Компания Huawei поделилась секретами цифровизации

При этом Пэн уточнил, что для стимуляции перехода к цифровому миру нужно сосредоточиться на требованиях и мечтах клиентов, использовать все доступные инновации и создавать цифровую экосистему.
2020 год стал очень необычным для мира и показал взрывной рост технологий в сочетании с реформами. Связь, облачные вычисления, искусственный интеллект и приложения развиваются так, как никогда раньше, подчеркнул спикер.
Пэн Чжунъян привел в пример опыт компании Huawei в Дунгуане: в 2018 году логистический парк в этом городе претерпел преобразования, которые продолжались полгода. В результате автоматизированное оборудование и интеллектуальные алгоритмы подняли эффективность доставки на 67%, а ее цикл сократился более чем наполовину.
Еще один пример проведенной Huawei цифровизации - аэропорт Шэньчжэня. Компания создала новые решения для каждого сегмента: планирование полетов, распределение стоянок, наземная поддержка. В 2019 году это помогло сократить количество пассажиров, которые воспользовались шаттлом, примерно на 2,6 млн, повысив эффективность проверки безопасности на 60%. В итоге аэропорт стал более безопасным, эффективным и отлично подстроен под запросы путешественников.
В настоящее время Huawei использует 100 решений на основе сценариев, создавая больше промышленных преимуществ, связанных с партнерами, заявил представитель Huawei.
Huawei Connect 2020 - это ежегодное флагманское мероприятие от компании Huawei. Сейчас событие мировой значимости проходит в Шанхае - с 23 по 26 сентября. В этом году на повестку дня вынесли тенденции и возможности цифровизации отраслей. В программе мероприятия - демонстрация передовых ИКТ-технологий, продуктов и решений, знакомство с результатами совместных инноваций и обмен передовым опытом цифровой трансформации. Конечная цель Huawei-Connect - построение открытой и здоровой промышленной экосистемы, которая принесет пользу всем заинтересованным сторонам и создаст новую ценность для всех отраслей.
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