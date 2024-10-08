Защита и развитие языков и письменностей всех народов Китая на примере Синьцзяна

Фото: информационная компания Урумчи

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Синьцзян-Уйгурский автономный район является одним из пяти автономных районов Китая и был основан 1 октября 1955 года. С древних времен в Синьцзяне проживают многие этнические группы, и перемещения народов происходили здесь часто. По предварительным данным седьмой национальной переписи населения Китая, проведенной в 2020 году, общая численность населения Синьцзяна превышает 25,85 миллиона человек, из которых свыше 14,93 миллиона составляют представители этнических меньшинств, сообщает информационная компания "Урумчи".





Язык является средством общения и мышления человека, а также важным носителем культуры, научно-технического прогресса и даже наследования и развития человеческой цивилизации. Заместитель заведующего кафедрой китайского языка и литературы Синьцзянского университета Чжан Дэнкэ считает, что в Синьцзяне существует богатое языковое разнообразие и множество письменностей. Китайское правительство в соответствии с законом продвигает распространение государственного языка и письменности, эффективно защищая языковое и письменное многообразие, что не только обеспечивает культурные права граждан всех народов Синьцзяна, но и укрепляет межэтническое общение и содействует развитию экономики, культуры и других сфер.





Китай законодательно защищает языки и письменности всех народов





Китай всегда придавал большое значение защите языков и письменностей всех народов", - приводит пример Чжан Дэнкэ.





Такие законы, как Конституция Китайской Народной Республики, Закон КНР об автономии национальных районов и Закон КНР о государственном языке, предусматривают свободу для каждого народа использовать и развивать свой язык и письменность.





С момента основания Китайской Народной Республики, политика в отношении языков и письменностей прошла несколько этапов, включая проведение реформы письменности, усиление языковых норм, содействие языковой гармонии и разработку языковой стратегии. Чжан Дэнкэ отметил, что на каждом из этих этапов Синьцзян на законных основаниях обеспечивал и всегда поддерживал свободу использования и развития языков и письменностей народов Синьцзяна, а также, учитывая местное многоязычие и разнообразие письменностей, проделал значительную и эффективную работу.





Например, в период "проведения реформы письменности" на основе плана китайской фонетической транскрипции (пиньинь) и с учетом произношения языков этнических меньшинств был разработан "метод транслитерации" для записи имен и географических названий на языках меньшинств Синьцзяна латинскими буквами, который стал частью международного продвижения пиньиня. В период "усиления языковых норм" были разработаны и опубликованы правила транслитерации уйгурских имен на китайском языке, что помогло представителям этнических меньшинств стандартизировать и облегчить написание имен в различных сферах общественной жизни.





Чжан Дэнкэ отметил, что в последние годы на государственном уровне Китай принял ряд научно обоснованных политик и нормативных актов по защите языков и письменностей этнических меньшинств, которые регулируют их использование и развитие, что способствовало продвижению этой работы. В то же время, Синьцзян на основе соответствующих законов и политик и с учетом реальных потребностей региона постоянно разрабатывает местные законы и активно продвигает распространение государственного языка и письменности. Также поощряется взаимное обучение языкам и письменностям между народами, что постепенно ведет к правовой и нормативной регламентации использования и развития языков и письменностей в Синьцзяне.





Китай всегда стремился к защите и развитию языков и письменностей этнических меньшинств по всей стране, и Синьцзян не является исключением", - говорит Чжан Дэнкэ.





В соответствии с Конституцией и законами, Китай продвигает государственный язык, при этом полностью уважая и гарантируя свободу каждого народа использовать и развивать свой язык и письменность. В настоящее время в Синьцзяне народы региона в основном используют более 10 различных языков и письменностей, которые широко применяются в таких областях, как судебная система, администрация, образование, СМИ, радио и телевидение, интернет, а также в общественных делах.





информационная компания Урумчи





Многообразие языков и письменностей всех народов продолжается





С 1950-х годов в университетах Синьцзяна были открыты специальности по языкам и литературе этнических меньшинств Китая (направления уйгурского и казахского языков). Выпускники этих программ в основном работают в административной сфере, в образовании и занимаются исследованиями языков и письменностей этнических меньшинств. По словам Чжан Дэнкэ, население всех народов региона, осваивая государственный язык, получает доступ к современному образу жизни, а поддержка курсов языков этнических меньшинств способствует сохранению языков и культур.





В пересмотренном в 2015 году "Законе КНР об образовании" сказано, что "государственный язык является основным языком обучения в школах и других образовательных учреждениях", а в регионах с национальной автономией, где большинство учеников составляют представители этнических меньшинств, "школы и другие образовательные учреждения должны использовать государственный язык и язык соответствующего народа или местного этнического населения для реализации билингвального обучения".





Я работаю преподавателем и исследователем языков этнических меньшинств в университете. Моя основная работа - обучение студентов разных национальностей уйгурскому языку, перевод любимых народом литературных произведений на уйгурском языке, а также развитие информационных технологий, таких как создание базы данных для уйгурского языка и машинный перевод", - рассказывает Чжан Дэнкэ.





Чжан Дэнкэ родился, вырос и работает в Синьцзяне.





В повседневной жизни, будь то покупки или общение, я часто использую языки этнических меньшинств, когда говорю с представителями этих народов", - говорит он.





У него много друзей среди этнических меньшинств, и они часто общаются, смешивая несколько языков. Разные языки не препятствуют их взаимодействию, что в Синьцзяне является обычным делом. Независимо от этнической принадлежности, пола, возраста и профессии, каждый может почувствовать, насколько эффективно правительство Китая уважает и защищает языковое и письменное многообразие народов Синьцзяна.





Сообщается, что с 2015 года китайское правительство начало проект по защите языковых ресурсов Китая, целью которого является спасение и защита языков этнических меньшинств, особенно исчезающих, а также сбор и запись материалов, относящихся к китайским диалектам, языкам этнических меньшинств и устной культуре. Чжан Дэнкэ принимал участие в нескольких проектах по исследованию китайских диалектов и языков этнических меньшинств в Синьцзяне.





Меня особенно впечатлил проект по защите робского диалекта уйгурского языка. Этот диалект сильно отличается от современного уйгурского языка, и на нем говорят всего около тысячи человек. Если бы мы не начали сбор и защиту вовремя, скорее всего, сейчас мы бы не смогли услышать произношение этого диалекта и потеряли бы все записанные на нем рассказы и песни", - сказал Чжан Дэнкэ.





информационная компания Урумчи





Языки и письменности всех народов будут развиваться





От уникальных диалектных мелодий на китайском языке в уезде Баркөл до устных народных пословиц на диалектах китайского языка в уезде Манас, от почти исчезнувших уйгурских диалектов в районе Лобнор до впечатляющих таджикских народных песен в районе Ташкурган - Чжан Дэнкэ отмечает, что языки и письменности всех народов Синьцзяна обогатили китайскую культуру. Это подчеркивает заботу правительства Китая на всех уровнях о развитии языков и письменностей этнических меньшинств.





Язык и письменность - это носители культуры. Следует отметить, что китайское правительство в 1951 и 1954 годах дважды проводило спасательную запись уйгурской классической музыки "12 мукамов". С 1960-х годов были выделены значительные средства и людские ресурсы для подготовки и публикации таких устных литературных произведений, как эпос кыргызского народа "Манас" и монгольский эпос "Джанггар". Эти произведения были опубликованы на языках этнических меньшинств и стали частью нематериального культурного наследия.





Согласно статистике, в настоящее время в Синьцзяне зарегистрировано 5607 объектов нематериального культурного наследия и 6559 наследников традиций. "Всеобщая декларация прав человека" гласит, что каждый человек имеет право участвовать в культурной жизни. В последние годы в Синьцзяне были построены пять центров для сохранения традиций уйгурской музыки "Мукам" за счет государственного финансирования; центральный бюджет также выделил более 100 миллионов юаней на создание десяти национальных центров для сохранения объектов нематериального наследия, таких как центры для эпоса "Манас" в Кызылсу-Кыргызском автономном округе, для эпоса "Джанггар" в Боро-Тала-Монгольском автономном округе и для фестиваля народных танцев "Машряп" в уезде Ават округа Аксу. В Синьцзяне также поощряется частное участие в создании объектов нематериального наследия, и в настоящее время в регионе существует более 250 таких объектов.





Развитие искусственного интеллекта невозможно без данных, то есть так называемых "больших данных". Иными словами, языковые данные, как основа для развития искусственного интеллекта, сами по себе уже стали важным ресурсом в информационном обществе", - отмечает Чжан Дэнкэ.





Чжан Дэнкэ подчеркивает, что "планирование языковых ресурсов" уже стало ключевым направлением развития языковой политики в Китае, где ресурсы языков этнических меньшинств занимают важное место и привлекают большое внимание. Таким образом, разнообразие языков и письменностей Синьцзяна не только не будет подвергаться воздействию технологий искусственного интеллекта, но наоборот, эти технологии будут способствовать их развитию и, в свою очередь, помогут в информационной и цифровой эре сохранить и защитить культуру этнических меньшинств.