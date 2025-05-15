Фото: информационная компания Урумчи

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Среди множества "драгоценностей" Синьцзяна Куча, без сомнения, является ярчайшей жемчужиной, ожидающей каждого путешественника, чтобы ее исследовали и прочувствовали, сообщает информационная компания "Урумчи".





Сегодня давайте вместе отправимся в Кучу и ощутим уникальное очарование этого города. Цюцы в древности называлась "Куча" и расположена она в центральной части южного склона Тянь-Шаня, на северной окраине Таримской впадины, с общей площадью 14,5 тыс. кв. км.





Куча - это не только важный город округа Аксу, но и ярчайшая жемчужина всего Синьцзяна и северо-западного Китая, несущая в себе глубокую историю и блестящую цивилизацию. Город имеет долгую историю и богатое культурное наследие. Еще во 2-м году правления Шэньцзюэ династии Хань (60 г. до н.э.) в городе Улэй было учреждено управление по делам Западного края, которое позднее было перенесено в Куча. В 3-м году правления Сяньцин династии Тан (658 г. н.э.) сюда было перемещено главное управление по делам Анси. В 23-м году правления Цяньлун династии Цин (1758 г.) Куча получила официальное название и была учреждена должность комиссара. С течением времени Куча последовательно проходила стадии прямоподчиненного округа, уезда и других административных единиц, пока в декабре 2019 года по утверждению Госсовета КНР не был упразднен уезд Куча и учрежден город уездного уровня Куча.





информационная компания Урумчи





Куча некогда была единственным в мире местом пересечения четырех великих древних цивилизаций - древнеиндийской, древнегреко-римской, персидской и ханьско-танской. Культуры Востока и Запада здесь сливались и сталкивались, формируя всемирно известную культуру Кучи.





Культура Кучи благодаря своему уникальному художественному очарованию и глубокой исторической основе привлекала бесчисленное количество любителей культуры и ученых. Музыка и танцы Кучи - один из символов этой культуры - известны с древности и уже во времена Поздней Цинь проникли в Центральный Китай, способствуя возрождению китайской классической музыки. Во времена династии Тан музыка и танцы Кучи были особенно популярны в Чанъане и Лояне, став одной из самых ярких страниц в истории китайской музыки.





информационная компания Урумчи





Город Куча расположен на южном склоне центральной части Тянь-Шаня, на северной окраине Таримской впадины, обладая превосходным географическим положением. Рельеф здесь возвышен на севере и понижается к югу, наклоняется с северо-запада на юго-восток, максимальная высота достигает 4550 метров, а минимальная - 922 метра. Северные горы Тянь-Шаня величественны и живописны, южные аллювиальные равнины простираются без конца, образуя уникальные природные ландшафты.





Климат города Кучи - континентальный сухой климат умеренно теплого пояса, с жарким летом и сухой холодной зимой. Годовые и суточные амплитуды температур значительные. Эти уникальные климатические условия способствовали формированию богатых природных ресурсов и своеобразной экологической среды. Водные ресурсы Кучи также весьма обильны.





информационная компания Урумчи





Основные реки на ее территории - река Куча (Субаши), река Вэйгань и река Тарим. Река Куча берет начало в горах Музтаг Тянь-Шаня и обеспечивает орошение сельскохозяйственных угодий Кучи. Река Вэйгань берет начало у южного подножия Тянь-Шаня, в горах Харлек и у пика Хан Тенгри. Река Тарим протекает через южную часть Кучи, пересекает регион Цаоху с запада на восток, обеспечивая орошение пастбищ.





Куча - не только свидетель истории, но и сокровищница искусства. Здесь сохранилось множество памятников древней буддийской культуры, таких как фрески в пещерах, надписи на стенах пещер и т.п. Эти ценные культурные наследия свидетельствуют о процветании древней буддийской культуры Кучи. Кроме того, Куча - это богатейшее место человеческого культурного наследия - в области музыки, танцев, театра, древностей, поэзии и прочего.





Музыка и танцы как представительный элемент культуры Кучи своим уникальным художественным стилем и глубокой культурной основой привлекают бесчисленное количество туристов, желающих насладиться и прикоснуться к этому искусству. В 2012 году Куча была названа Госсоветом КНР "Национальным историко-культурным городом Китая" - высокая оценка и признание историко-культурного и художественного наследия Кучи.





информационная компания Урумчи





Куча занимает стратегически важное положение, располагаясь между Урумчи и Кашгаром, а также между Майтагом и Хотаном. Это важный транспортный узел, соединяющий Северный и Южный Синьцзян. Здесь пересекаются республиканские трассы 3012 и 217, Южносиньцзянская железная дорога проходит через город. Авиасообщение охватывает все города по обе стороны Тянь-Шаня. Прямые рейсы доступны в Пекин, Чэнду, Сиань, Ланьчжоу и другие города. Таким образом, сформирован узел пассажирских и грузовых перевозок, объединяющий авиацию, железнодорожное и автомобильное сообщение. Это уникальное географическое преимущество сделало Кучу важным транспортным узлом пяти округов Южного Синьцзяна и главной транспортной артерией между Северным и Южным Синьцзяном. Как один из логистических центров Южного Синьцзяна Куча играет ключевую роль в распределении и транспортировке товаров для окружающих регионов.





В последние годы экономика Кучи развивается стремительно, демонстрируя бурную жизнеспособность и безграничный потенциал. В 2024 году ВРП города Кучи достиг 43,6 млрд юаней, структура промышленности непрерывно оптимизируется и обновляется. Экономическое развитие Кучи обусловлено ее богатыми природными ресурсами и выгодным географическим положением. Как одно из богатейших на ресурсы мест в Синьцзяне и на северо-западе Китая Куча располагает разведанными запасами природного газа и нефти, которые составляют более 90% от общего объема разведанных запасов в Таримской впадине.





Кроме того, Куча - важная база производства товарного зерна, хлопка и животноводческой продукции как на государственном, так и на автономном уровне. Министерство сельского хозяйства и сельских дел Китая присвоило Куче звание "родины китайского белого абрикоса".





Как же можно побывать в Куче и не посетить ее достопримечательности? Музей руин эпохи Вэй и Цзинь в Куче, сигнальная башня Кызылгаха, улицы Цюцы и другие места - все это обязательные точки для посещения. Музей руин эпохи Вэй и Цзинь в Куче расположен на улице Дружбы, это первый в Синьцзяне цифровой музей руин. Это единственное в Синьцзяне обнаруженное на сегодня кладбище гробниц китайского стиля эпохи Хань. Оно было обнаружено в 2007 году при строительстве подземной улицы и вошло в десятку крупнейших археологических открытий года.





Сигнальная башня Кызылгаха - одна из самых хорошо сохранившихся и крупнейших древних сигнальных башен в Синьцзяне, обладает высокой исторической и культурной ценностью. Башня имеет форму трапеции, сужающуюся от основания к вершине, - она величественна и стройна.





Кроме вышеуказанных мест, в Куче есть и такие природные достопримечательности, как таинственный каньон Тянь-Шаня и туристическая зона Кызылия, ожидающие своих посетителей. Таинственный каньон Тянь-Шаня своими крутыми склонами и причудливыми формами привлекает множество туристов. Зона Кызылия с ее красными скалами и уникальным ярданским рельефом стала раем для любителей фотографии.





На улочках Цюцы каждая дверь - это пейзаж, где традиционная культура и современная жизнь бесшовно соединены. Это не только позволяет сохранить облик древней тихой улицы, но и вдыхает в нее новую жизнь.





информационная компания Урумчи





Разумеется, побывав в Куче, невозможно не попробовать местную кухню. Кухня Кучи знаменита своими неповторимыми вкусами и богатым разнообразием. На ночных рынках и в ресторанах Кучи туристы могут в полной мере насладиться вкусом местной еды.





Человеку за всю жизнь обязательно стоит хоть раз побывать в Куче. Здесь вы сможете прочувствовать глубину истории и слияние с современностью, восхититься величием природных пейзажей и проникновенностью культурных памятников.





Куча - это не только город, полный очарования, но и земля, полная жизненной силы и надежды. Давайте отправимся в Кучу с мечтой о прекрасной жизни и стремлением к ней. Даже ИИ побывал в Куче - посмотрите, как он увидел этот город. Здесь вас ждут бесконечные сюрпризы и волнения, незабываемые воспоминания и впечатления.