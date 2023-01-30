29.01.2023, 13:10 2341
Вышивка сибо - изобретательность женщин
Фото: Информационная компания Урумчи
Рассказать друзьям
Этот вид вышивки в классическом стиле является традиционной вышивкой народа сибо в Китае. Ли Пин, вышивальщица из Чапчал-Сибоского автономного уезда СУАР КНР, занимается вышивкой уже 33 года. В этом уезде вышивка является лучшим навыком большинства женщин сибо. Народная вышивка сибо имеет долгую историю и богатое содержание. Она хорошо выражает красивые значения с помощью узоров цветов, деревьев, птиц и животных и имеет отличительные местные особенности", - сообщает информационная компания "Урумчи".
В мае 2011 года вышивка сибо, заявленная Чапчал-Сибоским автономным уездом, была включена в Китае в третью партию национального списка нематериального культурного наследия.
На протяжении многих лет Ли Пин организовывала местных вышивальщиц сибо для разработки различных продуктов на основе наследования традиционной вышивки.
В прошлом вышивка отображалась только на одежде. По мере изменения уклада жизни изображение на одежде все так же остается, но и в повседневных предметах быта и на туристских сувенирах, стимулируя развитие туризма. Мы с помощью такой продукции непрерывно способствуем продвижению культуры сибо", - добавили в компании "Урумчи".
новости по теме
29.01.2023, 13:36 2066
Танец бейлунь народа сибо - танец жизни
Фото: Информационная компания Урумчи
Рассказать друзьям
Это народный танец народа сибо в Китае - танец бейлунь. Танец бейлунь возник из-за тяжелой рыболовной и охотничьей жизни народа сибо в древние времена. В Китае, где бы ни жили сибосцы, вы можете увидеть живой танец бейлунь. Танцевальные движения живые и забавные с уникальным художественным стилем, отражающим производство, быт и народные обычаи народа сибо", - сообщает информационная компания "Урумчи".
В Чапчал-Сибоском автономном уезде ежегодно проводятся танцевальные соревнования танца бейлунь различного масштаба.
В июне 2008 года танец бейлунь народности сибо был включен во вторую партию списков национального нематериального культурного наследия Китая.
Гуань Инькуй является наследником танца бейлунь народности сибо. Он изучает танец с 19 лет.
Танец бейлунь народности сибо - это общее название, и здесь есть много типов. Каждая мелодия в танце бейлунь имеет свой танцевальный метод, что является самым важным. Только понимание его содержания может отразить жизненную силу танца", - добавили в компании "Урумчи".
25.01.2023, 17:37 5731
Китай отметил наступление года Кролика грандиозным гала-концертом
Фото: Кадр с видео
Рассказать друзьям
Китай отметил наступление года Кролика. По случаю праздника Медиакорпорация Китая провела грандиозный гала-концерт. Эта традиция была заложена еще в 1983 году. Каким было новогоднее шоу в этот раз, знают мои коллеги.
Пятичасовая новогодняя феерия. Ее просмотр в канун праздника Весны уже стал доброй традицией для китайских зрителей. В этом году основная тема концерта звучала как "Процветающий Китай в новую эпоху и постоянно меняющаяся к лучшему жизнь". В программу вошли песни, танцы, юмористические сценки, цирковые номера и демонстрация боевых искусств. При подготовке и съемках использовались самые современные технологии.
В этом году мы сделали акцент на культуре и технологиях. Использовали технологии виртуальной и дополненной реальности, беспилотные летательные аппараты", - поделился Цзоу Вэй, ассистент режиссера Новогоднего гала-концерта - 2023.
По данным на 2 часа ночи 22 января, в общей сложности в Китае и за рубежом концерт смотрели более 11 млрд человек. Более чем на 60% выросло число пользователей интернета, смотревших концерт через платформы новых медиа.
Мне больше всего понравились юмористические номера, а еще танцующие кролики! Они такие милые", - рассказала юная зрительница.
Для иностранной аудитории трансляции концерта вели каналы Медиакорпорации Китая на английском, русском, испанском, французском и арабском языках. Также шоу частично или полностью освещали на 68 языках СМИ из более чем 170 стран мира, включая японскую онлайн-видеоплатформу Niconico и американский CNN. Во многих странах трансляции велись на уличных экранах, а также в концертных и других залах.
Я очень рада, что попала на это мероприятие в зале правительства Москвы. Мы посмотрели трансляцию гала-концерта. Он был замечательным, а самое главное, что вдали от родины мы смогли погрузиться в новогоднюю атмосферу. И я рада, что в зале было много россиян, это говорит о популярности китайской культуры", - поделилась своим впечатлением зрительница.
Создатели концерта уделили внимание всем аспектам китайской культуры. Так, во время демонстрации боевых искусств на сцену вышли шаолиньские монахи. Создатели номера "оживили" древнюю фреску времен правления династии Цин, сохранившуюся в одном из залов шаолиньского монастыря.
Мы придумали историю о современном человеке, который попал внутрь этой древней фрески и увидел, как тренировались шаолиньские монахи в былые времена, а позже вернулся обратно, чтобы показать, чему у них научился", - сообщила Хао Цзин, режиссер-постановщик.
Также концерт ознакомил зрителей с традиционной китайской музыкой, в том числе с инструментом "наньин", имеющим более чем тысячелетнюю историю и внесенным в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
На самом деле подготовка таких концертов начинается с саморефлексии. Нужно задуматься о том, кто ты есть, кто мы такие, какова наша национальная культура и история. Мы углубились в пятитысячелетнюю историю Китая, выбрали из нее наиболее характерные, наиболее яркие моменты и творчески их переосмыслили. Это очень полезный процесс, благодаря которому мы сами получили более глубокое понимание о культуре и истории Китая", - поделилась своим мнением Юй Лэй, главный режиссер Новогоднего гала-концерта 2023.
Сам новогодний концерт за прошедшие 40 лет также стал квинтэссенцией китайской истории и неотъемлемым атрибутом праздника.
23.01.2023, 17:45 8936
Гала-концерт Медиакорпорации Китая по случаю празднования праздника Весны
Фото: Кадр с видео
Рассказать друзьям
06.01.2023, 16:18 19131
63-летняя артистка из Синьцзяна исполняет танец с чашами
Фото: Информационная компания Урумчи
Рассказать друзьям
Город Куча округа Аксу СУАР КНР является одним из мест рождения уйгурского танца с чашами. "Танец с чашей" - это уйгурский танец с техническим содержанием, который очень популярен среди уйгурских девушек", - сообщает Информационная компания Урумчи.
Нурсахан Бахаудун, народной артистке "танцев с чашами" города Куча, 63 года, но она по-прежнему активна на сцене, демонстрируя очарование "танца с чашами" своей танцевальной позицией и навыками.
01.01.2023, 09:31 23946
Давайте вместе создадим следующие "золотые 30 лет" китайско-казахстанских отношений
Фото: Посольство КНР в РК
Рассказать друзьям
Уходящему 2022 году было суждено оставить незабываемую страницу в истории китайско-казахстанских отношений. В течение этого года Китай и Казахстан под стратегическим руководством глав двух государств, не поддаваясь влияниям сложной международной обстановки, поддерживали друг друга и осуществляли тесное взаимосодействие. Обе стороны торжественно отмечали 30-летие установления дипломатических отношений, непрерывно укрепляли сотрудничество в различных областях, совместно противостояли различным вызовам, неуклонно продвигали двусторонние отношения по еще более зрелому и стабильному направлению. Было достигнуто много новых результатов и прорывов.
На протяжении года благодаря тесному взаимодействию лидеров двух государств наше политическое доверие продолжало расти. В начале года Президент Республики Казахстан К.К. Токаев посетил Китай для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, а в сентябре Председатель КНР Си Цзиньпин совершил государственный визит в Казахстан. Главы государств успешно осуществили обмен визитами в очном режиме, вместе разработали план развития отношений, объявили о стратегической цели построения китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, и тем самым указали путь для качественного развития двусторонних отношений. Мы никогда не забудем, что Китай и Казахстан всегда оказывали друг другу поддержку в критические моменты, затрагивающие основные интересы и судьбу государств, демонстрируя своими действиями высокий уровень и специфику вечного всестороннего стратегического партнерства. После "январских событий" Председатель Си Цзиньпин немедленно направил Президенту К.К. Токаеву устное послание, выразив Казахстану решительную поддержку в защите своего суверенитета, безопасности и интересов развития. Китай уважает путь развития, самостоятельно выбранный казахстанским народом, поддерживает его усилия по построению "Справедливого Казахстана", придает импульс реформам в Казахстане путем углубления двустороннего сотрудничества. В то же время, когда отдельные страны манипулируют такими вопросами, как право человека, Тайвань и Синьцзян, и пытаются вмешиваться во внутренние дела Китая и сдержать его развитие, Казахстан всегда стоит на стороне справедливости и выступают за поддержку Китая. Буквально недавно успешно завершился 20-й съезд Коммунистической партии Китая. Президент Казахстана К.К. Токаев одержал победу на внеочередных президентских выборах. Главы двух государств обменялись поздравлениями, что в очередной раз продемонстрировало твердую взаимную поддержку и решительное стремление к углублению дружбы и сотрудничества.
В течение года торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами значительно расширилось, показав положительные результаты. Согласно таможенной статистике Китая, за первые 11 месяцев этого года объем торговли между двумя странами достиг 28,22 млрд долларов США, увеличившись на 23,1%. Ожидается, что годовой объем двусторонней торговли превысит 30 млрд долларов США, тем самым будут досрочно достигнуты стратегические цели, поставленные главами двух государств. Китай прочно закрепился на позиции второго по величине торгового партнера Казахстана и второго по величине экспортного направления. В июне Казахстан стал второй страной, открывшей национальный павильон на платформе Alibaba. В настоящее время на данную площадку выведено уже более 200 казахстанских компаний, а их совокупный объем продаж достигает 168 млн долларов США. Особым спросом у китайских потребителей пользуются экологически чистые сельскохозяйственные продукты, такие как мука, мед, льняное семя и сухое верблюжье молоко. Не так давно делегация правительства СУАР посетила Казахстан и состоялась презентация по содействию торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству между СУАР и Казахстаном, в ходе которой было достигнуто намерение о сотрудничестве на общую сумму около 1,37 млрд юаней. Плодотворные результаты дает сотрудничество в области производственных мощностей. Был введен в эксплуатацию Азиатский завод стальных труб, были подключены к сети ветроэнергетические установки в селе Шелек Алматинской области для выработки электроэнергии, Universal Energy выиграла тендеры на несколько проектов ветроэнергетики в Казахстане, что стало образцом международного сотрудничества в рамках инициативы "Одного пояса и одного пути".
В течение года двусторонние культурно-гуманитарные обмены неуклонно развивались, и было много ярких и запоминающихся моментов. В начале года обе стороны совместно праздновали открытие зимней Олимпиады в Пекине. Рекламный ролик о зимних Олимпийских играх был показан на больших экранах на улицах города Алматы. На горнолыжном курорте "Шымбулак" состоялась презентация на тему Пекинской Олимпиады. Яркий выход казахстанской делегации на церемонии открытия стал популярным поисковым запросом в китайской сети. Зимние Олимпийские игры в Пекине стали большой площадкой для демонстрации братской дружбы между Китаем и Казахстаном. За прошедший год мы торжественно отмечали 30-летие со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном. Молодежные обмены, конкурсы рисунков, культурные выставки, песенные конкурсы, презентации новых книг, научные семинары, обмены между СМИ, презентации по туризму, кинопоказы и другие мероприятия проводились в разных городах обеих стран. Широко исполнялась песня "Наши тридцать лет", созданная совместно китайскими и казахстанскими студентами. Углубляется взаимопонимание между двумя народами, а концепция дружбы и сотрудничества прочно укоренилась в их сердцах. В этом году возобновилось прямое авиасообщение между двумя странами, а в скором времени откроются приграничные пункты пропуска, что благоприятствует передвижению людей. Стороны также провели тесные консультации по таким вопросам, как взаимное создание культурных центров и открытие мастерских имени Лубаня в Казахстане, стремясь создать более эффективную модель и более удобную платформу для двусторонних культурно-гуманитарных обменов.
Оглядываясь на прошедший год, мы твердо верим, что самый лучший способ сосуществования для Китая и Казахстана - это поддержка друг другу и взаимовыгодное сотрудничество. Если Китай и Казахстан будут действовать сплоченно, то путь к совместному процветанию и развитию двух стран будет еще шире и светлее. Первые 30 лет китайско-казахстанских отношений уже были записаны в историю, а последующие "золотые 30 лет" будут созданы нашими руками. Давайте будем дорожить каждой минутой, продолжим следовать за мечтой по намеченному пути и вместе создадим еще более прекрасное будущее двусторонних отношений.
28.12.2022, 14:34 29216
СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Вкусы Синьцзяна
Фото: Кадр с видео
Рассказать друзьям
27.12.2022, 18:00 30996
КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"
Фото: Кадр с видео
Рассказать друзьям
Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".
В выпуске:
- Министр иностранных дел КНР рассказал о главных задачах китайской дипломатии в следующем году.
- Готовность к взаимовыручке помогает китайцам справиться с последствиями пандемии.
- Годовой объем железнодорожных грузоперевозок в Синьцзяне превысил 200 миллионов тонн.
- Во Внутренней Монголии прошел фестиваль льда и снега.
23.12.2022, 14:28 36246
CMG представила талисман и логотип гала-концерта по случаю Нового года по лунному календарю
Фото: кадр с видео
Рассказать друзьям
Медиакорпорация Китая представила талисман гала-концерта по случаю Праздника весны, или Нового года по лунному календарю. Его транслируют ежегодно в канун торжества. В этот раз его покажут 21 января. Талисманом предстоящего концерта стал заяц Туюаньюань. Его создали с использованием методов анализа больших данных. Прототипом Туюаньюаня стала аньхойская пищуха - древнейший представитель зайцеобразных, живший 62 млн лет назад. К талисману Туюаньюань отсылает и логотип, специально разработанный для концерта. Также в нем угадывается написанный скорописью иероглиф "Мао", который с китайского переводится как "год Зайца или Кролика", сообщает CGTN.
Читаемое
29.01.2023, 12:00В Казахстане легализовали более пяти тысяч иностранных автомобилей 29.01.2023, 09:3730301На Шымбулаке в рестобаре произошел крупный пожар 29.01.2023, 11:2525831В Жетысуской области узбекистанец обвинил полицейских в продаже в рабство 29.01.2023, 12:2525286В Актобе подросток на снегоходе наехал на группу людей: погибла женщина, пострадали пятеро детей 29.01.2023, 13:0722736При землетрясении в Иране погибли два человека и сотни пострадали 26.01.2023, 16:03170641Житель Шымкента похитил несовершеннолетнюю девушку с целью женитьбы 23.01.2023, 11:47155581В Костанае из-за порыва теплосетей более 20 домов отключены от тепла 23.01.2023, 19:49151836В Жетысуской области трактор столкнулся с товарным поездом 26.01.2023, 15:42143021Претенденты на руководящие должности в "Самрук-Қазына" не проходят проверку на детекторе лжи 27.01.2023, 09:24135116В Казахстане вступили в силу изменения в правила въезда и пребывания иностранцев 01.01.2023, 00:40256861Обзор основных событий 2022 года по версии Kazakhstan Today 16.01.2023, 11:55225066Более 140 домов временно отключат от отопления в Экибастузе 16.01.2023, 14:53220596В ЗКО бастуют рабочие ТОО "KKC-Sicim" 16.01.2023, 18:26211421Находящихся в рабстве в Юго-Восточной Азии казахстанцев может быть больше - МИД 18.01.2023, 14:59205606Памятник знаменитому казахстанскому альпинисту Анатолию Букрееву установили на Медеу
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане граждане жалуются на плохое содержание спортивных объектов, находящихся в частных руках. Считаете ли вы, что спортивные объекты, переданные в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?