Выставочный центр достижений районного центра Вэйнянь

Фото: Kazakhstan Today

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Выставочный центр достижений подъема села города Вэйнань расположен в центре главной части данного города. Он инвестирован и построен OOO "Вэйнаньская сельскохозяйственная инвестиционная корпорациия". В апреле 2022 года центр введен в эксплуатацию. Это комплексный выставочный зал, в котором представлены более 150 видов, около 500 характерных сельскохозяйственных продуктов, 14 типичных товаров, 5 видов товаров нематериальных наследий, а также сельскохозяйственная культура города и достижения в области развития сельского хозяйства.





OOO "Вэйнаньская сельскохозяйственная инвестиционная корпорация" была основана в марте 2016 года. Это государственная сельскохозяйственная инвестиционная и финансовая компания, учрежденная городским парткомом и городским правительством Вэйнань. В последние годы, используя стратегические случаи для подъема села, корпорация улучшает стратегическую систему своего развития, уделяет внимание сельскохозяйственной индустрии и финансам, полностью раскрывает роль рынка в распределении ресурсов, активнее проявляет роль правительства, придерживается изначальной цели и миссии "служить сельскому хозяйству, селу и крестьянам".





Также компания создала первый государственный бренд сельскохозяйственной продукции "Вэнаньские качественные продукты", сформировав маркетинговую сеть из "трех магазинов, семи прилавков и одного центра", онлайн-торговых центров, магазинов TikTok в главном городском районе. В то же время компания открыла пункты продаж по всей стране, возглавила запуск "четырех городов и четырех павильонов" в Сиане, Пекине, Шанхае и Шэньчжэне и приняла участие в ряде крупномасштабных ярмарка-выставок, чтобы продемонстрировать городскую высококачественную сельскохозяйственную продукцию. Корпорация реализует проекты по управлению земельными ресурсами для увеличения производственных объемов, застройке примерно 660 гектаров высококачественных сельскохозяйственных угодий и реализует стратегию хранения зерна в земле и технологическое хранение зерна. Используя возможности развития производства готовых овощей, создает бренд готовых овощей для инвестиций в сельское хозяйство в городе Вэйнане, планирует построить промышленный парк готовых овощей, используя ресурсы вэйнаньской кухни и продвигает шэньсийскую кухню пользоваться популярностью по стране.









Корпорация активно старается приложить усилия к инициативе "Один пояс - один путь", пропагандируя сельскохозяйственные продукты, что приводит к увеличению доходов крестьян и возрождению сельских районов. Компания развивает установление контактов и расширение экономического сотрудничества и обмена со странами вдоль Шелкового пути. В конце 2019 года началась подготовительная работа над строительством китайско-таджикского яблоневого сада с применением передовых сельскохозяйственных технологий, концепций и опыта в Таджикистане, она содействовала привлечению профессиональных рабочих, повышению качества и эффективности сельскохозяйственных проектов. Компания также подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с кыргызскими торговыми предприятиями и будет осуществлять углубленное сотрудничество в создании платформы, переработке продукции, продвижении бренда, международной торговле, чтобы совместно способствовать развитию экспорта вэнаньской сельскохозяйственной продукции.





На выставке шэньсийских товаров "Одного пояса - одного пути" в 2023 году компанией представлены вэнаньские характерные сельскохозяйственные продукты. Корпорация заслужила и внимание, и высокую оценку руководителей стран-участниц, заместителя премьер-министра Узбекистана и ряда узбекских предприятий, достигла намерений о сотрудничестве более чем с 10 узбекскими и казахстанскими предприятиями для экспорта яблок, груш, зерновых, расфасованных пищевых продуктов и других продуктов нашего города.





Корпорация реализует новую концепцию развития, интегрируется в новую модель развития, поощряет развитие характерных отраслей, таких как яблоко Байшуй, вишня Чэнчэн и киви Линьвэй и поддерживает 41 сельскохозяйственный проект, 24 сельскохозяйственных предприятий в 8 округах нашего города, привлекая инвестиции в социальный капитал на сумму почти 1,5 миллиарда юань. Благодаря передовому менеджменту, рыночной эксплуатации, современной системе управления корпорацией она стала мощной движущей силой для качественного развития современного сельскохозяйственного сектора города Вэйнаня, а также придала мощный импульс строительству сильного агрогорода.