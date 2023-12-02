01.12.2023, 11:28 8351
Южный промышленный парк Хоргоса сохраняет высокую скорость развития
Фото: информационная компания Урумчи
Рассказать друзьям
От привлечения ключевых проектов до развития проектов, от обслуживания района до строительства района, от распределения отраслей до повышения их уровня, южный промышленный парк Хоргоса сохраняет высокую скорость развития. В четвертом квартале промышленный парк тесно следит за целями и задачами на весь год, эффективно использует диаграммы для стимулирования строительства, обратного отсчета сроков для ускорения хода и активной реализации проектов, сообщает информационная компания "Урумчи".
23 октября, на стройплощадке проекта "Производственный парк автомобильного оборудования" в южной части промышленного парка Хоргоса (1-й этап) вспыхнула бурная активность: краны качают длинные стрелы, экскаваторы раскапывают основание дороги, строители совместно трудятся, создавая картины неистовой активности.
Как сообщается, общие инвестиции в проект "Производственный парк автомобильного оборудования" в южной части промышленного парка Хоргоса (1-й этап) составляют 196 миллионов юаней, площадь - 65 тысяч квадратных метров. Основное строение включает два завода C1 и C2, а также здание обслуживания, общежитие и сопутствующие установки. На данный момент все стороны, участвующие в проекте, совместно трудятся, мобилизуя человеческие и материальные ресурсы, усиливая вложения в персонал и механическое оборудование, работая сверхурочно для соблюдения графика, ускорения темпов и обеспечения качества.
Мы строго контролируем качество строительства, сотрудничая с заказчиком, чтобы выполнить задачи на весь год, сосредоточив все усилия на финише в четвертом квартале при условии обеспечения безопасности", - поделился инженер по надзору за строительством проекта "Производственный парк автомобильного оборудования" (1-й этап) Чэн Ган.
Развитие - это жесткое требование, а проекты - твердая опора. В текущем году южный промышленный парк Хоргоса вокруг ключевых проектов акцентирует внимание на специализированных группах, решении проблем и надзоре за проектами, активно содействуя оперативному выполнению переговоров по проектам, быстрому началу работ по подписанным контрактам, ускоренному развитию проектов в стадии строительства и достижению проектами заметных результатов в процессе завершения строительства.
Мы всегда придерживаемся системы ответственности по линии кадров, осуществляем назначение людей на посты и определение обязанностей, внедряем инновационный механизм работы "наблюдение за проектом", строим совершенную и эффективную систему управления в реальном времени, динамического замкнутого цикла, обеспечиваем качественное обслуживание и полностью способствуем ускорению и повышению эффективности строительства проектов", - сообщил руководитель Центра обслуживания предприятий Административного комитета Южный промышленный парк Хоргоса, Шэ Вэнью.
новости по теме
02.12.2023, 16:20 376
Гендиректор Медиакорпорации Китая награжден медалью аргентинского правительства
Фото: Медиакорпорация КНР
Рассказать друзьям
Пекин. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Аргентины наградило медалью генерального директора Медиакорпорации Китая (CMG) Шэнь Хайсюна за успехи в продвижении культурного обмена между Китаем и Аргентиной и укрепление дружбы между двумя народами.
Президент Аргентины Альберто Фернандес подписал решение по этому поводу и выступил с речью.
Медаль "За выдающиеся достижения в области международного культурного обмена и сотрудничества" изготовлена из серебра и составляет 13 сантиметров в диаметре. Она была разработана известным аргентинским дизайнером украшений Эмилио Хорхе Патаркой.
Награда присуждается высокопоставленным иностранным должностным лицам, которые внесли выдающийся вклад в укрепление политического взаимного доверия и содействие культурным обменам между Аргентиной и другими странами.
Это последняя медаль, подаренная иностранным деятелям от имени нынешнего правительства, поскольку 10 декабря вступит в должность новый президент Аргентины Хавьер Милей.
01.12.2023, 18:19 7611
Крупные предприятия в Хоргосе ускоряют производство для достижения "целевой черты" в конце года
Фото: информационная компания Урумчи
Рассказать друзьям
Четвертый квартал - это ключевой период и финишная прямая в борьбе за достижение целей на весь год. Крупные предприятия в Хоргосе полностью вкладывают свои усилия в повышение эффективности, ускоренное выполнение заказов и интенсивное производство для обеспечения достижения годовых целей, сообщает информационная компания "Урумчи".
Зайдя в производственный цех компании Guosheng Chema Automotive Parts, вы увидите ряды автоматизированных машин, работающих на высокой скорости, а на дисплеях отображаются различные данные. Как современное предприятие по производству и продаже автомобильных компонентов, таких как крышки цилиндров двигателя, корпуса коробки передач, корпусы компрессоров и компоненты для электромоторов для электромобилей, компания обладает двумя передовыми производственными линиями Guosheng Chema из Германии. Она обладает возможностью производства от 2,6 до 3 миллионов комплектов корпусов электромоторов для автомобилей и гибридных двигателей смешанного типа. В настоящее время компания сотрудничает с несколькими китайскими производителями автомобилей.
В настоящее время наши заказы поступают в основном из Китая в Цзинань, Нанкин, Чунцин и т.д. Зарубежный рынок включает в себя пять стран Центральной Азии и европейские страны. Мы заключили контракты на поставку корпусов коробок передач, водяных охладителей и генераторных корпусов с такими китайскими предприятиями, как China National Heavy Duty Truck Group (CNHTC), China Changan Automobile Co., Ltd. и Shacman International, и ожидаем, что годовой объем производства достигнет 150 миллионов юаней", - отметил генеральный директор Guosheng Chema Automotive Technology Co., Ltd. в Хоргосе Юй Нинцзян.
Xinjiang New Chong Pet Supplies Co., Ltd. также представляет собой оживленную картину, где суетящиеся фигуры рабочих и шум машин переходят в звонкий и мощный производственный марш. На производственной линии смешанное сырье подвергается многочисленным процессам, таким как формование, распаковка, сушка, просеивание и охлаждение, и превращается в готовые ингредиенты для выпечки, которые упаковываются в коробки и отправляются в пять стран Центральной Азии.
В настоящее время наши производственные планы рассчитаны до середины ноября, общий объем производства составляет более 300 тонн. Мы работаем в сверхурочном режиме каждый день, стремясь достичь производственного объема в 50 миллионов юаней в этом году. В будущем мы будем развивать предприятия вверх вдоль продуктовой цепочки - разведение птиц, скотоводство, производство кормов, и вниз - убой, резка мяса, упаковка продуктов, логистика в производстве мяса, и т.д., связанные с этими отраслями, чтобы поддержать высококачественное развитие экономики Хоргоса", - рассказал заместитель генерального директора Цзоу Юйлун.
С начала года Хоргос предоставил предприятиям политику "одно предприятие, одна политика" - индивидуальное обслуживание на всем производственном цикле. Был создан "финансовый экспресс", чтобы содействовать "одним нажатием" для связи предприятий с финансовыми учреждениями. Проведена инициатива по созданию бренда "одна процедура - один раз", внедрены услуги "зеленого коридора" в процессе одобрения и разрешения, а также "помощь и представительство", чтобы обеспечить выдачу разрешений сразу после согласования проекта, начало строительства сразу после утверждения и регистрация сразу после завершения проекта, создавая более эффективную и благоприятную для бизнеса среду.
Воспользовавшись ветром "Пояса и пути", Хоргос полностью использует свое преимущество в области расположения, строя общерегиональные центры по обработке товаров, сосредотачиваясь на таких отраслях, как торговля и логистика, обработка сельскохозяйственной продукции и продовольственная промышленность, машиностроение, обработка электроники, текстиль и одежда, биомедицинская промышленность и др., чтобы создать центр единообразной обработки для внутреннего и внешнего рынка. С начала года Хоргосский экономический район реализовал 168 проектов по привлечению инвестиций, объединив привлечение инвестиций и предоставление услуг в рамках стратегии высококачественного развития "Пояса и пути", чтобы поделиться возможностями развития с более крупными предприятиями", - отметил заместитель директора по инвестициям и коммерции Хоргосского экономического района (управление по коммерции и связи) Гао Юнцзян.
30.11.2023, 17:42 9111
Подъем сельских районов активирует "новый двигатель" коллективной экономики в Хоргосе
Фото: информационная компания Урумчи
Рассказать друзьям
На фоне глубокой осени, просторные поля уже окрасились в золотые тона, но в теплицах питомника по выращиванию цветов и саженцев в деревне Жарысу зеленый цвет все еще является основным. В последние годы в деревне Ичэгашань в городе Хоргос, благодаря своим ресурсным преимуществам, активно развивает цветочную экономику, используя тепличные постройки для выращивания цветочных саженцев. Это постоянно расширяет возможности увеличения доходов местных жителей и придает дополнительный импульс восстановлению деревень, сообщает информационная компания "Урумчи".
Зайдя в теплицу питомника по выращиванию цветов и саженцев в деревне Жарысу, разнообразные, мягкие и милые суккуленты моментально привлекают внимание. Руководитель, У Сюэхан, в данный момент ведет онлайн-трансляцию для продажи через интернет, и за короткое время удалось продать более 20 горшков растений.
Мы используем комбинированный онлайн и офлайн формат для продажи, в среднем продаются более 300 горшков в день. К концу сентября объем продаж составил около 500 000 юаней, начиная с первой теплицы и до сих пор у нас есть 5 теплиц с более чем 600 видами и 300 000 саженцев, экономический эффект продолжает улучшаться", - рассказал У Сюэхан, ответственный за выращивание суккулентов на питомнике по выращиванию цветов и саженцев в деревне Жарысу.
Согласно информации, цикл роста суккулентов короткий, они имеют низкие требования к почве и окружающей среде, и для их процветания достаточно поддерживать температуру выше 10 градусов. Это идеально подходит для выращивания в теплицах. Промышленность по выращиванию цветов и саженцев в деревне Жарысу уже достигла определенного масштаба и создала брендовый эффект, а ее продукция поставляется в различные регионы страны. В марте текущего года был запущен проект второго этапа по выращиванию цветов и саженцев, который находится в стадии успешной реализации.
Мы активно расширяем каналы для привлечения инвестиций, используя такие формы, как привлечение инвесторов через коммерцию, инвестиции в индустриальные цепочки, мобилизацию ресурсов и другие. Это позволило дополнительно привлечь два кооператива и шесть предприятий после двух уже существующих предприятий", - поделился У Бин, ответственный за кооператив совместной экономики в деревне Жарысу.
Активируя "новый двигатель" коллективной экономики, мы идем по пути совместного процветания деревень. Ичэгашань - это район, который настаивает на исследовании путей разнообразного развития сельского хозяйства в соответствии с концепцией "одна деревня - один продукт". Полностью используя экологическую среду, природные ресурсы и локальные преимущества, район активно развивает отрасли, такие как выращивание цветов и саженцев, скотоводство, разведение птицы, сбор фруктов и овощей, достигнув значительных результатов.
Мы полностью используем наши ресурсные преимущества, чтобы дальше расширить масштаб промышленности выращивания цветов и саженцев, установить и совершенствовать рыночную систему маркетинга, развивать туризм, связанный с выращиванием цветов и саженцев, а также создать дружественную к экологии индустрию в сельской местности, стимулируя увеличение доходов крестьян", - рассказал член партийного комитета Ичэгашань Ци Пэнвэй.
Он также добавил, что цветочно-саженцевая база занимает 14 гектар, включая 50 интеллектуальных теплиц, охватывая более 130 домохозяйств, развивающих крестьянское хозяйство.
30.11.2023, 08:25 11391
Синьцзянская ЗСТ Хоргос: демонстрация бурного развития Китая на запад
Фото: информационная компания Урумчи
Рассказать друзьям
Общий план по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) в Синьцзяне четко подчеркивает, что зонам свободной торговли предоставляется больше прав на проведение реформ, в полной мере используя преимущества географического положения Синьцзяна как "пяти КПП, ведущих в восемь стран, и одного пути, соединяющего Европу и Азию". В рамках этого, предпринимаются конкретные шаги для проведения дифференцированных исследований и развития, с целью стимулирования и укрепления отраслей, характерных для Синьцзяна. Хоргос, как ядро развития на территории ключевого узла в рамках инициативы "Один пояс, один путь", активно строит "золотой" логистический хаб, связывая Евразию, и демонстрирует высокий уровень открытости Китая, сообщает информационная компания "Урумчи".
На КПП "Хоргос" грузовики въезжают и выезжают упорядоченно. С августа текущего года ежемесячно здесь проходит более 30 тысяч грузовых автомобилей. Удобный и эффективный режим таможенного оформления обеспечивает беспрепятственное движение между двумя странами.
Теперь процесс таможенного оформления намного быстрее, весь процесс занимает около десяти минут. Раньше я приезжал сюда три-четыре раза в месяц, а теперь могу приезжать семь-восемь раз", - отмечает водитель из Казахстана Нурлан Жумагали.
В период с января по сентябрь текущего года грузооборот на КПП "Хоргос" достиг 1 359 тысяч тонн, что на 115% больше по сравнению с предыдущим годом. Въезд и выезд транспортных средств составил 178,7 тысячи, увеличившись на 179%, а общее количество въезжающих и выезжающих лиц достигло 460,6 тысяч человек.
Ежемесячно я импортирую около 70 автомобилей из Китая и продаю их в Таджикистане, России, Азербайджане и других странах. Доставка из Хоргоса в эти страны очень удобна, и мы являемся бенефициарами "Пояса и пути", - рассказал дилер из Таджикистана, Феруз.
С целью постоянного увеличения пропускной способности, Хоргос расширяет каналы проезда, увеличивает площадку и строит новый этап развития, превращая грузовой пункт в таможенный склад. Планируется ввод в эксплуатацию до конца года.
Мы также расширили 6 дополнительных коридоров, внутри зоны теперь доступно 10 коридоров, прямо соединенных с казахстанской стороной. Теперь по 2000 машин проходит каждый день, а в будущем это число будет увеличено до 3000 и более", - отмечает заместитель секретаря партийного комитета и руководитель Управления КПП СЭЗ "Хоргос" Ху Лайцзе.
С начала пробной производственной деятельности в мае текущего года, компания "Khorgos Qiupi" уже продала более 50 миллионов юаней товаров в Казахстан, а план развития компании включает достижение цели в 15 миллиардов юаней за следующие 5 лет, формируя кластер кожевенной промышленности.
Теперь согласование с предприятиями из стран Центральной и Западной Азии, России, Восточной Европы стало более удобным. Мы также будем исследовать международное сотрудничество в области трансграничных финансов, чтобы развивать эту отрасль", - поделился генеральный директор "Khorgos Qiupi" Ху Динбен.
Хоргос обладает несколькими проектами в рамках стратегии "Пять зон, два пункта пропуска, один центр" (СЭЗ, автодорожный пункт пропуска, железнодорожный пункт пропуска, комплексная пилотная зона трансграничной электронной торговли, торговая зона приграничных городов, ЗСТ, МЦПС), обеспечивающими благоприятные условия для таможенных процедур и разнообразных открытых экономических политик, что делает эту территорию фронтом внешней торговли. С момента создания экспериментальной зоны свободной торговли в Синьцзяне, в районе Хоргос было зарегистрировано более 60 новых субъектов хозяйствования в различных сферах, включая физическую обработку, трансграничную электронную коммерцию, внешнюю торговлю, экспедиторские услуги и т.д.
Создание ЗСТ в Синьцзяне будет способствовать совмещению инновационных преимуществ системы ЗСТ и географического преимущества Хоргоса. Это даст толчок для дальнейшего развития экономики и общества Хоргоса, стимулируя внутренние силы развития и способствуя высокому уровню открытости, содействуя качественному развитию. Мы твердо схватываемся за этот исторический момент, тесно связываем его с местной практикой, прилагаем усилия для привлечения и концентрации ресурсов из Китая и других стран, акцентируя внимание на сферах упрощения инвестиций, усиления функций финансового обслуживания, развития цифровой экономики и других направлениях, строим "золотой" мультимодальный логистический хаб, связывая Евразию, чтобы Синьцзян демонстрационным центром высокого уровня открытости", - сказал секретарь партийной ячейки Управления коммерции города Хоргос Лэй Цзэнтао.
29.11.2023, 11:37 15486
Завод по переработке фруктов в Хоргосе - пример дополнительного дохода для населения
Фото: информационная компания Урумчи
Рассказать друзьям
Когда есть свободное время, прихожу подрабатывать, занимаюсь уборкой, сортировкой, упаковкой и подобными делами. Это не так уж утомительно, оплата по дням - 150 юаней в день, еще обед предоставляют, вполне хорошо", - говорит Чжао Сичунь, житель района Карабак в Хоргосе, когда речь заходит о дополнительном доходе от работы возле дома.
Мы последовали за Чжао Сичунь и посетили предприятие по переработке фруктов "Луньцзю Сиюй" в Хоргосе. Более 10 рабочих сортировали уже высушенные изюм, персики и абрикосы, а затем взвешивали и упаковывали их в соответствии с требованиями, сообщает информационная компания "Урумчи".
С июля по октябрь каждого года в Хоргос поступает большое количество сушеных абрикосов, персиков, сливы и изюма. Завод по переработке начинает закупку в это время. Очистка, сортировка и упаковка требуют дополнительной рабочей силы, многие местные жители приходят работать сюда после завершения работы на своих фермах. Иногда здесь трудится более 20 человек", - говорит Лян Гаоцзян, ответственный за завод.
В последние годы масштабы посадок абрикосов, персиков, сливы и других плодов в Хоргосе постоянно расширялись. Для расширения сбыта, удлинения производственной цепочки и увеличения доходов жителей район Мохур выделил более 8 миллионов юаней на интеграцию, модернизацию и реконструкцию имеющихся ресурсов по переработке фруктов и создал предприятие по их переработке под названием "Луньцзю Сиюй". На предприятии установлено 12 комплектов оборудования, а также построены склад с климат-контролем на 800 тонн, склад для хранения свежих продуктов на 1200 тонн и 10 сушильных камер.
Первая фаза строительства завода по переработке фруктов была завершена в июле 2021 года. В этом году было высушено и высажено более 180 тонн свежих фруктов, и ожидается производство более 60 тонн различных сухофруктов, общая стоимость которых превысит 6 миллионов юаней", - поделился Лян Гаоцзян.
Основываясь на богатых ресурсах плодовых культур, завод по переработке фруктов использует модель "компания + кооператив + фермер". Проводится профессиональное обучение и научное управление. Далее кооперативы занимаются тщательной обработкой, упаковкой и продажей, создавая бренд фруктового производства "Тянь-Шань" и увеличивая добавленную стоимость продукции, способствуя процветанию и увеличению доходов местных жителей.
Жительница района и участница кооператива по выращиванию винограда "Луньцзю Сиюй" Чжан Янь также является одним из первых фермеров, внедривших выращивание винограда сорта "Сапфир". У нее есть собственная семейная ферма. В этом году она передала весь свой виноград заводу для сушки и продажи в виде изюма.
У нас дома более 5 гектаров винограда сорта "Сапфир". В прошлом году свежие плоды стоили 15 юаней за килограмм, часть была продана, а оставшаяся была высушена и переработана в изюм, который стоил примерно 100 юаней за килограмм. В этом году я передала все свои винограды на переработку на завод. Не только цена за сушку ниже, чем на рынке, но и технология более зрелая, что повышает качество продукции", - рассказала Чжан Янь.
Наша первоочередная цель при создании завода по переработке была увеличение доходов населения. Переработка свежих плодов в изюм позволила не только снизить издержки, но и увеличить добавленную стоимость продукции, а также содействовать занятости населения", - сказал руководитель административного комитета района Мохур Паршат Нуржан.
24.11.2023, 16:43 44306
Объем грузов через КПП "Хоргос" в Синьцзяне превысил 30 миллионов тонн
Фото: информационная компания Урумчи
Рассказать друзьям
21 октября грузовик, загруженный 21 тонной свежих груш из города Ляочэн провинции Шаньдун, покинул КПП "Хоргос" и направился в Кыргызстан. По статистике КПП "Хоргос", за январь-сентябрь текущего года общий объем экспортно-импортных грузовых операций, контролируемых КПП "Хоргос", составил более 31 миллиона тонн, что делает этот пункт самым загруженным на границе всего Синьцзяна.
Данные показывают, что с начала года объем грузов, импортируемых и экспортируемых через КПП "Хоргос" по автодороге и железной дороге, демонстрирует двойной рост. В январе-сентябре КПП "Хоргос" контролировал более одного миллиона тонн грузов по дороге, что на 115% больше, чем в предыдущем году, и более 7 миллионов тонн грузов по железной дороге, что на 31% больше, чем в предыдущем году.
Через КПП "Хоргос" проходит множество видов товаров, в том числе сельскохозяйственные продукты и продукты питания, импорт которых резко увеличился на 148% и 147% соответственно по сравнению с предыдущим годом, что отражает силу внутреннего рынка и потребительской способности. Экспорт товаров, таких как электромеханическое оборудование и одежда с аксессуарами, также увеличился на 47% и 30% соответственно, а экспорт электромобилей увеличился в 8 раз по сравнению с предыдущим годом, что подчеркивает качество и мощь продукции "сделано в Китае" на мировом рынке.
Теперь мы ежедневно экспортируем более 1000 тонн товаров народного потребления и сельскохозяйственной продукции, примерно на 70 машин, в основном в страны, участвующие в совместном строительстве "Одного пояса, одного пути", такие как Казахстан и Узбекистан", - заявил заместитель генерального директора торговой компании "Цзинь И" Сян Ян.
Чтобы и дальше повышать уровень открытости пограничного пункта и улучшить эффективность таможенного оформления, КПП "Хоргос" углубляет реформу политики "делегирования полномочий, упрощения процедур и улучшения услуг", использует преимущества самозаявления и электронной оплаты, внедряет систему круглосуточной предварительной записи, развивает эффективность "зеленого коридора" для быстрого таможенного оформления сельскохозяйственной продукции и полностью повышает эффективность прохождения грузов.
Мы активно продвигаем использование умных платформ, таких как "единое окно", "интернет + таможня", реализуем "безбумажное таможенное оформление", оптимизируем предпринимательскую среду в районе пограничного пункта, улучшаем уровень удобства таможенного оформления и вносим свой вклад в высококачественное развитие совместного строительства "Одного пояса, одного пути", - поделился заместитель руководителя отдела комплексного обслуживания таможни "Хоргос" Ма Лей.
24.11.2023, 14:54 45351
Безвизовый режим способствует увеличению туристического потока через пункт пропуска "Хоргос"
Фото: информационная компания Урумчи
Рассказать друзьям
10 ноября 2023 года вступило в силу "Соглашение между Правительством Китайской Народной Республики и Правительством Республики Казахстан об освобождении от визовых требований", и первые пассажиры, прибывшие в здание КПП "Хоргос", были торжественно приветствованы, сообщает информационная компания "Урумчи".
В 11 часов утра 18 пассажиров, прошедших контроль, отправились на международном автобусе из Хоргоса в город Жаркент в Казахстане для осуществления трансграничного туризма и развития торгово-экономических связей.
Сегодня - первый день режима безвизового въезда между двумя странами, и я особенно рад и взволнован. Я занимаюсь экспортом товаров для автомобильной промышленности, и сегодня я еду в Алматы навестить своих клиентов, заключить контракт. Я чувствую, что это особенно удобно и быстро", - заявил директор компании Hengteng International Trade Limited Олжас Нуржан.
Согласно соглашению, граждане Китая с обычными служебными паспортами, обычными паспортами и заграничными проездными документами, а также граждане Казахстана с обычными паспортами и свидетельствами о возвращении на родину освобождаются от виз при въезде, выезде или транзите в другую страну по делам частного характера, коммерческой деятельности (включая переговоры, заключение контрактов, предоставление консультационных услуг и другие коммерческие действия), туризма, медицинских услуг, международного транспорта и транзита. При этом разрешается однократное пребывание до 30 дней с момента въезда, общая продолжительность пребывания не превышает 90 дней в течение каждых 180 дней и не требуется оформление визы.
После введения политики взаимного освобождения от виз между Китаем и Казахстаном мы активно сотрудничаем с таможней, пограничной службой, управлением транспорта и другими органами, чтобы обеспечить надлежащее обслуживание при въезде и выезде людей", - отметил заместитель руководителя управления КПП СЭЗ "Хоргос" Фу Лей.
33-летний предприниматель из города Алматы Досмухан Кухан сегодня рано утром прибыл на КПП "Хоргос". Он стал первым гражданином Казахстана, въехавшим через Хоргос после введения политики взаимного освобождения от виз между Китаем и Казахстаном. Досмухан Кухан въехал в Китай на первом международном автобусе, отправившемся из Хоргоса.
Теперь можно свободно перемещаться, в любой момент можно въехать или выехать. Это замечательно, сразу же смогу встретиться со своими клиентами", - рассказал Досмухан Кухан, казахстанский предприниматель.
В настоящее время все больше казахстанских предпринимателей занимаются торговлей между Китаем и Казахстаном. Максат Узанат, поставщик сельскохозяйственного оборудования, приехал в Хоргос с образцами товаров в поисках партнеров для сотрудничества.
Раньше мог посетить только один город, а теперь могу осмотреть больше городов и компаний, это гораздо удобнее", - поделился Максат.
По данным пограничного контрольного пункта "Хоргос", к 16.00 в этот день количество въезжающих и выезжающих через Хоргос составило более 1300 человек, что является значительным увеличением по сравнению с обычными днями.
Мы организовали бригаду на месте и увеличили количество проходов с 14 до 24, чтобы обеспечить безопасный и эффективный проход для пассажиров", - заявил директор пограничного контрольного пункта "Хоргос" Цзи Вэнсю.
На данный момент на международном автобусном вокзале Хоргоса действуют 4 международных пассажирских маршрута. Из Урумчи через Хоргос отправляются 60 международных пассажирских автобусов, соединяя Хоргос с Урумчи, городом Кульджа и казахстанскими городами Жаркент и Алматы.
Мы будем продолжать следить за изменениями в объеме пассажиропотока после введения политики взаимного освобождения от виз между Китаем и Казахстаном. В зависимости от обратной связи и данных будем динамично корректировать график работы персонала и частоту отправления автобусов, чтобы обеспечить своевременное распределение с пиковым спросом на перевозки", - отметил дежурный директор международного автобусного вокзала Хоргоса Сю Цзяньюань.
24.11.2023, 13:14 44691
На хоргосских полях всход озимой пшеницы достигает 90%
Фото: информационная компания Урумчи
Рассказать друзьям
Новые ростки взошли, зелень везде, тысячи акров хороших полей создают картину богатства. В настоящее время завершается сев озимой пшеницы в Хоргосе, озимая пшеница уже прорастает и радует своим здоровьем, сообщает информационная компания "Урумчи".
26 октября на пшеничных полях в деревне Ичэгашань города Хоргоса равномерно проросла озимая пшеница, создавая живописную картину. В эти дни фермер Чжу Цзицзян каждый день проверяет прорастание пшеницы на поле. Глядя на аккуратные ряды всходов, его лицо полно надежды на богатый урожай.
В этом году мы начали сев рано, уже 26 сентября. Процент всходов в начальной стадии достигает 90%. С наступлением нового года мы планируем хорошо управлять поливом и подкормкой, чтобы надеяться на более высокий доход", - поделился Чжу Цзицзян.
Хоргос всегда ставит обеспечение продовольственной безопасности в приоритет своей работы по сельскому хозяйству. Здесь реализуется стратегия "хранить зерно в почве и использовать технологии на благо зерна", строго соблюдаются "красные линии" охраны пахотных земель. Активно корректируется структура отрасли, привлекаются специалисты по сельскому хозяйству, которые глубоко вникают в полевые условия, изучают влажность почвы, прорастание пшеницы, руководят сельхозтовароведами.
В этом году в Хоргосе посеяны новые сорта озимой пшеницы, такие как "Синьцзянская озимая-52", "Синьцзянская озимая-53", "Цзиньшинун № 1", с высокой урожайностью, отличным качеством, устойчивостью к болезням и способностью переживать зиму. Урожайность может достигнуть более 500 килограммов с одного акра. Мы обеспечим полный цикл отслеживающего обслуживания, глубокое руководство по технологии, чтобы обеспечить безопасную зимовку пшеницы", - говорит специалист управления сельского хозяйства и сельских территорий города Хоргоса Сюй Шимин.
Читаемое
02.12.2023, 09:11Нарколаборатория на дому: полиция изъяла 55 кг мефедрона в Алматинской области 02.12.2023, 12:0811486Более 2,6 тысячи организаций образования попали в "рисковую" зону в Казахстане 02.12.2023, 09:3411251"Черных" старателей с золотом на 130 млн тенге задержали в Акмолинской области 02.12.2023, 12:428151Зарубежным авиакомпаниям сняли ограничения на полеты в крупные города Казахстана 02.12.2023, 14:035306Перспективные совместные проекты обсудил Токаев с министром инвестиций ОАЭ 26.11.2023, 17:50276871В Костанайской области разрушается дорога за 400 млн тенге 26.11.2023, 17:19248706Умеренная магнитная буря наблюдается на Земле в воскресенье 26.11.2023, 09:25239966В Алмалинском районе Алматы часть потребителей осталась без энергоснабжения 27.11.2023, 14:11231451Спас пассажиров автобуса: министр обороны наградил восьмиклассника медалью "Ел қорғаны" 27.11.2023, 14:41230101Владельцев автомобилей на газе обяжут устанавливать специальный знак 02.11.2023, 21:17338316В Актау перенесли сроки возобновления водоснабжения 03.11.2023, 08:52329246На заправках Шымкента возник дефицит сжиженного газа 02.11.2023, 12:30321151ЧП на шахте Костенко: депутат потребовал привлечь к уголовной ответственности виновных в трагедии 03.11.2023, 18:20313726Товарооборот между Казахстаном и Турцией составил 3,9 млрд долларов 03.11.2023, 15:45310316Астане присвоен статус финансового центра тюркского мира
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Сколько процентов вашего бюджета вы тратите на продукты питания и оплату комунальных услуг?