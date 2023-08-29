Восьмой фестиваль "Дапанджи" в уезде Шавань

Фото: информационная компания Урумчи

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Большая дорога, в конце концов, приведет к далекой цели, а море достаточно широко для того, чтобы вместить сотни рек. В этом году исполнилась 10-я годовщина провозглашения инициативы "Пояс и путь". За последние десять лет строительство "Пояса и пути" достигло значительных успехов, и именно за эти десять лет Синьцзян взял старт на продвижение строительства центральной зоны экономического пояса Шелкового пути в качестве движущей силы и интегрировал свою региональную стратегию открытости в общую схему открытости страны на запад, сообщает информационная компания "Урумчи".





По случаю 10-й годовщины выдвижения инициативы "Пояс и путь" редакция синьцзянской ежедневной газеты "Синьцзян Жибао" запустила проект "Путь к процветанию - масштабный мультимедийный репортаж вдоль "Пояса и пути"". Начиная с этого дня под общей рубрикой "Путь к процветанию" будут открыты такие подрубрики, как "Строение мечты", "Декламация стихов на ходу", "Диалоги", "Прозрения", "Отражения", "Слушание" и т. д., чтобы сосредоточиться на процессе борьбы, трогательных историях и ярких сценах деятельности правительств, предприятий и отдельных людей за десять лет строительства "Пояса и пути", в полной мере проявить преимущество репортажей конвергентных СМИ, представить развитие и изменения в течение десяти лет с момента выдвижения инициативы "Пояс и путь" в различных инновационных формах, чтобы рассказать историю Синьцзяна в строительстве "Пояса и пути".





7 августа 2023 года солнечный день! Это 326-й день, когда Махэцзян пришел на работу на Китайско-Казахстанскую (Ляньюньган) базу логистического сотрудничества.





Когда Махэцзян сосредоточенно переводит русские и казахские корреспонденции, он поджимает губы с небольшим усилием, поднимает густые брови к центру лба, образуя перевернутый иероглиф "八". Время, казалось, застыло перед ним. Однако по мере того, как кончики пальцев этого парня быстро кликают, на экране компьютера плавно появляется китайский язык, а вереница иероглифов резво вытягивается, словно песня, плывущая издалека.





Увидев корреспондентов, он быстро встал: "Здравствуйте! Вы корреспонденты из Синьцзяна!" В уголках глаз Махэцзяна тут же показалась улыбка, а его путунхуа прозвучал настолько чисто, что было невозможно поверить, что он из Казахстана. Оглянувшись назад, за его плечами можно увидеть за окном, как на гигантском резервуаре для хранения раскинулись под голубым небом, как пара раскрытых рук, десять больших красных иероглифов.





Махэцзян смотрел на нас не совсем так, как другие, помимо дружелюбия в его глазах было что-то еще, что заставляло людей чувствовать близость к нему, не осознавая этого. Мы не понимали причину этой ситуации, пока он не улыбнулся и не сказал: "Я родился в уезде Толи округа Тачэн Синьцзяна".





Обстоятельства его рождения были связаны с ростом торговли на Шелковом пути. В 90-х годах прошлого века бурлящая энергия китайских реформ и открытости, как весенний прилив, хлынула в КПП Бакту в округе Тачэн, и жители Казахстана и Китая по обе стороны порта открыли золотой век трансграничной торговли.





Дом моего дяди находится в Толи, более чем в 100 километрах от КПП Бакту. В то время он сосредоточился на внешней торговле и очень успешно занимался бизнесом, поэтому он пригласил моих родителей из Казахстана приехать в Китай, потому что здесь много возможностей. В 1994 году громко плачущий маленький ребенок пришел в мир с криком, и первое небо, которое он увидел, открыв глаза, было чистым голубым небом Толи.





Когда Махэцзяну было 9 лет, родители вернули его обратно в уезд Толи на год для обучения в начальной школе.





Просто для изучения китайского языка. Мой папа сказал, что изучение китайского языка пригодится в будущем. Мой отец очень дальновидный!" - сказал Махэцзян.





Поехать в Китай - стало зерном, которое Махэцзян посадил в своем сердце, и затем оно блестяще расцвело. В 2013 году Махэцзяну было 19 лет, этот молодой человек не осознал, что, подобно тому, как его старшее поколение извлекло выгоду из реформы и открытости Китая, его жизнь резко изменится с наступлением еще одного золотого века торговли на Шелковом пути. В том же году председатель КНР Си Цзиньпин впервые выступил с инициативой совместного строительства экономического пояса Шелкового пути в Казахстане, родине Махэцзяна. Вскоре после этого в городе Ляньюньган, на восточной оконечности Тихого океана, была официально создана Китайско-Казахстанская база логистического сотрудничества Ляньюньган, которая стала первым реальным проектом, внедренным в практику после того, как была выдвинута инициатива "Пояс и путь".





Глубокие обмены и сотрудничество между странами открыли новые возможности для множества простых людей.





После окончания бакалавриата я поступил в Северо-Западный университет сельского и лесного хозяйства учиться в аспирантуре. Китай и Казахстан всегда имели тесные связи как в экономическом, так и в культурном плане, и я надеюсь обучаться дальше", - сказал Махэцзян.





Судьба вновь связала его с Китаем. "После окончания аспирантуры друг представил Китайско-Казахстанскую (Ляньюньган) базу логистического сотрудничества, сказав, что здесь мои чувства к Китаю и Казахстану могут быть удовлетворены, как у себя дома. Я не знал конкретной ситуации Ляньюньгана в то время, но я все равно пришел. Я молод, должен посмотреть мир!" - поделился Махэцзян.





Когда я впервые приехал в Ляньюньган, моим первым чувством был шок, я никогда не видел такого большого порта". Махэцзян сказал, что бесчисленные корабли из разных стран мира приплыли в порт через Тихий океан, десятки тысяч контейнеров, полных товаров, были загружены и выгружены в порту, длинные составы грузовых поездов Китай - Европа выехали со свистом из порта. Этого зрелища он никогда не видел одновременно. Пересечение "Экономического пояса Шелкового пути" и "Морского шелкового пути XXI века" в городе Ляньюньган впервые заставило Махэцзяна осознать, что он встречается с великой эпохой: "Моя жизнь будет только один раз, и я не хочу проходить мимо нее".





Это клятва молодого человека самому себе, и реальная жизнь проверяет его волю каждый день. В повседневной работе Махецзяна имеет дело со всеми видами документов, переводит входящие письма и докладывает для утверждения логистики. За последние десять лет товарооборот Китайско-Казахстанской логистической базы увеличивается с каждым годом и объем становится все больше и больше, за каждой корреспонденцией стоит огромное количество экономической деятельности. И такие корреспонденции приходят не несколько за один раз, а десятками. "Иногда передо мной громоздятся сотни страниц документов, и давление на перевод действительно велико, но, к счастью, мои китайские коллеги очень заботятся обо мне, и они были рядом, когда я был в самом трудном положении!" Ма Хэцзян снова улыбнулся: "Теперь я здесь как рыба в воде!"





В последние годы были успешно завершены и введены в эксплуатацию такие проекты, как Китайско-Казахстанский международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос", Китайско-Казахстанская (Ляньюньган) база логистического сотрудничества и сухой порт специальной экономической зоны "Хоргос-Восточная ворота", что в значительной степени способствовало взаимосвязи между Китаем и Казахстаном. "Раньше вернувшись в Казахстан, я видел все больше и больше автомобилей китайского бренда на улицах Казахстана, и все больше и больше китайских предприятий поместились в Казахстане". Махэцзян сказал, что его брат работает именно на китайском предприятии, которое разстилось в Казахстане.





Сам он от всей души наслаждается жизнью и работой в Китае. "Каждый день в Китае - это мой самый ценный опыт, я обязательно буду дорожить им, и если смогу, надеюсь остаться надолго", - сказал Махэцзян с улыбкой.





Вы так любите Китай, тогда женитесь на китайской невесте!"





Я буду стараться".





Корреспондент Лю Дунлай Рейда



