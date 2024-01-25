В 2023 году ВВП Китая вырос на 5,2%

Фото: Оживленный причал в контейнерном терминале Цяньвань порта Циндао / провинция Шаньдун, Восточный Китай. Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн, Хань Цзяцзюнь

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Экономика Китая стабильно и уверенно продвигается вперед, продолжая придавать мощный импульс развитию мировой экономики. КНР придерживается открытого развития и непрерывно создает условия для того, чтобы разделять с миром свои возможности. Китай выступает за построение общедоступной и инклюзивной экономической глобализации, неуклонно внося свой вклад в совершенствование глобального экономического управления.





За последние два года устойчивость экономики Китая и китайских предприятий значительно повысилась". "Китай создаст больше возможностей для развития мировой экономики и повышения занятости". "Китай продвигает открытость внешнему миру на высоком уровне, что будет активно способствовать развитию международного торгово-экономического сотрудничества и росту мировой экономики". Об этом говорят представители международного сообщества. Китайская экономика оказалась в центре внимания на ежегодном заседании Всемирного экономического форума 2024 года, состоявшегося на тему "Восстановление доверия". Участники форума положительно оценивают стабильное и уверенное развитие экономики КНР, и признают китайскую программу, которая необходима для преодоления глобального дефицита доверия.





В настоящее время проявляется ряд вызовов, в том числе восстановление мировой экономики остается слабым, наблюдается нехватка драйверов роста мировой экономики, увеличивается разрыв в уровне развития и т. д., на глобальное развитие постепенно сказывается влияние геополитического конфликта. Более 2800 представителей мировой элиты из более чем 120 стран собрались на форуме в Давосе, чтобы совместными силами продвинуть совершенствование глобального управления экономикой и оказать помощь мировой экономике, этому большому пароходу, преодолеть трудности и плыть к светлому будущему. Китай твердо поддерживает "духа Давоса". Выдвинутые председателем КНР Си Цзиньпином на форуме Давоса предложения о продвижении экономической глобализации и отстаивании истинного мультилатерализма имеют глубокое практическое значение в борьбе с глобальными вызовами. Во время продвижения высококачественного развития национальной экономики Китай все время с самой большой искренностью стимулирует формирование открытой мировой экономики и прилагает большие усилия для улучшения глобального экономического управления. Факты показали, что Китай заслуживает доверия.





Китайская международная зимняя торговая ярмарка тропической сельскохозяйственной продукции состоялась в Международном конгрессно-выставочном центре города Хайкоу /провинция Хайнань, Южный Китай. На фотоснимке запечатлено множество посетителей в Павильоне №1 полной производственной цепочки. Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн, Су Бикунь





Экономика Китая стабильно и уверенно продвигается вперед, продолжая придавать мощный импульс развитию мировой экономики. В последние годы коэффициент вклада КНР в рост мировой экономики сохраняется на уровне около 30%. В 2023 году китайская экономика восстановилась и пошла вверх. ВВП Китая по итогам года вырос на 5,2% в годовом исчислении. Международные СМИ один за другим сообщают, что темпы роста китайской экономики являются "одними из самых высоких среди крупнейших экономик мира". Как отмечается в последнем выпуске доклада Всемирного банка "Перспективы мировой экономики", благодаря восстановлению китайской экономики темпы роста экономики Восточной Азии и Тихоокеанского региона повысятся с 3,4% в 2022 году до 5,1% в 2023 году. Китайская экономика устойчиво развивается в таких направлениях, как промышленная база, обеспеченность факторами производства, инновационный потенциал и др. В то же время непрерывно накапливаются и увеличиваются необходимые условия, способствующие ее высококачественному развитию. Таким образом, общая тенденция долгосрочного роста экономики КНР не изменится. Управляющий директор Всемирного экономического форума Саадия Захиди отмечает, что здоровое развитие китайской экономики принесет весьма позитивный эффект перелива в другие части мира.





Китай придерживается открытого развития и непрерывно создает условия для того, чтобы разделять с миром свои возможности. КНР является основным торговым партнером для более чем 140 стран и регионов мира, а общий уровень тарифов снижен до 7,3%, что относительно соответствует уровню развитых стран-членов ВТО. В настоящее время в условиях слабого мирового совокупного спроса рынок становится самым дефицитным ресурсом. Китайский рынок с его огромным пространством и растущей глубиной будет играть важную роль в стимулировании совокупного мирового спроса. Китай искренне приветствует инвестиции иностранных компаний со всего мира в свою страну, путем усиления рыночных и юридических механизмов, за счет интернационализации продолжает стремиться к созданию первоклассной деловой среды. Китай будет неуклонно расширять институциональную открытость, сокращать негативный список для доступа иностранных инвестиций, снимать все ограничения на привлечение иностранных инвестиций в производственный сектор, использовать национальный режим в отношении предприятий с иностранным капиталом. За ближайшие 5 лет доходность поступивших в Китай прямых иностранных инвестиций составила около 9%, что соответствует высокому международному уровню. Факты показали и покажут, что выбор китайского рынка - не риск, а возможность.





Строительная площадка нового западного железнодорожного вокзала города Хэфэй /провинция Аньхой, Восточный Китай. Рабочие стойко стоят на своих постах, чтобы не отставать от намеченного плана и ускорить строительство. Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн, Ло Сяньян





Китай выступает за построение общедоступной и инклюзивной экономической глобализации, неуклонно вносит свой вклад в совершенствование глобального экономического управления. Глобализация экономики является объективным требованием развития производительных сил, неизбежным результатом научно-технического прогресса, неминуемым путем для развития человеческого общества и необратимым трендом эпохи. Китай призывает к общедоступной и инклюзивной экономической глобализации, продвигая развитие глобализации экономики на благо всего человечества. Построение общедоступной и инклюзивной экономической глобализации соответствует общим требованиям стран по всему миру, особенно развивающихся государств, и является путем устранения вызванного глобальным распределением ресурсов дисбаланса в развитии между странами и внутри них. Международное сообщество должно решительно выступать против антиглобализации, чрезмерного расширения понятия безопасности, бороться со всеми формами односторонности и протекционизма, твердо продвигать либерализацию и упрощение процедур торговли и инвестиций, решать структурные проблемы, препятствующие здоровому развитию мировой экономики, содействовать экономической глобализации развиваться в более открытом, инклюзивном, общедоступном и сбалансированном направлении. В ответ на вызовы, стоящие перед современной мировой экономикой, Китай выступает за усиление координации макроэкономической политики, укрепление международного промышленного разделения труда, международных научно-технических обменов и сотрудничества, взаимодействия в области зеленого развития, сотрудничества Север-Юг и Юг-Юг, предоставляя тем самым международному сообществу реальные и осуществимые решения для восстановления доверия.





Чтобы укреплять базу доверия и получать больше плодов сотрудничества, все стороны должны со всей искренностью относиться друг к другу и двигаться навстречу друг другу. Прилагая сконцентрированные усилия к продвижению своего развития, Китай будет придерживаться принципов солидарности и сотрудничества, открытости и совместного использования, работать вместе со всеми сторонами для совершенствования управления глобальной экономикой и стимулирования ее устойчивого и долгосрочного восстановления.





Рубрика "Хэинь" газеты "Жэньминь жибао"