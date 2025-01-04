03.01.2025, 14:00 4506
В Китае проложили самый длинный высокоскоростной тоннель в мире
Фото: Южный выход тоннеля Тяньшань Шэнли. Фотоматериал газеты Жэньминь жибао /Чжан Уцзюнь
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30 декабря 2024 года около 11 часов утра была завершена прокладка самого длинного в мире скоростного автомобильного тоннеля Тяньшань Шэнли, который является частью скоростной автодороги Урумчи-Юйли в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Северо-Западный Китай) и был возведен Китайской компанией по строительству и коммуникациям (CCCC). Благодаря 22,13-километровому тоннелю время в пути через горы Тяньшань сократилось с 3 часов до всего лишь 20 минут, сообщает газета "Жэньминь жибао".
За 52 месяца строительства коллективу пришлось преодолеть множество сложностей, включая непростые геологические условия. Впервые в истории создания автодорожных тоннелей в Китае был применен проходческий комбайн в твердых породах. Кроме того, был разработан инновационный метод "три туннеля + четыре вертикальные шахты", позволивший существенно сократить сроки строительства в сложных геологических и климатических условиях.
Тоннель Тяньшань Шэнли, проложенный через центральную часть Тяньшаня, представляет собой уникальное сооружение, построенное в условиях низких температур, высокогорья и значительного горного давления. С начала работ в 2020 году тысячи строителей трудились в самом сердце заснеженных гор, создав выдающееся достижение в области транспортного строительства Китая.
При возведении тоннеля им предстояло пересечь 16 зон геологических разломов, 12 из которых находились у входного портала. Здесь строители столкнулись со сложной структурой пород и нестабильной геологией. Участок строительства расположен в зоне высокого горного давления, достигавшего почти 22 МПа. Это все равно что строить в "жидкой каше" - в любой момент могли возникнуть выбросы грязи или горные удары", - рассказал главный инженер пятого участка проекта скоростной автодороги Урумчи-Юйли CCCC Хуан Дэнся.
На отметке 1900 м от входного портала строители встретили самый серьезный разлом на всей трассе - разлом Боа F6 шириной 440 м. Массив горных пород в этом месте был сильно раздроблен и насыщен водой, что создавало колоссальные трудности при строительстве.
Самое сложное для проходческого комбайна - это работа в неоднородной среде, где чередуются мягкие и твердые участки. В таких условиях постоянно возникает риск обвалов и затоплений. Бывали дни, когда водоприток достигал 7000 куб. м", - объяснил начальник инженерного отдела пятого участка шоссе Урумчи-Юйли У Тэлигэнь .
Чтобы предотвратить обрушение, команда усилила крепление, установив более 37800 полиэтиленовых труб с пенобетоном. Это создало демпфирующий слой толщиной 70 см, который помог справиться с давлением разлома на крепь. После 80 дней упорной работы удалось успешно завершить строительство на опасном участке разлома Боа F6.
Если бы два тоннеля длиной 22,13 км прокладывались в Тяньшане традиционным буровзрывным методом, эффективное время строительства составило бы около 72 месяцев. Однако потребности населения в транспортной доступности и задачи регионального развития требовали максимального ускорения работ.
После проведения многочисленных исследований и расчетов мы пришли к инновационному решению - схеме проходки "главный тоннель + центральный пилотный тоннель"", - сказал главный инженер проекта автодороги Урумчи-Или Мяо Баодун.
По его словам, между двумя основными тоннелями был проложен дополнительный центральный тоннель, где работал специально разработанный CCCC проходческий комбайн. Он выступил в роли первопроходца, открыв дополнительные рабочие фронты для левого и правого тоннелей. По сути, это позволило разделить главный тоннель на несколько участков для одновременного строительства.
Огромный режущий диск с десятками буровых головок постепенно продвигался вперед, превращая породу в щебень. Два проходческих комбайна - "Тяньшань" и "Шэнли" - одновременно шли навстречу друг другу с южного и северного склонов Тяньшаня. Максимальная скорость проходки достигала 20-30 м в сутки, что более чем в 5 раз превышало скорость ручной проходки. Благодаря этому общий срок строительства удалось сократить до 52 месяцев.
Инновационное решение ускорило процесс проходки, увеличив при этом количество забоев, что стало новой проблемой для обеспечения безопасной и эффективной работы.
В пиковые периоды только на выходном портале одновременно действовало 7 забоев. В глубине тоннеля ежедневно находилось более 1200 человек, совершалось 600-700 рейсов различной техники", - отметил руководитель шестого участка проекта Ли Ялун.
В современном центре цифрового мониторинга все данные о числе работников в тоннеле и движении транспорта отображаются в режиме реального времени. Ли Ялун рассказал, что для обеспечения безопасного и организованного передвижения людей и техники была внедрена интеллектуальная система управления движением. Все транспортные средства оснащены датчиками позиционирования, а персонал использует электронную систему контроля доступа. Современные технологии стали надежной опорой в реализации проекта.
Особую сложность представляла задача обеспечения точной стыковки двух встречных забоев в толще горного массива. Для этого была создана специальная группа высокоточных измерений. Каждые полгода специалисты группы проводили совместные измерения на входном и выходном порталах, проверяя плановые и высотные контрольные точки геодезической сети, чтобы гарантировать точное направление проходки.
Автор: Корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Ли Яънань
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01.01.2025, 17:31 9621
Новогоднее обращение председателя КНР
Фото: russian.news.cn
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Пекин. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В канун 2025 года председатель КНР Си Цзиньпин выступил с новогодним обращением, которое транслировалось по каналам Медиакорпорации Китая (CMG) и на базе интернет-медиа.
Приводим полный текст новогоднего обращения:
Дорогие товарищи, друзья, дамы и господа! Добрый вечер! Как быстро летит время, и до Нового года остались считанные часы. От всей души поздравляю вас всех!
Уходящий 2024 год для всех нас оказался весьма непростым и насыщенным, оставил нам множество потрясающих воспоминаний и незабываемых моментов.
Адекватно реагируя на внутренние и внешние факторы, мы предприняли целый набор мер для обеспечения высококачественного развития. Итак, экономика страны не только сумела удержаться на плаву, но и сохранить устойчивый рост, ВВП в годовом измерении превысит 130 трлн юаней. Урожай зерна - больше чем 700 млн тонн, самообеспеченность продовольствием в Китае растет непрерывно. Наблюдается согласованное опережающее развитие регионов, в унисон продвигается работа по урбанизации нового типа и подъему села. Зеленое и низкоуглеродное развитие осуществляется вглубь и вширь, во всей красе развертывается грандиозный свиток построения прекрасного Китая.
Наращивание производительных сил нового качества с учетом местных условий привело к наплыву новых отраслей, форматов и моделей бизнеса. Годовой объем производства автомобилей на новых источниках энергии впервые превысил 10 млн единиц, достигнуты новые успехи в области интегральных схем, искусственного интеллекта, квантовой связи и так далее. Зонд "Чанъэ-6" впервые в истории собрал образцы грунта с обратной стороны Луны, научно-исследовательское судно глубоководного бурения "Мэнсян" официально введено в строй, Транспортный коридор Шэньчжэнь - Чжуншань восхищает своим подводным туннелем и мегамостами, антарктическая станция "Циньлин" надежно эксплуатируется на Южном полюсе - все это составляет самые амбициозные цели китайского народа "от моря к небу".
В этом году я ездил по нескольким провинциям и лично убедился в том, насколько разнообразна и счастлива жизнь населения. Я видел, как в Тяньшуе гордятся своими круглыми с красным румянцем яблоками Хуаню, какой был обильный улов у рыбаков поселка Аоцзяо на острове Дуншань. "Восточная улыбка" в гротах Майцзишань сохраняется в течение тысячелетий, вежливость и уступчивость как семейные ценности Переулка Лючисян передаются из поколения в поколение. На улице Древней культуры в Тяньцзине всегда бродят толпами туристы, жители многонационального микрорайона в Иньчуане едины как одна семья. Волнующие людей вопросы о трудоустройстве, повышении доходов, медицинском страховании для малообеспеченных взрослых и детей, образовании и здравоохранении - это все моя первоочередная забота. Уходящий год запоминается повышением базовой пенсии, снижением ставки по ипотеке, удобством в получении медпомощи за счет прямых расчетов между местными бюджетами, кампанией "трейд-ин". Словом, этот год для всех нас богат на новые достижения и впечатления.
В Париже наши спортсмены с доблестью и отвагой добились наилучших результатов за всю историю своего участия в Олимпийских играх за рубежом, убедительно показали насколько бодро и уверенно выросло молодое поколение. По случаю 75-й годовщины Военно-морских сил и Военно-воздушных сил НОАК боевой дух и облик народной армии вызвал всеобщее восхищение. Перед лицом наводнения, тайфуна и других стихийных бедствий сотни членов Компартии бросались строить самую крепкую защиту. Ради мечты упорно работают миллионы трудящихся, строителей, предпринимателей. Слава принадлежит тем, кому вручены мной государственные ордены и награды, она принадлежит и всем, кто трудится с полной отдачей на своем посту.
Во времена больших перемен и потрясений Китай, будучи ответственной мировой державой, прилагает большие усилия к реформированию системы глобального управления, укрепляет солидарность и взаимодействие стран Глобального Юга, способствует высококачественному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс и один путь". За этот год мы не только успешно приняли пекинский саммит Форума китайско-африканского сотрудничества, но и выступили со своими конструктивными инициативами на площадках ШОС, БРИКС, АТЭС, Группы двадцати, а также других двусторонних и многосторонних форматов, внесли тем самым значительный вклад в поддержание мира и стабильности во всем мире.
Торжественно отмечая 75-летие образования КНР, мы с трепетом в душе оглянулись на пройденный огромный путь и колоссальные изменения в любимой нашей стране. Китайская цивилизация характеризуется родством поколений на протяжении более чем пятитысячелетия, ведь слово "Центральное государство", первое упоминание о котором обнаружено в надписях на дне древнего бронзового сосуда Хэцзунь, бесконечным эхом отзывается в сердцах сынов и дочерей Отчизны. Успешно состоявшийся третий пленум ЦК КПК 20-го созыва сыграл вдохновляющую прелюдию к дальнейшему всестороннему углублению китайских реформ. На полных парусах мчится корабль "реформ и открытости", впереди самое светлое будущее китайской модернизации.
Всесторонне выполняя 14-й пятилетний план в 2025 году, будем инициативно и эффективно проводить политику с прицелом на высококачественное развитие, обеспечение технологического суверенитета и сохранение благоприятной динамики социально-экономического развития. Все имеющиеся вызовы, будь то складывающиеся обстоятельства вокруг функционирования экономики, непредсказуемость внешней конъюнктуры либо сложности в трансформации производственных мощностей, нам точно удастся их преодолеть своим трудом. Как жизнь учит, пройденное испытание делает нас сильнее, важно оставаться уверенным в себе.
В жизни страны и делах государства нет ничего более значимого, чем счастье народа. Качественное образование для детей, хороший уход за пожилыми людьми, самые широкие возможности для самореализации молодежи - в этих самых простых желаниях кроется самое пламенное устремление человека к счастливой жизни. Давайте вместе трудиться над повышением уровня социального строительства и управления, чтобы люди всегда жили в мире и согласии, чтобы основные нужды каждого были удовлетворены, чтобы у нас царила атмосфера душевной радости и теплоты.
Совсем недавно я вновь посещал Аомэнь в честь 25-й годовщины его возвращения в лоно Родины, достижения в развитии САР всех восхищают. Будем и впредь непоколебимо придерживаться курса "одна страна - две системы" в интересах долгосрочного процветания и стабильности Сянгана и Аомэня. Соотечественники по оба берега Тайваньского пролива - это одна семья, это кровные связи, которые разорвать невозможно, а воссоединение Китая исторически неизбежно и помешать этому не сможет никто!
В современном мире, где стремительно происходят кардинальные перемены, только великодушие может помочь преодолеть конфликты и сплотить человечество ради общего будущего. Китай готов объединить усилия со всеми странами в деле развития дружбы, сотрудничества, межцивилизационного обмена во имя единой судьбы человечества на общее благо планеты.
Путь к цели не будет далек, было бы стремление в сердце. Терпение и труд все перетрут. В новом походе китайской модернизации каждый из нас играет свою незаменимую роль, крайне важен любой вклад абсолютно каждого, ведь каждый луч создает свой блеск!
По всей стране царит праздничная атмосфера, в каждом доме горит новогодний огонек. Загадывая желания на наступающий Новый год, будем вместе желать нашей Родине процветания, благополучия и могущества! Пусть сбудутся все ваши мечты! Желаю вам счастья, радости и всего самого доброго!
28.12.2024, 22:05 21676
Иностранные студенты рассказали об учебе в Китайском Нефтяном университете
Фото: Скрин с видео
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27.12.2024, 14:45 25331
Высококвалифицированные сотрудники ТОО "Казахстан Энерджи инвестмент" завоевали национальную награду "Лучший инженер-энергетик"
Фото: Групповое фото получивших награды сотрудников
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Шесть казахстанских сотрудников ТОО "Казахстан Энерджи инвестмент" - Едили, Хасабай, Мейрхат, Ермахан, Мади и Акбар получили почетные грамоты "Лучший инженер-энергетик", подписанные министром энергетики Казахстана. Компания впервые была удостоена такой высокой награды.
15 декабря в Казахстане отмечается День энергетика, который призван выразить благодарность энергетикам за то, что они несут свет обществу в холодные зимы. Чтобы отметить этот праздник, Министерство энергетики Казахстана отобрало "Лучших инженеров-энергетиков" в энергетических компаниях. ТОО "Казахстан Энерджи инвестмент" активно привлекало сотрудников передовых станций к участию в отборочных мероприятиях и рекомендовало 6 выдающихся инженеров по эксплуатации и техническому обслуживанию для участия в конкурсе "Лучший инженер-энергетик". В итоге им удалось завоевать почетный титул. Кроме того, компания также провела внутреннее мероприятие по отбору и награждению "Лучшего инженера-энергетика" по случаю Дня энергетика и присвоила этим 6 казахстанским сотрудникам, работающим на переднем крае производства, звание "Лучшего инженера-энергетика" в 2024 году.
В последние годы, неуклонно развивая производство и эксплуатацию, компания активно расширяла связи и обмены с государственными ведомствами Казахстана, отраслевыми ассоциациями и энергетическими компаниями. Компания приложила все усилия для улучшения производства и эксплуатации, чтобы уровень управления эксплуатацией и техническим обслуживанием, а также возможности по гарантированному электроснабжению станции были высоко оценены всеми слоями казахстанского общества. В то же время, придерживаясь концепции обучения кадров - "обучать людей ловить рыбу", компания внедрила ряд систематических программ профессионального обучения, включая изучение языков, развитие навыков ведения бизнеса и производства. Эти усилия значительно укрепили социальный имидж компании и обеспечили надежную платформу для карьерного роста местных сотрудников.
25.12.2024, 11:34 30186
Медиакорпорация Китая представила гала-концерт в честь Праздника весны - 2025
Фото: Скрин с видео
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Медиакорпорация Китая представила талисман гала-концерта в честь Праздника весны 2025 года. Талисман телешоу, которое знаменует начало года Змеи, называется Сышэншэн. Он символизирует жизненную силу и удачу. Лицевая сторона талисмана повторяет очертания серебряного скипетра времен династии Тан, найденного при раскопках в провинции Шэньси на северо-западе Китая. Рисунок змеиных глаз заимствован из бронзовых артефактов, обнаруженных в руинах Саньсиндуй на юго-западе страны. Новый год по лунному календарю наступит 29 января 2025 года. Гала-концерт по многолетней традиции покажут в канун праздника.
Новый год по лунному календарю наступит 29 января 2025 года. Гала-концерт по многолетней традиции покажут в канун праздника.
Проморолик гала-концерта CMG по случаю Праздника весны - 2025
Медиакорпорация Китая официально анонсировала проведение субсцен в рамках "Гала-концерта по случаю праздника Весны - 2025". На этот раз центрами празднования Китайского Нового года наряду с Пекином станут Чунцин, Ухань, Лхаса и Уси. Эти города объединятся, чтобы вместе встретить праздник Весны. Недавно Китайский Новый год был признан нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО. Это событие символизирует переход к первому "международному" китайскому Новому году, который в 2025 году будет отмечаться как часть Всемирного наследия.
20.12.2024, 14:45 41616
Низкоуглеродная трансформация Музея Сучжоу
Фото: Туристы посещают Музей Сучжоу. Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Вань Цзянькан
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Главное здание Музея Сучжоу, расположенное на улице Дунбэй в городе Сучжоу провинции Цзянсу (Восточный Китай), ежедневно принимает нескончаемый поток посетителей, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Это учреждение занимает площадь 19 тыс. кв. м. В нем хранится более 25 тыс. культурных ценностей. Здание, спроектированное всемирно известным архитектором Бэй Юймином (Йо Мин Пей), с момента открытия в 2006 году неизменно привлекает множество посетителей. Ежегодно его посещает в среднем 2,5 млн человек. Однако мало кто знает, что это изящное строение, окруженное зелеными бамбуковыми рощами и журчащими ручьями, долгое время сталкивалось с серьезными проблемами: высоким энергопотреблением, значительными эксплуатационными расходами и большим объемом углеродных выбросов.
Для создания комфортных условий тысячам ежедневных посетителей и обеспечения должного состояния коллекции музею необходимо круглогодично поддерживать стабильную температуру и влажность, а также высокую степень чистоты воздуха, что требует значительных энергетических затрат", - отметила в интервью с корреспондентом директор Музея Сучжоу Се Сяотин.
Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, с 2021 года руководство музея начало реализацию проекта по превращению учреждения в углеродно-нейтральное.
Для внедрения энергоэффективных технологий прежде всего требовалось провести тщательный анализ энергопотребления и оценить текущий уровень выбросов углерода. С этой целью музей пригласил команду под руководством профессора Вэй Цинпэна из Центра исследований энергоэффективности в строительстве при Университете Цинхуа. Специалисты осуществили комплексное обследование здания.
Задача оказалась крайне сложной", - отметил профессор.
По его словам, поскольку оборудование музея нельзя было отключать из-за риска повреждения экспонатов, многие работы приходилось проводить буквально в промежутках между его функционированием. Более того, значительная часть оборудования и трубопроводов располагается в узком техническом пространстве между первым и подвальным этажами, поэтому специалистам приходилось протискиваться с измерительными приборами к каждой точке замера.
В результате двухлетней кропотливой работы, охватывавшей многосторонние измерения и анализ конструкции здания, строительных материалов и инженерного оборудования, команда Вэй Цинпэна подготовила подробное заключение и разработала конкретный план достижения углеродной нейтральности.
Оптимальные условия для хранения культурных ценностей в главном здании музея - это температура около 21 градуса Цельсия и относительная влажность воздуха около 50%. Как же удается поддерживать эти параметры постоянными во всем здании?
Мы достигаем нужной температуры и влажности путем смешивания холодного и теплого воздуха в определенных пропорциях. От эффективности работы этого оборудования напрямую зависит энергопотребление всего музея", - объясняет Ван Цзянь, руководитель инженерно-технического отдела музея, указывая на установленные в подвальном помещении чиллеры и котлы.
Как рассказал Ван Цзянь, за почти 20-летнюю эксплуатацию главного здания значительная часть оборудования устарела, что не только приводило к повышенному энергопотреблению, но и требовало существенных затрат на техническое обслуживание.
В настоящее время в музее произведена замена устаревших винтовых чиллеров на центробежные охладители с магнитной левитацией и регулируемой частотой, что позволило сократить потребление электроэнергии более чем на 50%.
С крыши музея в его северо-западном углу можно увидеть два массивных вращающихся вентилятора.
Это специально разработанные высокоэффективные градирни с переменным расходом", - поясняет Сунь Цзе, технический директор инновационной компании из наукограда Сучжоу.
Если раньше для обеспечения необходимой производительности требовалось шесть градирен, то после модернизации их внутренней конструкции стало достаточно всего двух. На освободившейся площади установили четыре тепловых насоса, использующих энергию воздуха. Прежде для нагрева воды применялись газовые котлы, а теперь, благодаря тепловым насосам, тепло извлекается из окружающего воздуха, что значительно снижает углеродный след.
По мере модернизации оборудования в главном здании музея Сучжоу постепенно формируется принципиально новая энергетическая система.
Даже самое современное оборудование не даст желаемого эффекта снижения энергопотребления, если его элементы будут работать разрозненно, без должной координации", - отмечает Вэй Цинпэн.
Поэтому для музея был разработан специальный "цифровой мозг" - локальный "интернет вещей", объединяющий все инженерные системы в единую сеть.
В настоящее время его команда работает над усовершенствованием этой интеллектуальной системы. В будущем "цифровой мозг" будет с высокой точностью определять необходимое количество энергии для каждого экспоната и оптимальный объем охлажденного воздуха для каждой витрины. К 2025 году планируется превратить Музей Сучжоу в современное интеллектуальное учреждение культуры, отвечающее принципам безопасности, экологичности, интеллектуальности и эффективного взаимодействия всех систем", - сообщил профессор.
Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Ван Вэйцзянь
20.12.2024, 14:29 42141
Пустыню Такла-Макан в Китае окружила противопесчаная полоса длиной 3046 км
Фото: В уезде Керия округа Хотан Синьцзян-Уйгурского АР было построено несколько противопесчаных барьеров. Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Ван Чжицин
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Недавно завершилось создание защитного "зеленого пояса" вокруг пустыни Такла-Макан в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Северо-Западный Китай). Об этом сообщило местное управление лесного и степного хозяйства, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Пустыня Такла-Макан простирается на 33,76 тыс. кв. км между горными хребтами Тяньшань и Куньлунь. Протяженность пустыни с востока на запад составляет около 1000 км, а с севера на юг - около 400 км. Это крупнейшая пустыня в Китае и вторая по размеру подвижная пустыня в мире.
Длина окружности пустыни Такла-Макан равна 3046 км. На протяжении последних 40 лет в рамках лесозащитного проекта "Три севера" (крупный проект по лесонасаждению, направленный на борьбу с опустыниванием на северо-западе, севере и северо-востоке Китая) вокруг Такла-Макан был создан защитный барьер протяженностью 2761 км. К концу 2023 года оставалось всего 285 км незащищенного пространства. После напряженной работы 28 ноября текущего года эта задача была полностью выполнена - вокруг пустыни появился замкнутый "зеленый пояс".
В городском уезде Мэньфэн округа Хотан СУАР, некогда подверженном интенсивному воздействию ветров и песков, теперь аккуратные улицы уютно вписываются в окружающий ландшафт.
За пределами уезда, на краю пустыни Такла-Макан, кипит работа по укрощению песков. Травяные решетки, словно огромные сети, сдерживают подвижные дюны, кусты саксаула и тамарикса качаются на ветру.
Как отметил Ван Чжэньси, начальник отдела экологической защиты и восстановления Управления лесного и степного хозяйства СУАР, пустыня Такла-Макан необычайно суровая: ветер здесь достигает 8 баллов, площадь подвижных песков составляет около 258,4 тыс. кв. км, а среднегодовое количество осадков не превышает 80 мм.
Благодаря реализации программы "Три севера" за последние 40 лет удалось значительно улучшить экологическую ситуацию Синьцзяна. Лесистость территории выросла с 1,03% в 1978 году до 5,06% в настоящее время. За последние 30 лет площадь искусственных оазисов увеличилась с 65 до 100 тыс. кв. км, рост составил почти 54%. Согласно проведенному в 2022 году шестому по счету национальному мониторингу ситуации с опустыниванием и деградацией земель, в Синьцзяне площади земель, подверженных опустыниванию, сократились на 1 956 кв. км, а песчаных земель - на 242,82 кв. км.
Оставшиеся земли, отличающиеся сильным опесчаниванием, требуют особенно тщательного подхода из-за высокой степени опустынивания и сложных природных условий. В рамках усилий по созданию защитного барьера на границе пустыни Такла-Макан Синьцзян разработал специальный план. Ожидается, что комплексные меры охватят площадь 32,66 млн му (2,18 млн га), а общий объем инвестиций составит 12,36 млрд юаней (1,79 млрд долл. США). Проект продлится до 2030 года.
Посредством лесонасаждений, травяных насаждений и инженерных методов укрепляются пески на краевых зонах пустыни, в то же время создаются защитные лесополосы и травяные насаждения для предотвращения расширения пустыни. В зонах формирования пылевых бурь проводятся целенаправленные работы по снижению негативного воздействия ветропесчаных потоков. Внутри оазисов, в местах, где отсутствуют лесные полосы, и в зонах, где не проводятся мероприятия по борьбе с опустыниванием, осуществляется комплексное устранение проблем. Эти меры направлены на улучшение общего экологического состояния и достижение целей по защите от ветра, песков и пыли", - сказал Ван Чжэньси.
Параллельно с экологическими проектами идет развитие местной экономики. В округе Хотан был создан полный производственный цикл по выращиванию цистанхе пустынной и адениума обесума, что помогает увеличивать доходы местных жителей. Уезд Чира развивает выращивание фиников, создавая зеленые заслоны между поселками и песчаными барханами.
Статистика впечатляет: площадь специализированных сельскохозяйственных культур в песчаных районах Синьцзяна достигает 1,85 млн му (123 тыс. га), а годовая стоимость продукции, выпускаемой в пустынях, составляет 4,37 млрд юаней (600,63 млн долл. США).
Можно с уверенностью сказать, что вслед за появлением зеленого защитного пояса вокруг пустыни Такла-Макан некогда бесплодная земля обрела новую жизнь и потенциал для развития.
Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Ардак
06.12.2024, 18:49 57956
Китай стремится сделать достижения в сфере ИИ доступными для всего мира
Фото: Дети знакомятся с роботами искусственного интеллекта на стенде технологической компании в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту 2024 года в Шанхае (Восточный Китай). Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Го Чжихуа
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3 декабря в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Китай и Замбия совместно провели учредительное заседание Группы друзей по международному сотрудничеству в области искусственного интеллекта (далее - Группа друзей). В мероприятии приняли участие представители более 80 стран и ключевых подразделений ООН, включая Канцелярию специального посланника генерального секретаря. Участники возлагают большие надежды на то, что новая группа придаст дополнительный импульс сотрудничеству в сфере развития потенциала ИИ, усовершенствует механизмы его регулирования и поможет преодолеть существующий цифровой разрыв. Этот шаг наглядно демонстрирует стремление Китая к инклюзивному и общедоступному развитию технологий ИИ, показывая высокий уровень ответственности страны как ведущей державы в этой области, сообщает газета "Жэньминь жибао".
За последние годы технологии ИИ значительно шагнули вперед. Появляются все новые сценарии применения, которые открывают колоссальные возможности для экономического и социального развития стран.
Однако наряду с технологическим прогрессом возникают серьезные риски и вызовы. Большинство развивающихся государств пока не могут в полной мере воспользоваться преимуществами ИИ. Переплетение интеллектуального и цифрового неравенства еще больше усугубляет разрыв в развитии между странами. Международное сообщество остро нуждается в расширении сотрудничества в области ИИ и обеспечении его повсеместной доступности.
Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул "Глобальную инициативу по управлению искусственным интеллектом", предложив оригинальный китайский подход к решению этих вопросов. Китайская позиция заключается в активном международном сотрудничестве и поддержке развивающихся стран в ходе развития ИИ, а также обеспечении равенства прав, возможностей и правил для всех участников, чтобы не допустить отставания ни одной страны.
На недавнем саммите "Большой двадцатки" Си Цзиньпин подчеркнул необходимость усиления международного регулирования и сотрудничества в сфере ИИ, чтобы технологии служили на благо человечества, а не превращались в привилегию богатых стран и богатых людей.
Китай активно продвигает концепцию инклюзивного и доступного для всех развития ИИ, подкрепляя ее конкретными действиями. В текущем году страна добилась принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о международном сотрудничестве в области развития потенциала ИИ. Были проведены Всемирная конференция по ИИ 2024 года и встреча высокого уровня по глобальному управлению в сфере ИИ, а также первый специализированный семинар. Китай целенаправленно стремится вывести развитие потенциала ИИ в центр глобальной повестки, оказывая практическую поддержку развивающимся странам в освоении и применении новых технологий.
В сентябре текущего года в ходе недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН Китай и Замбия совместно организовали Совещание высокого уровня по международному сотрудничеству в области развития потенциала ИИ, где китайская сторона представила "План общедоступного развития потенциала ИИ". План охватывает видение пяти направлений, включая содействие подключению ИИ и цифровой инфраструктуры, продвижение отраслевого применения "ИИ+", усиление грамотности в области ИИ и подготовки кадров, повышение безопасности и разнообразия данных ИИ, обеспечение безопасности, надежности и контролируемости ИИ. Помимо этого, Китай предложил десять действий, сосредоточенных на инфраструктуре ИИ, разработке моделей ИИ и сотрудничестве по расширению возможностей, справедливом и равноправном использовании глобальных данных и безопасности ИИ, которые широко приветствуются странами Глобального Юга. Инициатива Китая по созданию Группы друзей направлена именно на реализацию этих мер.
Постоянный секретарь Министерства финансов Замбии Пруденс Каома заявила, что международное сообщество должно стараться преодолеть разрыв в ИИ и поддерживать ключевую роль ООН в глобальном управлении ИИ. Она выразила надежду на поддержку Группы друзей и усиление глобальной координации и взаимодействия.
Группа друзей будет опираться на потенциал ООН - самой универсальной, представительной и авторитетной международной площадки, - полностью раскрывая ее роль связующего звена, консолидируя консенсус международного сообщества и активно развивая обмены и сотрудничество в области развития ИИ.
Китайская сторона приветствует активное участие других стран в Группе друзей и ее мероприятиях, совместную реализацию соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи и "Плана общедоступного развития потенциала ИИ", чтобы преодолеть разрыв в ИИ, поделиться достижениями в этой области и создать еще более "умное" и прекрасное будущее.
Источник: Рубрика "Хэинь" газеты "Жэньминь жибао"
05.12.2024, 21:07 68611
Высококачественное развитие совместного строительства "Пояса и пути" открывает новые горизонты взаимовыгодного сотрудничества
Фото: Площадь Дружбы в парке Шегер, который является проектом в области зеленого развития на речном побережье в Эфиопии, реализованным китайской компанией. Фотоматериал/Чжао Сяоюй
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2 декабря председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в четвертом симпозиуме, посвященном работе по строительству "Пояса и пути", и выступил с важной речью. Он отметил значительные достижения в совместной реализации этой инициативы и представил всеобъемлющий план по продвижению ее высококачественного развития. Выступление китайского лидера служит важным руководством для стимулирования высококачественного развития совместного строительства "Пояса и пути" в следующем золотом десятилетии, задавая ориентиры для дальнейшего движения вперед, сообщает газета "Жэньминь жибао".
На фоне колоссальных изменений в мире, эпохе и истории председатель Си Цзиньпин выдвинул новаторскую инициативу совместного строительства "Пояса и пути", ставшую знаковым событием в истории всего человечества.
На протяжении 11 лет совместного строительства "Пояса и пути" страны-участницы неизменно придерживались духа Великого шелкового пути, который заключается в мире и сотрудничестве, открытости и инклюзивности, взаимном обучении и заимствовании, взаимной выгоде и обоюдном выигрыше, а также руководствовались принципом "совместные консультации, совместное строительство и совместное использование". На этой основе непрерывно расширяются области сотрудничества, увеличиваются его масштабы, повышается его уровень, а также усиливаются его международное влияние, притягательная и консолидирующая сила. Были достигнуты значительные успехи, что позволило внести китайский вклад в укрепление дружбы со странами-участницами инициативы и содействие их социально-экономическому развитию.
Китай подписал соглашения о совместном строительстве "Пояса и пути" с более чем 150 странами и 30 международными организациями, успешно провел 3 международных форума высокого уровня по сотрудничеству в рамках "Пояса и пути" и создал свыше 20 многосторонних платформ взаимодействия в профессиональных областях. В этом году Китай подписал планы сотрудничества с такими странами, как Египет, Восточный Тимор, Перу. Кроме того, к совместному строительству "Пояса и пути" присоединилась Бразилия.
Никакая другая инициатива в истории не объединяла более 150 стран, как "Пояс и путь"", - отметил президент Нового банка развития Дилма Русеф.
Совместное строительство "Пояса и пути" преодолевает различия между цивилизациями, культурами, социальными системами и уровнями развития, концентрируя в себе наибольший общий делитель совместного развития человечества, что соответствует логике прогресса эпохи и признается правильным путем.
Китай выступает за то, чтобы через высококачественное совместное строительство "Пояса и пути" делиться с миром возможностями развития, открывающимися в ходе модернизации КНР, и вселять больше уверенности и силы в мирное развитие во всем мире. В прошлом году Китай объявил о 8 действиях в поддержку высококачественного совместного строительства "Пояса и пути", решительно углубляя партнерские отношения в рамках этой инициативы, строя открытый, инклюзивный и взаимосвязанный мир для общего развития. Это демонстрирует ответственность крупной страны.
Инициатива "Пояс и путь" и ее основные идеи были включены в документы ООН, "Группы двадцати", АТЭС и других международных и региональных организаций. Постоянно усиливается ее роль в содействии глобальному развитию. Доклад, недавно выпущенный исследовательской организацией Брейгель в Брюсселе, показывает, что с 2013 года инициатива "Пояс и путь" упоминалась почти 1000 раз в документах ООН, только в 2019 году - более 500 раз, что ярко свидетельствует о глобальном влиянии китайской инициативы.
Совместное строительство "Пояса и пути" берет начало в Китае, но его результаты и приносимые возможности принадлежат всему миру. Китай достиг впечатляющих результатов в укреплении "жесткой" инфраструктурной связи со странами-участницами инициативы. Маршруты международных грузовых перевозок Китай-Европа охватывают 227 городов в 25 странах Европы, морские маршруты "Морского Шелкового пути XXI века" достигают 145 портов в 46 странах, в то же время линии в рамках "воздушного Шелкового пути" соединяют 104 города в 54 странах. Был введен в эксплуатацию ряд знаковых проектов, а также реализовано множество небольших, но прекрасных социальных проектов.
Китай стабильно продвигает "мягкую" связь в области правил и стандартов со странами-участницами инициативы "Пояс и путь". Уже подписано 113 соглашений о стандартизации с 69 странами и организациями, а также заключено 23 соглашения о свободной торговле с 30 странами и регионами, что значительно повысило уровень либерализации и упрощения процедур торговли и инвестиций.
Сотрудничество между народами Китая и стран-участниц продолжает углубляться. Китаем была учреждена правительственная стипендия "Шелковый путь", реализуются разнообразные меры, включая программу "Сердце Великого Шелкового пути", активно организуются обмены между общественными организациями, аналитическими центрами, СМИ и молодежью.
Соответствуя новым тенденциям глобального прогресса, высококачественное совместное строительство "Пояса и пути" приносит все больше результатов в областях зеленого развития, экономики, цифровизации и инноваций. Эта инициатива не только придает новый импульс мировому экономическому росту, но и открывает новые возможности для глобального развития, создавая платформу для международного экономического сотрудничества и обеспечивая взаимную выгоду стран-участниц.
Совместное строительство "Пояса и пути" вступило в новый этап высококачественного развития. Китай надеется вместе с другими странами-участницами продолжать придерживаться принципов "совместные консультации, совместное строительство и совместное использование" в интересах открытого, зеленого и честного развития с ориентиром на достижение высоких стандартов, благополучия населения и устойчивого роста.
Страна призывает руководствоваться восемью шагами, направленными на поддержку высококачественного совместного строительства "Пояса и пути", рассматривать взаимосвязанность в качестве основной линии, совершенствовать механизм высококачественного развития совместного строительства "Пояса и пути", а также постоянно создавать новое пространство взаимовыигрышного развития в рамках совместного строительства "Пояса и пути", характеризующееся еще более высоким уровнем, еще большей гибкостью и устойчивостью, чтобы продвинуть модернизацию стран мира и построить сообщество единой судьбы человечества.
Источник: рубрика "Хэинь" газеты "Жэньминь жибао"
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