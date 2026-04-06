02.04.2026, 12:35 34751
Вместе по Зеленому Шелковому Пути: итоги устойчивого развития 2025
Вместе по Зеленому Шелковому Пути, открывая новую главу устойчивого развития - ТОО "Kazakhstan Investment" представляет отчет об устойчивом развитии за 2025 год, опубликованный 9 января 2026 года.
На фоне ускоряющегося в мире энергетического перехода и совместных усилий по построению сообщества с единой судьбой для человечества, Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Investment" (далее - ТОО "Kazakhstan Investment") опубликовало отчет об устойчивом развитии за 2025 год. В отчете системно отражены практические достижения компании в содействии зелёному низкоуглеродному развитию, углублении казахстанско-китайского производственно-инвестиционного сотрудничества и выполнении социальной ответственности.
Являясь комплексной опорной платформой Государственной энергетической инвестиционной корпорации Китая (State Power Investment Corporation, SPIC) в Казахстане, ТОО "Kazakhstan Investment" неизменно придерживается принципов "совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования", рассматривая устойчивое развитие как ключевую миссию компании. Ориентированное на локализацию операционной деятельности и долгосрочное развитие, ТОО обеспечивает реализацию каждого проекта в соответствии с требованиями экологической безопасности, охраны труда и высокой эффективности, поставляя чистую энергию миллионам местных домохозяйств.
В последние годы ТОО "Kazakhstan Investment" последовательно реализует принципы зелёного развития, внедряет энергосбережение и сокращение выбросов, содействует достижению Казахстаном цели углеродной нейтральности и минимизирует воздействие на окружающую среду в процессе строительства объектов. Придерживаясь принципа локализации, компания обеспечивает уровень занятости местного персонала свыше 80%, подготовила ряд местных специалистов в области новых источников энергии, что способствует росту занятости, а также осуществляет благотворительные программы, повышающие качество жизни населения. Деятельность ТОО строго соответствует законодательным и нормативным требованиям, постоянно совершенствуется система контроля добросовестности и управления рисками, усиливается ответственность за безопасность производства. Особое внимание уделяется интеграции китайской и казахстанской культур: формируется инклюзивная рабочая среда, проводятся содержательные культурные мероприятия, укрепляющие доверие и взаимопонимание между китайскими и казахстанскими сотрудниками.
Устремляя свой взгляд в будущее, ТОО "Kazakhstan Investment" продолжит использовать зелёную энергетику в качестве связующего звена, постоянно улучшая показатели в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления, чтобы результаты устойчивого развития реально приносили пользу каждой казахстанской семье.
04.04.2026, 07:42 20681
Объем перевозок через Хоргос в 2025 году превысил 9,8 тысячи грузовых поездов
Железнодорожные пункты пропуска на границе Казахстана и Китая демонстрируют рекордные показатели по транзиту грузов, объем перевозок через Хоргос в 2025 году превысил 9,8 тысячи грузовых поездов, сообщил представитель руководства Синьцзянского филиала China News Service в ходе медиасалона "Китай - Центральная Азия" в Хоргосе, передает корреспондент агентства.
"В 2025 году через порт Хоргос проследовало 9882 китайско-европейских поезда, что на 13,2% больше, чем в прошлом году. Объем переваленных грузов составил 14,237 млн тонн, увеличившись на 17,8%", - сообщил спикер.
По его словам, "два порта Синьцзяна - Алашанькоу и Хоргос - за год обеспечили пропуск более 16,4 тысячи поездов, что на протяжении многих лет подряд удерживает масштаб свыше 10 тысяч составов".
В марте 20256 года на китайской части МЦПС "Хоргос" в рамках медиасалона "Китай - Центральная Азия", организованном Синьцзянским филиалом China News Service, журналистам рассказали о текущих показателях логистики, в частности, по мнению экспертов, регион остается фундаментом транспортной системы на современном Шелковом пути.
03.04.2026, 07:54 29416
МЦПС "Хоргос": На китайской стороне центра прошел масштабный медиасалон "Китай - Центральная Азия"
ХОРГОС. На территории китайской части международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" состоялся первый в этом году медиасалон "Китай - Центральная Азия". Встреча, организованная по приглашению китайской стороны, объединила экспертное сообщество, представителей СМИ Казахстана и Китая, педагогов, а также студенческие делегации профильных вузов двух стран, передает корреспондент агентства.
Культурный код и приграничный диалог
Официальный старт мероприятию на китайской стороне центра дала презентация этнического многообразия региона. Торжественная встреча участников прошла в формате культурной дипломатии: представители местных диаспор в национальных костюмах представили танцы народов, населяющих приграничье. Казахские и китайские, уйгурские, дунганские и русские мелодии сменяли друг друга, завершившись общим танцем, объединившим гостей и артистов в едином кругу.
В рамках открытия состоялось подведение итогов международного видеоконкурса "Кубок Хоргоса", направленного на популяризацию туристического потенциала региона. В нем приняли участие авторы видеороликов из состава делегаций. Победителем конкурса и обладателем первого места стала китайская медиакомпания "Майя".
Молодежная повестка и экспертные стратегии
Особое внимание организаторы уделили молодежному треку. Неформальная беседа казахстанской и китайской молодежи прошла в формате живого обмена мнениями на тему дружественного сотрудничества и взаимного обучения цивилизаций. Студенты двух стран участвовали не только в дискуссиях о цифровых перспективах, но и в командных играх, что позволило будущим специалистам найти точки соприкосновения прямо на площадке МЦПС. К слову, именно молодежной тематике будет посвящен и анонсированный на встрече второй международный видеоконкурс "Кубок Хоргоса", который пройдет под названием "Диалог с поколением Z".
Центральной дискуссионной частью стал непосредственно медиасалон, в ходе которого казахстанские и китайские эксперты обсудили стратегические направления интеграции. Участников дискуссии встретили теплыми словами о том, что в эти дни в китайском Или и казахстанском Алматы одновременно наступила весна - самый прекрасный сезон для Центральной Азии. Как отметили организаторы, в эпоху турбулентности перед медиасообществом стоит важный выбор: способствовать взаимопониманию или возводить барьеры. В этом стремлении к созиданию, по мнению присутствующих, кроется многовековая мудрость, направленная на укрепление добрососедства.
В продолжение темы созидательного партнерства спикеры перешли к анализу конкретных стратегий
Практический аспект взаимодействия предложил специалист ТИЦ "Visit Alatau" управления туризма Алматинской области Нурлан Токтасын. Он подчеркнул, что участие делегации стало возможным благодаря тесному сотрудничеству региона с синьцзянским филиалом China News Service. Отметив колоссальный потенциал Алматинской области - от Чарынского каньона до озер Кольсай и Каинды, спикер назвал туризм важнейшим мостом, соединяющим народы и традиции.
Мы видим большие перспективы в создании совместных маршрутов и реализации культурных проектов на площадке МЦПС "Хоргос", который является символом открытости наших стран", - резюмировал представитель ведомства.
В свою очередь китайские эксперты представили данные, подтверждающие статус Синьцзяна как главного торгового канала между КНР и Центральной Азией. Было отмечено, что только за прошлый год через порт Хоргос проследовало почти 10 тысяч грузовых поездов, а объем переваленных грузов вырос на 17,8%. Особое внимание коллеги уделили работе пилотной зоны свободной торговли, которая стала "высоткой институциональной открытости". По мнению китайской стороны, Хоргос сегодня - это не просто точка на карте, а ключевой хаб, где физическое соединение границ перерастает в "сближение сердец народов" через совместные медиапроекты, образовательные обмены и туризм.
Промышленный и технологический потенциал
Программа пребывания на китайской территории также включила знакомство с ключевой инфраструктурой. Делегация посетила музей биотехнологий "Наньи" при Центре традиционной китайской медицины, где были представлены последние достижения в области клеточных технологий. Живой интерес вызвали павильоны индустриального парка "Байжуйсэнь", который сегодня функционирует как полноценный торгово-логистический узел с широкой линейкой моделей китайского автопрома, доступных для прямого приобретения и тест-драйва.
Визит завершился в атмосфере укрепления партнерских связей. Прошедшая встреча подтвердила важность прямых контактов для развития приграничного сотрудничества и, что особенно значимо, для экономик двух стран в рамках возрождения Шелкового пути. Хоргос вновь зарекомендовал себя как уникальное пространство для открытого профессионального и межкультурного диалога.
30.03.2026, 14:13 50206
Сто дней режима независимых таможенных операций: Хайнань стремительно раскрывает потенциал развития
Фото: На контейнерном терминале Янпу — ключевом логистическом узле Хайнаньского порта свободной торговли — контейнеры выстроены аккуратными ровными рядами. Фото/Е Лунбинь
С 18 декабря прошлого года, когда Хайнаньский порт свободной торговли (Южный Китай) официально перешел на режим независимых таможенных операций, администрация города Хайкоу последовательно совершенствует систему "корпоративного помощника", предоставляя предприятиям индивидуальные пакеты услуг. Условия для ведения и развития бизнеса на всем острове становятся все более благоприятными, сообщает газета "Жэньминь жибао".
К 27 марта этого года исполнилось ровно сто дней с момента введения режима независимых таможенных операций. За это время преимущества политики Хайнаньского порта свободной торговли все более отчетливо проявляются на практике: деловая активность стремительно растет, а уровень открытости неуклонно повышается.
За этот период объем беспошлинных покупок при выезде с острова составил 15,62 млрд юаней (2,26 млрд долларов США), увеличившись на 27,64% в годовом выражении. В то же время объем внешней торговли превысил 80 млрд юаней (11,58 млрд долларов США), показав рост на 32,9%.
После введения режима особого таможенного контроля на Хайнане были сформированы необходимые структурные условия для дальнейшего расширения и углубления открытости внешнему миру.
16 марта партия оборудования для пищевой промышленности без затруднений прошла таможенное оформление в таможне города Санья, подведомственной Хайкоуской таможне.
Теперь предприятиям не требуется предъявлять импортные лицензии: благодаря платформе интеллектуального таможенного контроля Хайнаньского порта свободной торговли декларирование осуществляется без каких-либо административных барьеров", - пояснил заместитель начальника таможни Саньи Гань Цзяюн.
Он добавил, что таможня продолжит внедрение практических мер по расширению открытости порта свободной торговли.
Оптимизация институциональной среды уже приносит конкретные результаты. Хайнань ускоренными темпами формирует систему политических механизмов порта свободной торговли, сосредотачивая усилия на создании особого таможенного района, конкурентоспособного и значимого на международной арене.
В конце прошлого года был запущен авиамаршрут Санья - Прага. Это первый в Китае регулярный рейс, выполняемый по правилам седьмой свободы воздуха. Как сообщил Хэ Бан, начальник отдела гражданской авиации департамента транспорта провинции Хайнань, по состоянию на 23 марта этими рейсами воспользовались уже более 1700 пассажиров.
В начале февраля в аэропорту "Феникс" Саньи открылся терминал Т3, что значительно увеличило его пропускную способность. На сегодняшний день Санья обслуживает 34 международных направления, а пассажиропоток на этих маршрутах вырос на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ставя во главу угла комплексное реформирование институциональной системы, Хайнань активно создает первоклассную деловую среду - рыночную, правовую и интернациональную.
На начальном этапе введения режима независимых таможенных операций Хайнань представил частному капиталу первый пакет из 72 приоритетных инвестиционных проектов. Профильные ведомства, включая Хайнаньский комитет по делам развития и реформ, совместно создали специальную платформу для презентации этих проектов инвесторам. Это позволит устранить дисбаланс между наличием свободного капитала и дефицитом качественных объектов для инвестирования.
Политическая поддержка и планомерное улучшение деловой среды заметно повысили активность инвесторов. К примеру, к строительству первой очереди международного парка пищевой промышленности Guoquan, расположенного в индустриальном парке Даньчжоу, приступили сразу после выделения земельного участка. Земля под вторую очередь уже зарезервирована, и в целом возведение комплекса идет с опережением графика.
В индустриальном парке "Сянцюн" сосредоточено около 30 передовых производственных предприятий, в том числе производитель строительной техники Sany. Совокупный плановый объем инвестиций в парк составляет 13,92 млрд юаней (2,01 млрд долларов США). Кроме того, интенсивно реализуются знаковые проекты иностранных компаний - немецкой Siemens Energy и французской фармацевтической группы Mayoly.
С момента введения режима независимых таможенных операций на Хайнане в совокупности зарегистрировано 85 тыс. новых хозяйствующих субъектов - прирост на 39,87% в годовом исчислении.
21 марта власти провинции обнародовали 20 ключевых мер по поддержке и привлечению бизнеса. Они предусматривают создание комплексной системы сопровождения предприятий, рыночное распределение факторов производства, а также углубленную интеграцию инновационных, производственных, финансовых и кадровых цепочек.
Притягательная сила политики порта свободной торговли превращается в движущую силу высококачественного развития. Хайнань планомерно формирует современную отраслевую систему, опирающуюся на местные конкурентные преимущества. Четыре ведущие отрасли - туризм, современный сервис, высокие технологии и тропическое сельское хозяйство - продолжают модернизироваться, а специализированные производственно-стоимостные цепочки развиваются по пяти стратегическим направлениям: семеноводство, морская экономика, аэрокосмос, "зеленая" экономика и цифровая экономика. Все это укрепляет основу развития порта свободной торговли.
В 15-м пятилетнем плане (2026-2030 гг.) КНР поставила четкую задачу: "Обеспечить высокостандартное строительство Хайнаньского порта свободной торговли, добросовестно реализовать режим независимых таможенных операций, последовательно повышать уровень открытости в ключевых сферах - торговле, инвестициях и движении факторов производства, постепенно формировать систему политических институтов, соответствующую требованиям порта свободной торговли высшего уровня".
Сегодняшний Хайнань с нарастающей решимостью и энергией расширяет высокоуровневое открытие для внешнего мира, ускоренно формирует новые точки экономического роста и раздвигает горизонты внутреннего спроса.
Автор: Корреспонденты газеты "Жэньминь жибао" Чжао Пэн, Чжоу Яцзюнь
27.03.2026, 16:00 68406
Заголовки "Синьхуа": Си Цзиньпин продвигает утверждение правильного понимания должностных заслуг для чиновников
На взгляд большинства людей, маленькая электрическая лампочка вряд ли может иметь какое-то отношение к должностным заслугам.
Тем не менее более 30 лет назад, находясь на посту руководителя комитета КПК округа Ниндэ, одного из самых бедных районов провинции Фуцзянь на востоке Китая, Си Цзиньпин сказал местным чиновникам, что обеспечение доступа к предметам первой необходимости для жителей отдаленных и труднодоступных районов, даже к таким элементарным товарам, как электрические лампочки и мыло, также является реальным и добрым делом в области управления.
Это замечание затронуло актуальный и глубокий вопрос: следует ли оценивать должностные заслуги чиновника на основе краткосрочных экономических результатов, амбициозных проектов, полученных наград или же ощутимого улучшения благосостояния народных масс?
Ответ у Си Цзиньпина на этот вопрос заключается в том, что следует сформировать "правильное понимание должностных заслуг". Это руководящий принцип для должностных лиц, который ставит во главу угла благополучие людей и ценит долгосрочные, ощутимые результаты, которые могут быть видны не сразу, но достигаются благодаря принятию обоснованных решений и конкретным действиям.
В конце февраля Центральный комитет Коммунистической партии Китая, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, инициировал общепартийную просветительскую кампанию, призывая всех членов КПК, особенно руководящих кадровых работников на уровне уезда и выше, утверждать правильную интерпретацию должностных заслуг, чтобы добиваться результатов, которые выдержат проверку практикой и народом, а также испытание временем.
Данная кампания, которая продлится до июля, направлена на исправление ошибочных взглядов на должностные заслуги, зачастую порождающих показные проекты, скрытые риски, чрезмерное бремя на местах и вызывающих сильное недовольство у народных масс.
Это представляет собой новейшие усилия Си Цзиньпина, который является генеральным секретарем ЦК КПК, председателем КНР и председателем Центрального военного совета, направленные на устрожение внутрипартийного управления, вслед за инициативой прошлого года по улучшению стиля работы.
Чем эффективнее осуществляется партийный самоконтроль и внутрипартийное управление, тем надежнее обеспечивается социально-экономическое развитие", - сказал Си Цзиньпин.
Этот акцент был вновь подтвержден в состоявшейся в понедельник инспекционной поездке, в ходе которой Си Цзиньпин подчеркнул важность партийного руководства и партийного строительства в процессе превращения нового района Сюнъань - молодого современного города, расположенного примерно в 100 км к югу от Пекина, - в оплот инновационной деятельности и эталон высококачественного развития. Си Цзиньпин призвал кадровых работников Сюнъаня выполнять свои обязанности, сосредоточиваясь на реализации политических установок и прилагая усилия для достижения результатов, удовлетворяющих партию и народ.
Партийные теоретики заявили, что последняя воспитательная кампания сфокусирована на партийном политическом строительстве и формировании контингента кадровых работников. Поскольку Китай вступил в год начала реализации 15-го пятилетнего плана, достижение предусмотренных в нем целей в области развития в значительной степени будет зависеть от того, будут ли кадровые работники действовать, придерживаясь правильного понимания должностных заслуг и делового отношения к работе.
Старший научный сотрудник Кубинского центра международных политических исследований Эдуардо Регаладо отметил, что формирование у кадровых работников правильного взгляда на должностные заслуги стало важной концепцией КПК в области государственного управления в новую эпоху и поможет Китаю трансформировать модель своего развития в сторону повышения качества, эффективности и справедливости.
НАРОД ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Ключевая цель вышеназванной просветительной кампании заключается в искоренении тенденции некоторых чиновников жертвовать общественным благополучием в стремлении "полировать" свои показатели работы.
Си Цзиньпин однажды на заседании публично раскритиковал растрату средств на покраску фасадов в некоторых сельских районах в то время, когда они только что избавились от нищеты или все еще вели с ней борьбу.
Си Цзиньпин сказал, что щедрые траты на побелку стен - то, что не кормит и не одевает людей, - являются "бесполезной тратой государственных средств".
В то время как некоторые чиновники действуют безрассудно, другие сознательно выбирают бездействие. Некоторые перестраховываются и уклоняются от ответственности, полагая, что "чем больше посуды вымоешь, тем больше разобьешь".
Си Цзиньпин неоднократно обрушивался с критикой на таких бездействующих "беспринципных добряков" и "хамелеонов", говоря, что те, кто не в состоянии брать на себя ответственность, ничего не добьются и поставят под угрозу важнейшие начинания.
И наоборот, одним из примеров для подражания в эффективном выполнении должностных обязанностей на госслужбе, часто упоминаемых Си Цзиньпином, является Цзяо Юйлу, скромный глава парткома малоизвестного уезда Ланькао в начале 1960-х годов.
Посвятив себя борьбе с песчаными бурями, засолением почвы и наводнениями, известными как "три бедствия", свирепствовавшие в ту пору в этом уезде, из-за которых многие жители едва могли прокормить себя, Цзяо Юйлу и его коллеги неустанно занимались посадкой ветрозащитных лесов, борьбой с наводнениями и мелиорацией засоленных почв в надежде помочь Ланькао постепенно избавиться от хронической нехватки продовольствия. Однако Цзяо Юйлу не дожил до этого дня, чтобы в полной мере ощутить результаты этих усилий. В 1964 году он скончался от рака печени в возрасте всего 42 лет.
Когда Си Цзиньпин учился в средней школе, он впервые прочитал о подвигах Цзяо Юйлу и был глубоко потрясен. Он сказал, что дух Цзяо Юйлу, выражавшийся в ориентации, в центре которой стоит народ, а также в неустанной, бескорыстной преданности делу, служил путеводной звездой на протяжении всего его пути от чиновника низового уровня до высшего руководителя Китая.
В начале 1980-х годов, работая в уезде Чжэндин провинции Хэбэй, Си Цзиньпин, узнав, что некоторые местные крестьяне остались без достаточного пропитания, помог снизить завышенные государственные квоты на закупку зерна, которые были установлены для сохранения районом репутации "высокоурожайного уезда".
Чжэндин предпочел отказаться от славы национального образца высокого производства зерна, лишь бы люди жили в достатке", - сказал он.
По мнению Си Цзиньпина, в основе государственного управления должны быть потребности народа, а не политическое позерство. По его словам, истинное стремление чиновника заключается не в том, чтобы занять высокий пост, а в том, чтобы оправдать ожидания людей.
Опираясь на собственный опыт, полученный в подростковом возрасте в условиях сельской бедности, сразу после вступления на пост генерального секретаря ЦК КПК в ноябре 2012 года Си Цзиньпин развернул общенациональную кампанию по искоренению крайней нищеты, мобилизовав на достижение этой цели весь партийный аппарат. Под его руководством за восемь лет почти 100 млн сельских жителей в Китае выбрались из абсолютной бедности.
Рассматривая борьбу с бедностью не как конечную цель, а как отправной пункт на пути к реализации чаяний народа о лучшей жизни, Си Цзиньпин затем обратил свой взор на более долгосрочные цели - достижение всеобщего достатка и превращение страны в модернизированную социалистическую державу к середине нынешнего века.
Однако постановка правильных целей - это лишь часть задачи. Таким образом Си Цзиньпин уделяет особое внимание созданию механизмов, регулирующих поведение должностных лиц. Он подчеркнул, что наряду с формированием и воплощением в жизнь правильного понимания должностных заслуг важно совершенствовать механизмы сдержек и надзора за разделением и осуществлением властных полномочий.
Между тем, чтобы стимулировать кадровых работников смело брать на себя ответственность и проявлять инициативу, Си Цзиньпин утвердил правильные ориентиры в подборе и назначении способных кадров.
Согласно выдвинутому им принципу "три отличия", необходимо отличать ошибки, допущенные кадровыми работниками из-за недостатка опыта в первопроходческой работе при продвижении реформ, от преднамеренных действий, нарушивших нормы дисциплины и закон.
Отбор и продвижение по службе должностных лиц должны основываться на том, что они сделали, каких результатов достигли и признается ли их работа как партией, так и народом", - подчеркнул Си Цзиньпин в своих комментариях, опубликованных в ведущем журнале ЦК КПК "Цюши" в марте, после запуска учебно-воспитательного мероприятия.
Предпочтение должно отдаваться тем, кто осмеливается брать на себя ответственность, проявлять инициативу, умело добиваться результатов и демонстрировать выдающуюся работоспособность", - сказал Си Цзиньпин.
ИСХОДЯ ИЗ РЕАЛЬНОСТИ
Последняя кампания по утверждению правильного понимания должностных заслуг подчеркивает необходимость исходить из реальности и уважать объективные закономерности.
Эта кампания призвана на решение таких проблем, как слепое копирование в некоторых регионах успешного опыта других, свидетельствующее о чрезмерной зависимости от одной модели и отсутствии прагматичного, хорошо продуманного процесса принятия решений.
На прошлогоднем Центральном совещании по экономической работе Си Цзиньпин раскритиковал некоторые регионы, которые слепо следуют примерам других регионов без учета местных условий - либо поспешно развивают индустрию чипов, либо необдуманно продвигают производство экспортных товаров "новой тройки" (электромобили, литиевые аккумуляторы и солнечные батареи).
Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал важность принятия обоснованных решений с учетом местных реалий, и это еще одна отличительная черта его подхода к управлению.
Разработку политики Си Цзиньпин нередко сравнивает с поиском правильного ключа к каждому замку, отвергая таким образом подход "стричь всех под одну гребенку" и делая акцент на адаптации политики к различным условиям.
Си Цзиньпин предостерегает от идей, оторванных от реальности, при обсуждении любых вопросов - от городского развития до энергетической политики. Под его руководством Китай добился существенного прогресса в переходе к "зеленой" экономике и поставил перед собой амбициозные цели - выйти на пик по углеродным выбросам к 2030 году и достигнуть углеродной нейтральности до 2060 года.
Между тем взятые Китаем на себя обязательства по углеродным выбросам не означают нереалистичного масштабного сворачивания традиционных энергетических проектов, таких как угольная энергетика.
В 2024 году во время инспекционной поездки в город центрального подчинения Чунцин Си Цзиньпин подчеркнул, что, хотя необходимо продвигать "зеленое" низкоуглеродное развитие, обеспечение стабильного энергоснабжения имеет жизненно важное значение.
Сначала нужно наполнить живот, а потом уже думать о том, как питаться лучше", - сказал он, предостерегая от излишне идеалистического подхода.
Си Цзиньпин также предостерегал от заблуждений, когда местные власти используют "раздутую статистику", фиктивный запуск проектов, выдачу субсидий или другие нечестные методы для привлечения компаний-пустышек и искусственного создания ложного экономического бума.
Эта практика теперь включена в список ключевых задач по исправлению нарушений на 2026 год.
Сюэ Цзипин, председатель правления одной из компаний по производству оптического волокна, отметил, что пресечение подобных злоупотреблений дало законопослушным предприятиям подлинное чувство безопасности и укрепило их уверенность в расширении инвестиций.
Борьба с фальсификацией перекликается с неизменным требованием Си Цзиньпина к честности. В 2017 году, после того как провинция Ляонин (Северо-Восточный Китай) сообщила об отрицательном росте после борьбы с фальсифицированными экономическими данными, он подтвердил ценность такой честности.
Он сказал, что, хотя реальные показатели могут выглядеть не хорошо, но по-моему они "действительно радуют взгляд", потому что они подлинные. Тогда он пообещал неизменную поддержку со стороны центральных властей тем, кто раскрывает реальное положение дел, а не продвигает ложное процветание.
12 марта текущего года Всекитайское собрание народных представителей утвердило целевой показатель роста ВВП на уровне 4,5-5 проц. на 2026 год, пообещав при этом "стремиться достичь лучших результатов на практике".
Тот же прагматизм отражен в основных положениях 15-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития /2026-2030 гг./, одобренных ВСНП в тот же день. В них говорится, что рост ВВП будет поддерживаться в разумных пределах, а годовые показатели будут устанавливаться с учетом обстоятельств. Другие цели, указанные в документе, также демонстрируют практичный подход.
Эти планы отражают четкую ценностную ориентацию - развития невозможно достичь только путем выкрикивания лозунгов и публикации документов. Чиновники должны засучить рукава и сосредоточиться на достижении реальных результатов", - сказал Юй Шаосян, научный сотрудник Института китайской модернизации Китайской академии общественных наук /КАОН/.
Вступая в период 15-й пятилетки, мы должны расчистить болото и очистить воздух", - сказал Си Цзиньпин, призвав чиновников придерживаться правдивого и прагматичного подхода при разработке национальных и местных планов.
Все планы должны основываться на реальности, обеспечивать устойчивый рост без завышенных показателей и способствовать высококачественному устойчивому развитию. Те, кто действует необдуманно, повышает плановые показатели уровень за уровнем или запускает проекты без разбора, будут привлечены к ответственности", - сказал он.
ОРИЕНТИРУЯСЬ НА ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
С самого начала своей карьеры на государственной службе Си Цзиньпин подчеркивал, что важно служить долгосрочным интересам страны, а не стремиться к личному признанию или сиюминутной славе.
Такой подход отражает его понимание государственного управления, при котором развитие рассматривается не как спринт в рамках одного срока полномочий. Си Цзиньпин предостерегал от соблазна гоняться за быстрыми победами или мгновенными результатами посредством краткосрочных проектов с сиюминутной результативностью, сравнивая такие практики с истощением ресурсов ради мимолетной выгоды.
От местного до центрального уровня Си Цзиньпин всегда своими конкретными действиями способствовал воплощению этой идеи. Будь то вопросы охраны окружающей среды или сохранения и передачи исторического и культурного наследия, когда эти задачи вступают в противоречие с краткосрочными экономическими интересами, он всегда принимает решения, руководствуясь долгосрочной перспективой.
В 1999-2000 годах, занимая пост исполняющего обязанности председателя народного правительства провинции Фуцзянь, он принял решение приостановить реализацию горнодобывающего проекта в городе Саньмин после того, как на месте разработки были обнаружены окаменелости и артефакты, проливающие свет на раннюю деятельность человека в этом регионе. Позже это открытие было признано одним из самых значимых археологических находок на юге Китая.
Этот подход вновь оказался в центре внимания спустя несколько лет, когда Си Цзиньпин работал в провинции Чжэцзян. Во время инспекционной поездки по региону местные чиновники привели его в промышленный парк, который они очень хотели продемонстрировать. Но когда Си Цзиньпин узнал, что многие из расположенных там заводов представляют собой не что иное, как предприятия в сфере отсталых производительных мощностей, перемещенных из более развитых соседних регионов, его лицо омрачилось.
Что здесь смотреть?", - спросил он. "Используйте свои преимущества и берегите экологию здесь - это и должно быть вашим величайшим достижением в управлении".
Тут послание было предельно ясным: достижение краткосрочных экономических показателей ценой ущерба для экологии не является тем, к чему действительно стоит стремиться.
Примерно десять лет спустя тот же принцип, а именно приоритет в защите экологии и зеленом развитии, определил политику Си Цзиньпина в отношении реки Янцзы, самой длинной реки Китая и жизненно важной экономической артерии.
В 2016 году на совещании высокого уровня, посвященном развитию Экономического пояса реки Янцзы, Си Цзиньпин обратился к местным чиновникам прямо и открыто: "Сегодня вы можете быть разочарованы - речь идет не о развитии, а о защите".
Он ясно дал понять, что восстановление окружающей среды должно быть поставлено на первое место в повестке дня, подчеркнув необходимость всесторонней оценки развития, основанной не только на скорости, но и на устойчивости и долгосрочной выгоде.
Последствия такого внимания к охране окружающей среды выходят далеко за рамки самой реки. Это подтверждает то, что стратегическое предвидение, осмотрительное планирование и тщательная реализация должны быть характерными чертами модели развития Китая.
Впрочем, кампания по изучению правильного управленческого мышления была начата непосредственно перед началом реализации 15-го пятилетнего плана, предпоследнего в стремлении Китая завершить в основном модернизацию к 2035 году.
С 1950-х годов эти пятилетки служат одновременно и "метрономами" и "навигаторами" для развития Китая, направляя процесс превращения его из бедствующей страны во вторую по величине экономику в мире.
Научно-обоснованная разработка и последовательное осуществление пятилетних планов представляют собой важный опыт нашей партии по государственному управлению и одно из ключевых политических преимуществ социализма с китайской спецификой", - отметил Си Цзиньпин, который возглавлял работу по разработке трех последних пятилетних планов страны.
В этой системе планирования особое внимание уделяется ориентации на будущее. Как отметил исследователь Центра по изучению вопросов развития при Госсовете КНР Хоу Юнчжи, в основных положениях 15-й пятилетки определены 109 крупных проектов, охватывающих ключевые направления модернизации Китая, значительная часть из которых направлена на культивирование новых отраслей и развитие нарождающихся секторов.
Хоу Юнчжи отметил, что эти проекты, призванные заложить основы для будущего, окажут мощную поддержку экономическому росту Китая и благосостоянию людей.
Александр Дэйви, аналитик Института изучения Китая имени Меркатора в Берлине, сказал в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что пятилетние планы Китая служат ориентиром для партийных кадров и правительственных чиновников. Планы указывают им на то, как они должны работать и чего им нужно достичь.
Акцент на долгосрочном планировании также помогает объяснить, почему Си Цзиньпин неоднократно призывал чиновников ценить не только видимые достижения, но и менее очевидную работу, которая закладывает основу для будущего развития.
Возрождение китайской нации - это эстафета, в которой эстафетная палочка должна передаваться от одного поколения к другому, и каждое поколение должно стремиться к тому, чтобы хорошо справляться со своими задачами", - сказал Си Цзиньпин.
25.03.2026, 20:29 80436
500 миллионов пассажиров: как Китай стал лидером по авиаперевозкам
Фото: Пассажирский лайнер заходит на посадку в международном аэропорту Цзеян Чаошань (провинция Гуандун, Южный Китай). Фото/Чжэн Цун
Согласно данным Управления гражданской авиации Китая (CAAC), 40-дневный период "Чуньюнь" 2026 года, связанный с празднованием китайского Нового года, завершился абсолютным рекордом: авиакомпании перевезли 94,39 млн человек. Это на 4,6% больше показателей прошлого года, сообщает газета "Жэньминь жибао".
За сухими цифрами скрывается более масштабный сдвиг: в 2025 году число жителей Китая, хотя бы раз воспользовавшихся самолетом, превысило 500 млн. Это делает КНР крупнейшей страной в мире по размеру авиационного населения.
Понятие "авиационное население" выходит за рамки простой демографической метрики. Это совокупное число граждан, совершивших хотя бы один полет за отчетный период. Данный критерий служит для экономистов важнейшим барометром, напрямую отражая уровень реальных доходов населения и общее состояние национальной экономики.
На микроуровне тот же индикатор выступает мерилом качества авиационных услуг - позволяя судить о том, насколько отрасль справляется с потребительским спросом в части безопасности полетов, пропускной способности и качества сервиса.
Тот факт, что сегодня Китай стал крупнейшей авиационной державой мира, объясняется не только численностью населения, но в значительной степени высококачественным развитием национальной экономики и самой гражданской авиации.
Потребление стало главным локомотивом роста: деловые поездки и культурный туризм активно стимулируют спрос. Особенно отчетливо это проявляется в городах третьего и четвертого уровней, а также в отдаленных районах, куда благодаря развитию авиасообщения устремляется все больше путешественников.
Так, в период "Чуньюнь" этого года туристические платформы зафиксировали рост бронирований авиабилетов в Алтай (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай), Бэйхай (Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай) и Манши (провинция Юньнань, Юго-Западный Китай) - на 44%, 24% и 22% соответственно по сравнению с тем же периодом годом ранее.
Авиаотрасль активно наращивает мощности: растет уровень безопасности полетов и пунктуальность, расширяется сеть маршрутов. Появляются новые форматы - туры "авиация + туризм", скоростные линии и мультимодальные маршруты "самолет - поезд", что позволяет максимально гибко подстраиваться под нужды каждого пассажира.
Статус крупнейшей авиационной державы оказывает многостороннее позитивное воздействие на социально-экономическое развитие Китая, формируя новые конкурентные преимущества страны в нескольких плоскостях.
В авиационной промышленности растущий рынок гражданских перевозок напрямую выгоден производителям авиационной техники. К концу 2025 года парк гражданских самолетов отечественного производства в Китае достиг 220 бортов, увеличившись за год на 30 единиц. Это влечет за собой модернизацию всей смежной производственной цепочки - от авиадвигателей и материалов до бортового оборудования, придавая мощный импульс развитию авиационной отрасли КНР в целом.
В части расширения внутреннего спроса безопасные, удобные и доступные авиаперевозки приносят ощутимую пользу деловой среде, туризму, внешней торговле и логистике. К примеру, в 2025 году в сезон городской футбольной лиги провинции Цзянсу (Восточный Китай) пассажиропоток в международном аэропорту Лукоу (Нанкин) вырос примерно на 29%, а в международном аэропорту Янчжоу Тайчжоу - примерно на 21% в годовом выражении. Стимулирующий эффект для потребления оказался весьма значительным.
Оценивая мультипликативное влияние, можно отметить, что регионы базирования аэропортов развиваются динамичнее соседних территорий. По подсчетам Университета гражданской авиации Китая, за первые три квартала 2025 года средний прирост валового регионального продукта (ВРП) городов и районов, в которых расположены аэропорты, составил 7,5%. Этот показатель обусловлен мощным стимулирующим влиянием авиаузлов на развитие высокотехнологичных отраслей в рамках аэропортовых агломераций.
Рыночный потенциал авиационного населения КНР по-прежнему остается существенным. Молодежь становится новой движущей силой гражданской авиации: среди подростков 13-18 лет растет доля тех, кто впервые поднимается на борт самолета. Параллельно "серебряное поколение" все активнее путешествует - чаще и на большие расстояния: в дни праздника Весны этого года число пассажиров старше 60 лет, купивших свой первый в жизни авиабилет на ряде туристических платформ, выросло на 20%.
Вместе с тем, несмотря на лидерство по численности авиационного населения, Китай все еще обладает значительным потенциалом для повышения операционной эффективности и экономической отдачи. Речь идет прежде всего о создании "умной" гражданской авиации, ориентированной на нужды пассажиров и грузоотправителей. Такая модель позволит предоставлять более персонализированные и качественные услуги. Кроме того, внедрение искусственного интеллекта и других инноваций в работу авиакомпаний, аэропортов и систем управления движением поможет оптимизировать использование воздушного пространства
Полмиллиарда пассажиров - это не финиш, а новая точка отсчета. По данным TravelSky - ведущего поставщика IT-услуг для авиационной и туристической отраслей Китая, только за первые два месяца текущего года ряды авиапассажиров пополнили еще 8,38 млн человек, впервые в жизни выбравших самолет.
По мере ускорения роста внутреннего потребления, укрепления производственной базы и дальнейшего открытия страны можно с уверенностью сказать: Китай еще долго будет удерживать статус государства с крупнейшим в мире авиационным населением.
Автор: директор Института авиационной экономики и развития Университета гражданской авиации Китая. Материал подготовлен на основе интервью корреспондента газеты "Жэньминь жибао" Цю Чаои.
20.03.2026, 12:13 104486
Кто подрывает режим контроля над ядерными вооружениями
Фото: Depositphotos
В феврале этого года Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) фактически прекратил действие из-за отказа США отреагировать на предложение России продлить основные ограничения договора, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что риск применения ядерного оружия достиг наивысшего уровня за последние десятилетия. Однако, вместо того чтобы осмыслить собственную ответственность, определенные круги в США предпочли переложить вину на других. Они раздувают миф о ядерной угрозе со стороны Китая и вновь призывают Пекин присоединиться к переговорам США и России о ядерном разоружении.
Контроль над ядерными вооружениями имеет решающее значение для глобальной стратегической стабильности. Стоит задуматься над следующими вопросами: кто создает угрозы, а кто выступает ответственным хранителем мира? Внимательный анализ ключевых проблем дает все более очевидные ответы.
Каковы главные угрозы для контроля над ядерными вооружениями сегодня?
Ответ очевиден: наибольшую угрозу для международного режима ядерного контроля представляет отказ США от взятых на себя обязательств. Крах ДСНВ фактически означает демонтаж системы контроля ядерных вооружений между США и Россией, выстроенной еще со времен холодной войны. Россия предложила обеим сторонам добровольно соблюдать численные ограничения договора в течение как минимум одного года после его истечения. США, однако, не дали никакого официального ответа, повергнув международное сообщество в состояние полной неопределенности.
В последние годы Вашингтон вышел из ряда договоров в сфере контроля над ядерными вооружениями, включая Договор об ограничении систем противоракетной обороны, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу. Эти шаги подорвали механизмы взаимного доверия и привели к последовательному демонтажу глобальной архитектуры безопасности.
Одновременно США продолжают повышать значимость ядерного оружия в своей стратегии национальной безопасности. В бюджете на 2026 финансовый год на развитие ядерных сил выделена рекордная сумма в 98,6 млрд долларов.
По сведениям газеты The New York Times, правительство США рассматривает возможность превышения численных лимитов ДСНВ, что с высокой долей вероятности спровоцирует новый виток гонки вооружений.
США располагают одним из крупнейших и наиболее технически совершенных ядерных арсеналов в мире. Вашингтон придерживается стратегии обеспечения исключительной и абсолютной безопасности, сохраняя доктрину превентивного ядерного удара. Кроме того, США сформировали "ядерный альянс" через механизмы совместных ядерных миссий и расширенного сдерживания. Примечательно, что именно Соединенные Штаты размещают за рубежом больше ядерного оружия, чем любая другая страна.
Кроме того, Вашингтон планирует создать систему противоракетной обороны "Золотой купол", а также размещает наземные ракеты средней дальности и глобальные системы ПРО вблизи границ других ядерных держав. Подобные действия серьезно ущемляют законные интересы безопасности других ядерных государств, подрывают глобальную и региональную стратегическую стабильность и повышают риск ядерного противостояния и конфликта.
Почему Китай не участвует в российско-американских переговорах по контролю над ядерными вооружениями?
Переговоры по контролю над ядерными вооружениями должны строиться на принципах паритета - как по масштабу арсеналов, так и по степени ответственности сторон.
США и Россия в совокупности владеют примерно 90% мирового ядерного оружия. Ядерные силы Китая поддерживаются на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности, несопоставимы по масштабу с американским и российским арсеналами и существуют в принципиально иных условиях стратегической безопасности.
Тем не менее США настойчиво требуют от Китая присоединиться к рамочному соглашению, разработанному исходя из стратегических реалий Вашингтона и Москвы. Подобное требование противоречит фундаментальному принципу неделимости безопасности и идет вразрез с устоявшимся международным консенсусом о том, что именно две крупнейшие ядерные державы должны нести первоочередную ответственность за ядерное разоружение. Таким образом, это нарушает нормы международной справедливости.
На протяжении многих лет США активно вкладывали средства в модернизацию своей ядерной триады и систем ПРО. Одновременно они раздували тезис о наращивании ядерного потенциала Китая и неоднократно настаивали на его участии в так называемых переговорах по стратегической стабильности. За этим стоят две цели: создать предлог для корректировки собственной ядерной политики и переложить бремя ядерного разоружения на других, а также сформировать новую систему квот под своим руководством для сохранения ядерного превосходства.
Подобная практика - дискредитация и сдерживание других стран ради достижения абсолютной безопасности и стратегического превосходства - не способствует глобальному ядерному разоружению и серьезно подрывает авторитет международного режима ядерного нераспространения и разоружения.
Какую роль играет Китай в международной системе контроля над ядерными вооружениями?
С момента создания ядерного оружия Китай неизменно выступает за его полный запрет и окончательное уничтожение. Пекин официально обязался ни при каких обстоятельствах не применять ядерное оружие первым, а также безоговорочно не применять его и не угрожать его применением против неядерных государств и безъядерных зон. Среди всех государств "ядерной пятерки" политика Китая в этой области признана наиболее стабильной, последовательной и предсказуемой.
Китай стал одной из первых стран, подписавших Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и провел наименьшее число таких испытаний среди всех ядерных держав. Помимо этого, были окончательно закрыты объекты по разработке и производству ядерного оружия в городе Чунцине (Юго-Западный Китай) и провинции Цинхай (Северо-Западный Китай).
Китай проявляет максимальную сдержанность в вопросах количественного и качественного развития своего ядерного арсенала. Пекин никогда не вступает в гонку вооружений, не соревнуется с другими странами в расходах на оборону или масштабах ядерного потенциала и не намерен участвовать в ядерной гонке в будущем.
Китай твердо поддерживает международный режим ядерного нераспространения, краеугольным камнем которого является Договор о нераспространении ядерного оружия. КНР играет важную роль в содействии политическому и дипломатическому урегулированию острых региональных ядерных проблем.
Мир остается неизменным стремлением человечества, а контроль над ядерными вооружениями - важнейшим заслоном, оберегающим этот мир. Сегодня наиболее насущная задача состоит в том, чтобы не допустить нового витка ядерного соперничества между крупными державами, несущими особую ответственность перед мировым сообществом.
США должны сосредоточиться на выполнении своих первоочередных обязательств в области ядерного разоружения, возобновить диалог по стратегической стабильности с Россией и обсудить дальнейшую судьбу ДСНВ - вместо того чтобы перекладывать ответственность на других и тем самым подрывать глобальную стратегическую стабильность.
Источник: рубрика "Хуаньюйпин" газеты "Жэньминь жибао".
16.03.2026, 20:58 120041
Китайская Наземная космическая станция открывает новые возможности для аэрокосмических исследований
Фото: Система имитации и исследования космической плазменной среды на Наземной космической станции. Фото/Ли Лиюнь
В научно-технологическом инновационном городке нового района Харбина (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) расположен белоснежный архитектурный комплекс, занимающий площадь почти 50 футбольных полей. Это Наземный испытательный комплекс моделирования космической среды - важнейший государственный объект научно-технической инфраструктуры аэрокосмической отрасли Китая. Объект также известен как Наземная космическая станция, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Комплекс создавался совместными усилиями Харбинского политехнического университета и Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC) в течение почти 20 лет и в 2024 году успешно прошел государственную приемку. Установка способна воспроизводить на Земле девять видов экстремальных условий открытого космоса - вакуум, радиационное облучение, слабое магнитное поле, плазму и другие. Это обеспечивает возможность наземной верификации, необходимой для реализации крупнейших аэрокосмических программ.
Большинство наземных имитационных стендов в мире воспроизводят лишь один фактор, тогда как реальная среда открытого космоса представляет собой комплексное воздействие сразу нескольких", - пояснил Ли Лии, директор Института космической среды и физики материалов Харбинского политехнического университета.
Он отметил, что Наземная космическая станция создана именно для максимально точного моделирования реальных условий космического пространства.
Установка - это не просто набор разрозненных испытательных камер. Это единое физическое пространство, позволяющее воссоздавать комплексное воздействие факторов, например, радиационное облучение при сверхнизких температурах или синергетический эффект нескольких видов излучения одновременно.
Спектр научных исследований, доступных на Наземной космической станции, чрезвычайно широк: от анализа микромеханизмов и космической биологии до численного моделирования и централизованного мониторинга.
К примеру, здесь моделируют воздействие космической пыли, движущейся со скоростью 70 км/с, что необходимо для разработки систем защиты космических аппаратов. В огромной вакуумной камере, несмотря на колоссальную нагрузку (почти 10 тонн на квадратный метр из-за перепада давления), точность позиционирования ключевых компонентов оборудования сохраняется до миллиметра. Кроме того, здесь воссоздается среда заряженной лунной пыли для испытания материалов скафандров, предназначенных для высадки на Луну.
За весь период от проектирования до государственной приемки команда решила 15 ключевых технологических задач, способствовала созданию более 2 тыс. аэрокосмических компонентов и обеспечила квалификационные испытания свыше десяти крупных космических аппаратов.
Благодаря своим уникальным возможностям Наземная космическая станция с начала эксплуатации привлекла множество ученых как из Китая, так и из других стран.
В марте 2025 года группа профессора Лу Цюаньмина из Китайского университета науки и технологий совместно с Харбинским политехническим университетом впервые в лабораторных условиях воспроизвела и экспериментально подтвердила процесс магнитного пересоединения на магнитопаузе земной магнитосферы.
Раньше мы были ограничены установками размером в несколько десятков сантиметров, а здесь оборудование в десятки раз крупнее, что позволяет исследовать несравненно более сложные физические процессы", - делится один из участников эксперимента.
В последние годы на фоне бурного роста коммерческой космонавтики нагрузка на установку существенно возросла.
В 2023 году коммерческие испытательные задачи составляли лишь 36% от общего числа, а во второй половине 2025 года эта доля выросла до 67%", - сообщил Ли Лии.
По его словам, станция обеспечивает наземную отработку электронных систем для большинства спутников орбитальных группировок Китая, способствуя ускоренному развертыванию отечественных низкоорбитальных созвездий.
Наземная космическая станция работает не только в интересах китайской науки, но и активно развивает партнерство с зарубежными коллегами: ведется совместная работа над сложными научными задачами, налажен обмен данными, а также организована подготовка специалистов.
В частности, совместно с Азиатско-Тихоокеанской организацией по космическому сотрудничеству официально запущена Глобальная программа открытого доступа. Сегодня станция ведет масштабное научное взаимодействие с 15 исследовательскими организациями из восьми стран по ряду приоритетных направлений, используя технологический обмен как инструмент международного сближения.
С момента государственной приемки станция обеспечивает выполнение задач в таких стратегически важных областях, как пилотируемая и коммерческая космонавтика, исследование дальнего космоса, медицина и здравоохранение, сельскохозяйственная селекция, разработка новых материалов и возобновляемая энергетика. Наряду с прикладными задачами, здесь проводятся фундаментальные научные исследования. В общей сложности услугами станции воспользовались более 200 организаций, включая CASC, и свыше 400 научных групп; общее время работы оборудования превысило 60 тыс. часов.
В дальнейшем Наземная космическая станция будет развиваться по трем векторам: точнее, шире и глубже", - обозначил Ли Лии.
В техническом плане усилия сосредоточатся на совершенствовании высокоточного моделирования, производстве микросхем и создании новых материалов для аэрокосмической отрасли. Что касается спектра услуг, приоритетными направлениями станут исследования дальнего космоса, квантовые технологии и возобновляемая энергетика. В сфере международного сотрудничества станция продолжит предоставлять зарубежным научным коллективам уникальную испытательную базу - прежде всего для изучения радиационной стойкости материалов и проверки надежности аппаратов, предназначенных для дальних космических миссий.
Опираясь на возможности этого комплекса, мы намерены ускорить реализацию Глобальной программы открытого доступа и инициировать международные мегапроекты, объединив ведущие университеты, институты и выдающихся ученых со всего мира для проведения передовых исследований", - заключил Ли Лии.
Наземная космическая станция - это не только стратегический объект государственного значения для Китая, но и форпост всего человечества в познании Вселенной. В перспективе она обеспечит надежную наземную поддержку пилотируемым экспедициям на Луну, миссиям по доставке образцов с Марса и исследованиям самых дальних рубежей Солнечной системы.
Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Фан Юань
13.03.2026, 15:19 131516
"Метафора гранатовых зерен" Си Цзиньпина превращена в государственный закон
Фото: информационная компания Урумчи
Беречь национальное единство так же, как собственные глаза, дорожить национальным единством так же, как собственной жизнью, крепко держаться вместе, как зерна граната", сообщает информационная компания "Урумчи".
12 марта на четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва голосованием был принят Закон о содействии национальному единству и прогрессу, который закладывает правовую основу для укрепления осознания общности китайской нации и продвижения строительства сообщества китайской нации. Часто используемая Генеральным секретарем ЦК КПК, председателем КНР и председателем Центрального военного совета Си Цзиньпином "метафора гранатовых зерен" официально преобразована в государственную волю и наглядно выражена в виде правовых положений.
Принятие Закона о содействии национальному единству и прогрессу является насущным требованием для укрепления осознания общности китайской нации и продвижения строительства сообщества китайской нации.
После XVIII съезда КПК Си Цзиньпин творчески выдвинул важный тезис об "укреплении осознания общности китайской нации" и постоянно углублял и расширял богатое содержание теории и практики. В 2021 году на Центральном совещании по национальной работе он подчеркнул, что укрепление осознания общности китайской нации является "стержнем" национальной работы партии в новую эпоху, и вся работа должна быть сосредоточена вокруг этого.
Законодательная работа является важным звеном в создании институционального барьера для укрепления национального единства и прогресса.
Обеспечивать национальное единство посредством закона", "управлять национальными делами на основе закона" - такие требования Си Цзиньпина продолжают способствовать совершенствованию институциональных механизмов укрепления осознания общности китайской нации.
От выдвижения в "Решении" третьего пленума ЦК КПК двадцатого созыва задачи "разработать Закон о содействии национальному единству и прогрессу" до проведенного в августе прошлого года Си Цзиньпином заседания Политбюро ЦК КПК по изучению проекта этого закона, соответствующий законодательный процесс продвигался упорядоченно.
Этот "гранатовый закон" содержит положения о формировании общего духовного дома, содействии взаимодействию, обменам и взаимному сближению, а также продвижении совместного процветания и развития. Важные идеи Си Цзиньпина об укреплении и совершенствовании национальной работы проходят через весь текст.
Объединяя силы посредством закона, прокладывается путь к совместному процветанию и развитию.
Совместное единство и прогресс всех национальностей, совместное процветание и развитие - это источник жизни, силы и надежды китайской нации", - Си Цзиньпин постоянно держит это в своих мыслях.
От снежных высокогорий до юга и севера Тянь-Шаня, от северных рубежей страны до юго-западных окраин он неоднократно посещал районы проживания национальных меньшинств для инспекций и исследований и давал распоряжения о совместном процветании и развитии всех национальностей. Во Внутренней Монголии он подчеркивал, что "приграничные районы проживания национальностей не должны отставать на пути к общему благосостоянию". В Юньнани требовал "углубленно продвигать действия по развитию приграничных районов и повышению благосостояния населения в новую эпоху". В Тибете ясно указывал, что "необходимо развивать характерные и преимущественные высокогорные отрасли с учетом местных условий".
С 2012 по 2024 год валовой региональный продукт национальных районов увеличился с 5,85 трлн юаней до 14,19 трлн юаней, благосостояние населения заметно улучшилось, что стало наглядным воплощением выражения "крепко держаться вместе, как зерна граната".
Принятие Закона о содействии национальному единству и прогрессу является важной мерой для укрепления сплоченности китайской нации в условиях великих перемен, невиданных за последнее столетие.
В настоящее время среда развития Китая сталкивается с глубокими и сложными изменениями. Продвижение китайской модернизации и противодействие внешним рискам и вызовам требуют, чтобы представители всех национальностей страны крепко сплотились воедино. Как сказал Си Цзиньпин, необходимо решительно защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития, воспитывать и направлять все национальности в наследовании и развитии традиций патриотизма, сознательно защищать единство Родины, государственную безопасность и социальную стабильность.
В год начала реализации "пятнадцатой пятилетки" некоторые комментаторы отмечают, что официальное превращение "метафоры гранатовых зерен" в государственный закон именно в этот момент призвано ясно обозначить, что защита государственного единства и содействие национальному единству и прогрессу являются общей ответственностью всего китайского народа, а также важной мерой по включению дела национального единства и прогресса в долгосрочную стратегию развития государства.
Теперь выражение "содействовать тому, чтобы все национальности крепко держались вместе, как зерна граната", эта хорошо известная фраза, закреплена в форме государственного закона и обрела более долговечную жизненную силу. Этот "гранатовый закон" также будет питать цветок национального единства и прогресса, позволяя ему процветать и не увядать.
