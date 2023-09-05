01.09.2023, 23:02 10871
Жизнь - это не тропа, а дикая местность. Работа на нефтяной станции Синьцзяна
Фото: Кадр с видео
Рассказать друзьям
Аспирантка Пань Сюэси решила приехать на границу Синьцзяня в Алашанькоу для своей первой работы, сообщает информационная компания "Урумчи".
В Алашанькоу круглый год ветрено, она использовала свои письменные работы, чтобы записать рассказы руководства национальной сети, которые здесь укоренились. С "очень крутыми" вещами в качестве подсказок, представляя рабочий статус Пань Сюэси в Алашанькоу, а за ее личным выбором стоит позиция поколения Z: "гоняться за дикой природой, а не идти по следу".
новости по теме
02.09.2023, 18:19 7926
Кыргызский певец-манасчи из Синьцзяна
Фото: Кадр с видео
Рассказать друзьям
Телеверди Байсенахун - кыргызский юноша - манасчи читает "Манас". С 5 лет он обучался "Манасу" у своей бабушки и мастера-манасчи Жусупа Мамай, сам стал манасчи и имеет своих учеников, сообщает информационная компания "Урумчи".
31.08.2023, 21:27 13146
Свадебные обычаи таджикского народа
Фото: Кадр с видео
Рассказать друзьям
Ли Синьчжао - профессиональный фотограф, с 2009 года каждый год она проводит более полугода в Ташкурган-Таджикском автономном уезде, округа Кашгар, провинции Синьцзян. Она использует пейзажи окружающей среды, чтобы запечатлеть все аспекты жизни таджикского народа, единственной исконно проживающей европеоидной расы, сообщает информационная компания "Урумчи".
В этом фильме показана свадьба таджикского народа с точки зрения Ли Синьчжао, отображены очарование таджикских свадебных обычаев, которые были выбраны в список репрезентативных объектов национального нематериального культурного наследия в 2008 году, и показана любовь таджикского народа к браку, семье и стране.
29.08.2023, 15:37 17196
Традиции казахской кухни в Синьцзяне
Фото: Кадр с видео
Рассказать друзьям
Ерсен Биюнь - основатель кафе традиционной казахской кухни в Синьцзяне, сообщает информационная компания "Урумчи".
Ерсен, являясь коренным казахом, придает традиционной казахской пище церемониальный характер - с баурсаками и индивидуально приготовленным чаем с молоком.
За этим стоит теплота казахской кухни и культуры, влияющая на современное понимание и подачу еды. Я подаю церемониальную пищу как "целебное средство" от стрессовой жизни", - рассказывает Ерсен.
21.08.2023, 18:50 29391
Китайские бренды пользуются большой популярностью в Алматы
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
В крупнейшем городе Казахстана Алматы появились многие китайские бренды, в том числе Chery, JAC, Exeed, Haval, Huawei, OPPO и Vivo, которые пользуются большой популярностью среди местных потребителей.
Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. В прошлом году товарооборот двух стран достиг рекордных 31,17 млрд долларов, а в первой половине этого года этот показатель составил 18,25 млрд долларов, увеличившись на 26,8% в годовом исчислении. Как ожидается, по итогам текущего года объем двухсторонней торговли достигнет рекордно высокого уровня.
Во время встречи глав двух государств в мае этого года они единогласно предложили увеличить двухсторонний товарооборот до 40 млрд долларов к 2030 году.
На улицах Алматы повсюду можно увидеть транспортные средства китайских марок, включая Changan, Zeekr, Haval, Chery и Yutong. Часть этих автомобилей была произведена в Китае, но большинство из них сделано в Казахстане. С помощью китайских технологий автомобильная промышленность Казахстана стремительно развивается.
Стало известно, что за последние годы резко выросли производство и продажи автомобилей в Казахстане, что стало важной движущей силой местного экономического развития. В частности, в Казахстане значительно возросла популярность китайских автомобильных брендов, и продажи показали заметную тенденцию к росту.
С апреля этого года с конвейера казахстанского завода сошли 150 автобусов Yutong. Сборочные заводы китайских автомобильных брендов, таких как Chery, Changan и Haval, в Казахстане приступят к работе к 2025 году, их предполагаемый годовой объем производства составит 90 тыс.автомобилей.
Станция Боралдай в Алматинской области, находящаяся в 30 минутах езды от центра города Алматы, является одним из крупнейших международных комплексных транспортно-логистических центров в Центральной Азии.
Благодаря применению цифровых технологий товары из Китая и Европы, включая произоводимые в провинции Гуандун транспортные средства на новых источниках энергии, через данную станцию эффективно и быстро поставятся во все уголки Казахстана, а также во всю Центральную Азию и Европу.
Жаслан Хамзин, заместитель генерального директора одной из крупнейших транспортно-логистических групп компаний Казахстана Atasu Group, сообщил, что транспортные средства на новых источниках энергии, производимые в Китае, доставляются непосредственно с завода на станцию, а затем развозятся в разные регионы.
В центре Алматы работает супермаркет "IVICity", специализирующийся на китайских товарах. Супермаркет занимает площадь более 10 тыс. кв.м. Это крупнейший магазин китайских товаров не только в Алматы, но и по Казахстану. По сообщению Хуан Цзе, владельца "IVICity", ежемесячный оборот супермаркета растет более чем на 100% в течение четырех месяцев после открытия.
В дополнение к превосходному географическому положению, разнообразие товаров и их доступные цены, пожалуй, являются наиболее важными факторами популярности магазина у местных жителей. В IVICity представлено более 10 тыс. видов товаров, многие из них даже дешевле аналогов в Китае.
По словам Хуан Цзе, одна из причин, по которой многие товары в ее магазине могут продаваться так дешево, заключается в том, что они доставлены в Казахстан в больших количествах поездами Китай-Европа.
Алматинский бизнесмен Азамат, занимающийся экспедированием грузов, также оптимистично относится к китайским товарам. По его сообщению, его компания, основанная более десяти лет назад, развивается именно благодаря запуску поездов Китай-Европа. Компания Азамата специализируется на торговле импортными товарами из Китая, зарабатывая более 6 млрд тенге в год. Электронные товары, мобильные телефоны, аксессуары, наушники, фурнитура, мебель и другая продукция гуандунского производства пользуются большим спросом на рынке Центральной Азии.
По материалам китайских СМИ
21.08.2023, 17:41 29896
Восьмой фестиваль "Дапанджи" в уезде Шавань
Фото: Кадр с видео
Рассказать друзьям
За день до фестиваля шаваньские повара "Дапанджи" готовятся к тому, чтобы тысячи людей насладились блюдом на фестивале, сообщает информационная компания "Урумчи".
Попробовав дапанджи, приготовленную основателем фестиваля Ли Шилином и бывшим водителем большегруза Лю Чанглином, вы узнаете о развитии блюда в этом городе и о том, что делает Шавань уникальным.
21.08.2023, 17:14 30331
Домашний вкус: хлебопекарный бизнес Синьцзяна
Фото: Кадр с видео
Рассказать друзьям
Ван Хуэйпэн приехал в незнакомый Чугучак вместе с родителями. Здесь хлебобулочные изделия дали им возможность осесть, найти работу и обогатиться. В конечном итоге он начал свой путь в хлебопекарном бизнесе, а также свою историю интеграции в эту многонациональную семью, сообщает информационная компания "Урумчи".
14.08.2023, 08:00 39376
Путь к процветанию. Строение мечты: "Парень из Синьцзяна" на берегу моря
Фото: информационная компания Урумчи
Рассказать друзьям
Большая дорога, в конце концов, приведет к далекой цели, а море достаточно широко для того, чтобы вместить сотни рек. В этом году исполнилась 10-я годовщина провозглашения инициативы "Пояс и путь". За последние десять лет строительство "Пояса и пути" достигло значительных успехов, и именно за эти десять лет Синьцзян взял старт на продвижение строительства центральной зоны экономического пояса Шелкового пути в качестве движущей силы и интегрировал свою региональную стратегию открытости в общую схему открытости страны на запад, сообщает информационная компания "Урумчи".
По случаю 10-й годовщины выдвижения инициативы "Пояс и путь" редакция синьцзянской ежедневной газеты "Синьцзян Жибао" запустила проект "Путь к процветанию - масштабный мультимедийный репортаж вдоль "Пояса и пути"". Начиная с этого дня под общей рубрикой "Путь к процветанию" будут открыты такие подрубрики, как "Строение мечты", "Декламация стихов на ходу", "Диалоги", "Прозрения", "Отражения", "Слушание" и т. д., чтобы сосредоточиться на процессе борьбы, трогательных историях и ярких сценах деятельности правительств, предприятий и отдельных людей за десять лет строительства "Пояса и пути", в полной мере проявить преимущество репортажей конвергентных СМИ, представить развитие и изменения в течение десяти лет с момента выдвижения инициативы "Пояс и путь" в различных инновационных формах, чтобы рассказать историю Синьцзяна в строительстве "Пояса и пути".
7 августа 2023 года солнечный день! Это 326-й день, когда Махэцзян пришел на работу на Китайско-Казахстанскую (Ляньюньган) базу логистического сотрудничества.
Когда Махэцзян сосредоточенно переводит русские и казахские корреспонденции, он поджимает губы с небольшим усилием, поднимает густые брови к центру лба, образуя перевернутый иероглиф "八". Время, казалось, застыло перед ним. Однако по мере того, как кончики пальцев этого парня быстро кликают, на экране компьютера плавно появляется китайский язык, а вереница иероглифов резво вытягивается, словно песня, плывущая издалека.
Увидев корреспондентов, он быстро встал: "Здравствуйте! Вы корреспонденты из Синьцзяна!" В уголках глаз Махэцзяна тут же показалась улыбка, а его путунхуа прозвучал настолько чисто, что было невозможно поверить, что он из Казахстана. Оглянувшись назад, за его плечами можно увидеть за окном, как на гигантском резервуаре для хранения раскинулись под голубым небом, как пара раскрытых рук, десять больших красных иероглифов.
Махэцзян смотрел на нас не совсем так, как другие, помимо дружелюбия в его глазах было что-то еще, что заставляло людей чувствовать близость к нему, не осознавая этого. Мы не понимали причину этой ситуации, пока он не улыбнулся и не сказал: "Я родился в уезде Толи округа Тачэн Синьцзяна".
Обстоятельства его рождения были связаны с ростом торговли на Шелковом пути. В 90-х годах прошлого века бурлящая энергия китайских реформ и открытости, как весенний прилив, хлынула в КПП Бакту в округе Тачэн, и жители Казахстана и Китая по обе стороны порта открыли золотой век трансграничной торговли.
Дом моего дяди находится в Толи, более чем в 100 километрах от КПП Бакту. В то время он сосредоточился на внешней торговле и очень успешно занимался бизнесом, поэтому он пригласил моих родителей из Казахстана приехать в Китай, потому что здесь много возможностей. В 1994 году громко плачущий маленький ребенок пришел в мир с криком, и первое небо, которое он увидел, открыв глаза, было чистым голубым небом Толи.
Когда Махэцзяну было 9 лет, родители вернули его обратно в уезд Толи на год для обучения в начальной школе.
Просто для изучения китайского языка. Мой папа сказал, что изучение китайского языка пригодится в будущем. Мой отец очень дальновидный!" - сказал Махэцзян.
Поехать в Китай - стало зерном, которое Махэцзян посадил в своем сердце, и затем оно блестяще расцвело. В 2013 году Махэцзяну было 19 лет, этот молодой человек не осознал, что, подобно тому, как его старшее поколение извлекло выгоду из реформы и открытости Китая, его жизнь резко изменится с наступлением еще одного золотого века торговли на Шелковом пути. В том же году председатель КНР Си Цзиньпин впервые выступил с инициативой совместного строительства экономического пояса Шелкового пути в Казахстане, родине Махэцзяна. Вскоре после этого в городе Ляньюньган, на восточной оконечности Тихого океана, была официально создана Китайско-Казахстанская база логистического сотрудничества Ляньюньган, которая стала первым реальным проектом, внедренным в практику после того, как была выдвинута инициатива "Пояс и путь".
Глубокие обмены и сотрудничество между странами открыли новые возможности для множества простых людей.
После окончания бакалавриата я поступил в Северо-Западный университет сельского и лесного хозяйства учиться в аспирантуре. Китай и Казахстан всегда имели тесные связи как в экономическом, так и в культурном плане, и я надеюсь обучаться дальше", - сказал Махэцзян.
Судьба вновь связала его с Китаем. "После окончания аспирантуры друг представил Китайско-Казахстанскую (Ляньюньган) базу логистического сотрудничества, сказав, что здесь мои чувства к Китаю и Казахстану могут быть удовлетворены, как у себя дома. Я не знал конкретной ситуации Ляньюньгана в то время, но я все равно пришел. Я молод, должен посмотреть мир!" - поделился Махэцзян.
Когда я впервые приехал в Ляньюньган, моим первым чувством был шок, я никогда не видел такого большого порта". Махэцзян сказал, что бесчисленные корабли из разных стран мира приплыли в порт через Тихий океан, десятки тысяч контейнеров, полных товаров, были загружены и выгружены в порту, длинные составы грузовых поездов Китай - Европа выехали со свистом из порта. Этого зрелища он никогда не видел одновременно. Пересечение "Экономического пояса Шелкового пути" и "Морского шелкового пути XXI века" в городе Ляньюньган впервые заставило Махэцзяна осознать, что он встречается с великой эпохой: "Моя жизнь будет только один раз, и я не хочу проходить мимо нее".
Это клятва молодого человека самому себе, и реальная жизнь проверяет его волю каждый день. В повседневной работе Махецзяна имеет дело со всеми видами документов, переводит входящие письма и докладывает для утверждения логистики. За последние десять лет товарооборот Китайско-Казахстанской логистической базы увеличивается с каждым годом и объем становится все больше и больше, за каждой корреспонденцией стоит огромное количество экономической деятельности. И такие корреспонденции приходят не несколько за один раз, а десятками. "Иногда передо мной громоздятся сотни страниц документов, и давление на перевод действительно велико, но, к счастью, мои китайские коллеги очень заботятся обо мне, и они были рядом, когда я был в самом трудном положении!" Ма Хэцзян снова улыбнулся: "Теперь я здесь как рыба в воде!"
В последние годы были успешно завершены и введены в эксплуатацию такие проекты, как Китайско-Казахстанский международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос", Китайско-Казахстанская (Ляньюньган) база логистического сотрудничества и сухой порт специальной экономической зоны "Хоргос-Восточная ворота", что в значительной степени способствовало взаимосвязи между Китаем и Казахстаном. "Раньше вернувшись в Казахстан, я видел все больше и больше автомобилей китайского бренда на улицах Казахстана, и все больше и больше китайских предприятий поместились в Казахстане". Махэцзян сказал, что его брат работает именно на китайском предприятии, которое разстилось в Казахстане.
Сам он от всей души наслаждается жизнью и работой в Китае. "Каждый день в Китае - это мой самый ценный опыт, я обязательно буду дорожить им, и если смогу, надеюсь остаться надолго", - сказал Махэцзян с улыбкой.
Вы так любите Китай, тогда женитесь на китайской невесте!"
Я буду стараться".
Корреспондент Лю Дунлай Рейда
12.08.2023, 15:59 44361
4 тысячи километров удивительного рафтинга по Иртышу
Фото: Кадр с видео
Рассказать друзьям
Родившийся и выросший на берегу реки Иртыш Хоу Чжили созрел для идеи рафтинга по Иртышу в 2013 году.
Он был решителен и смел. Этот путь принес ему глубокие впечатления и ощущение тесной дружбы между народами трех стран. Он встретил множество прекрасных и доброжелательных людей в процессе своего путешествия", - сообщает информационная компания "Урумчи".
Читаемое
04.09.2023, 12:36Токаев назначил министра водных ресурсов 04.09.2023, 12:5356786Президент дал ряд поручений новому министру торговли и интеграции 04.09.2023, 13:1854591Птицефабрики в СКО оштрафовали за необоснованное повышение цен на яйца 04.09.2023, 13:2953121Учение объединенной системы ПВО государств - участников СНГ пройдет в Карагандинской области 04.09.2023, 12:0847201Назначен министр сельского хозяйства Казахстана 31.08.2023, 12:26142676Суперлуние - 2023 в Алматы 02.09.2023, 11:08123896Назначен новый глава МВД 02.09.2023, 09:27123501Назначены помощник и советник президента 02.09.2023, 12:18121206Назначены министры торговли и культуры 02.09.2023, 12:51120816Токаев провел совещание с руководством МВД 17.08.2023, 16:55438686В Казахстане с 1 сентября на 50% увеличится стипендия студентов колледжей 18.08.2023, 11:21432851С 1 сентября в Казахстане увеличат размер стипендий 16.08.2023, 21:17414786Отслужившие солдаты-срочники воспользовались льготами для получения высшего образования 21.08.2023, 15:01399811Критерии оценки знаний учащихся изменили в Казахстане 24.08.2023, 17:31369841Процесс аттестации педагогов усовершенствован в Казахстане - Бейсембаев
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?