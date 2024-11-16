15.11.2024, 09:47 1956
В Китае активно вводят меры по борьбе с изменением климата
Фото: Фотоэлектрическая электростанция в деревне Цзянкоу уезда Шангао города Ичунь провинции Цзянси (Юго-Восточный Китай). Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн /Чжоу Лян
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Министерство экологии и окружающей среды (МЭОС) КНР недавно опубликовало доклад о политике и действиях Китая по реагированию на изменение климата в 2024 году (далее - Доклад). В документе подведены итоги работы страны в данной сфере с 2023 года и отмечены достигнутые результаты, сообщает газета "Жэньминь жибао".
В этом году исполняется тридцатилетие с момента вступления в силу Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН). Как отметил глава департамента реагирования на изменение климата МЭОС Ся Инсянь, Китай уделяет первостепенное внимание решению климатических проблем. Страна стала одним из первых участников РКИК ООН, а также одной из первых подписала и ратифицировала Парижское соглашение по климату.
За прошедший период Китай предпринял комплекс мер, направленных на реализацию национальных планов по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к климатическим изменениям, и добился значительных результатов.
Китай последовательно снижает углеродоемкость экономики. В 2023 году доля неископаемых источников энергии в общем энергопотреблении достигла 17,9%, а доля угля сократилась с 67,4% в 2013 году до 55,3%. Запасы лесных ресурсов увеличились на 6,5 млрд куб. по сравнению с 2005 годом и составили 19,49 млрд куб.", - подчеркнул Ся Инсянь.
По его словам, к концу июля 2024 года суммарная установленная мощность ветровых и солнечных электростанций выросла до 1,21 млрд кВт, что в 2,25 раза превысило показатели конца 2020 года. Таким образом, целевой показатель 2030 года по установленной мощности был выполнен более чем на 6 лет раньше намеченного срока.
Национальная система торговли квотами на углеродные выбросы служит ключевым инструментом достижения пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности, а также осуществления национальных планов в области борьбы с изменением климата.
С момента запуска национальной системы торговли квотами на углеродные выбросы в июле 2021 года совокупный объем торговли квотами на выбросы приблизился к 500 млн тонн, а общая сумма сделок составила 29,7 млрд юаней (4,11 млрд долл. США). При стабильном росте цен рынок демонстрирует устойчивость", - проинформировал Ся Инсянь.
В мае текущего года Министерство экологии и окружающей среды совместно с другими ведомствами обнародовало План создания системы управления углеродным следом, определяющий конкретные цели в данной области.
Согласно Докладу, успешно продвигается Национальная стратегия по адаптации к изменению климата до 2035 года.
МЭОС отобрало 39 городов по всей стране для реализации пилотных проектов по созданию климатически устойчивых городских систем. Ведется активная работа по изучению оптимальных моделей и подходов к формированию климатически адаптированной городской среды. Особое внимание уделяется оценке климатических рисков и их воздействия, а также усилению мер по адаптации к изменению климата в ключевых регионах, включая бассейн реки Хуанхэ и Цинхай-Тибетское нагорье", - сказал Ся Инсянь.
Китай также играет активную роль в глобальном климатическом регулировании. На протяжении многих лет страна в рамках климатического сотрудничества по линии Юг-Юг оказывает поддержку другим развивающимся государствам, особенно малым островным государствам, наименее развитым странам и странам Африки. По сообщению Ся Инсяня, на сегодняшний день Китай подписал 52 документа о сотрудничестве по линии "Юг-Юг" в области изменения климата с 42 развивающимися странами. Взаимодействие включает создание демонстрационных зон с низким уровнем выбросов, реализацию проектов по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, а также проведение обучающих семинаров, что помогает развивающимся странам улучшать способность реагировать на изменение климата.
Китай намерен и далее укреплять климатическое сотрудничество по линии Юг-Юг, используя свои преимущества в области солнечной энергетики, производства автомобилей на возобновляемых источниках энергии и систем раннего предупреждения. Мы продолжим реализацию практических проектов через оказание материально-технической помощи, проведение совместных исследований и обмен опытом", - заявил Ся Инсянь.
Климатическое финансирование остается одним из важных вопросов международной климатической повестки и ключом к достижению прогресса на многостороннем уровне. На 29-й Конференции ООН по изменению климата (COP29), стартовавшей 11 ноября в Баку, планируется согласовать глобальные цели по климатическому финансированию на период после 2025 года и соответствующие механизмы их достижения.
Позиция Китая заключается в следующем. Во-первых, необходимо строго следовать принципам и положениям Парижского соглашения по климату, не допуская их пересмотра. Развитые страны должны выполнять свои финансовые обязательства и продолжать играть ведущую роль в мобилизации средств, при этом приветствуется добровольное участие других государств. Во-вторых, развитые страны должны до 2025 года выполнить уже взятые на себя обязательства по финансовой поддержке. В-третьих, основным источником финансирования должны служить государственные средства развитых стран, что позволит сформировать четкий позитивный сигнал для международного сообщества и будет способствовать привлечению дополнительного финансирования со стороны многосторонних банков развития и частного сектора", - подчеркнул Инсянь.
В Докладе также изложена позиция КНР в отношении COP29: Китай готов к расширению сотрудничества со всеми сторонами для совместного решения климатических проблем, содействия эффективной реализации Парижского соглашения по климату, а также формирования справедливой, рациональной, основанной на сотрудничестве и взаимовыигрыше глобальной системы управления климатом.
Автор: корреспонденты газеты "Жэньминь жибао" Коу Цзянцэ, Сунь Сижань
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
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08.11.2024, 09:41 11486
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-19" для выполнения шестимесячной миссии
Фото: 30 октября в 04:27 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань (Северо-Западный Китай) стартовал пилотируемый космический корабль Шэньчжоу-19 с тремя тайконавтами на борту. Запуск был успешно совершен с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-2F. Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн/Ван Сяобо
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30 октября в 04.27 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая стартовал пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-19", выведенный на орбиту ракетой-носителем "Чанчжэн-2F" для стыковки с китайской орбитальной космической станцией. В 12.51 того же дня экипаж "Шэньчжоу-19" встретился на станции "Тяньгун" с тайконавтами миссии "Шэньчжоу-18", сообщает газета "Жэньминь жибао".
Состав экипажа "Шэньчжоу-19" состоит из командира корабля Цай Сючжэ, представителя поколения 70-х годов, впервые назначенного на должность командира и установившего новый рекорд среди китайских космонавтов по кратчайшему интервалу между двумя космическими полетами, а также тайконавтов-новичков Сун Линдуна и Ван Хаоцзэ, родившихся в 90-х годах. Особо стоит отметить, что Ван Хаоцзэ, ранее занимавшая должность ведущего инженера в Академии аэрокосмических твердотопливных технологий при Китайской корпорации космической науки и техники (CASC), в настоящее время является единственной женщиной-бортинженером в Китае и третьей по счету китаянкой, совершившей полет в космос.
Данная экспедиция знаменует собой 4-й пилотируемый полет на этапе эксплуатации и развития китайской космической станции и 33-ю миссию в рамках программы пилотируемой космонавтики КНР.
В задачи миссии входят:
- проведение ротации на орбите с экипажем "Шэньчжоу-18";
- выполнение программы длительностью около 6 месяцев на борту орбитальной станции;
- проведение космических научных и прикладных экспериментов;
- осуществление внекорабельной деятельности и грузовых операций;
- монтаж защитных устройств от космического мусора;
- установка и утилизация внекорабельной полезной нагрузки и оборудования;
- проведение образовательных и общественных мероприятий;
- выполнение серии орбитальных экспериментов с целью повышения эффективности функционирования космической станции.
Согласно официальной информации, экипаж "Шэньчжоу-19" в ходе экспедиции сосредоточится на теме "Биологические и физические науки в космосе", охватывающей широкий спектр исследований в областях космобиологии, фундаментальной физики микрогравитации, космического материаловедения, космической медицины и новых космических технологий. В общей сложности будут проведены 86 космических научных исследований и технологических экспериментов, в том числе анализ структуры белковых кристаллов, выращенных в условиях микрогравитации, и исследование неравновесной динамики мягкой материи. Ожидается получение значимых научных результатов в сферах фундаментальных теоретических исследований, разработки новых материалов, изучения механизмов воздействия космической радиации и невесомости, а также биологических эффектов и молекулярных механизмов в условиях пониженного магнитного поля.
К двухлетию функционирования космической станции планируется публикация "Доклада о достижениях в области научных исследований и прикладных разработок на китайской космической станции (2024)", в котором будут отражены ключевые результаты научно-прикладной деятельности Китая с момента развертывания станции на орбите.
В мае текущего года завершился отбор четвертой группы китайских тайконавтов. В окончательный состав вошли 10 кандидатов, в том числе 8 пилотов и 2 специалиста по полезной нагрузке, приступивших к подготовке в августе этого года. С учетом того, что четвертая группа не только будет участвовать в работе на орбитальной станции, но и в будущих лунных миссиях, программа подготовки охватывает как получение базовых знаний по жизнеобеспечению в невесомости, выполнение выходов в открытый космос, техническое обслуживание оборудования и проведение научных экспериментов, так и освоение специализированных навыков для лунной программы, включая управление космическими аппаратами и луноходами, астронавигацию, осуществление геологических исследований и адаптацию к передвижению в условиях лунной гравитации", - сообщил Линь Сицян, официальный представитель Управления программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA).
В рамках реализации национальной программы по высадке тайконавтов на Луну до 2030 года ведется масштабная работа по всем направлениям проекта. В настоящее время в соответствии с графиком осуществляется производство опытных образцов и наземные испытания ключевых элементов программы: ракеты-носителя "Чанчжэн-10", пилотируемого корабля "Мэнчжоу", лунного посадочного модуля "Ланьюэ", лунного скафандра и пилотируемого лунохода. Успешно проведены крупномасштабные испытания, а именно комплексные испытания системы приводнения корабля и отработку разделения отсеков посадочного модуля.
Кроме того, определены основные научные задачи и конфигурация полезной нагрузки для беспилотных испытательных полетов и первой пилотируемой лунной экспедиции. По плану ведутся работы по созданию инфраструктуры космодрома, систем управления и связи, а также посадочного комплекса.
В настоящее время на орбите проводятся эксперименты в отношении первой партии грузов, отобранных в рамках сотрудничества между Китаем и Управлением Организации Объединенных Наций по вопросам космического пространства. Параллельно ведется активная работа с зарубежными партнерами по расширению программы совместных исследований и проработке вопросов отбора и подготовки иностранных космонавтов для полетов на китайскую орбитальную станцию", - подчеркнул Линь Сицян.
По словам представителя CMSA, китайская космическая станция является не только национальным достоянием КНР, но и международной платформой, способствующей развитию космонавтики в интересах всего человечества. Китай приветствует участие астронавтов из других стран в исследованиях на своей космической станции.
Автор: корреспонденты газеты "Жэньминь жибао" Лю Шияо, Юй Сынань
01.11.2024, 10:07 19641
Китайская экономика: взгляд с трех сторон
Фото: Покупатель выбирает холодильник в магазине бытовой техники и электроники в одном из торговых центров города Мэйшань (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай). Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Пань Шуай
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Современное состояние китайской экономики вызывает множество дискуссий среди экспертов. В статье приведены три ключевых ракурса, позволяющих составить комплексное представление о текущей экономической ситуации в КНР, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Стабилизация и укрепление: траектория экономического роста
Экономические показатели Китая демонстрируют уверенную позитивную динамику, что подтверждается многочисленными индикаторами. Немало экономистов сходятся во мнении, что китайская экономика вступила в фазу стабилизации и последовательного укрепления своих позиций.
Анализ потребительского спроса свидетельствует о существенном улучшении экономической ситуации:
- по сравнению с августом в сентябре розничные продажи потребительских товаров показали рост на 1,1 п. п.;
- параллельно с этим наблюдается стабилизация инвестиций в основные фонды, которые прекратили предшествующее снижение;
- внешнеэкономическая деятельность также продемонстрировала позитивную динамику - за первые три квартала экспорт увеличился на 6,2%, а валютные резервы к концу сентября достигли внушительной отметки в 3,3 трлн долларов США.
Три фундаментальных двигателя экономики - потребление, инвестиции и экспорт - ускорили свое повышение. Это позволяет второй по величине экономике мира поддерживать значительные темпы роста даже на фоне высокой базы сравнения. При этом происходит качественная трансформация экономической структуры, усиливаются новые драйверы роста, что существенно укрепляет фундаментальную базу китайской экономики.
В производственном секторе имеются признаки уверенного восстановления. В сентябре добавленная стоимость промышленного производства выросла на 5,4% в годовом исчислении, что особенно значимо после четырехмесячного периода снижения. Этот показатель превысил августовское значение на 0,9 п. п. Сфера услуг продемонстрировала положительную динамику - рост на 5,1%, превысив августовский показатель на 0,5 п. п. Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе достиг отметки 49,8%, что на 0,7 п. п. выше августовского значения. Улучшение макроэкономических показателей служит наглядным подтверждением устойчивой позитивной динамики китайской экономики.
Эффективность регулирования: комплексный подход к стимулированию роста
26 сентября на заседании Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) был представлен комплексный план обеспечения стабильного роста экономики. Предложенная стратегия органично сочетает усиление политических мер и углубление реформ, что способствует повышению социальных ожиданий и рыночной уверенности.
Особое внимание уделяется ускорению реализации национальных важных стратегических проектов и укреплению безопасности в ключевых сферах. Это не только стимулирует текущий инвестиционный рост и содействует промышленной трансформации, но и создает надежный фундамент для долгосрочного качественного развития экономики.
Существенную роль играет программа масштабного обновления оборудования и обмена старых потребительских товаров на новые. Подобные меры способствуют росту продаж автомобилей, бытовой техники и мебели, одновременно продвигая высокотехнологичную, интеллектуальную и экологичную трансформацию соответствующих отраслей.
Важным аспектом является комплекс мероприятий в сфере земельной, налоговой и финансовой политики, направленный на стабилизацию рынка недвижимости. За счет эффективной реализации существующих и новых политических программ продолжают наращиваться позитивные факторы в функционировании рынка недвижимости. Параллельно идет работа над принципами построения единого национального рынка и обновлением негативного списка доступа на рынок. Ускоренное осуществление важных мер в сфере реформ, предложенных на третьем пленуме ЦК КПК 20-го созыва, увеличивает жизнеспособность всего общества.
Высокая эффективность макроэкономического регулирования и точная контрциклическая корректировка - важная гарантия устойчивого здорового развития китайской экономики. Главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша, оценивая макроэкономическую политику Китая, подчеркнул правильность выбранного направления.
Меры китайского правительства способствуют укреплению уверенности и стимулированию спроса, при этом многие отрасли китайской экономики уже достигли мирового уровня", - отметил старший министр Сингапура Ли Сянь Лун.
Новые потребительские группы: долгосрочные тенденции развития
За первые три квартала этого года в КНР произвели 8,316 млн автомобилей на новых источниках энергии, рост составил 31,7% в годовом исчислении, объем продаж достиг 8,32 млн единиц, увеличившись на 32,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что Китай удерживает мировое лидерство в данном секторе на протяжении девяти лет подряд. За этими данными кроется будущая тенденция потребления, которая служит поддерживающим фактором долгосрочного улучшения экономики.
Особого внимания заслуживает демографический аспект этого явления. Согласно исследованию 2022 года, 84% пользователей автомобилей на новых источниках энергии в Китае - люди моложе 40 лет, причем около половины из них не достигли 30-летнего возраста. Как отмечают немецкие СМИ, в Китае средний возраст покупателей электромобилей составляет 34 года, в то время как в странах ЕС - 56 лет. Это раскрывает будущий потенциал "потребления для развития".
Современный Китай демонстрирует впечатляющие успехи в развитии широкого спектра инновационных направлений, включая автомобили на альтернативных источниках энергии, технологии беспилотного вождения, интеллектуальные носимые устройства, интегральные схемы, экономику малых высот и индустрию виртуальной реальности. Все эти направления объединяет опора на научно-технические инновации и ориентация на экологически устойчивое развитие.
В последние годы новая концепция развития, подразумевающая инновации, координацию, экологичность, открытость и совместное использование, сыграла роль дирижерской палочки в самых разных сферах, таких как инвестиции, потребление, предложение и спрос. Она направляет глубокую трансформацию и модернизацию китайской промышленности, ускоряя изменение способа развития, продвигая развитие новых производительных сил и удовлетворяя потребности новых потребительских групп.
Вклад конечного потребления в экономический рост Китая увеличился с 55,4% в 2012 году до 82,5% в 2023 году. На фоне того, как молодое поколение становится основной силой потребления, высококачественное развитие населения тесно сочетается с высококачественной жизнью людей, "потребление с целью выживания" переходит к "потреблению для развития", значительно увеличивается потребительский потенциал более чем 1,4 млрд китайцев и сохраняется тенденция к повышению уровня потребления.
Вне сомнений, ускоренное формирование современной промышленной системы, опирающейся на реальный сектор экономики, всестороннее повышение человеческого потенциала и последовательное продвижение к общему процветанию создадут надежную основу для устойчивого долгосрочного роста китайской экономики.
Источник: Рубрика "Чжунъинь" газеты "Жэньминь жибао"
24.10.2024, 00:01 28781
Страны БРИКС укрепляют силы, выступающие за мир и развитие во всем мире
Фото: Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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По приглашению президента России Владимира Путина председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибудет в город Казань для участия в XVI саммите БРИКС, который состоится 22-24 октября, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Это первая встреча лидеров стран БРИКС после исторического расширения объединения. Китайская сторона рассчитывает совместно с партнерами обеспечить успешный старт сотрудничества в рамках "Большого БРИКС", открыть новую главу в укреплении взаимодействия и сплоченности стран с формирующимися рынками и развивающихся государств, привнести больше определенности, стабильности и позитивной энергии в мировое развитие.
С момента основания БРИКС его страны-участницы неизменно следуют принципам открытости, инклюзивности, сотрудничества и взаимной выгоды, служа примером взаимодействия по линии Юг - Юг.
Сегодня мир вступил в новый период турбулентности и трансформации, различные угрозы безопасности переплетаются и усиливают друг друга, восстановление мировой экономики сталкивается с серьезными препятствиями, а вызовы, стоящие перед развивающимися странами, становятся все более острыми. В минувшем году БРИКС предпринял исторический шаг по расширению состава участников, что существенно повысило его представительность и влияние на международной арене, укрепило силы, выступающие за мир и развитие.
Проведение внеочередного видеосаммита лидеров стран БРИКС по палестино-израильскому конфликту, совместная защита интересов развивающихся государств в рамках "группы двадцати" и других многосторонних механизмов наглядно демонстрируют возрастающую позитивную, стабилизирующую и конструктивную роль организации в международных делах.
Успешное развитие механизма сотрудничества БРИКС обусловлено его соответствием историческим тенденциям и верно выбранным путем взаимодействия.
Страны БРИКС твердо придерживаются курса на мирное развитие, выступают за разрешение споров путем диалога, урегулирование разногласий посредством консультаций, обеспечение безопасности через сотрудничество, настаивают на политическом решении острых проблем - все это отвечает чаяниям народов всех стран о надежной системе безопасности.
Государства объединения отдают приоритет развитию, совместно добиваются возвращения вопросов развития в центр международной повестки дня, уделяют пристальное внимание актуальным проблемам развивающихся стран, что соответствует стремлению народов к лучшей жизни.
Страны БРИКС последовательно отстаивают подлинную многосторонность, поддерживают центральную роль ООН в международной системе, защищают международное право и основополагающие нормы международных отношений, поощряют и поддерживают право стран следовать путем развития, соответствующим их национальной специфике, что отвечает потребности стран глобального Юга в справедливом пространстве для развития.
Страны БРИКС имеют широкий консенсус и общие цели, поэтому их первоначальное намерение и общее стремление остаются неизменными независимо от трансформаций международной обстановки.
Как авангард глобального Юга, страны БРИКС неизменно разделяют общую судьбу с государствами глобального Юга. Механизм сотрудничества БРИКС возник на волне коллективного подъема стран глобального Юга, и чем активнее развивается это взаимодействие, тем эффективнее оно консолидирует силы глобального Юга, направляет его развитие, защищает его интересы и усиливает его голос на международной арене. Заявки более 30 стран на присоединение к механизму сотрудничества БРИКС убедительно свидетельствуют о растущей притягательности объединения.
Расширенное сообщество БРИКС должно в полной мере реализовать стратегический потенциал и политический эффект "Большого БРИКС", превратить его в новый тип многостороннего механизма сотрудничества, который основан на странах с формирующимися рынками и развивающихся государствах, ориентирован на глобальное развитие, открытость и инклюзивность, а также содействует движению глобального управления в более справедливом и рациональном направлении.
На этом ключевом этапе, продолжающем традиции прошлого и открывающем новые пути для будущего сотрудничества государств БРИКС, китайская сторона поддерживает укрепление взаимодействия стран-участниц во всех областях, развитие партнерства высокого уровня и повышение роли объединения на международной арене. Китай выступает за то, чтобы страны БРИКС продвигали концепцию общей безопасности и способствовали достижению прочного мира. Государства объединения должны поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим коренные интересы, усиливать координацию по важнейшим международным и региональным вопросам, активно содействовать урегулированию острых проблем, продвигать их политическое решение.
Китайская сторона призывает страны БРИКС стать соратниками на пути возрождения и развития, рассматривать поддержку развития и возрождения стран глобального Юга в качестве приоритетного направления реализации инициативы по глобальному развитию, способствовать развитию государств глобального Юга через собственный прогресс. Китай выступает за развитие толерантности в странах БРИКС, продвижение мирного сосуществования и гармоничного взаимодействия различных цивилизаций, уважение путей модернизации, самостоятельно выбранных государствами.
Китайская сторона призывает страны БРИКС совместно реализовывать принципы многосторонности и содействовать совершенствованию глобального управления. Государства объединения должны сообща поддерживать международную систему с центральной ролью ООН, укреплять многостороннюю торговую систему, основанную на правилах ВТО, в полной мере задействовать потенциал Нового банка развития БРИКС, продвигать реформу международной финансовой и валютной системы.
На новом историческом старте "Большое БРИКС" должно нести большую ответственность и добиваться значимых результатов. Китайская сторона готова вместе с партнерами по БРИКС следовать изначальному стремлению к единству и самоусилению, способствовать стабильному и долгосрочному развитию сотрудничества в рамках "Большого БРИКС", открывать новую эру совместного укрепления глобального Юга и вносить весомый вклад в дело мира и развития во всем мире.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
22.10.2024, 09:00 32261
В России стартует третий сезон проекта "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина"
Фото: Медиакорпорация Китая
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Накануне участия председателя КНР Си Цзиньпина в 16-й встрече лидеров стран БРИКС 22 октября ведущие российские СМИ начинают трансляцию третьего сезона проекта "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина" (на русском языке), подготовленного Медиакорпорацией Китая.
"В третий сезон проекта "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина" вошли знаменитые выражения из древних китайских канонов и трактатов, которые использовал в своих выступлениях, статьях и беседах лидер Китая. По содержанию эти цитаты касаются таких тем, как приоритет народа, реформы и обновление, всеобщее обогащение, экология и охрана окружающей среды, культурная преемственность, многообразие культур и др., что отразило дальновидные политические идеи, глубокую гуманистическую направленность, богатый исторический и глобальный подход Си Цзиньпина", - сообщили в Медиакорпорации.
В программе рассказывается о культуре Китая, китайской мудрости и древних трактатах, дается ключ к пониманию российской аудиторией идей Си Цзиньпина по управлению страной, раскрываются секреты успешного управления Китаем в новую эпоху, а также объясняется особый характер бурного развития китайской модернизации.
"Китай и Россия - страны, связанные общей границей. Двусторонние отношения отличает глубокая полная перипетий история и прочная социальная база. Именно поэтому в проекте особый акцент сделан на взаимном цивилизационном развитии и общности исторической судьбы. Так, приводится выражение из "Истории Троецарствия": "Похлебка считается идеальной благодаря единству разных вкусов", что наглядно раскрывает толерантный характер китайской культуры, общее развитие на основе взаимоуважения, плюралистический подход во имя достижения взаимной выгоды. С древности китайская нация уважала и способствовала развитию глобального диалога культур, на основе открытого и толерантного подхода продвигала мирное сосуществование различных культур, их единство и развитие, а также отстаивала общение ценности всего человечества. В проекте рассказывается о выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином инициативе глобальной цивилизации, концепции сообщества единой судьбы и других идеях и подходах лидера Китая", - отмечают в Медиакорпорации.
Третий сезон проекта "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина" транслируется в эфире ВГТРК, будет размещен на сайте "Российской газеты", пройдет в эфире телеканала "Большая Азия" и на других медиа-площадках.
19.10.2024, 11:44 20356
Правительство США, спецслужбы и страны Five Eyes nations уличили в кибершпионских операциях, нацеленных на Китай, Германию и другие страны - отчет
Фото: Depositphotos
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Агентства по кибербезопасности Китайской Народной Республики опубликовали результаты расследования о том, как правительство Соединенных Штатов Америки и спецслужбы провели операцию под чужим флагом.
Мы решили опубликовать этот отчет с целью дальнейшего раскрытия информации о кибершпионских операциях, нацеленных на Китай, Германию и другие страны, которые были запущены правительством США, спецслужбами и странами Five Eyes nations", - цитирует russian.cgtn.com отчет, опубликованный совместно Национальным центром реагирования на компьютерные вирусы Китая и Национальной инженерной лабораторией по технологиям предотвращения компьютерных вирусов.
В частности, отчете Volt Typhoon - III объясняется, как Штаты придерживаются стратегии "Оборона на опережение" в киберпространстве и проводят операции "Охота на опережение" для развертывания сил кибервойны вокруг стран-противников для проведения ближней разведки и проникновения в сети Volt Typhoon. Кроме того, расследование показало, что спецслужбы США разработали специализированный "набор инструментов" под кодовым названием Marble для сокрытия операций по эксплуатации компьютерных сетей, введения в заблуждение при анализе атрибуции и возложения вины на другие страны.
По информации, опубликованной в документе, "набор инструментов" является платформой, которую можно интегрировать с другими проектами по разработке кибероружия, помогая разработчикам скрывать различные идентифицируемые строки в программном коде, фактически "стирая отпечатки" разработчиков кибероружия, что аналогично изменению "нарезки" "огнестрельного оружия" и делает технически невозможным установить истинный источник кибероружия.
Также в рамках расследования было установлено, что в фреймворке Marble есть "грязная" функция, которая позволяет вставлять строки на других языках по желанию, например на китайском, русском, корейском, персидском и арабском.
Это явно сделано для того, чтобы ввести следователей в заблуждение и опорочить Китай, Россию, Северную Корею, Иран и арабские страны", - подчеркивается в отчете.
Уточняется, что подобные операции "под чужим флагом" не ограничиваются программированием, но также включают в себя имитацию тактики, методов и процедур киберпреступных группировок. Таким образом, хакеры, работающие на кибервойска и спецслужбы США, могут маскироваться в киберпространстве как "хамелеоны", притворяясь, что находятся в других странах, чтобы проводить кибератаки и заниматься шпионажем по всему миру.
Операция "Под чужим флагом" на самом деле является важным компонентом "эффективной операции" американской разведки, известной в Великобритании как "тайные онлайн-операции". Во внутренних документах США и альянса Five Eyes nations четко указано, что реализация этой операции, базирующейся на достижении эффекта, должна соответствовать четырем принципам - отрицание, нарушение, деградация и обман. И эти четыре основных принципа в точности охватывают все ключевые элементы операции Volt Typhoon.
В опубликованном в июле втором издании отчета китайские агентства по кибербезопасности сообщили, что правительственные учреждения США, и в частности разведывательные агентства, фабрикуют киберугрозы за рубежом, проводя операции по дезинформации в соответствии с разделом 702 Закона США о наблюдении за иностранной разведкой, который часто называют "законом о слежке без ордера". В докладе Volt Typhoon - III приводятся новые подробности о программах слежки.
Как отмечается в отчете, это говорит о том, что передовая интернет-инфраструктура США контролирует ключевые "узкие места" интернета и существует по меньшей мере семь точек доступа для перехвата и мониторинга всех подводных оптоволоконных кабелей от Атлантического до Тихого океана. Агентство национальной безопасности США запустило два соответствующих проекта: UpStream и Prism. Проект UpStream был разработан для хранения всех необработанных данных, перехваченных с подводных оптоволоконных кабелей, и создания огромного "хранилища данных" для последующей обработки. Другой проект - Prism расшифровывал данные и классифицировал их по различным интернет-приложениям, а затем пытался восстановить содержание сообщений. Оба проекта были санкционированы разделом 702 Закона о негласном наблюдении, который обеспечил правовую основу для глобальной слежки в интернете и стал фундаментом "Империи хакеров", согласно последнему отчету.
В Volt Typhoon - III подчеркивается, что многие центры управления и контроля шпионских программ расположены на зарубежных военных базах США, в том числе в Японии, Южной Корее, на Гуаме и Гавайях, что объясняет, почему Гуам, контролируемая США территория в Тихом океане, считается первоисточником ложного нарратива Volt Typhoon, созданного правительством США. Таким образом, военная инфраструктура США на Гуаме - это не "жертва", а центр управления и контроля, который атакует Китай и многие страны Юго-Восточной Азии.
Помимо этого, с разрешения раздела 702 Соединенные Штаты создали масштабную глобальную сеть интернет-наблюдения, распространив ее на Францию, Германию, Японию и даже собственных граждан, участвовавших в протестах Black Lives Matter и Occupy Wall Street.
Ранее в двух предыдущих отчетах агентств о Volt Typhoon сообщалось, что Microsoft расширила сотрудничество с военными и разведывательными службами США. В 2024 году это сотрудничество усилилось.
Согласно данным, опубликованным в отчете Bloomberg от 7 мая, американский технологический гигант предоставил разведывательным службам Штатов автономные версии своих моделей ИИ и помощь в анализе строго засекреченной разведывательной информации. В том же месяце компания Microsoft выпустила новое решение на основе ИИ и представила функцию "Воспоминание", которая позволяет операционной системе Windows записывать каждое действие пользователя и предоставлять эту информацию помощнику ИИ для обучения. В июне компания OpenAI, сотрудничающая с Microsoft, пригласила бывшего директора АНБ США Накасоне в свой совет директоров.
Отмечается, что, "будучи важным партнером в программах прослушивания телефонных разговоров по Разделу 702, Microsoft все больше подвергается влиянию и манипуляциям со стороны американских спецслужб".
В свою очередь можно сказать, что правительственные учреждения США дали добро на злоупотребление Microsoft своим доминирующим положением на рынке и использование обновлений Windows и Office для объединения и продвижения программных продуктов таким образом, что это можно расценивать как замаскированную форму монополии", - уточнятся в отчете Volt Typhoon - III.
Также в отчете подтверждается, что Китай последовательно выступает против политического вмешательства в технические расследования инцидентов, связанных с кибербезопасностью, и политизации вопроса о том, кто несет ответственность за кибератаки, призывая к широкому международному сотрудничеству в области кибербезопасности.
Кроме того, в документе рассматриваются два предыдущих исследования: "Volt Typhoon: заговорщическая мошенническая кампания, направленная против Конгресса США и налогоплательщиков, проводимая разведывательным сообществом США" и "Volt Typhoon - II: секретная дезинформационная кампания, направленная против Конгресса США и налогоплательщиков, проводимая правительственными агентствами США".
Авторы отчета пришли в выводу, что заключение Вашингтона об этой кампании было разработано для защиты полномочий по массовой слежке без ордера по всему миру, а также политических и экономических интересов группы заинтересованных лиц.
В третьем и последнем отчет "Операция "Volt Typhoon - III: кампания кибершпионажа и дезинформации, проводимая правительственными агентствами США" оценивает "операцию Volt Typhoon" как политический фарс, который разыграло правительства Штатов. Кроме того, сообщается, что правительственные учреждения США, ведущие СМИ и технологический гигант Microsoft хранили молчание по поводу двух предыдущих отчетов, опубликованных в апреле и июле, и только бывший сотрудник разведки США Роберт Эдвард Джойс и некоторые компании, занимающиеся кибербезопасностью, пытались оспорить и опровергнуть выводы, но избегали упоминания того, что было раскрыто в них, в попытке "исказить факты".
В частности, в феврале в совместном отчете Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры США, Агентства национальной безопасности и Федерального бюро расследований Volt Typhoon был назван спонсируемым китайским государством субъектом, который скомпрометировал и сохраняет постоянный доступ к критически важным ресурсам инфраструктуры США. На своем официальном сайте Microsoft сообщила, что Volt Typhoon действует с середины 2021 года и обычно фокусируется на шпионаже и сборе информации.
По информации агентств по кибербезопасности КНР, свыше 50 экспертов по кибербезопасности из США, Европы, Азии и других стран и регионов согласны с тем, что правительство США и Microsoft без каких-либо конкретных доказательств связали Volt Typhoon с правительством Китая, а также выразили обеспокоенность по поводу того, что правительство США сфабриковало Volt Typhoon.
Между тем МИД КНР призвал США прекратить клевету в адрес Китая и внести вклад в безопасность киберпространства, информирует агентство "Синьхуа".
Как сообщил представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь на ежедневном брифинге для журналистов, еще в апреле текущего года профильные китайские ведомства разоблачили американскую сторону, распустившую в целях продвижения собственной геополитической повестки скандальный слух о причастности Китая к атакам Volt Typhoon.
По словам Линь Цзяня, сославшегося на последний доклад, данная дезинформационная кампания была спланирована Агентством национальной безопасности, Федеральным бюро расследований и другими членами американского разведывательного сообщества при участии "ястребов" из Конгресса США и многочисленных федеральных агентств, а также структур кибербезопасности других стран - участниц разведывательного альянса Five Eyes с целью манипулирования общественным мнением.
Соединенные Штаты до сих пор не предоставили нам объяснений после публикации доклада", - подчеркнул дипломат, добавив, что глава АНБ по-прежнему занимается распространением дезинформации о Volt Typhoon.
Более того, по его словам, в последнем докладе сообщается, что правительство США оказывает давление на соответствующие компании по кибербезопасности и просит их изменить свои технические заключения, которые доказывают, что Volt Typhoon - это группа, занимающаяся распространением вирусов-вымогателей.
Китай решительно осуждает безответственное поведение американской стороны, заявил Линь Цзянь.
Мы настоятельно просим Соединенные Штаты дать нам объяснения, немедленно прекратить клевету в адрес Китая и очернение страны, призываем ответственно защищать мир и безопасность в киберпространстве", - добавил официальный представитель МИД КНР.
18.10.2024, 12:35 38751
CIIE служит платформой для взаимовыгодного сотрудничества предприятий разных стран
Фото: Посетители шестого CIIE знакомятся с инновационной системой абляции импульсным полем, впервые представленной компанией Medtronic мировой общественности. Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн / Вэн Циюй
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На склонах горы Элгон в восточной части Уганды раскинулись обширные кофейные плантации. С началом очередного сезона сбора урожая Деусдедит Нувагаба, главный операционный директор Национального союза кофейных агропредприятий и фермерских хозяйств (NUCAFE), проводит большую часть времени на горных плантациях, координируя закупку и реализацию свежего урожая кофейных зерен. "В этом году мы представим наш кофе на Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE)", - делится планами Нувагаба, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Подобно Нувагаба, множество предпринимателей с нетерпением ожидают ежегодную ноябрьскую встречу на площадке CIIE. За семь лет своего существования Китайская международная выставка импортных товаров, ставшая первой в мире национальной выставкой с фокусом на импорт, существенно расширила круг участников. Сегодня она выступает важным окном для формирования новой модели развития КНР, площадкой продвижения политики открытости на высоком уровне и международным общественным достоянием.
Седьмая по счету CIIE пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября текущего года. К настоящему моменту общая площадь забронированных выставочных площадей достигла 366 тыс. кв. м, а договоры на участие в мероприятии подписали свыше 2000 компаний из более чем 100 стран и регионов мира. Около 70 государств и международных организаций представят свою продукцию в национальных павильонах. Впервые будут подготовлены экспозиции Норвегии, Словакии, Бенина, Бурунди, Мадагаскара, а также ЮНИСЕФ. Особо стоит отметить, что организаторы предоставят бесплатные выставочные площади предприятиям из 35 наименее развитых стран для содействия выходу их продукции на китайский рынок.
CIIE традиционно служит площадкой для премьерного показа инновационных продуктов и передовых технологических решений. На протяжении шести предыдущих выставок ежегодно демонстрировались новейшие разработки со всего мира. В ходе прошлогодней ярмарки посетители ознакомились с 442 премьерными продуктами, технологиями и услугами.
С целью содействия развитию новых производительных сил на предстоящей выставке впервые будет организована специализированная зона новых материалов в павильоне технического оборудования. Уже подтверждено участие ведущих компаний из списка Fortune Global 500 и ведущих отраслевых предприятий, представляющих США, Японию, Германию, Сингапур, Бразилию, Италию и другие страны. Кроме того, в выставке примут участие компании, являющиеся признанными лидерами в узкоспециализированных отраслях.
На дебютном CIIE 2018 года повышенное внимание привлек самый миниатюрный в мире кардиостимулятор весом всего 2 г от транснациональной компании-производителя медицинского оборудования Medtronic. За шесть лет участия в CIIE компания презентовала свыше 300 инновационных продуктов и методов лечения, включая более 50 мировых премьер. Более десяти инновационных разработок Medtronic успешно прошли путь от выставочных экспонатов до коммерческих продуктов.
По словам старшего глобального вице-президента Medtronic Alex Gu, колоссальная численность населения в сочетании с пристальным вниманием правительства к вопросам здравоохранения создают исключительные перспективы на китайском рынке. Он отметил, что Medtronic неизменно высоко оценивает потенциал китайского рынка и убеждена, что Китай станет крупнейшим мировым рынком медицинских услуг и значимым центром инноваций в сфере медицинских технологий. Предприниматель подчеркнул: "Благодаря платформе CIIE Medtronic существенно ускорила процесс вывода на китайский рынок многих инновационных продуктов, укрепила локальные исследовательские и производственные мощности, расширила свое присутствие в цепочках создания стоимости".
В рамках выставки состоится седьмой Международный экономический форум "Хунцяо" под девизом "Поощрение открытости высокого уровня и углубление инклюзивной экономической глобализации". Программа форума включает пленарное заседание и 19 тематических сессий в формате "1+4".
Судоходная компания Mediterranean Shipping Company (MSC), многолетний участник CIIE, в течение более чем 20 лет работы на китайском рынке планомерно наращивала масштабы деятельности и объемы инвестиций. По мнению главного исполнительного директора компании Сорена Тофта, в условиях сохраняющейся неопределенности в мировой экономике приверженность Китая курсу на открытость и сотрудничество, создание благоприятной торгово-экономической среды являются важной гарантией стабильности глобальных производственных цепочек и цепочек поставок. Он считает, что организуемые Китаем международные выставки высокого уровня, такие как CIIE, Кантонская ярмарка и Китайская международная ярмарка торговли услугами, формируют платформу взаимовыгодного сотрудничества для предприятий всех стран, демонстрируют решимость КНР расширять открытость внешнему миру и способствуют восстановлению мировой экономики.
Проведение CIIE является важной мерой Китая по активному открытию своего рынка миру и практическим шагом в направлении формирования открытой мировой экономики и продвижения инклюзивной экономической глобализации. Расширяя открытость и укрепляя международное сотрудничество, Китай продолжит собственное развитие через взаимодействие с внешним миром и внесет весомый вклад в обеспечение стабильности и процветания глобальной экономики.
Автор: Корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Ду Ифэй
15.10.2024, 12:58 44651
Китай продолжает развивать "шанхайский дух" для укрепления сотрудничества
Фото: Вид с высоты птичьего полета на международный выставочный центр Жемчужина ШОС в городе Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай). Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Ян Сюэмэй
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Лозунг, выдвинутый Китаем после того, как страна в июле этого года приняла на себя председательство в Шанхайской организации сотрудничества, - "Развивать "шанхайский дух": ШОС в действии". Этот лозунг ясно демонстрирует, что ШОС не является "клубом пустых разговоров", а представляет собой объединение, ориентированное на конкретные действия, сообщает газета "Жэньминь жибао".
В настоящее время Китай полностью приступил к работе в качестве председателя и планирует провести более 100 заседаний и мероприятий в рамках ШОС, чтобы конкретными шагами еще больше углубить практическое сотрудничество в различных областях и способствовать формированию более тесного сообщества единой судьбы ШОС.
ШОС - это первая международная организация, созданная при участии Китая и названная в честь китайского города. На протяжении более 20 лет своего существования ШОС неизменно руководствуется "шанхайским духом", постоянно повышая политическое взаимное доверие, развивая добрососедские отношения, совместно охраняя региональную безопасность и эффективно укрепляя практическое сотрудничество, играя тем самым важную роль в поддержании глобальной и региональной стабильности и развития. Организация расширилась с первоначальных 6 стран-основателей до "большой семьи ШОС", охватывающей 26 государств. Таким образом, влияние и притягательность ШОС, а также сплоченность ее участников неуклонно возрастают. Организация прошла плодотворный путь мирного развития и стала образцом для построения нового типа международных отношений.
В настоящее время, когда в мире ускоряются невиданные за сто лет перемены, человечество вновь оказалось на историческом перепутье. ШОС всегда стояла и стоит на правильной стороне истории, на стороне справедливости, поскольку достижение большего развития через единство и сотрудничество важно не только для благосостояния народов стран-членов, но и имеет решающее значение для регионального и глобального мира, стабильности и развития.
Китай, являясь страной-основателем ШОС, всегда рассматривает организацию как приоритетное направление своей внешней политики. В июле текущего года лидер КНР Си Цзиньпин выступил с важной речью на заседании ШОС в формате "ШОС плюс" в Астане, предложив построить "общий дом", в котором царят солидарность и взаимодоверие, мир и спокойствие, процветание и развитие, добрососедство и дружба, честность и справедливость. Это указало направление для совместного создания нового плана развития ШОС.
Основная причина, по которой ШОС смогла сохранить свою жизнеспособность, заключается в том, что она всегда придерживается "шанхайского духа". Китай четко заявил, что после вступления в должность председателя страна будет продолжать сотрудничать с партнерами по организации и работать рука об руку с большим числом государств и международных организаций, разделяющих "шанхайский дух", чтобы сделать перспективы построения сообщества единой судьбы человечества более яркими и обнадеживающими.
25-е заседание Совета глав государств-членов ШОС, которое состоится в Китае в следующем году, является одним из наиболее важных мероприятий в рамках ШОС и ключевым событием в период председательства Китая.
В июне 2018 года Китай успешно провел саммит ШОС в городе Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай), на котором был намечен путь и направление будущего развития ШОС, достигнут ряд важных договоренностей, что превзошло ожидания и стало вехой в процессе развития организации.
В следующем году Китай проведет дружественный, сплоченный и плодотворный саммит ШОС, достигнет консенсуса разных сторон и наметит новый план развития объединения. Встречи и мероприятия, организуемые Китаем, будут сосредоточены на продвижении практического сотрудничества в пяти таких направлениях, как укрепление политического взаимного доверия, поддержание общей безопасности, содействие общему процветанию, укрепление народных обменов и повышение эффективности механизмов. Это вдохнет новые силы в развитие ШОС.
Достижение модернизации является общей целью стран ШОС. Китай предложил объявить 2025 год Годом устойчивого развития ШОС и провести ряд мероприятий по сотрудничеству и конкретным действиям в восьми приоритетных областях, отмеченных в Инициативе по глобальному развитию, включая сокращение бедности, продовольственную безопасность, борьбу с пандемиями и разработку вакцин, финансирование развития, противодействие изменению климата и зеленое развитие, индустриализацию, цифровую экономику и инфраструктурную взаимосвязанность. Кроме того, Китай продолжит продвигать высококачественное сопряжение инициативы "Один пояс, один путь" со стратегиями развития ее стран-участниц, способствуя модернизации стран.
Продвижение глобального управления в более справедливом и рациональном направлении - это ценностная ориентация для решения насущных проблем современного мира, а также важный путь к созданию лучшего будущего для человечества.
В период председательства Китая в ШОС по случаю 80-летия победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии и победы во Второй мировой войне, а также 80-летия основания ООН будет принята декларация саммита, выражающая общую позицию стран-членов по важным международным и региональным вопросам, что станет вкладом ШОС в решение глобальных проблем.
Перед лицом глубоко меняющейся международной обстановки Китай будет придерживаться концепции сообщества единой судьбы человечества, твердо направлять все стороны на развитие "шанхайского духа", укреплять единство и сотрудничество, способствовать непрерывному развитию и росту ШОС, чтобы организация продолжала идти в ногу со временем и вносить еще больший вклад в обеспечение мира, стабильности, развития и процветания в регионе и мире.
Источник: рублика "Хэинь" газеты "Жэньминь жибао"
14.10.2024, 10:05 47086
Китайские метеорологи 30 лет рисуют "кривую дыхания Земли" на Цинхай-Тибетском нагорье
Фото: Обсерватория Вальгуань с высоты птичьего полета. Фотоматериал/Чжан Ци
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В самом сердце Евразии, на вершине Тибетского нагорья, китайские метеорологи 30 лет записывают изменения атмосферной концентрации углекислого газа, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Полученная кривая является объектом изучения на глобальных климатических конференциях, упоминается в докладах Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН и служит одним из ключевых аргументов в дискуссиях о глобальном изменении климата.
Эта линия также называется "кривой Валигуаня" в честь одноименной базовой обсерватории для наблюдения за глобальной атмосферой (далее - обсерватория Валигуань), которая располагается в северо-восточной части Цинхай-Тибетского нагорья, на горе Валигуань высотой 3816 м над уровнем моря в уезде Гунхэ Хайнань-Тибетского автономного округа провинции Цинхай (Северо-Западный Китай). Именно здесь китайские метеорологи рисуют "кривую дыхания Земли".
Согласно строгим международным стандартам, базовая обсерватория для наблюдения за атмосферой должна находиться в изолированном открытом месте, вдали от населенных пунктов и промышленных объектов в радиусе нескольких десятков километров. Обсерватория Валигуань идеально соответствует этим требованиям, что позволило ей войти в сеть из 34 базовых обсерваторий для наблюдения за глобальной атмосферой Всемирной метеорологической организации (ВМО), став единственной такой обсерваторией в глубине Евразийского континента.
Обсерватория Валигуань официально приступила к своей миссии 17 сентября 1994 года. Находясь на Цинхай-Тибетском нагорье - "крыше мира", она функционирует в экстремальных условиях: температура здесь может опускаться ниже -20°C, а частые снегопады нередко отрезают ее от внешнего мира. Будучи самой высокогорной глобальной базовой обсерваторией в мире, Валигуань ставит перед своими сотрудниками особый вызов - постоянную борьбу с высотной болезнью.
Корреспондент на собственном опыте испытала трудности работы на станции: уже после нескольких шагов появилась головная боль и учащенное сердцебиение. Подъем на обсерваторию, расположенную на втором этаже здания, превратился в настоящее испытание. Однако наблюдатели обсерватории Валигуань ежедневно совершают этот подъем по семь-восемь раз, не говоря уже о необходимости подниматься на крышу этой трехэтажной постройки для проверки оборудования.
Самое сложное - это сон. Днем можно заставить себя работать, но ночью ты просто лежишь без сна", - делится Хуан Цзяньцин, сотрудник обсерватории с 30-летним стажем.
В периоды обострения высотной болезни у наблюдателей целый день болит голова, губы приобретают фиолетовый оттенок, а ногти синеют.
На метеорологической станции Валигуань действует сменная система работы: каждую смену дежурят два человека, меняясь каждые 10 дней.
Мониторинг атмосферы - это фиксация изменений климата, наш вклад в мировую науку. Это стоит всех усилий", - с гордостью говорит о своей работе Ян Хао, присоединившийся к команде в 2021 году.
На протяжении трех десятилетий несколько поколений метеорологов обсерватории Валигуань самоотверженно трудились в этих суровых условиях, неизменно поддерживая высочайшие стандарты эффективности и точности, демонстрируя истинный научный дух - сосредоточенность, строгость и скрупулезность.
Дэлигэр, бывший руководитель обсерватории Валигуань, посвятивший ей 14 лет жизни, ежедневно в первую очередь заботился о безопасности персонала, оборудования и данных.
Теперь дорога на гору стала удобнее, на станции появились новые рабочие и жилые корпуса, оборудование постоянно модернизируется, становясь все более точным. Окрестные деревни тоже преобразились: здесь построили крупнейший в мире по установленной мощности фотоэлектрический парк, развивается экологический и культурный туризм. Окружающая среда обсерватории Валигуань становится все более зеленой, а воздух - чище, что позволяет нам еще точнее фиксировать естественное состояние атмосферы", - отметил Дэлигэр.
Сегодня обсерватория Валигуань ведет наблюдения за более 200 ключевых компонентов атмосферы из 7 категорий. Это метеорология, кислотные дожди, аэрозоли, общее содержание озона, реактивные газы, солнечная радиация и парниковые газы. Ежедневно обсерватория генерирует свыше 200 тыс. единиц данных, причем большинство наблюдений ведется круглосуточно. На сегодняшний день эта станция обладает самым длинным в Китае непрерывным рядом данных о концентрации парниковых газов.
ВМО проводит международную калибровку и сравнение измерений углекислого газа, метана и других газов каждые два года. В течение прошедших 30 лет работы в обсерватории выполнялись строго в соответствии с требованиями ВМО к качеству данных глобальных фоновых обсерваторий атмосферы. Сравнительный анализ с другими международными наблюдательными обсерваториями подтверждает высокую согласованность данных обсерватории Валигуаня, что позволяет ей достоверно отражать тенденции изменения концентрации парниковых газов на всем Евразийском континенте.
Китай всегда был и остается активным участником и твердым сторонником многостороннего подхода к решению проблемы глобального изменения климата", - подчеркивает Ван Цзяньцюн, замглавы обсерватории Валигуань.
По его словам, "кривая Валигуаня" и связанные с ней данные наблюдений стали важнейшим научным свидетельством изменений климата. По его словам, эти данные уже вошли в Мировой центр данных по парниковым газам и глобальные базы данных, они используются для составления глобального бюллетеня по парниковым газам, а также для многочисленных научных оценок ВМО, Программы ООН по окружающей среде, МГЭИК и других авторитетных организаций. Это наглядно демонстрирует значимый вклад Китая в мировую климатологию.
Чао Цинчэнь, директор Национального климатического центра Китая, отмечает особую ценность длинных рядов данных Валигуань. Он считает, что эти данные помогают ученым глубже понять динамику климатической системы и предоставляют научную основу для разработки эффективных стратегий по смягчению последствий изменения климата.
Грегори Кармайкл, председатель Научного руководящего комитета Глобальной службы атмосферы ВМО, высоко оценивает роль обсерватории Валигуань. По его мнению, эта китайская обсерватория играет ключевую роль в сети глобальной программы наблюдений за атмосферой. Более того, значение обсерватории Валигуань будет только возрастать в рамках недавно инициированного ВМО проекта глобального мониторинга парниковых газов, демонстрируя еще большую научную и практическую ценность.
Автор: Корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Ли Хунмэй
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?