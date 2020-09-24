Компания Huawei поделилась секретами цифровизации

Шанхай. 23 сентября. Kazakhstan Today - Для развития разумного общества миру необходимо принять новую парадигму промышленной цифровой трансформации. Об этом во время своего выступления на открытии конференции Huawei Connect 2020 заявил Пэн Чжунъян, член правления, президент подразделения корпоративных решений Huawei, передает Kazakhstan Today.

При этом Пэн уточнил, что для стимуляции перехода к цифровому миру нужно сосредоточиться на требованиях и мечтах клиентов, использовать все доступные инновации и создавать цифровую экосистему.

2020 год стал очень необычным для мира и показал взрывной рост технологий в сочетании с реформами. Связь, облачные вычисления, искусственный интеллект и приложения развиваются так, как никогда раньше, подчеркнул спикер.

Пэн Чжунъян привел в пример опыт компании Huawei в Дунгуане: в 2018 году логистический парк в этом городе претерпел преобразования, которые продолжались полгода. В результате автоматизированное оборудование и интеллектуальные алгоритмы подняли эффективность доставки на 67%, а ее цикл сократился более чем наполовину.

Еще один пример проведенной Huawei цифровизации - аэропорт Шэньчжэня. Компания создала новые решения для каждого сегмента: планирование полетов, распределение стоянок, наземная поддержка. В 2019 году это помогло сократить количество пассажиров, которые воспользовались шаттлом, примерно на 2,6 млн, повысив эффективность проверки безопасности на 60%. В итоге аэропорт стал более безопасным, эффективным и отлично подстроен под запросы путешественников.

В настоящее время Huawei использует 100 решений на основе сценариев, создавая больше промышленных преимуществ, связанных с партнерами, заявил представитель Huawei.

Huawei Connect 2020 - это ежегодное флагманское мероприятие от компании Huawei. Сейчас событие мировой значимости проходит в Шанхае - с 23 по 26 сентября. В этом году на повестку дня вынесли тенденции и возможности цифровизации отраслей. В программе мероприятия - демонстрация передовых ИКТ-технологий, продуктов и решений, знакомство с результатами совместных инноваций и обмен передовым опытом цифровой трансформации. Конечная цель Huawei-Connect - построение открытой и здоровой промышленной экосистемы, которая принесет пользу всем заинтересованным сторонам и создаст новую ценность для всех отраслей.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства