Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джозефом Байденом

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14 ноября во второй половине дня по местному времени на индонезийском острове Бали председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом США Джозефом Байденом, в ходе которой состоялся откровенный обмен мнениями по стратегическим двусторонним вопросам, актуальным международным и региональным повесткам, информирует Министерство иностранных дел Китая.

Си Цзиньпин отметил, что нынешнее состояние китайско-американских отношений не отвечает ни коренным интересам двух стран и их народов, ни чаяниям международного сообщества. Китай и США должны исходить из ответственности перед историей, миром и своим народом, вместе работать над поиском правильного пути сосуществования двух государств в новый период, вести двусторонние отношения вперед в верном направлении, вернуть их в русло здорового и стабильного развития на благо двух стран и всего мира.





Си Цзиньпин проинформировал о важных итогах 20-го Всекитайского съезда КПК, разъяснив, что Компартия и правительство Китая проводят открытую и прозрачную внутреннюю и внешнюю политику, имеют честные и ясные стратегические намерения, поддерживают высокую степень ее преемственности и стабильности. С помощью китайской модернизации мы будем всесторонне продвигать процесс великого возрождения китайской нации, неизменно рассматривать реализацию мечты народа о прекрасной жизни как отправную точку нашей модернизации, неизменно придерживаться политики реформ и открытости в целях формирования открытой мировой экономики. Китай продолжает неуклонно проводить независимую и самостоятельную мирную внешнюю политику, всегда определяет свою позицию и политику в том или ином вопросе в зависимости от его сущности, призывает к мирному урегулированию конфликтов путем диалога и консультаций, расширяет и наращивает глобальное партнерство. Китай решительно защищает систему международных отношений, ядром которой является ООН, охраняет мировой порядок, основанный на международном праве во имя формирования сообщества единой судьбы человечества. Как участник и драйвер глобального развития, Китай твердо поддерживает мирное, открытое и взаимовыгодное развитие в целях осуществления совместного развития со всеми странами.

Си Цзиньпин отметил, что сегодня мир переживает исторический переломный период, всем странам предстоят не только беспрецедентные вызовы, но и небывалые возможности. Мы должны именно с этой точки зрения рассматривать и урегулировать китайско-американские отношения. Отношения между Китаем и США - это не игра с нулевой суммой, в которой или поражение и победа, или подъем и падение. Успех одной страны означает не столько вызовы другой стране, сколько возможности. Просторы мира достаточно велики для собственного развития Китая и США, а также для их совместного процветания. Обе стороны должны правильно воспринимать внутреннюю, внешнюю политику и стратегический план друг друга, задавать тон межгосударственного общения в духе диалога и обоюдного выигрыша без конфронтации и игры с нулевой суммой. Придаю большое значение неоднократным заверениям господина Президента о том, что американская сторона не стремится ни спровоцировать "новую холодную войну", ни изменить политическое устройство Китая, ни укреплять союзы против Китая, не поддерживает т.н. независимость Тайваня и не планирует вступить в конфликт с Китаем. Китай в свою очередь никогда не претендует на изменение действующего миропорядка, не вмешивается во внутренние дела США и не намерен бросить вызов тем более заменить США. Следует на основе принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества обеспечивать развитие китайско-американских отношений по верной траектории, при этом не допуская их отклонения от заданного курса и утраты скорости, тем более столкновения между собой. В соблюдении основополагающих норм и принципов международных отношений и трех совместных китайско-американских коммюнике видится не только ключ к урегулированию противоречий и разногласий, но и важнейший гарант и заслон безопасности для китайско-американских отношений.





Си Цзиньпин системно изложил историю возникновения тайваньского вопроса и принципиальные позиции китайской стороны. Подчеркнуто, что тайваньский вопрос является ядром коренных интересов Китая, а принцип "единого Китая" - основа политического фундамента китайско-американских отношений. Это первая непреодолимая красная линия в китайско-американских отношениях. Решение тайваньского вопроса - собственное дело китайцев и исключительно внутренние дела Китая. Воссоединение страны и обеспечение ее территориальной целостности отвечают общим чаяниям китайского народа и китайской нации. Любые попытки отделить Тайвань от Китая противоречат нашим национальным интересам, и с ними китайский народ никак не смирится! Мы заинтересованы в обеспечении мира и стабильности в Тайваньском проливе и прилагаем к этому неустанные усилия. Но мир и стабильность несовместимы с попытками сепаратистов отделить Тайвань от материкового Китая. Рассчитываем, что американская сторона будет держать свое слово, строго соблюдать политику "Одного Китая" и положения трех китайско-американских коммюнике. Президент не раз высказывал, что не поддерживает независимость Тайваня и не намерен использовать Тайвань в качестве инструмента для достижения конкурентных преимуществ перед Китаем или сдерживания Китая. Рассчитываем на выполнение этого обещания на делах.

Си Цзиньпин отметил, что свобода, демократия и права человека - общее стремление человечества, к чему последовательно стремится и Компартия Китая. У США есть американская демократия, а у Китая есть китайская демократия. И та, и другая соответствует конкретным особенностям своей страны. Мы гордимся тем, что китайская всеобъемлющая народная демократия зиждется на национальных реалиях, истории и культуре Китая, отражает народное чаяние. Стопроцентно безупречной демократической системы не существует, демократия нуждается в постоянном совершенствовании. Любые конкретные разногласия можем обсуждать, но есть предпосылка - это должно быть равноправной дискуссией. Так называемая демократия против автократии не присуща сегодняшнему миру и не соответствует веянию времени.

Си Цзиньпин отметил, что Китай и США развиваются по разным путям, у США - капитализм, а у Китая - социализм. Такое различие возникало же не сегодня, оно будет существовать и в будущем. Руководящая роль КПК и социализм с китайской спецификой пользуются широкой поддержкой 1,4-миллиардного китайского народа и представляют собой основной залог развития и стабильности страны. Для развития нормальных китайско-американских отношений очень важно признать и уважать различие двух государств, а не навязать какой-то "универсальный шаблон", тем самым пытаться изменить или даже свергнуть политический строй другой страны. Американская сторона должна выполнить соответствующие обещания не на словах, а на деле.

Си Цзиньпин подчеркнул, что между Китаем и США как двумя крупными державами со своеобразной историей, культурой, социальным строем и путем развития были и остаются различия и разногласия, которые, пожалуй, сохранятся и в будущем. Но это не должно препятствовать развитию двусторонних отношений. В мире конкуренция бывает всегда, однако она должна ориентироваться на взаимный обмен и совместный прогресс, а не на порочную игру с нулевой суммой. У китайского народа славные традиции неуклонно стремиться вперед. Давление и сдерживание лишь будут разжигать энтузиазм и волю китайского народа. Те попытки, как развязать торговую и технологическую войну, создать искусственные барьеры, разорвать связи и цепочки поставок, идут только в ущерб принципам рыночной экономики и правилам международной торговли, причинят вред другим и самому себе. Китай решительно выступает против политизации и вепонизации торгово-экономических и научно-технических обменов. В нынешней ситуации общие интересы Китая и США не сокращаются, а умножаются. Среди них самые фундаментальные заключаются в мирном сосуществовании двух стран без конфликта и противостояния. Общность интересов Китая и США кроется и в том, что две страны с учетом глубокой интегрированности экономик нуждаются в развитии друг друга для достижения новых задач собственного развития. Общие интересы Китая и США заключаются еще в том, что без координации и сотрудничества двух государств невозможно добиваться постпандемийного восстановления мировой экономики, преодоления последствий изменения климата и урегулирования региональных проблем. Пекин и Вашингтона должны уважать друг друга, на принципах взаимной выгоды и общих интересов создавать благоприятные условия для сотрудничества и обеспечивать стабильность в двусторонних отношениях.





Дж. Байден отметил, что он давно знаком с председателем Си Цзиньпином и поддерживает с ним регулярные контакты, но ничто не может заменить очную встречу. Президент Байден поздравил председателя Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря ЦК КПК. Как две крупные державы, США и Китай несут ответственность за продолжение конструктивных отношений. Американская сторона заинтересована в поддержании бесперебойных каналов контактов между главами государств и на разных уровнях правительств, чтобы провести откровенный диалог по вопросам, где существует разногласие, а также укреплять необходимое сотрудничество и играть важную роль в реагировании на важные глобальные вызовы, такие как изменение климата и продовольственная безопасность. Это особо важно как для двух стран и их народов, так и для всего мира в целом. Президент Байден вновь подтвердил, что стабильный и развивающийся Китай отвечает интересам США и всего мира. США с уважением относятся к государственному строю Китая и не претендуют на его изменение. США не стремятся к новой холодной войне или усилению альянсов против Китая, не поддерживают ни "независимость Тайваня", ни "два Китая", ни "один Китай и один Тайвань", не намерены вступить в конфликты с Китаем. США не собираются ни добиваться "разъединения" с Китаем, ни сдерживать или блокировать экономическое развитие Китая.

Дж. Байден констатировал, что будущее развитие мира во многом будет зависеть от того, как будут выстраиваться взаимоотношения США и Китая. Мир ждет от США и Китая способности урегулировать разногласия и не допустить конфронтации или конфликта, вызванных в результате неправильного понимания друг друга или жесткой конкуренции. Вашингтон согласен с необходимостью выработать руководящие принципы для развития американо-китайских отношений, две команды могут продолжать такой диалог на основе достигнутых договоренностей, чтобы прийти к единому мнению как можно скорее. Администрация США придерживается принципа "одного Китая", не стремится к сдерживанию развития Китая с использованием тайваньского вопроса, а заинтересовано в поддержании мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Главы государств Китая и США договорились о поддержании стратегической координации и регулярных консультаций рабочих команд. Пекин и Вашингтон будут организовать диалог и обмены по линии финансовых блоков по вопросам макроэкономической политики, торговли и экономики, способствовать успешному проведению 27-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Была выражена готовность развивать сотрудничество и диалог по вопросам общественного здравоохранения, сельского хозяйства и продовольственной безопасности, задействовать роль китайско-американской совместной рабочей группы для разрешения конкретных вопросов. Лидеры двух государств отметили особую важность культурно-гуманитарных обменов, решили поддерживать расширение межчеловеческих обменов во всех областях.

Главы двух государств обменялись мнениями по вопросу украинского кризиса. Си Цзиньпин отметил, что Китай глубоко обеспокоен развитием ситуации вокруг Украины. Сразу после вспышки кризиса он изложил позицию в "четырех необходимостях", недавно еще предложил четыре "сообща". Рассматривая украинский кризис как кризис глобальный и комплексный, необходимо серьезно задуматься о следующем: во-первых, в конфликте и войне не бывает победителей; во-вторых, для сложной проблемы нет простого решения; в-третьих, необходимо избежать конфронтации между крупными державами. Китай был и остается сторонником мира, будет продолжать посреднические усилия, поддерживать и ожидать возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной, рассчитывает на полноценный диалог США, НАТО и ЕС с Россией.

Главы двух государств едины в том, что встреча прошла в обстоятельном, откровенном и конструктивном ключе. Рабочие команды двух стран были поручены своевременно реализовать достигнутые в верхах важные договоренности, выработать руководящие принципы для развития двусторонних отношений, принимать практические шаги в интересах возвращения китайско-американских отношений в русло стабильного развития. Главы Китая и США согласились на поддержание регулярных контактов.

Во встрече приняли участие Дин Сюэсян, Ван И и Хэ Лифэн.