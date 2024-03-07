В Пекине открылась вторая сессия ВСНП 14-го созыва

Фото: Синьхуа

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2-я сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва открылась во вторник в Доме народных собраний в Пекине, сообщает " Синьхуа"





На первом заседании , в котором приняли участие почти 3 тысячи депутатов ВСНП, присутствовали Си Цзиньпин, Ли Цян, Ван Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян, Ли Си и Хань Чжэн.





Первое заседание провел исполнительный председатель президиума Чжао Лэцзи.





Премьер Госсовета КНР Ли Цян выступил с докладом о работе правительства.





Как отметил Ли Цян, в условиях необычайно сложной международной обстановки и трудных задач по продвижению реформ и развития и обеспечению стабильности внутри страны Китай выполнил основные цели и задачи социально-экономического развития на 2023 год и добился значительных успехов во всестороннем строительстве модернизированного социалистического государства.





Анализируя работу, проделанную в прошлом году, премьер Госсовета КНР отметил, что правительство усилило макрорегулирование и способствовало устойчивому восстановлению и росту экономики. Кроме того, он упомянул и другие направления работы, такие как содействие модернизации промышленности за счет инноваций, углубление реформ, расширение открытости и улучшение условий для ведения бизнеса.





Признавая достижения, Ли Цян также отметил проблемы и вызовы, пообещав, что правительство встретит их лицом к лицу, приложит все силы для выполнения поставленных задач и сделает все возможное, чтобы оправдать ожидания и доверие народа.





Премьер Госсовета напомнил, что в 2024 году исполняется 75-лет со дня образования Китайской Народной Республики, и этот год станет решающим для достижения целей и решения задач, поставленных в 14-м пятилетнем плане социально-экономического развития (2021-2025 гг.). Он раскрыл основные цели развития на этот год, включая рост ВВП примерно на 5%, создание более 12 млн рабочих мест в городских районах и увеличение индекса потребительских цен примерно на 3%.





Для достижения поставленных целей Ли Цян призвал сконцентрировать все силы на продвижении высококачественного развития, способствовать более качественному взаимодействию между эффективным рынком и хорошо функционирующим правительством, а также дальше стимулировать и повышать энергию общества.





Премьер Госсовета обозначил основные задачи на 2024 год, включая продвижение строительства модернизированной промышленной системы и ускоренное развитие производительных сил нового качества, углубленное осуществление стратегии подъема страны за счет науки и образования, расширение внутреннего спроса, неуклонное углубление реформ и повышение высокоуровневой внешней открытости.





Он также подробно остановился на мерах, связанных с улучшением работы правительства, этническими и религиозными вопросами, оборонным и армейским строительством, развитием Сянгана и Аомэня, межбереговыми отношениями и внешней политикой Китая.





Депутаты ВСНП рассмотрели доклад Госсовета КНР о выполнении плана социально-экономического развития за 2023 год и о проекте плана социально-экономического развития на 2024 год, а также проект плана социально-экономического развития на 2024 год.





Они также рассмотрели доклад об исполнении центрального и местных бюджетов за 2023 год и о проекте центрального и местных бюджетов на 2024 год, а также проект центрального и местных бюджетов на 2024 год.





Заместитель председателя постоянного комитета ВСНП Ли Хунчжун дал пояснения относительно проекта поправок к закону об организации Госсовета КНР. Проект поправок состоит из 20 статей.





Как было отмечено, данный закон имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы Госсовет КНР выполнял свои обязанности в соответствии с Конституцией и другими законами.