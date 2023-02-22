В Циндао состоялся первый Форум "Китай - Центральная Азия"

Фото: Генконсульство КНР в Алматы

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Китай в ближайшее время опубликует "Концептуальный документ по инициативе глобальной безопасности" на основе предложений, выдвинутых председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил член Политбюро ЦК КПК, глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе 59-й Мюнхенской конференции по безопасности.





Инициатива была предложена председателем КНР Си Цзиньпином в прошлом году в ответ на растущие конфликты и вызовы безопасности в современном мире. Ван И сказал, что документ направлен на выработку более систематического подхода и более практических мер для противодействия глобальным вызовам в сфере безопасности.





Си Цзиньпин выдвинул инициативы по глобальному развитию и в области глобальной безопасности, в которых содержатся предложения Китая по продвижению мира и развития - двух основных вопросов, стоящих перед человечеством, отметил Ван И.





По словам Ван И, почти 70 стран присоединились к группе друзей в поддержку инициативы по глобальному развитию. Около 150 высокопоставленных чиновников, в том числе более 40 глав государств и правительств, а также руководители международных организаций приняли участие в Мюнхенской конференции по безопасности в этом году, чтобы обсудить насущные вызовы и озабоченности в сфере глобальной безопасности.