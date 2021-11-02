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Казахстан и Facebook договорились о противодействии вредоносному контенту

01.11.2021, 17:26 7966
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан и Facebook пришли к соглашению о тесном сотрудничестве по вопросам противодействия вредоносному контенту, с акцентом на защиту прав детей в Интернете, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С целью оказания содействия правительству Республики Казахстан в решении вопроса повышения безопасности информационного пространства, со стороны Facebook предоставлен Казахстану прямой эксклюзивный доступ к внутренней "Системе уведомления о контенте" (Content Reporting System (CRS)). CRS позволит Министерству оперативно сообщать о контенте, содержащем нарушения как глобальной контентной политики Facebook, так и национального законодательства Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе Министерства информации и общественного развития РК.

 
Казахстан является первой страной в Центральной Азии, которая получила доступ к Системе и уже подключилась к прямому каналу связи с международной командой Facebook, отвечающей за контентную политику.
 

Facebook с удовлетворением отмечает совместную работу с правительством Казахстана, особенно в направлении обеспечения безопасности детей в Интернете. В качестве первого шага на пути к нашему долгосрочному сотрудничеству мы рады предоставить правительству Казахстана доступ к "Системе уведомления о контенте", которая, как мы надеемся, поможет уполномоченным органам правительства Казахстана более эффективно и действенно бороться с вредоносным контентом. Команда Facebook также продолжит проводить обучение казахстанских специалистов в интересах обеспечения безопасности киберпространства", - заявил региональный директор Facebook по связям с общественностью Джордж Чен.

 
Министерство информации и общественного развития, со своей стороны, с удовлетворением отмечает достигнутый уровень двустороннего сотрудничества с Facebook.
 
Как сообщили в ведомстве, 28 октября командой Facebook проведен тренинг для специалистов министерства по работе с "Системой уведомления о контенте", а также по контентной политике Facebook и Стандартам сообщества. С начала ноября министерство уже приступит к работе в Системе.
 

Обе стороны также пришли к соглашению об установлении постоянного механизма взаимодействия, в том числе предусматривающего определение уполномоченного представителя от регионального офиса Facebook, который будет тесно работать с министерством по различным аспектам", - подчеркнули в пресс-службе МИОР.

 
Министерство выражает уверенность, что использование "Системы уведомления о контенте" позволит повысить оперативность и в целом эффективность проводимой работы по противодействию распространению противоправного контента на платформах Facebook и Instagram.
 

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На космодроме Байконур проведена выгрузка блоков ракеты-носителя "Союз-2"

30.10.2021, 20:44 25921
БАЙКОНУР. 30 ОКТЯБРЯ - На космодроме Байконур проведена выгрузка блоков ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая выведет на околоземную орбиту транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-20". В настоящее время проводится внешний осмотр блоков, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Роскосмос
 

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Напомним, 5 октября с космодрома стартовал "Союз МС-19", на борту которого находился первый в мире киноэкипаж. Кроме профессионального космонавта, командира экипажа Антона Шкаплерова, в космос для съемок фильма отправились актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. 6 октября космонавты прибыли на МКС, где сняли сцены для художественного фильма "Вызов". 17 октября капсула с космонавтами успешно приземлилась в Казахстане
 

Снизить документооборот на 50% внутри госаппарата планирует Минцифры

29.10.2021, 14:41 39529
Снизить документооборот на 50% внутри госаппарата планирует Минцифры
НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - Снизить документооборот на 50% внутри государственного аппарата планирует Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил глава ведомства Багдат Мусин.
 

В рамках третьего направления "Слышащее и эффективное государство" нацпроекта важно построить площадки "е-петиция", "е-обращение" для прямого диалога с гражданами и обеспечить возможность проведения оценки госорганов любым гражданином. Все процессы будут делиться и переводиться в современные инструменты, не требующие лишней переписки среди государственных структур. Будут запускаться проекты, использующие "искусственный интеллект" по выявлению рисковых зон и обеспечению контроля в таможенном и налоговом администрировании. Стоит задача - обеспечить 100% интеграции государственных баз данных и использовать платформенную модель цифровизации", - подчеркнул министр.

 
Глава ведомства также рассказал о создаваемых в Казахстане платформах для видеосвязи.
 

Во время пандемии я где-то штук 50 их посмотрел, пять из них применял у нас на видеоконференциях министерства, так как это казахстанский продукт. Честно - качество оставляет желать лучшего, то есть не дотягивает до Zoom, или до Teems, или для каких-то других платформ, которые реально на платформенной модели это реализуют", - поделился Мусин. 

 
По его мнению, если создавать в РК образовательную видеоплатформу, она должна предоставлять более широкие возможности. 
 

Первое - это материал, контент... чтобы ученики или учителя могли просматривать тот или иной материал, отвечать на заданные вопросы и чтобы эти ответы сохранялись в базе данных. Чтобы на основе этих данных могли проводиться аналитика и (даваться) рекомендации", - считает глава ведомства.

 
По его мнению, ученики или учителя на такой платформе должны иметь возможность возвращаться к пройденному материалу, чтобы закрепить его. Он также подчеркнул, что создать единую образовательную платформу в Казахстане планируется к 2023 году.
 

Связь нового поколения намерены развивать в Казахстане

28.10.2021, 16:07 52246
НУР-СУЛТАН. 28 ОКТЯБРЯ - Связь нового поколения намерены развивать в Казахстане на базе Меморандума о взаимопонимании, который был подписан сегодня в рамках Международного форума Digital bridge, посвященного технологиям, бизнесу и креативной экономике в Казахстане, между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и HUAWEI, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе министерства, документ направлен на развитие сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий, а именно развития цифровизации различных отраслей экономики, укрепления информационно-коммуникационной инфраструктуры, роста научно-исследовательского потенциала Казахстана.
 

Подписанный меморандум послужит началом сотрудничества в таких сферах, как 5G, Smart City, IoT и Индустрия 4.0, повышение качества человеческого капитала в IT-сфере и других, особенно в контексте реализации нацпроекта "Технологический прорыв за счет цифровизации, инноваций и науки", - сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

 
Меморандум предусматривает сотрудничество сторон в принятие мер по совместной разработке сверхбыстрой, повсеместной и доступной национальной широкополосной сети, особенно для населения в удаленных районах, а также ускорению развертывания связи нового поколения и платформенных решений для цифровизации отраслей экономики. Также документ направлен на реализацию действий по совместному развитию коммуникационной инфраструктуры Цифрового шелкового пути с помощью новых технологий и решений.
 
Кроме того, меморандум предусматривает образовательную деятельность, в том числе образовательные модули, программы развития талантов в области ИКТ, научное консультирование и обмен опытом в области обучения специалистов, сотрудничество в сфере совместных исследований для развития научно-технического потенциала республики на основе опыта компании.
 

Сотрудничество в области информационно-коммуникационных технологий позволит повысить качество экономического роста, международной конкурентоспособности бизнеса и уровня человеческого капитала, тем самым укрепляя внутренний и внешний рынки страны. Компания Huawei готова предоставить свою экспертизу, международный опыт, высокие технологии для быстрейшего развертывания связи нового поколения и платформенных решений для цифровизации отраслей экономики", - отметил, в свою очередь, СЕО Huawei Technologies Kazakhstan Чжан Цинго.

 
Подписанный Меморандум о взаимопонимании будет способствовать совершенствованию работы механизмов информационно-коммуникационной инфраструктуры, развитию сферы телекоммуникаций на уровне республики и в разрезе регионов и отраслей экономики; а также позволит обмениваться данными для научных и образовательных исследований в целях развития цифровой экономики РК.
 
Напомним, что компания Huawei в сотрудничестве с клиентами в финансовом, образовательном и медицинском секторах внедряет инновации и развертывает новые приложения, а также самореализующиеся, самовосстанавливающиеся, самооптимизирующиеся и автономные сети, разрабатывает инновационные решения для глобальных сетей, основанные на концепции автономной управляемой сети (ADN).
 

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