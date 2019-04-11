Huawei реализует ряд проектов с Минздравом Казахстана

Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - Компания Huawei заключила с Республиканским центром электронного здравоохранения Минздрава РК. меморандум о сотрудничестве, который предполагает реализацию ряда совместных проектов. Подписание документа состоялось в ходе ежегодной ИКТ-конференции Huawei Day Kazakhstan, передает Kazakhstan Today.

В своих выступлениях ведущие эксперты и руководство компании Huawei делились опытом о преодолении цифрового порога, о развитии интеллектуальных функций с помощью цифровых платформ - гибких, безопасных и оснащенных самыми современными возможностями, сообщили в пресс-службе компании.

Huawei предложила альтернативные цифровые технологии, позволяющие гражданам и компаниям создать полностью подключенный интеллектуальный мир. На представленных выставочных и демо-зонах компания наглядно продемонстрировала высокотехнологичные решения и оборудование Huawei нового поколения.

Основываясь на своем многолетнем опыте и передовых технологиях, Huawei на сегодняшний день разработала целый ряд решений по обеспечению безопасности общества, отраслей и организаций.

В частности, вице-президент по общественной безопасности, глобальный эксперт по общественной безопасности компании Huawei Надим Абдулрахим рассказал о работающих кейсах, позволивших с помощью технологий компании в сотрудничестве с правительствами государств достигнуть реальные успехи в странах с повышенным уровнем преступности, таких как Венесуэла, Бразилия, Аргентина. Были налажены процессы по обеспечению безопасности на дорогах в Китае, Узбекистане, Турции, развиты системы безопасного города в Гане и так далее.

В свою очередь, директор департамента корпоративного бизнеса компании Huawei в Казахстане Менг Чинбо проинформировал присутствующих, что в свете цифровых преобразований, происходящих во многих глобальных отраслях, Huawei разработала решения по общественной безопасности для противодействия преступности, терроризму и стихийным бедствиям.

"Решения подразумевают применение концепции "Совместная общественная безопасность", чтобы обеспечить цифровое преобразование общественной безопасности посредством использования пакета передовых решений. Доклад господина Абдулрахима был посвящен видеонаблюдению следующего поколения на основе облачных решений, использованию искусственного интеллекта в видеоаналитике и платформе для анализа больших данных в качестве отправной точки для обеспечения безопасности для каждого человека и города, что обеспечивает функциональную и прогрессивную основу для реализации программ по цифровизации общества", - пояснил Менг Чинбо.

По информации пресс-службы, выступления спикеров также были посвящены "умным" технологиям в нефтегазовой отрасли, в железнодорожной сфере, способным оптимизировать рабочие процессы, а также повысить безопасность процессов.

По результатам отчета независимой консультационной компании, по уровню цифрового развития нефтегазовая отрасль сильно отстает от транспортной и телекоммуникационной отраслей, банков и производственных предприятий. Цифровая стратегия как основа стремительного развития нефтяной отрасли обеспечит возможности предиктивного техобслуживания, управления и эксплуатации в удаленном режиме, многоканальной розничной торговли энергоресурсами и подключения всех служб к сети. Их применение позволит повысить производительность, оптимизировать потребление водных ресурсов и сократить выбросы углекислого газа. Согласно прогнозу, реализация цифровой стратегии принесет нефтегазовой отрасли до $1,58 трлн в период с 2016 по 2025 годы. Без сомнений, стоящая на перепутье нефтегазовая отрасль требует срочных реформ с массовым внедрением цифровых технологий", - рассказали по итогам конференции в пресс-службе.

Также отмечается, что, следуя актуальным требованиям современной связи на железной дороге, компания Huawei использует инновационный подход к внедрению комплекса стандартных технологий. Решения Huawei охватывают 3 аспекта железнодорожной связи: критически важная диспетчерская связь, магистральная связь и устройства широкополосного доступа, размещаемые рядом с железнодорожным полотном.

Решение Huawei поддерживает все функции для организации высоконадежной, эластичной, расширяемой сети сквозной передачи, которая обеспечит безопасное движение поездов, снизит затраты на эксплуатацию и защитит инвестиции, вложенные в сеть и вагонный парк.

Также Huawei представила флеш-систему хранения данных Oceanstor Dorado3000 V3, созданную специально для критически важных предприятий. Данное решение использует технологию Flashlink, которая обеспечивает стабильную работу даже в пиковые часы, обладает комплексной функциональностью для предприятий, задействует международные и патентованные Huawei технологии контроля износа для обеспечения стабильной и надежной работы твердотельного накопителя. В разработке компании также используются инлайновые (inline) технологии дедупликации и сжатия для снижения издержек на управление и эксплуатацию, энергопотребление, охлаждение, что сокращает общие операционные расходы на 65%. Это дает значительную экономию развертывании систем в больших масштабах. В компании отметили, что решение Oceanstor Dorado3000 V3 совместимо с более чем тремя сотнями популярных устройств хранения, а также 98% ИТ-инфраструктур в отрасли, при этом оно не требует изменения существующих сервисов. Это способствует беспрепятственному обновлению, упрощает техническое обслуживание и эксплуатацию и ускоряет трансформацию центров обработки данных.

В пресс-службе также рассказали о том, что по итогам конференции прошла лотерея подарков от компании Huawei, в розыгрыше которой выявили счастливых обладателей фитнес браслетов Huawei, наручных часов, беспроводных наушников, а также смартфонов Huawei Psmart и Huawei P20.

Huawei является ведущим мировым поставщиком инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и интеллектуальных устройств. Имея интегрированные решения в четырех ключевых областях - телекоммуникационные сети, информационные технологии, интеллектуальные устройства и облачные сервисы - компания стремится донести цифровую среду до каждого человека, дома и организации в полностью связанном, интеллектуальном мире.

В Huawei инновации направлены на удовлетворение потребностей клиентов. Компания вкладывает значительные средства в фундаментальные исследования, концентрируясь на технологических прорывах, которые продвигают мир вперед. В нашем штате работают более 188 000 сотрудников, и компания присутствует в более чем 170 странах и регионах мира. Основанная в 1987 году Huawei является частной компанией, полностью принадлежащей ее сотрудникам.

В Казахстане компания представлена с 1998 года, за это время она обеспечила более 2000 рабочих мест и подготовила свыше 200 квалифицированных кадров в области связи. Деятельность компании охватывает все три бизнес-группы корпорации: Huawei Carrier сотрудничает с казахстанскими операторами связи, Huawei Consumer предоставляет потребителям новейшие пользовательские устройства, Huawei Enterprise предоставляет корпоративным клиентам IT-оборудование и решения для оптимизации рабочих процессов.

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