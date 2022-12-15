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В Казахстане заменят технологию 3G на современную и обеспечат автотрассы интернетом

14.12.2022, 11:10 2051
В Казахстане заменят технологию 3G на современную и обеспечат автотрассы интернетом
Фото: Depositphotos
Мобильную технологию 4G увеличат на 100%
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - До 2027 года в Казахстане заменят устаревшую технологию 3G на более современную и подключат дороги республиканского и областного значения к сотовой связи и интернету. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин в ходе заседания правительства.

По направлению новых цифровых возможностей планируется обеспечить широкополосным интернетом все города и районные центры. Если посмотреть на сегодняшнюю ситуацию по сотовой связи, более 3 тысяч населенных пунктов обеспечены по технологии 3G, 4G охватывает 1628 населенных пунктов, а 5G нет", - сказал Багдат Мусин.


По его словам, соединение, проводимое медным кабелем, составляет 34%, а оптикой - 26%.

Принимая во внимание устаревшую технологию 3G медного кабеля в мире, мы окончательно заменим их до 2027 года. Мы также увеличим мобильную технологию 4G на 100 процентов, а оптическую инфраструктуру на 90 процентов", - сказал министр.


Также, по его словам, до 2027 года долю технологии 5G увеличат до 75% в Астане, Алматы и Шымкенте, а в областных центрах - на 60%.

Следующим важным мероприятием является подключение дорог республиканского и областного значения к сотовой связи и интернету. В настоящее время интернет имеется только на 25% этих дорогах. А мобильная связь составляет 86%. До 2027 года 100 процентов этих дорог будут охвачены интернетом и мобильной связью. Данные мероприятия будут проводиться в рамках национального проекта "Доступный интернет" посредством финансирования предоставленных операторам налоговых преференций и их инвестиций и расходами республиканского и местного бюджетов", - проинформировал глава МЦРИАП.


Ранее сообщалось, что в Казахстане предлагают ужесточить требования к качеству интернета.
 

новости по теме

Необходимо создать контролирующую биооружие организацию, подобную МАГАТЭ в отношении генетики - Ковальчук

04.12.2022, 09:45 14126
Сегодня, продолжая изучение деятельности американцев на Украине, необходимо подвести к созданию международных институтов, некоего биологического МАГАТЭ
Москва. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Ядерное оружие, когда-то считавшееся самым страшным, потеряло свое первенство, уступив биологическому, действующему незаметно. Поэтому необходимо создать организацию, контролирующую данную сферу, выполняющую роль МАГАТЭ в отношении генетики.

Об этом 3 декабря заявил президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на Конгрессе молодых ученых, сообщает iz.ru.

Как он напомнил, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было создано после того, как в США осознали, что не только они владеют ядерным оружием. Этому предшествовало то, что СССР провел испытания ядерной бомбы, после которых Белый дом пошел на контакт, и вскоре в мире появились такие международные организации, как МАГАТЭ.

Я убежден, что сегодня, продолжая изучение деятельности американцев на Украине, необходимо подвести к созданию международных институтов, некоего биологического МАГАТЭ. Международные институты - это существенно важный вопрос", - сказал Ковальчук.


По его словам, без них не будет гарантии безопасности ни одному государству. Он добавил, что российские специалисты должны применять превентивные методы контроля за биологическими и генетическими исследованиями.

У нас была глобально подготовлена стратегия развития природоподобных технологий и инструментарий для реализации этой природоподобной техносферы, две программы, запущенные указами президента РФ Владимира Путина и соответствующими постановлениями правительства. Во-первых, генетическая программа, то есть работа с природой на атомно-молекулярном уровне", - рассказал Ковальчук.


Вторая программа регулирует действия и анализирует поступки, добавил он. Речь идет о программе рентгеновских, нейтронных и синхротронных исследований, создании новых уникальных мегаустановок, которые смогут проследить за метрикой атомарного конструирования генетически.

Напомним, в конце октября Россия подала официальную жалобу на США и Украину из-за несоблюдения ими своих обязательств в контексте их военно-биологической деятельности на Украине, следует из письма постпреда России при ООН Василия Небензи Генсеку ООН и председателю Совбеза.
 

Meta: лица, связанные с ВС США, вмешивались в казахстанское инфополе

24.11.2022, 20:56 27856
Активность была обнаружена в рамках внутреннего расследования предполагаемого скоординированного неаутентичного поведения в регионе.
Вашингтон. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Лица, связанные с вооруженными силами США, вмешивались в казахстанское информационное поле в социальных сетях, сообщается в отчете компании Meta.
 

Мы удалили 39 учетных записей Facebook, 16 страниц, две группы и 26 учетных записей в Instagram за нарушение нашей политики против скоординированного недостоверного поведения. Эта сеть возникла в Соединенных Штатах и охватывала ряд стран, включая Афганистан, Алжир, Иран, Ирак, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Сомали, Сирию, Таджикистан, Узбекистан и Йемен. Операция проводилась во многих интернет-сервисах, включая Twitter, YouTube, Telegram, ВКонтакте и Одноклассники", - говорится в отчете.

 
В Meta подчеркнули, что активность была обнаружены в рамках внутреннего расследования предполагаемого скоординированного неаутентичного поведения в регионе.
 

Люди, стоящие за этой операцией, пытались скрыть свою личность и координацию, наше расследование обнаружило связи с лицами, связанными с вооруженными силами США", - отмечают в компании Meta.

 
Отметим, что в отчете Стэнфордского университета говорится, что в Центральной Азии работала группа из 12 аккаунтов в Twitter, 10 страниц и 15 профилей в Facebook, 10 аккаунтов в Instagram. Эта группа в публикациях поощряла помощь США странам региона, называла источником угрозы Россию и распространяла информацию о преследовании этнических уйгур в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе китайскими властями.
 
Также эти группы продвигали петиции о выходе Казахстана из ОДКБ и ЕАЭС и призывали правительство Казахстана запретить российские телеканалы.
 

Цифровой паспорт гражданина Казахстана стал доступен в мобильном приложении

10.11.2022, 10:09 52016
Цифровой паспорт гражданина Казахстана стал доступен в мобильном приложении
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В мобильном приложении eGov Mobile доступен новый цифровой документ - "Паспорт гражданина РК". Электронный документ доступен только для граждан Казахстана, сообщает пресс-служба АО "Национальные информационные технологии".
 
Цифровым паспортом можно воспользоваться в приложении eGov Mobile для идентификации личности по аналогии с удостоверением личности. На данный момент цифровой документ "Паспорт гражданина РК" разрешается использовать только в пределах Республики Казахстан.
 
В случае выявления некорректных сведений в цифровом паспорте можно подать обращение в соответствующий государственный орган посредством e-Otinish, нажав на кнопку "сообщить об ошибке", отметили в пресс-службе.
 

Новый документ разрешается использовать наравне с цифровым удостоверением личности. К примеру, если вы потеряли удостоверение либо истек срок действия, вы можете использовать цифровой паспорт как альтернативу",- подчеркнул председатель правления АО "НИТ" Ростислав Коняшкин.

 
Для того чтобы найти новый цифровой документ необходимо авторизоваться в приложении eGov Mobile, на главной странице в разделе "Цифровые документы" из списка документов кликнуть на "Паспорт гражданина РК".
 

Министр цифрового развития РК прокомментировал сбои в работе интернета

01.11.2022, 12:54 79781
Министр цифрового развития РК прокомментировал сбои в работе интернета
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин в кулуарах правительства прокомментировал ситуацию со сбоями в работе интернета.
 
Он сообщил, что в настоящее время проводятся работы по повышению уровня защищенности цифровой инфраструктуры.
 

Вы знаете, что 29 сентября государственная техническая служба объявила, что зафиксировали массированные атаки на инфраструктуру РК, поэтому, чтобы исследовать, из-за чего это было и откуда, повысить уровень защищенности инфраструктуры, проводят определенные работы ", - цитирует Мусина Informburo.kz.

 
Глава МЦРИАП отметил, что при проведении этих работ могут возникать какие-то проблемы.
 

Но главная задача государственной технической службы заключается в том, чтобы обеспечить защиту всех ресурсов Казахстана. Это делается не только для защиты государственной инфраструктуры, но и для всей инфраструктуры. Даже на определенные сайты СМИ были атаки, об этом знают все", - цитирует министра Sputnik.kz.

 
Он отметил, что Казахстану нужно повышать уровень информационной безопасности, и призвал казахстанцев набраться терпения.
 
Напомним, в последнее время в Казахстане увеличилось количество жалоб на сбои в работе интернета.
 
В конце сентября гостехслужба зафиксировала хакерскую атаку на казахстанские СМИ. Позже АО "Государственная техническая служба" сообщило, что на протяжении нескольких дней продолжаются кибератаки на казахстанский сегмент интернета.
 
Средствами защиты комплекса "Киберщит" АО "Государственная техническая служба" (АО "ГТС") продолжают вестись работы по отражению кибератак. "Киберщит" отражает атаки внутреннего и внешнего периметра, фильтруя вредоносный трафик и вредоносные программные обеспечения. Только за месяц было отражено около 20 млн кибератак.
 
АО "ГТС" предполагает, что кибератаки связаны с началом электорального периода в Казахстане. Основной целью таких атак может являться нарушение работы инфраструктуры Казнета глобально.
 

МЦРИАП РК: найденный в области Улытау фрагмент ракеты не опасен

31.10.2022, 19:44 81621
МЦРИАП РК: найденный в области Улытау фрагмент ракеты не опасен
Фото: МЦРИАП
Жезказган. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В СМИ и социальных сетях распространяется информация о падении ракеты в Жанааркинском районе области Улытау.
 
26 октября в 06.20 по времени Астаны с космодрома Байконур в штатном режиме был осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-21".
 

На видео видна часть металлической обшивки из листового металла - створка головного обтекателя. Головной обтекатель (ГО) предназначен для защиты ракеты-носителя и космического аппарата от аэродинамических и тепловых нагрузок во время прохождения ракетой-носителем плотных слоев атмосферы. Он состоит из двух одинаковых по конструкции створок, соединенных между собой по продольному стыку механическими замками", - сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

 
В ведомстве добавили, что головной обтекатель не содержит в себе ракетное топливо. Более того, для запуска "Союз 2-1а" используется такое горючее, как керосин, которое не несет большой опасности для здоровья. Таким образом, найденный фрагмент не представляет опасности для здоровья граждан и экологии.
 

Что касается места падения, то отделяющиеся части ракеты-носителя упали в пределах границ района падения № 2 (зона Ю-28) - данный район находится в Жанааркинском районе Улытауской области и частично в Шетском районе Карагандинской области и определен договором аренды комплекса "Байконур" между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 года", - добавили в МЦРИАП.

 
В ведомстве также напомнили, что за двое суток до пуска по результатам проведенной рекогносцировки определяется место эвакуации населения из района падения, маршруты движения. Обеспечивается подготовка автотранспорта для перевозки людей. Эвакуация завершается не позднее, чем за два часа до пуска.
 
26 октября за два часа до пуска были эвакуированы 46 человек из населенного пункта Бірлестік (зимовки). Часть людей выехала из района падения на своем транспорте, остальные на специально подготовленном для этого транспорте.
 
Российской стороной (база № 1 АО "ВПК "НПО машиностроения", обслуживающая данный район падения) данные створки ГО вывезены из района падения для дальнейшей их переработки.
 

Оптоволоконные линии связи проложат по дну Каспия по маршруту Казахстан - Азербайджан

27.10.2022, 19:01 88861
Основной маршрут подводной линии будет проходить от Актау до азербайджанского Сиазаня и составит более 340 км.
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) от Актау до Сиазаня планируют проводить по дню Каспийского моря. Об это написал в Instagram министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.
 
По словам министра, уже в 2023 году начнется строительство волоконно-оптических линий связи по дну Каспия по маршруту Казахстан - Азербайджан. Проект позволит обеспечить странам региона альтернативный доступ в интернет, а также расширить транзит трафика между Европой и Азией.
 
С казахстанской стороны партнером проекта выступит "Казахтелеком", с азербайджанской - компания AzerTelecom.
 

Уже начаты работы по разработке высокоуровневого дизайна (HLD), затем последуют соответствующие исследования, позже - проектирование и непосредственное строительство "оптики" по дну Каспия", - написал Багдат Мусин.

 
Основной маршрут подводной линии будет проходить от Актау до азербайджанского Сиазаня и составит более 340 км, резервный канал протяженностью около 330 км будет проложен от казахстанского порта Курык до Бузовна, что недалеко от Баку.
 

Все страны ЦА заинтересованы в скорейшей реализации проекта, так как наличие альтернативных маршрутов играет большую роль в предоставлении гарантированного доступа к интернету жителям наших стран", - добавил глава МЦРИАП.

 

С Байконура выполнен пуск ракеты-носителя с грузовым кораблем "Прогресс МС-21"

26.10.2022, 09:04 95581
С Байконура выполнен пуск ракеты-носителя с грузовым кораблем "Прогресс МС-21"
Фото: www.roscosmos.ru
Байконур. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 26 октября 2022 года, в 03.20 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-21".
 
Выведение "Прогресса МС-21" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме, сообщает Роскосмос.
 

Прогресс МС-21" летит к Международной космической станции по двухсуточной схеме сближения. Его стыковка к малому исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента станции намечается 28 октября в 05:50 мск. На МКС его ждет экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов госкорпорации "Роскосмос" Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов NASA Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джоша Кассады, а также астронавта JAXA Коити Вакаты.

 
Это был 19-й пуск российской ракеты-носителя в 2022 году, в том числе третий - с грузовым кораблем "Прогресс". Для "Союза-2.1а" данный полет стал 56-м, для кораблей семейства "Прогресс" - 174-м в истории (из них 85 - к МКС).
 
На "Прогрессе МС-21" на МКС предстоит доставить 2520 кг груза. Среди них - 702 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды, 41 кг азота и 1357 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру для систем российского сегмента МКС, средства индивидуальной защиты, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежда, рационы питания и свежие продукты для экипажа 68-й длительной экспедиции.
 
На грузовике отправлены укладки для проведения на станции российских научных экспериментов "Спланх", "Нейроиммунитет", "Коррекция", "Импакт" и "Терминатор". Также для эксперимента "3D-печать" привезут катушки филамента для использования в качестве расходного материала в 3D-принтере.
 

В Казахстане произошел сбой в работе WhatsApp

25.10.2022, 13:46 147191
В Казахстане произошел сбой в работе WhatsApp
Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пользователи мессенджера сообщают о проблемах с доступом, отправкой сообщений и открытием файлов.
 
По информации Downdetector, по состоянию на 13.30 по времени Алматы на проблемы с приложением пожаловались 847 пользователей.
 
Сбой отмечается в Казахстане и России.
 

 

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