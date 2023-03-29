Эксперты МАГАТЭ приступили к миссии по комплексному обзору ядерной инфраструктуры Казахстана

Фото: Правительство для граждан

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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Подать заявку на изготовление паспорта и удостоверения личности теперь можно самостоятельно, - Подать заявку на изготовление паспорта и удостоверения личности теперь можно самостоятельно, сообщает пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан".





Сегодня был представлен инновационный проект терминала документирования.





По словам министра цифры РК Багдата Мусина, данный проект уникален тем, что клиенты смогут заказать услугу, минуя очередь, а также самостоятельно выбрать удачное фото для документа.





Ранее для того, чтобы подать заявку, клиенту приходилось тратить до 30 минут времени на ожидание в очереди, регистрацию у сотрудника миграционной службы, оплату в кассе и фотографирование. Теперь благодаря терминалу документирования процесс займет не более 10 минут, ожидать в очереди не придется", - отметил министр.









Услуга по получению паспорта и удостоверения личности является одной из самых популярных в Казахстане.





За прошлый год более 2,3 миллиона граждан обратились в ЦОНы за оказанием услуги. Для оптимизации обслуживания граждан, сокращения времени приема госкорпорацией установлен терминал, позволяющий самостоятельно подать заявку на получение документов. На сегодняшний день четыре терминала установлены в ЦОНе города Астаны.





Подчеркивается, что в дальнейшем планируется реализация проекта во всех регионах.





Мы стремимся к полному безбумажному оказанию государственных услуг в ЦОНах с ориентацией на самообслуживание. Нам важно, чтобы клиенты, приходя в ЦОН, могли получить услугу быстро и качественно. Кроме того, при разработке терминала учтены все риски и обеспечена информационная безопасность и защита персональных данных", - отметил председатель правления госкорпорации Суйениш Абдильдин.





Отмечается, что, для того чтобы воспользоваться терминалом, клиенту необходимо самостоятельно заполнить все данные, пройти биометрическую идентификацию, сфотографироваться, поставить подпись и оплатить услугу по QR-коду через БВУ.





Кроме того, госпошлина за изготовление паспорта в 2023 году составляет 27 600 тенге, за удостоверение личности - 690 тенге.





После подачи заявки через терминал услугополучателю необходимо обратиться к сотруднику миграционной службы. Он проверит корректность подачи заявления, фотографии и подписи на соответствие требованиям.



