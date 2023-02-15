Ваисов назначен вице-министром юстиции РК
Также вице-министром юстиции назначена Ботагоз Жакселекова
Фото: telegram/UKIMET
Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Даниель Ваисов назначен на должность вице-министра юстиции Республики Казахстан, сообщает пресс-служба правительства РК.
Даниель Ваисов родился в 1979 в Алматы.
Он окончил Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина, университет "Нархоз" и высшую школу права "Адилет".
Трудовой стаж:
с 1999 по 2002 годы - юрист, ТОО "Kazakhstan Legal Group", "Банк ТуранАлем";
с 2002 по 2003 годы - главный специалист, Налоговый комитет Министерства финансов РК, Министерство государственных доходов РК;
с 2003 по 2010 годы - главный юрист, старший юрист - заместитель директора, юрист при технической группе полномочного органа в компании "Аджип ККО", город Лондон, старший юрист, главный юрист, юрист первой категории, АО НК "КазМунайГаз";
В 2010 году - директор департамента юридической службы, Министерство нефти и газа РК;
с 2010 по 2017 годы - управляющий директор по правовому обеспечению, ТОО "PSA";
с 06.04.2017 - управляющий директор по административно-правовому обеспечению, член правления ТОО "PSA" .
Также постановлением правительства Республики Казахстан Ботагоз Жакселекова назначена на должность вице-министра юстиции Республики Казахстан.
Ботагоз Жакселекова родилась в 1980 в Костанайской области.
Она окончила Костанайский государственный университет имени Байтурсынова, Exeter University.
Трудовой стаж:
с 09.2001 по 10.2013 годы - специалист, ведущий специалист управления кадровой работы, главный специалист, начальник отдела, начальник управления, заместитель директора департамента законодательства, главный эксперт департамента по защите имущественных прав государства, заместитель директора департамента кадровой службы МЮ РК;
с 10.2013 по 11.2015 годы - заместитель заведующего юридическим отделом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета;
с 11.2015 по 06.2017 годы - начальник отдела стратегического развития и связей с общественностью, управляющий директор, директор департамента стратегии анализа и международных отношений ТОО "СК-Фармация";
с 19.06.2017 по 12.2017 годы - председатель Комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан;
с 24.08.2018 по 02.2019 годы - исполняющая обязанности председателя правления ПАО "Фонд социального медицинского страхования";
с 03.2019 по 09.2019 года- заместитель председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования";
с 09.2019 по 07.2020 годы - ответственный секретарь Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Ранее сообщалось, что Евгений Кочетов назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК.