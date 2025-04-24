В Синьцзяне розы борются с опустыниванием и приносят доход

Фото: Розовые плантации в уезде Юйтянь округа Хотан Синьцзян-Уйгурского автономного района. Фотоматериал предоставлен Центром конвергентных СМИ округа Хотан

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Недавно в зоне по борьбе с опустыниванием в поселке Арэлэ уезда Юйтянь округа Хотан Синьцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Западный Китай), расположенной на южной окраине пустыни Такла-Макан, в решетчатые заграждения для закрепления песка были высажены саженцы роз с молодыми побегами. Ровные зеленые ряды, постепенно появившиеся на серо-желтых дюнах, привносят живую энергию в это бескрайнее песчаное море, сообщает газета "Жэньминь Жибао".





Разве можно выращивать розы в пустыне?" - такой вопрос часто задают туристы, приезжающие в уезд Юйтянь, также известный как Керия.





Уезд расположен у северного подножия гор Куньлунь на южной окраине пустыни Такла-Макан. Климат здесь засушливый, с резкими перепадами дневных и ночных температур и продолжительным солнечным освещением. Такие условия создают благоприятную среду для роста определенных сортов роз, история их выращивания в этой местности уходит в далекое прошлое. Раньше местные жители использовали розы в основном для украшения дворов и приготовления розового варенья.





Все местные знают, что розы способны закреплять песок", - говорит Майтусун Ибраим из деревни Ваньфан в поселке Арэлэ. Он присаживается и разгребает рыхлый песок, показывая корни и говоря: "Посмотрите, корневая система розы может проникать в песчаный слой на глубину не менее трех метров, "захватывая" песок и формируя небольшие холмики".





Местная жительница собирает розы. Фотоматериал предоставлен Центром конвергентных СМИ округа Хотан





Как выяснилось, в уезде выращивают преимущественно юйтяньские пустынные розы. Это особый сорт, адаптированный к условиям пустынной окраины. Обладая превосходной устойчивостью к засухе и засоленности почвы, он способен выживать в суровых условиях пограничья пустыни. У этих роз развитая корневая система и плотная структура куста, особенно быстро развиваются боковые корни и побеги. При научном подходе к выращиванию один куст розы за 2-3 года может образовать грядку шириной 2-3 метра, что значительно способствует закреплению дюн и предотвращению эрозии почвы.





Сотрудник Управления лесного и степного хозяйства уезда Юйтянь сообщил, что в районах, наиболее подверженных песчаным бурям, были специально высажены ветрозащитные полосы из роз. Эти плотно расположенные кусты роз эффективно снижают скорость ветра, существенно уменьшая эрозионное воздействие песка на территории за ними.





В пустынной местности выпадает мало осадков, ощущается нехватка воды - это затрудняет масштабное выращивание роз. Кроме того, здесь нередко случаются песчаные бури: сильный ветер засыпает растения песком, мешая их росту. Таким образом, добиться хороших результатов в выращивании роз - задача непростая.





Для успешного культивирования роз соответствующие ведомства Юйтяня тесно сотрудничают с учеными, разрабатывая научно обоснованные планы с учетом распределения песчаных земель, закономерностей движения ветра и гидрологических условий. Кроме того, в уезде инновационно сочетают посадку деревьев и кустарников, планируя образовать широкие зеленые полосы на краю пустыни Такла-Макан. Высокие деревья формируют ветрозащитный барьер на передовой линии песчаных бурь, эффективно снижая скорость ветра и уменьшая прямое воздействие песка на розы. В то же время развитая корневая система кустарников переплетается с корнями роз, укрепляя песчаную почву, улучшая ее структуру и создавая более благоприятную среду для роста, что значительно повышает приживаемость растений.





Специалист консультирует местного фермера по технике посадки розовых саженцев. Фотоматериал предоставлен Центром конвергентных СМИ округа Хотан





В прошлом году только благодаря розам доход нашей семьи увеличился на 63 тыс. юаней (8 624 долл. США). А сейчас за их выращивание правительство еще и субсидии выдает", - делится Майтусун Ибраим.





Он подчеркнул, что в последние годы, наблюдая, как окружающая пустыня постепенно зеленеет, его семья посовещалась и решила арендовать 50 му (3,33 га) песчаной земли в пустыне для выращивания роз. Мужчина добавил: "Это позволяет нам повысить доход и внести свой вклад в борьбу с опустыниванием родного края, что приносит огромное удовлетворение!"





Сегодня розовая индустрия в Юйтяне вышла за рамки простого выращивания, отраслевая структура стала более многообразной и комплексной.





К примеру, собранные утром цветы в течение 12 часов поступают на перерабатывающие заводы; полученное из роз методом дистилляции эфирное масло пользуется большим спросом у потребителей; более 30 видов продуктов глубокой переработки, включая розовую воду, чай из роз, косметику на основе роз, востребованы по всему Китаю. Ежегодному росту объема продаж цветов содействует и маркетинговая стратегия с использованием прямых трансляций.





В процессе развития розовой индустрии в Юйтяне элементы роз искусно интегрируются в ландшафтное оформление сельской местности. Местные деревни становятся все красивее, также было создано несколько экотуристических достопримечательностей.





В последние годы масштабы выращивания юйтяньских пустынных роз продолжают расширяться - сейчас площадь насаждений по всему уезду составляет почти 80 тыс. му (5,33 тыс. га). В 2024 году производство роз в уезде превысило 12 тыс. тонн, средняя доходность от их реализации составила 3 975 юаней (543,94 долл. США) с му, что способствовало повышению доходов 4 238 сельских семей.





Выращивание роз в пустыне принесло людям реальную выгоду, и теперь они с большим энтузиазмом участвуют в борьбе с опустыниванием", - отметил Цзя Цуньпэн, секретарь партийной ячейки Управления лесного и степного хозяйства уезда Юйтянь.





Автор: Корреспондент газеты "Жэньминь Жибао" Ардак