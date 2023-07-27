В Синьцзяне запущена крупнейшая электрохимическая энергосистема на основе аккумуляторных батарей

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В последние годы, благодаря политике правительства по стимулированию фотоэлектрической промышленности, установленная мощность фотоэлектрических электростанций в Республике Узбекистан резко возросла, и люди становятся все больше и больше обеспокоены качеством фотоэлектрических электростанций.





Существует множество факторов, влияющих на качество фотоэлектрических электростанций. Во-первых, это фотоэлектрические модули, которые можно считать наиболее важным оборудованием солнечных электростанций; Во-вторых, это процесс проектирования фотоэлектрических электростанций, а также процессы строительства и монтажа оборудования оказывают столь же огромное влияние на качество фотоэлектрических электростанций; В итоге, эксплуатация и техническое обслуживание солнечных электростанций также являются важными факторами, влияющими на качество. Таким образом, можно сказать, что качество фотоэлектрических модулей напрямую влияет на мощность электростанции по выработке электроэнергии, что в свою очередь, влияет на доход электростанции. В то же время это также с большой вероятностью может вызвать проблемы с безопасностью на электростанциях", - сообщает информационная компания "Урумчи".





В июне 2022 года на крыше промышленного здания в округе Принс-Джордж, США, вспыхнул пожар и от места происшествия повалил густой дым. После анализа, проведенного местной пожарной командой, пожар, скорее всего, был вызван возгоранием фотоэлектрических модулей.





Кто-то может сказать, что модули прошли сертификацию в лаборатории, так разве качество продукции не должно быть высоким? Если нет, давайте посмотрим на некоторые фотографии неисправных модулей.





Распространенные режимы сбоя: горячие точки





Распространенные режимы сбоя: горячие точки





Влияние сбоя:





Оплавление места пайки, что в дальнейшем повлияет на внутреннюю схему; Чрезмерная высокая температура ускоряет старение упаковочного материала и влияет на срок службы; Локальный перегрев вызывает растрескивание стекла; Солнечные панели вплоть до самой электростанции могут быть сожжены дотла.





Причины сбоя:





Дефекты ячеек кремниевых пластин, такие как скрытые трещины; Блокирующие тени после установки панелей; Причины в связи с производством модулей.





Если ячейка солнечной панели имеет скрытые трещины, то во время работы ячейка панели будет подвергаться перегреву. Солнечные панели основных производителей должны пройти тест EL перед выпуском с завода. Если в ячейке модуля будут трещины, то тест EL не будет пройден, и дефектные модули не покинут завод.





EL-тестирование солнечных панелей - это проект, который использует принцип электролюминесценции для обнаружения внутренних дефектов в модулях. Точно так же, как людям нужно сделать "рентген", чтобы увидеть внутреннее состояние организма, фотоэлектрические модули нуждаются в EL-тестировании, чтобы четко увидеть, есть ли дефекты внутри. На рисунке ниже показано изображение дефектного модуля, в ходе процесса EL-теста.









Фотоэлектрические модули являются основными компонентами фотоэлектрических систем, и их качество будет тесно влиять на выработку электроэнергии и срок службы фотоэлектрических систем. После того, как в проекте фотоэлектрической электростанции будут установлены некачественные фотоэлектрические модули, доход электростанции может не достичь ожидаемого эффекта, или это может вызвать пожар, который нанесет серьезный ущерб имуществу всей электростанции.





Как говорится, "Лучше подготовиться заранее, а не копать колодец, когда хочется пить".





Качество фотоэлектрических электростанций определяет перспективы получения дохода электростанциями. Выбор оригинальных комплектующих от известных компаний является гарантией надежности электростанций. Поэтому при выборе модулей все зависит от того, является ли поставщик солнечных панелей ведущим брендом в отрасли. В конце концов, гарантия качества и послепродажное обслуживание модулей крупных брендов гарантированы.





На что следует обратить внимание в процессе выбора солнечных панелей? Об этом автор расскажет ниже.





1. Остерегайтесь контрафактной и некачественной продукции





Современный рынок полон различных некачественных товаров, таких как экономия на материале, перепродажа подержанных продуктов, ложные показатели мощности, продажа производителей под чужой маркой и поддельные торговые марки, которые не только вводят в заблуждение потребителей, но и имеют серьезные последствия для срока службы, нормальной эксплуатации и технического обслуживания фотоэлектрических электростанций.





Некоторые продавцы используют недорогие вторичные модули для продажи солнечных панелей по категории класса А, что серьезно вредит интересам покупателей и представляет скрытую опасность для безопасности фотоэлектрических электростанций.

Ложная стандартная мощность обозначена как 450 Вт, но фактическая мощность может даже не достигать 400 Вт; В целях экономии производственных затрат потребителей обманывают с помощью треснувших или откалывающихся элементов ячейки.

Поддельные модули: некоторые мелкие производители производят солнечные панели, которые трудно продать, поэтому они маркируются как первоклассные бренды и продаются обманным путем, чтобы ввести в заблуждение непрофессиональных потребителей

Копирование модулей: Технологии фотоэлектрического рынка очень быстро обновляются. Благодаря постоянному совершенствованию исследований и разработок крупных предприятий устраняются большое количество уже устаревших солнечных панелей. Некоторые недобросовестные продавцы покупают эти исключенные модули по низким ценам и устанавливая системные идентификационные коды и этикетку нового продукта, чтобы таким способом обмануть потребителей и получить высокую прибыль.





Вышеупомянутые некачественные солнечные панели являются вводящими в заблуждение и неверны в отношении мощности и других данных, что в серьезных случаях приведет к невосполнимым потерям. Пользуясь некомпетенцией заказчиков небольшое количество строительных подразделений преднамерено вводили их в заблуждение и использовали эти ухищрения без ведома заказчика и перенаправляли товар, предназначенный для продажи в одном проекте, для продажи в другое место между различными проектами, перепродавали оригинальные солнечные модули по высоким ценам, а затем использование поддельных модулей, бывших в употреблении солнечных модулей и б/у комплектующих для их подделки.





В настоящее время, чтобы предотвратить появление контрафактной и некачественной продукции, многие производители фотоэлектрических модулей установили штрих-коды на своих изделиях для обеспечения каналов прослеживаемости. Штрих-коды печатаются на изделиях до упаковки модулей и не подлежат замене, поэтому они могут обеспечить хороший эффект защиты от подделок.





2. Обратите внимание на разницу между продуктами с пониженным рейтингом и продуктами класса А





Солнечные фотоэлектрические модули в основном делятся на панели класса A, B и C. Платы класса A являются лучшими, платы класса B немного хуже, а платы класса C представляют собой переработанные платы, вообще говоря, старые платы, которые были отремонтированы. Платы класса А также можно разделить на два класса, А и А-, а также класс В. Продукция класса А имеет гарантию качества и послепродажное обслуживание. Как правило, производитель предоставляет гарантию на материал 12-15 лет и гарантию на производительность 25-30 лет. Продукты класса B не имеют гарантии, и пользователи могут нести убытки только сами в случае их отказа.





Поэтому при выборе солнечных панелей клиенты должны в первую очередь рассматривать модули от известных производителей и приобретать панели через местных официальных дилеров, сертифицированных производителем, чтобы можно было гарантировать не только качество модулей, но и гарантировать послепродажное обслуживание. Большинство подлинных производителей имеют функцию запроса серийного номера, которая позволяет идентифицировать подлинную или контрафактную продукцию с помощью этого метода.