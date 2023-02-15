14.02.2023, 12:44 2561

Ваисов назначен вице-министром юстиции РК

Также вице-министром юстиции назначена Ботагоз Жакселекова
Ваисов назначен вице-министром юстиции РК
Фото: telegram/UKIMET
Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Даниель Ваисов назначен на должность вице-министра юстиции Республики Казахстан, сообщает пресс-служба правительства РК.

Даниель Ваисов родился в 1979 в Алматы.

Он окончил Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина, университет "Нархоз" и высшую школу права "Адилет".

Трудовой стаж:

с 1999 по 2002 годы - юрист, ТОО "Kazakhstan Legal Group", "Банк ТуранАлем";

с 2002 по 2003 годы - главный специалист, Налоговый комитет Министерства финансов РК, Министерство государственных доходов РК;

с 2003 по 2010 годы - главный юрист, старший юрист - заместитель директора, юрист при технической группе полномочного органа в компании "Аджип ККО", город Лондон, старший юрист, главный юрист, юрист первой категории, АО НК "КазМунайГаз";

В 2010 году - директор департамента юридической службы, Министерство нефти и газа РК;

с 2010 по 2017 годы - управляющий директор по правовому обеспечению, ТОО "PSA";

с 06.04.2017 - управляющий директор по административно-правовому обеспечению, член правления ТОО "PSA" .

Фото: telegram/UKIMET

Также постановлением правительства Республики Казахстан Ботагоз Жакселекова назначена на должность вице-министра юстиции Республики Казахстан.

Ботагоз Жакселекова родилась в 1980 в Костанайской области.

Она окончила Костанайский государственный университет имени Байтурсынова, Exeter University.

Трудовой стаж:

с 09.2001 по 10.2013 годы - специалист, ведущий специалист управления кадровой работы, главный специалист, начальник отдела, начальник управления, заместитель директора департамента законодательства, главный эксперт департамента по защите имущественных прав государства, заместитель директора департамента кадровой службы МЮ РК;

с 10.2013 по 11.2015 годы - заместитель заведующего юридическим отделом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета;

с 11.2015 по 06.2017 годы - начальник отдела стратегического развития и связей с общественностью, управляющий директор, директор департамента стратегии анализа и международных отношений ТОО "СК-Фармация";

с 19.06.2017 по 12.2017 годы - председатель Комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

с 24.08.2018 по 02.2019 годы - исполняющая обязанности председателя правления ПАО "Фонд социального медицинского страхования";

с 03.2019 по 09.2019 года- заместитель председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования";

с 09.2019 по 07.2020 годы - ответственный секретарь Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что Евгений Кочетов назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Назначениевице-министрРК

новости по теме

12.09.2022, 17:47 44966

Программа ArtSport продолжит свою работу

Программа ArtSport продолжит свою работу
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 12 СЕНТЯБРЯ - В Комитете по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК прокомментировали сообщения о закрытии программы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с появившимися в информационном пространстве сообщениями о закрытии программы ArtSport сообщаем следующее. Программа подушевового финансирования детских спортивных секций и творческих кружков продолжит свою работу", - говорится в сообщении комитета.

 
Отмечается, что "в настоящее время уполномоченным органом ведется работа по внесению изменений в правила функционирования программы. В частности, внедряются пункты, направленные на повышение охвата детей, обеспечение их безопасности, а также пресечение и упреждение мошеннических схем".
 

Касательно имеющихся задолженностей перед поставщиками необходимо отметить, что акиматы ряда регионов ведут работы по изысканию необходимых средств. Все заявления о прекращении работы программы являются спекулятивным и не соответствуют действительности", - подчеркнули в ведомстве.

 
Как сообщалось ранее, активисты "АртСпорта" выступили против изменений МКС в госпрограмму. Их поддержали депутаты мажилиса, которые потребовали решить вопрос финансирования программы. 
 
Ранее разработчики платформы "АртСпорт" заявили, что проведут сверку учетных данных всех участников платформы с государственной базой данных мобильных граждан с целью выявления недостоверной информации о родителях и детях, поставщиках услуг и тренерах. 
 
Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг программы "АртСпорт" в городе. 
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ГоспрограммыМинкультурыArtsport
29.03.2022, 14:42 64886

Переименование Капшагая в Кунаев одобрила Республиканская ономастическая комиссия

Переименование Капшагая в Кунаев одобрила Республиканская ономастическая комиссия
Фото: facebook/Акимат города Капшагая
НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - Республиканская ономастическая комиссия при правительстве РК рассмотрела предложение акимата Алматинской области о переименовании города Капшагая, одобрив его, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По итогам заседания членами комиссии дано положительное заключение на предложение о переименовании города Капшагая в город Кунаев. В ближайшее время будет подготовлено заключение комиссии, которое будет направлено в акимат Алматинской области для проведения работ в соответствии с законодательством", - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК.

 
По информации ведомства, инициатива о переименовании Капшагая была озвучена рядом неправительственных организаций Алматинской области, а затем единогласно поддержана депутатами маслихата города и направлена в ономастическую комиссию Алматинской области.
 
Как отметил глава Минкультуры Даурен Абаев, при положительном заключении комиссии решение о переименовании утверждается указом президента.
 
Напомним, 16 марта президент РК Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана предложил переименовать город Капшагай в Кунаев и сделать его центром Алматинской области, разделив регион на две области.
 
20.12.2021, 18:31 96416

Токаев подписал закон о мобильных платежах и налоге на Google

Токаев подписал закон о мобильных платежах и налоге на Google
НУР-СУЛТАН. 20 ДЕКАБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и в закон "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", передает Kazakhstan Today.
 
Ранее отмечалось, что в период пандемии субъекты малого и среднего бизнеса в области торговли и услуг начали повсеместно использовать мгновенные мобильные переводы. В этой связи разработаны поправки в законодательство, предусматривающие фискализацию мобильных платежей. 
 
В законе определено понятие "мобильные платежи", узаконено применение онлайн контрольно-кассовых машин при расчетах за оплату товаров и услуг посредством мобильных платежей. При этом предпринимателей обяжут использовать отдельные счета, предназначенные для ведения бизнеса, а банки - передавать в органы государственных доходов соответствующие сведения. 
 
Также поправки предусматривают упрощенный порядок регистрации и уплаты НДС иностранными интернет-компаниями, предоставляющими товары и услуги в Казахстане, сообщает "Казправда". 
 

В целях обеспечения полноты и своевременности уплаты НДС этими компаниями предлагается в Налоговом кодексе с 1 января 2022 года предусмотреть упрощенный порядок регистрации и уплаты НДС иностранными интернет-компаниями, предоставляющими товары и услуги в Республике Казахстан", - сообщил ранее депутат сената Гумар Дюсембаев. 

 
В целях обеспечения полноты и своевременности уплаты НДС этими компаниями предлагается ввести понятие "мерчент ай ди", а также предусмотреть обязанность банков второго уровня и платежных организаций предоставлять информацию в органы государственных доходов о суммах платежей и переводов, осуществленных физическими лицами в пользу иностранных интернет-компаний по "мерчент ай ди". 
 
Ранее спикер мажилиса Нурлан Нигматулин пояснил, что норма по контролю мобильных переводов необходима налоговым органам для того, чтобы на ее основе разработать такую систему управления рисками, которая позволит с максимальной вероятностью определять признаки получения дохода с использованием счетов, не предназначенных для предпринимательской деятельности.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:НалогиПрезидентЗакон
29.10.2021, 12:59 258170

Премьер поручил правительству проинспектировать реализацию проекта "Ауыл – Ел бесігі"

НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр Аскар Мамин поручил членам правительства проинспектировать реализацию проекта "Ауыл – Ел бесігі" во всех регионах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инспекционные поездки, в ходе которых руководители центральных госорганов проконтролируют, как идет модернизация инфраструктуры в сельских населенных пунктах, начались с сегодняшнего дня, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 

На сегодня в Казахстане определено 3561 перспективное село, 1173 опорных и 2388 спутниковых, где проживает 89% сельского населения. За 2019-2021 годы по проекту "Ауыл – Ел бесігі", а также Дорожной карты занятости, программам "Нурлы жол" и "Нурлы жер" и за счет частных инвестиций на развитие сельских территорий было направлено 1,2 трлн тенге. В сферах ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, культуры и спорта реализовано свыше 12 тыс. проектов, на стадии реализации - 6,5 тыс. проектов. На ближайшие четыре года увеличены объемы финансирования проекта "Ауыл – Ел бесігі" до 800 млрд тенге, а с учетом всех источников на модернизацию сел запланировано 1,3 трлн тенге". 

 
К 2025 году сельскую местность планируется на 100% обеспечить услугами водоснабжения. Также в планах улучшить состояние 10 тыс. км внутрипоселковых дорог, построить и отремонтировать 12 тыс. километров инженерных сетей, несколько тысяч объектов социальной инфраструктуры, модернизировать пять тысяч сельских школ. 
 
В сфере АПК будет реализовано около одной тысячи проектов на сумму 4,5 трлн тенге. Производительность труда в сельском хозяйстве повысится в 2,5 раза, в два раза увеличится экспорт продукции АПК с доведением доли переработанной продукции до 70%. Один миллион сельских жителей повысят свои доходы, в сельском хозяйстве будет создано 500 тыс. рабочих мест. 
 
09.09.2021, 09:24 312852

В Казахстане продлили реализацию госпрограмм для поддержки малого и среднего бизнеса

О поддержке малого и среднего бизнеса в рамках госпрограмм рассказали в МНЭ РК.
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - По поручению главы государства в послании народу "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны" в Казахстане продлена поддержка малого и среднего бизнеса в рамках программы "Экономика простых вещей" до 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Общая сумма финансирования проектов программы "Экономика простых вещей" составляет 1 трлн тенге. При этом на переработку в агропромышленном комплексе (АПК) предусматривается 300 млрд тенге, производство в АПК - 300 млрд тенге, обрабатывающая промышленность и услуги - 400 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе Министерства национальной экономики РК.

 
Стоит отметить, что финансирование предоставляется Национальным банком РК за счет собственных средств и средств, находящихся в его управлении. Операторами программы являются банки второго уровня и АО "Аграрная кредитная корпорация".         
 
Кроме того, продолжит свою работу программа "Дорожная карта бизнеса-2025" (ДКБ-2025). 
 
Напомним, "Экономика простых вещей" реализуется с 2019 года и предусматривает субсидирование части процентной ставки по кредиту и гарантирование кредитов. Ставка для конечного заемщика снижена до 6%, срок кредитования не превышает 10 лет, сумма по кредиту не ограничена.
 
Программой "ДКБ-2025" с 2020 года предоставляется льготное кредитование по ставке 6% годовых, сроком на 5 лет, сумма кредита до 7 млрд тенге, без отраслевых ограничений. Основные финансовые инструменты поддержки "ДКБ-2025" включают в себя субсидирование процентной ставки и гарантирование кредитов предпринимателей, предоставление государственных грантов, а также подведение недостающей инженерной инфраструктуры к проектам бизнеса. Нефинансовой поддержкой предпринимателей предусмотрен комплекс проектов по обучению ведению бизнеса и консультационному сопровождению потенциальных и начинающих предпринимателей.
 
За весь период реализации программ "ДКБ-2025" и "Экономика простых вещей" субъекты малых и средних предприятий создали свыше 106 тыс. новых рабочих мест, выпущено продукции и услуг на сумму 36 трлн тенге, уплачено налогов в бюджет на общую суму 2,3 трлн тенге. 

 

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?

      Архив опросов