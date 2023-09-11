В Алматы прошел симпозиум с участием представителей пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай - ШОС" и бизнесменов из Казахстана
1 сентября в Алматы прошел симпозиум с участием представителей пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай - ШОС" (далее - пилотная зона "Китай - ШОС") и бизнесменов из Казахстана. На встрече с речами выступили Чжан Синьчжу, член постоянного комитета горкома Циндао, секретарь партийного рабочего комитета Пилотной зоны "Китай - ШОС"; Люй Аньци, торговый советник Генерального консульства Китая в Алматы, а также Акеркин Эралиева, исполняющая обязанности директора Палаты предпринимателей Алматы. Модерировал мероприятие заместитель директора администрации Пилотной зоны "Китай - ШОС" Чжан Дун. На встрече присутствовал начальник отдела внешних связей народного правительства господина Циндао Фань Цичжи.
Чжан Синьчжу сообщил, что пилотная зона "Китай - ШОС" в своей работе развивает четыре направления: международную логистику, торговлю по современным стандартам, двустороннее инвестиционное сотрудничество, а также торговые, туристические и гуманитарные обмены. Кроме того, при поддержке Торгово-экономического института Китай - ШОС пилотная зона создает новые площадки для взаимодействия, объединения ресурсной базы, разработки проектов, прилагает все силы для налаживания как физической, инфраструктурной, так и институциональной взаимосвязанности между коммерческими платформами, получив признание как в двусторонних, так и многосторонних международных контактах. Здесь стремятся способствовать торгово-экономическому сотрудничеству регионов стран "Пояса и пути". Чжан Синьчжу далее выразил надежду, что все стороны совместно воспользуются общей открытой международной площадкой пилотной зоны "Китай - ШОС", чтобы разнообразить сотрудничество, расширить пространство для взаимодействия, совместно построить более тесное сообщество общей судьбы ШОС, а также воспользоваться новыми возможностями качественного развития "Пояса и пути".
Люй Аньци в своей речи отметила, что в этом году исполняется десять лет с момента, как была запущена инициатива "Пояс и путь". За минувшее десятилетие торгово-экономические отношения Китая и Казахстана вышли на новый уровень качественного развития, КНР стала одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. Циндао играет важную роль в совместной реализации Китаем и Казахстаном инициативы "Пояс и путь". Далее Люй Аньци выразила надежду, что стороны увидят в проходящем симпозиуме возможность углубить взаимопонимание и всесторонне укрепить практическое сотрудничество в торговле, инвестициях, логистике и других сферах.
Акеркин Эралиева отметила, что на протяжении последних 30 лет Казахстан постоянно наращивает практическое сотрудничество с Китаем в различных областях, активно участвует в диалогах и обменах в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Алматы является крупнейшим торговым и финансовым центром стран Центральной Азии и городом с высокой инвестиционной привлекательностью. Акеркин Эралиева выразила надежду, что участники встречи воспользуются представившимися возможностями и установят тесные партнерские отношения с китайскими компаниями и осуществят взаимовыгодное сотрудничество.
На встрече свои презентации провели Палата предпринимателей Алматы, представительство АО "Национальная компания "Kazakh Invest" в Алматы, КТЖ Экпресс-КТЖ Южный, Циндаоская компания по продаже зерна и масла "Лухай", Циндаоская международная компания развития современного сельского хозяйства "Гупу", китайская энергетическая компания Teld New Energy.
Пилотная зона регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай - ШОС" является важным центром железнодорожных перевозок товаров. Стороны установили тесные связи. Через Пилотную зону "Китай - ШОС" высококачественные казахстанские товары могут поставляться во все части мира, что облегчает нам расширение рынка", - отмечает Темирлан Махтеев, директор КТЖ Экпресс-КТЖ Южный. Далее он выразил надежду, что Пилотная зона "Китай - ШОС" откроет новые возможности сотрудничества, принесет заметную пользу и упростит сотрудничество между предприятиями стран ШОС.
Пилотная зона "Китай - ШОС" активно развивает обмены и сотрудничество с Казахстаном в различных областях с момента начала своей работы. В полной мере реализуя свой потенциал мультимодального логистического хаба, интегрирующего все виды транспорта: морской, автомобильный, воздушный и железнодорожный, пилотная зона "Китай - ШОС" создала Международный порт-хаб ШОС. Тут запустили прямые пассажирские и грузовые воздушные перевозки из Циндао в Алматы, осуществляют железнодорожные контейнерные перевозки Китай - Европа в Алматы, Астану и другие города. Пилотная зона "Китай - ШОС" открыла зарубежные склады в Алматы и Астане, создав тем самым выход для Казахстана к морю и открыв ему рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Также Пилотная зона "Китай - ШОС" создала в Казахстане филиал Китайского центра трансфера технологий государств-членов ШОС. В первом полугодии текущего года торговый оборот Циндао со странами ШОС достиг 63,1 млрд юаней, увеличившись в годовом исчислении на 36,1%, при этом объем торговли с Казахстаном за указанный период вырос сразу на 40,9%.
Пилотная зона "Китай - ШОС", работая на благо общества, предоставляет площадку для казахстанских предприятий по выходу на китайский рынок и расширению экономического и торгового обмена со странами ШОС. Здесь создали Комплексную сервисную платформу регионального торгово-экономического сотрудничества Китай - ШОС. Структура выполняет трансграничные закупки, таможенное оформление, осуществляет логистическое и финансовое сопровождение, предоставляет пользователям сервис комплексного, всеобъемлющего характера, включающий полный цикл, все элементы и единую цепочку услуг. В Международном выставочном центре "Жемчужина Пилотной зоны Китай - ШОС" (Циндао) действует выставочная зона, посвященная культуре Казахстана, где можно не только познакомиться с культурой и историей этой страны, но и приобрести качественную продукцию. Для китайских бизнесменов и простых жителей эта площадка уже стала окном в Казахстан, а также мостом регионального торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия. Пилотная зона "Китай - ШОС" инициировала создание Альянса промышленных парков Китай - ШОС, проект объединяет 21 зарубежный индустриальный парк из стран ШОС, включая Химический парк Тараз (Казахстан), и 19 китайских промышленных парков. За счет обеспечения бесперебойности производственных цепочек и цепочек поставок альянс будет фокусировать свою работу на взаимодополняющих преимуществах промышленностей стран ШОС. Также тут запущен Торгово-экономический институт Китай - ШОС, на платформе которого уже провели 149 мастер-классов, в том числе семинар по сотрудничеству с Казахстаном в области финансового и инвестиционного сотрудничества. Деятельность структуры позволяет готовить специалистов для многостороннего торгово-экономического сотрудничества со странами ШОС.