В Шанхае стартовал форум Huawei, посвященный технологиям 5G

Нур-Султан. 22 февраля. Kazakhstan Today – В Шанхае стартовал организованный компанией Huawei форум MWC Shanghai 2021, который посвящен технологиям 5G, передает Kazakhstan Today.

Официальный старт мероприятию дал исполнительный директор правления, президент Carrier BG Huawei Technologies Co., Ltd. Райан Динг.

Мы стоим на пороге нового мира - полностью обеспеченного связью. Новые технологии, такие как 5G, AI, облачные технологии и вычисления, объединяются с отраслевыми приложениями, ускоряя глобальную цифровизацию. Это делает отрасль ИКТ краеугольным камнем устойчивого экономического развития, поскольку она поможет вертикальным отраслям перейти на цифровые технологии и повысить выпуск и производительность", - подчеркнул Райан Динг.

Доктор Чен Сы рассказал об NReal - гарнитуре дополненной реальности, которая выглядит как солнцезащитные очки. Для работы устройство подключается к смартфону пользователя.

Объявляя об открытии MWC Shanghai 2021, Райан Динг подчеркнул:

Как ведущий глобальный поставщик инфраструктуры ИКТ, Huawei стремится помогать операторам связи и отраслевым партнерам расширять границы своего бизнеса, изучать, как создавать новые ценности с помощью синергии в пяти технических областях, таких как связь, облачные технологии, искусственный интеллект, вычисления и отраслевые приложения, и найти пути к новому росту".

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