - вновь становится сердцем евразийской взаимосвязанности и сотрудничества.
Чэнь Чэнь, корреспондент агентства "Синьхуа"
30.05.2025, 12:49 42556
Глава МИД Китая призвал работать над новой главой глобального управления и верховенства закона
Фото: russian.people.com.cn
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Выступление министра иностранных дел Китая Ван И на церемонии подписания Конвенции Международного суда по медиации
Дорогие гости и друзья, главный исполнительный директор Ли Цзячао! Я очень рад встретиться с вами в Гонконге, чтобы присутствовать на церемонии подписания Конвенции Международного суда по медиации. Только что представители 32 стран подписали конвенцию и стали членами - учредителями Международного согласительного суда. На церемонии также присутствуют высокопоставленные представители из более чем 50 стран и почти 20 международных организаций. От имени правительства Китая я хотел бы тепло поприветствовать всех гостей! Теплые поздравления государствам-членам-учредителям!Все собрались здесь со всего мира ради общей цели, которая заключается в содействии мирному урегулированию споров и дружественному сотрудничеству между странами.
В этом году отмечается 80-я годовщина победы в мировой войне против фашизма и 80-я годовщина основания Организации Объединенных Наций. В преамбуле устава Организации Объединенных Наций четко и недвусмысленно подчеркивается, что все страны должны жить в гармонии и поддерживать международный мир и безопасность. Сегодня, 80 лет спустя, столкнувшись с ускоряющейся эволюцией мировых изменений столетней давности, председатель КНР Си Цзиньпин четко указал на то, что разногласия между странами являются нормальными и должны быть надлежащим образом урегулированы путем диалога и консультаций. На протяжении долгого времени Китай всегда выступал за урегулирование разногласий в духе взаимопонимания и взаимных уступок, достижения консенсуса посредством диалога и консультаций, содействие развитию на основе взаимовыгодного сотрудничества, решение проблем с ориентацией на будущее и активный поиск решений острых проблем с учетом китайской специфики, чтобы донести до стран китайскую мудрость в разрешении конфликтов и разногласий.
Три года назад китайские товарищи и другие страны совместно выступили с инициативой о создании международного суда по медиации. После всеобщих неустанных усилий мы наконец достигли соглашения о Международном суде по медиации, которое также получило широкую поддержку и положительный отклик со стороны международного сообщества. Являясь новшеством в области международного верховенства права, Международный суд по медиации имеет огромное значение в истории международных отношений.
Создание примирительного суда способствовало реализации целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций. Статья 33 устава четко оговаривает, что медиация является одним из приоритетных методов мирного урегулирования международных споров, но до сих пор в этой области не существует межправительственной правовой организации. Международный суд медиации призван выступать посредником в международных коммерческих спорах между странами, инвесторами между странами и другими странами, а также в международных коммерческих спорах в соответствии с пожеланиями всех сторон. Это заполнит пробелы в механизме в области международной медиации и является важным общественным продуктом верховенства права для улучшения глобальное управление.
Создание Института медиации также несет в себе цивилизованную мудрость гармонии и симбиоза. Разрешение конфликтов путем диалога и урегулирование споров путем консультаций являются общими ценностями и универсальными устремлениями крупнейших цивилизаций мира. Создание суда по медиации поможет выйти за рамки концепции с нулевой суммой, когда вы проигрываете, а я выигрываю, будет способствовать дружественному разрешению международных споров и построению более гармоничных международных отношений.
Создание суда по медиации также демонстрирует соответствие цивилизации верховенства закона. Объедините воедино сущность основных правовых систем, уважайте пожелания сторон, в полной мере используйте преимущества более гибких, экономичных, удобных и эффективных процедур, а также дополняйте и взаимодействуйте с существующими международными механизмами урегулирования споров, такими как судебный процесс и арбитраж.
Дорогие гости! После консультаций и принятия решения странами, участвующими в переговорах по Конвенции, Гонконг станет штаб-квартирой Международного суда по медиации. Возвращение Гонконга само по себе является успешным примером мирного урегулирования международных споров. Успех проекта "одна страна, две системы" сделал перспективы процветания и стабильности Гонконга более радужными. Гонконг опирается на родину, связан с миром, имеет удобную деловую среду, высокоразвитое верховенство закона и обладает преимуществами как системы общего права, так и системы гражданского права, а также уникальными условиями для международного посредничества. Пользуясь случаем, мы хотели бы поблагодарить правительство Специального административного района Гонконга за его решительную поддержку в подготовке Международного суда по медиации. Мы верим, что новая звезда Международного суда по медиации будет расти вместе с "Жемчужиной Востока" и дополнять друг друга.
Дорогие гости! Рождение Международного суда медиации - это росток, который мы сегодня вместе посадили. Чтобы по-настоящему развиваться и растить, мы нуждаемся в заботе и поддержке международного сообщества. Китай надеется на скорейшую ратификацию конвенции подписавшими ее странами и приветствует активное присоединение к ней большего числа стран.
Давайте придерживаться целей устава Организации Объединенных Наций, придерживаться принципов добровольного участия, равноправного принятия решений, общей выгоды, уважать разумные интересы всех сторон и добиваться взаимной выгоды и беспроигрышной ситуации.
Давайте продвигать примирение, сотрудничество и гармонию, культивировать культуру медиации, повышать осведомленность о медиации и как можно скорее разработать набор независимых, гибких, прагматичных и эффективных и ведущих на международном уровне правил и механизмов медиации.
Давайте придерживаться принципов беспристрастности, справедливости и судопроизводства, обращать внимание на истинный дух верховенства права, учитывать процедурную справедливость и справедливость результатов, расширять участие развивающихся стран, содействовать развитию международных механизмов урегулирования споров в направлении обеспечения справедливости и универсальности, а также повышать представленность и голос общественности глобального Юга в международном управлении.
Давайте выступать за общие консультации, общее строительство и совместное участие, решительно продвигать организационное построение института медиации и создавать команду медиаторов с высокими профессиональными стандартами и хорошей международной репутацией, которые смотрят в лицо миру, служат миру и прилагают неустанные усилия для выполнения своих задач.
Дорогие гости! В китайской истории есть намек на "переулок длиной в шесть футов". Говорят, что благодаря посредничеству две соседние стороны, каждая из которых отдала по три фута, не только успешно разрешили спор, но и образовали шестифутовую аллею, по которой удобно проходить всем желающим. В условиях современной глобализации судьбы человечества тесно взаимосвязаны. До тех пор, пока мы будем эффективно использовать методы медиации и разрешать противоречия путем взаимопонимания, мы сможем превратить борьбу в бессмыслицу, а высокие стены - в путь. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы по содействию тому, чтобы Международный посреднический суд играл активную роль в мирном урегулировании международных споров и открывал лучшее будущее для человечества! Спасибо вам всем!
26.05.2025, 19:52 58946
Синьцзян ускоренно создает каналы для открытия внешнему миру
Фото: На железнодорожной станции Алашанькоу в Синьцзяне стоят готовые к отправке поезда Китай-Европа, а также другие грузовые составы, ожидающие пересечения границы. Фотоматериал/Мультимедийный центр Боро-Тала-Монгольского автономного округа Синьцзяна
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В студии прямых трансляций компании "Чжунда Шицзя", занимающейся трансграничной электронной торговлей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Северо-Западный Китай), более 20 ведущих на казахском, русском, английском и других языках рекламируют зарубежным интернет-пользователям кухонную утварь, бытовую технику, косметику и прочую продукцию, сообщает газета "Жэньминь жибао".
За более чем год функционирования предприятия под брендом "Чжунда Шицзя" работают уже более 100 китайских и иностранных ведущих. Компания открыла студии прямых трансляций и выставочные залы в различных городах Казахстана, где продажи ведутся в круглосуточном режиме. Ежедневный объем трансграничной интернет-торговли стабильно составляет 500-600 тыс. юаней (примерно 69,6-83,6 тыс. долларов США).
В последние годы СУАР, обладающий уникальным географическим положением, активно использует свои преимущества для расширения внешних связей. Благодаря пяти пограничным переходам, соединяющим регион с восемью странами, и проходящему через него Шелковому пути, СУАР превращается из относительно изолированной внутренней территории Китая в передовой центр, открытый для международного сотрудничества и развития.
Ускоренное развитие инфраструктуры и расширение каналов сотрудничества
В пункте пропуска Алашанькоу круглосуточно работают четыре интеллектуальные перегрузочные линии, обеспечивая перегрузку более 2 тыс. стандартных контейнеров в сутки. На комплексной железнодорожной досмотровой площадке используются закрытые мостовые перегрузочные системы, которые автоматически соединяются с вагонами для досмотра грузов. Это позволяет поездам, следующим по маршруту Китай-Европа, проходить таможенное оформление всего за 15 минут.
Пункт пропуска отличается высокой эффективностью таможенного оформления и стабильной отправкой грузов, что экономит время и снижает складские издержки", - отмечает Чжан Пинпин, сотрудник местной компании "Цзишуньтун", выступающей международным грузовым перевозчиком.
Алашанькоуская комплексная бондовая зона активно переходит от "транзитной экономики" к "узловой", формируя промышленную экосистему на основе преимуществ железнодорожных маршрутов. Число зарегистрированных предприятий здесь увеличилось с первоначальных 12 до более чем 280. В первом квартале этого года грузооборот составил 509,3 тыс. тонн, а объем внешней торговли достиг 9,34 млрд юаней (1,30 млрд долларов США).
Реконструкция железной дороги Ланьчжоу-Синьцзян, строительство логистического центра для поездов Китай-Европа и модернизация пунктов пропуска позволили Синьцзяну стать ключевым транзитным узлом. Сейчас через регион проходит более половины всех поездов Китай-Европа. Автономный район также развивает автомобильное сообщение, имея 119 двусторонних и 10 многосторонних международных маршрутов, связывающих его с 216 странами и регионами.
Усиление институциональных инноваций и активизация внешней торговли
В международном торговом городке Иу, расположенном в центре китайско-казахстанского приграничного сотрудничества "Хоргос" в Синьцзяне, казахстанский автовладелец сдает на техосмотр автомобиль китайского производства.
Ремонт здесь обходится почти на 40% дешевле", - говорит казахстанский автовладелец.
Модель "беспошлинный ремонт + упрощенное таможенное оформление" набирает популярность среди клиентов из пяти стран Центральной Азии. Центр "Хоргос" укрепляет свои позиции как предпочтительное место для зарубежного технического обслуживания и ремонта китайских автомобилей, стимулируя рост и кластеризацию местной промышленности автокомпонентов.
Благодаря ряду институциональных нововведений - таких как модель ускоренного пропуска грузов через автомобильные пограничные пункты с предварительным таможенным оформлением, взаимное признание иностранных транспортных средств на нескольких пограничных переходах, а также координированное трансграничное таможенное оформление крупногабаритного оборудования - активность внешнеторгового сектора заметно возросла.
Урумчинская площадка Синьцзянской экспериментальной зоны свободной торговли, опираясь на преимущества комплексной бондовой зоны, активно развивает новые бизнес-модели, включая трансграничную электронную коммерцию. Кашгарская площадка с учетом местных условий развивает переработку сельскохозяйственной и побочной продукции, а также текстильную и швейную промышленность. Хоргосская площадка укрепляет и расширяет специализированное производство в сферах фармацевтики, электронной информационной индустрии, новых материалов и других отраслей.
По данным таможни Урумчи, в 2024 году общий объем внешней торговли Синьцзяна составил 435,11 млрд юаней (60,67 млрд долларов США), что на 21,8% больше по сравнению с предыдущим годом. За первые четыре месяца текущего года объем внешней торговли региона вырос на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Активизация гуманитарных обменов и создание открытых платформ
В марте этого года пациент из Казахстана с переломом левой ноги проходил лечение в Шестой клинической больнице Синьцзянского медицинского университета.
Китайские врачи обладают высоким профессионализмом, восстановление после операции проходит очень быстро", - рассказал пациент.
Мы активно продвигаем строительство Синьцзянского международного медицинского центра, который будет предоставлять еще более качественные медицинские услуги пациентам из стран Центральной Азии, приезжающим на лечение в Синьцзян", - рассказала Ян Синьлин, член постоянного комитета парткома и заместитель ректора Синьцзянского медицинского университета.
В сотрудничестве с Синьцзянской больницей традиционной китайской медицины Республиканский научно-практический медицинский центр травматологии и ортопедии Узбекистана открыл кабинет традиционной китайской медицины, пользующийся популярностью среди пациентов.
Обмены и сотрудничество Синьцзяна со странами-участницами совместного строительства инициативы "Один пояс, один путь" продолжают углубляться. С введением безвизового режима и других благоприятных мер в регионе наблюдается бум трансграничного туризма: в 2024 году Синьцзян принял 1,59 млн въездных туристов из стран Центральной Азии. Ожидается, чтоЭКСПО "Китай-Евразия" 2025 года, которое пройдет в конце июня, станет платформой для торгово-экономического сотрудничества и будет способствовать дальнейшему выходу Синьцзяна на рынки Центральной Азии, Африки и других регионов.
Синьцзян будет продолжать ускорять строительство крупных каналов внешней открытости, укреплять ключевые платформы в этой сфере, углублять торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с соседними странами, внося новый и еще больший вклад в продвижение высококачественного развития совместного строительства "Одного пояса, одного пути"", - отметил секретарь партийного комитета СУАР Ма Синжуй.
Автор: Корреспонденты газеты "Жэньминь жибао" Ян Минфан, Ли Яънань
23.05.2025, 11:42 75076
Вышел доклад по итогам опроса о видении развития государств - членов ШОС
Фото: primeminister.kz
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Шанхайский дух" получил широкое признание, а региональное сотрудничество демонстрирует прочную народную поддержку, сообщает газета "Жэньминь жибао".
23 мая в городе Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай) состоялось открытие Форума сотрудничества СМИ стран ШОС - 2025. На церемонии газета "Жэньминь жибао" и исследовательский центр газеты "Хуаньцю шибао" (Global Times) совместно представили доклад "Общий дом - общественный опрос о видении развития государств - членов ШОС". Согласно опросу, народы стран - членов ШОС широко поддерживают "Шанхайский дух" и выражают высокую заинтересованность в углублении межгосударственного сотрудничества в различных сферах.
По данным опроса, более 80% респондентов положительно оценивают роль ШОС в глобальном управлении. Почти 70% указывают, что благодаря платформе ШОС их страны получили больше возможностей для участия в международных процессах. Свыше 60% отмечают, что организация способствует устойчивому развитию и модернизации их государств. Более 90% опрошенных считают опыт Китая достойным изучения, и столь же высокая доля респондентов уверена в том, что сотрудничество с Китаем приносит ощутимые выгоды для развития.
Исследование наглядно демонстрирует, что "Шанхайский дух" по-прежнему служит объединяющей силой, отражая искреннее стремление народов государств - членов ШОС к развитию регионального сотрудничества.
В этом году в рамках ШОС проходит Год Китая. Как один из важных государств - основателей организации Китай активно развивает широкое и углубленное практическое сотрудничество с другими странами-членами, открыто делится своими концепциями развития, управленческими решениями, возможностями роста и практическими достижениями, способствуя общему процветанию всех участников.
Опрос охватил 10 официальных государств - членов ШОС и проводился с 31 марта по 8 мая на 11 языках, включая китайский, английский, русский, персидский, урду, казахский и другие. Всего было собрано более 5700 действительных анкет.
Результаты опроса всесторонне отражают общественные настроения в условиях культурного многообразия, предоставляя надежные ориентиры для продвижения к более тесному сообществу единой судьбы в рамках ШОС. На фоне нестабильной международной обстановки высокая заинтересованность народов стран ШОС в многостороннем сотрудничестве приобретает особую значимость.
14.05.2025, 12:14 110526
Хэфэй создает мощный кластер предприятий квантовой технологии
Фото: Photo by Wang Yushi/People's Daily Online
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Вдоль дороги Юньфэй в Национальной зоне развития высокотехнологичной промышленности Хэфэй, провинция Аньхой на востоке Китая, регулярно появляются заметные "квантовые" знаки. Многие местные жители называют дорогу "квантовой улицей", сообщает газета "Жэньминь жибао".
По обе стороны дороги расположено более 30 ведущих предприятий квантовой технологии, охватывающих квантовые вычисления, квантовую связь и квантовые измерения, что формирует наиболее концентрированный кластер квантовой промышленности в Китае.
Среди первопроходцев - QuantumCTek Co., Ltd., чей выставочный зал открывает окно в развитие квантовой технологии. На огромном экране транслируются прямые трансляции проекта "Пекинско-Шанхайская магистраль" - магистральной линии связи с квантовой защитой, соединяющей Пекин и Шанхай.
Традиционное цифровое шифрование рискует быть скомпрометированным перед лицом огромной вычислительной мощности. Однако квантовое распределение ключей обеспечивает надежную защиту от таких угроз, защищая данные даже по мере развития вычислительных возможностей", - объяснил Пэн Чэнчжи, главный научный сотрудник QuantumCTek.
Основанная в 2009 году, QuantumCTek сыграла ключевую роль в крупном проекте Хэфэя (столицы провинции Аньхой) по созданию экспериментальной демонстрационной сети квантовой связи.
Мы построили первую в мире сеть квантовой связи. То, что когда-то ограничивалось лабораторными прототипами, теперь превратилось в технологию промышленного уровня", - сказал Чжоу Лэй, вице-президент компании.
Устройства компании по распределению квантовых ключей, когда-то размером с холодильник, уменьшились до размеров стандартных видеорегистраторов, что является явным признаком технологического прогресса.
Сегодня наши системы можно напрямую интегрировать в различные типы устройств, что значительно сокращает расходы на установку", - добавил Чжоу.
Технологические достижения QuantumCTek помогли ускорить создание квантовой городской сети для Хэфэя, которая лидирует в стране по масштабу, количеству пользователей и приложений, а также проекту "Пекин-Шанхайская магистраль". Запуск первого в мире квантового спутника под названием Micius еще больше расширил защищенную связь из городских районов и междугородних доменов в космос.
Хэфэй стал ключевым центром инноваций в области квантовых технологий, разместив почти треть китайских предприятий в области квантовых технологий. Город привлек более 70 предприятий верхнего и нижнего уровня в цепочке квантовой промышленности, заняв первое место в стране", - сказал Лю Бо, заместитель директора научно-технического бюро Хэфэя.
От фундаментальных исследований и основных технологических прорывов до инженерных разработок и коммерциализации Хэфэй заложил основу для надежной интегрированной квантовой экосистемы.
Еще одна важная веха в квантовых вычислениях произошла в начале этого года, когда китайские ученые представили прототип сверхпроводящего квантового компьютера под названием "Zuchongzhi 3.0" с 105 кубитами, установив новый рекорд в квантовом вычислительном преимуществе в сверхпроводящих системах. Это достижение выводит Китай на передовые позиции как в области сверхпроводящих, так и в области фотонных квантовых вычислений.
В лаборатории Hefei Origin Quantum Computing Technology Co., Ltd. центральное место занимает большой цилиндрический инструмент под названием "Origin Wukong". Этот сверхпроводящий квантовый компьютер третьего поколения, независимо разработанный Китаем, представляет собой один из самых передовых программируемых и поставляемых сверхпроводящих квантовых компьютеров в стране.
Запуск "Origin Wukong" сделал Хэфэй первым городом в Китае, где была создана собственная цепочка производства сверхпроводящих квантовых компьютеров. С момента запуска машина получила более 20 миллионов удаленных посещений из 139 стран и регионов по всему миру, выполнив более 340 000 задач квантовых вычислений в таких секторах, как гидродинамика, финансы и биомедицина.
Помимо технологических достижений, Хэфэй создал процветающую экосистему квантовой промышленности, разместив первоклассные платформы для промышленных обменов. Город организовал четыре последовательные конференции по квантовым технологиям и промышленности, а также высококлассные академические форумы и мероприятия, способствуя сотрудничеству по всей цепочке квантовой промышленности. Эти усилия объединили проекты восходящего и нисходящего направления и привлекли инновационные ресурсы и таланты, способствуя кластеризации квантовых предприятий и позиционированию Хэфэя как всемирно влиятельного центра квантовых технологий.
Автор: Хан Цзюньцзе, газета "Жэньминь жибао".
12.05.2025, 17:38 116121
В Ньингчи автономном районе Сизан расцвели миллионы диких персиков
Фото: Photo by Xu Yuyao/People's Daily
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Каждый год с марта по апрель Ньингчи в автономном районе Сизан на юго-западе Китая превращается в море цветущих персиков, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Вдоль берегов бурных рек, на изумрудно-зеленых высокогорных ячменных полях и под возвышающимися заснеженными вершинами деревья расцветают ярко-розовые лепестки и раскрашивают пейзаж - зрелище, привлекающее толпы туристов.
Большинство персиковых деревьев в Ньингчи дикие, их насчитывается около 3 миллионов, многим из которых от трех до пяти столетий.
Что делает цветение дикого персика предпочтительным для Ньингчи?
Расположенный в юго-восточной части плато Цинхай-Сизан, Ньинчи имеет относительно теплый и влажный климат. Обильные водные ресурсы таких рек, как Ярлунг Занбо и Парлунг Занбо, обеспечивают условия, необходимые для процветания персиковых деревьев на больших площадях", - объяснил Син Чжэнь, вице-президент университета сельского хозяйства и животноводства Сизан.
Дикие персиковые деревья имеют достаточно места для естественного роста в Ньинчи, а местные сорта обладают высокой устойчивостью к вредителям и болезням, что способствует их многовековой продолжительности жизни", - добавил Син.
Недавно стартовал "22-й фестиваль туризма и культуры цветения персика Xizang Nyingchi", который продлится месяц. Разнообразные яркие мероприятия привлекли толпы людей из ближнего и дальнего зарубежья, а дополнительные площадки были установлены в разных районах и уездах, погружая посетителей в серию захватывающих празднований цветения.
На дополнительной площадке района Байи в деревне Дуодан, городке Буцзю, тысячи му (около 667 квадратных метров) персиковых цветов находятся в полном цвету, в то время как скоростные поезда скользят по яркому цветочному ландшафту.
Посреди персиковых садов оживленные выступления песен и танцев радуют толпу, традиционные культурные мероприятия пользуются широкой популярностью, а продуктовые лавки привлекают длинные очереди посетителей.
Во время прошлогоднего фестиваля наша деревня заработала более 220 000 юаней (30 190,75 долларов США) только за счет продажи билетов. Мы ожидаем столь же значительного дохода в этом году", - сказал Сонам Норпу, глава деревни Дуодан.
Благодаря растущей популярности фестиваля местные секторы гостеприимства, такие как кейтеринг и размещение, в последние годы процветают. С наступлением ночи в деревне Суосонг, расположенной у подножия пика Намджагбарва, культурные празднества продолжают набирать обороты. Дворы освещаются кострами, певцы играют на гитарах на открытых сценах, а посетители присоединяются к местным жителям в традиционных танцах, погружаясь в уникальное очарование культуры Сизан под сенью персиковых цветов и звездного света.
В настоящее время в деревне Суосонг насчитывается 53 гостевых дома и семейных гостиниц. Деревня является частью живописной местности Большого каньона Ярлунг Зангбо, которая в 2024 году приняла 658 500 туристов, что принесло доход от туризма, превышающий 106 миллионов юаней. Местный оператор гостевых домов Джигме Дордже сказал, что все 30 номеров были забронированы задолго до фестиваля этого года.
Персиковые цветы действительно расцвели и стали цветами процветания!" - сказал он.
Используя цветы в качестве моста, культурный туризм стал одной из самых динамичных стратегических отраслей промышленности в Ньингчи", - сказал чиновник из муниципального бюро культуры и туризма Ньингчи.
С начала этого года общий доход города от туризма увеличился примерно на 12% в годовом исчислении, что сопровождалось 20%-ным ростом стоимости продукции, связанной с культурой.
Национальное шоссе 318, известное крутыми горами и пересеченной местностью, остается священным местом для любителей приключений. Путешествие в Ньингчи по этому маршруту превращается в романтический диалог с пробуждением весны.
Это путешествие было гладким и живописным. Мы много раз останавливались по пути, чтобы полюбоваться цветением персика. Это абсолютно потрясающе", - сказал Чжан Ланьпин, турист из муниципалитета Чунцин на юго-западе Китая, который проехал весь путь до деревни Гала в районе Байи.
В округе Боми 207-километровый участок национального шоссе 318 пролегает через возвышающиеся горы. На протяжении многих лет работы по строительству туннелей и мостов, а также расширению дорог не прекращались.
Национальное шоссе 318 подобно хада (церемониальному шарфу), сплетающему региональное развитие с будущими устремлениями", - сказал Ян Ли, глава округа Боми.
Чтобы гарантировать посетителям возможность в полной мере насладиться цветением персика и комфортно провести время, округ инвестировал в модернизацию инфраструктуры, включая кемпинги для автофургонов и улучшенные общественные туалеты вдоль шоссе. Сегодня в Боми насчитывается более 400 отелей, гостиниц и гостевых домов, которые только в 2024 году разместят более 2,63 миллиона путешественников.
Помимо национального шоссе 318, улучшение инфраструктуры продолжает повышать доступность. Скоростная автомагистраль Лхаса-Ньингчи открылась в 2019 году, железная дорога Лхаса-Ньингчи начала работу в 2021 году, в 2024 году пассажиропоток в аэропорту Ньингчи-Майнлинг впервые превысил 700 000 человек.
Посетители со всех сторон теперь собираются в Ньингчи на это сияющее персиковое цветение. Поскольку цветение свидетельствует о быстром развитии Ньингчи, оно продолжит проливать свет на все более яркое будущее этой "жемчужины снежного плато".
Автор: Лу Тао, Сюй Юйяо, газета "Жэньминь жибао"
06.05.2025, 20:04 158496
"Футбольный бум" на Памирском нагорье: народные турниры Синьцзяна выходят в "голубой океан"
Фото: информационная компания Урумчи
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Футбольный парк в городе Атуше Кызылсу-Кыргызского автономного округа (далее - Кызылсу), вмещающий более 5000 зрителей, был почти полностью заполнен: пожилые люди живо обсуждали тактику, дети тонкими голосами скандировали и поддерживали. Такая оживленная сцена развернулась на месте проведения Кубка "Зерна граната" футбольной лиги Кызылсу 2025 года, открывшейся 12 апреля, сообщает информационная компания "Урумчи".
Этот турнир продлится около 8 месяцев, участие в нем примут 116 команд, состоящих из фермеров, курьеров, врачей, студентов и других любителей футбола, которые сыграют около 800 матчей, чтобы отточить мастерство и укрепить дружбу.
Стоит отметить, что данный турнир нацелен на создание первой в Синьцзяне окружной молодежной футбольной лиги. Как непрофессиональное спортивное мероприятие, он считается крупнейшим по масштабам в регионе.
Кызылсу, расположенный на Памирском нагорье на юго-западе Синьцзяна, придает большое значение развитию футбола. В настоящее время более 50 футболистов из Кызылсу выступают в различных профессиональных лигах Китая. Это связано с насыщенной атмосферой народного футбола в регионе. Согласно записям, зарождение футбола в Кызылсу можно проследить более чем сто лет назад.
Мамат Раим, которому за шестьдесят, приехал посмотреть матч за 40 километров. Несмотря на возраст, он сохраняет ту же страсть, что и молодежь: "Не смотри, что у меня седые волосы и борода - я все так же люблю играть и смотреть футбол".
Ирфан Ливадин - ключевой игрок одного из любительских футбольных клубов в Атуше. Его повседневная жизнь - днем торговать, вечером играть в футбол: "Инфраструктура для занятий футболом становится все лучше, а турниры - все масштабнее. Это дает мне более широкую платформу".
Команда Ирфана состоит из более чем 30 любителей футбола различных профессий: "Днем все работают, вечером договариваются о матчах. Три раза в неделю мы тренируемся на бесплатных общественных спортивных площадках. За последние годы наша команда участвовала во многих местных турнирах, показывая неплохие результаты, и даже получила спонсорскую поддержку от компаний".
Футбол в Кызылсу уже включен в общий план школьного образования. В настоящее время построено 172 школьных футбольных поля и активно формируется канал подготовки кадров от школьного до профессионального уровня.
В последние годы проводимые здесь народные футбольные турниры разных уровней и форм постепенно сформировали собственный бренд, что способствовало возникновению новых форм бизнеса. Например, социальный капитал начал спонсировать турниры, местные культурные компании открыли трансляционные сервисы, в поселках стали появляться спортивные магазины, а деревенские футбольные клубы для подготовки игроков стремительно развиваются.
Футбольные турниры также стали новым двигателем развития туристической отрасли. Вместе с текущей лигой с ноября прошлого года по настоящее время в Кызылсу уже проведено четыре народных турнира. В первом квартале этого года общее количество туристов в округе выросло более чем на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общие туристические расходы увеличились более чем на 58%.
Матчи нынешнего турнира проходят исключительно по выходным и в праздничные дни, что привлекает большое количество туристов.
Профессиональный уровень матчей и атмосфера просто незабываемы. Каждый раз, когда случается яркий момент, трибуны взрываются аплодисментами и возгласами. Невозможно не проникнуться этой искренней любовью к футболу", - говорит Шерзат Шокет, болельщик, специально приехавший из Урумчи.
Независимо от того кто станет чемпионом турнира, искренняя любовь местных жителей к футболу останется неизменной. Народные турниры продолжат демонстрировать очарование спорта и потенциал индустрии.
Это неотъемлемая часть нашей жизни - и прошлого, и будущего", - сказал Мамат Раим.
02.05.2025, 21:19 184596
Кардиохирург из Таджикистана высоко оценил уровень медицины в Урумчи
Фото: Скрин с видео
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Абдусадик Абдужаборов, доктор медицинских наук и ведущий кардиохирург из Научно-исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии Таджикистана, посетил Третью народную больницу города Урумчи. За два дня пребывания он наблюдал более десяти сложных операций и остался под глубоким впечатлением от профессионализма китайских врачей.
Они отлично знают свое дело и выполняют вмешательства с высоким качеством", - подчеркнул он.
Особое восхищение у специалиста вызвала операция по эндоваскулярной коррекции дефекта межжелудочковой перегородки, завершенная всего за 4-5 минут.
По словам Абдужаборова, укрепление медицинского сотрудничества между Китаем и Таджикистаном имеет стратегическое значение. Он подчеркнул важность развития таких партнерств для обеспечения высококвалифицированной медицинской помощи внутри страны, без необходимости обращаться за лечением за рубежом.
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