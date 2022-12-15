В Казахстане заменят технологию 3G на современную и обеспечат автотрассы интернетом

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Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - До 2027 года в Казахстане заменят устаревшую технологию 3G на более современную и подключат дороги республиканского и областного значения к сотовой связи и интернету. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин в ходе заседания правительства.
По направлению новых цифровых возможностей планируется обеспечить широкополосным интернетом все города и районные центры. Если посмотреть на сегодняшнюю ситуацию по сотовой связи, более 3 тысяч населенных пунктов обеспечены по технологии 3G, 4G охватывает 1628 населенных пунктов, а 5G нет", - сказал Багдат Мусин.
По его словам, соединение, проводимое медным кабелем, составляет 34%, а оптикой - 26%.
Принимая во внимание устаревшую технологию 3G медного кабеля в мире, мы окончательно заменим их до 2027 года. Мы также увеличим мобильную технологию 4G на 100 процентов, а оптическую инфраструктуру на 90 процентов", - сказал министр.
Также, по его словам, до 2027 года долю технологии 5G увеличат до 75% в Астане, Алматы и Шымкенте, а в областных центрах - на 60%.
Следующим важным мероприятием является подключение дорог республиканского и областного значения к сотовой связи и интернету. В настоящее время интернет имеется только на 25% этих дорогах. А мобильная связь составляет 86%. До 2027 года 100 процентов этих дорог будут охвачены интернетом и мобильной связью. Данные мероприятия будут проводиться в рамках национального проекта "Доступный интернет" посредством финансирования предоставленных операторам налоговых преференций и их инвестиций и расходами республиканского и местного бюджетов", - проинформировал глава МЦРИАП.
Ранее сообщалось, что в Казахстане предлагают ужесточить требования к качеству интернета.