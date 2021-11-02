Казахстан и Facebook договорились о противодействии вредоносному контенту

НУР-СУЛТАН. 28 ОКТЯБРЯ - Связь нового поколения намерены развивать в Казахстане на базе Меморандума о взаимопонимании, который был подписан сегодня в рамках Международного форума Digital bridge, посвященного технологиям, бизнесу и креативной экономике в Казахстане, между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и HUAWEI, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе министерства, документ направлен на развитие сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий, а именно развития цифровизации различных отраслей экономики, укрепления информационно-коммуникационной инфраструктуры, роста научно-исследовательского потенциала Казахстана.

Подписанный меморандум послужит началом сотрудничества в таких сферах, как 5G, Smart City, IoT и Индустрия 4.0, повышение качества человеческого капитала в IT-сфере и других, особенно в контексте реализации нацпроекта "Технологический прорыв за счет цифровизации, инноваций и науки", - сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

Меморандум предусматривает сотрудничество сторон в принятие мер по совместной разработке сверхбыстрой, повсеместной и доступной национальной широкополосной сети, особенно для населения в удаленных районах, а также ускорению развертывания связи нового поколения и платформенных решений для цифровизации отраслей экономики. Также документ направлен на реализацию действий по совместному развитию коммуникационной инфраструктуры Цифрового шелкового пути с помощью новых технологий и решений.

Кроме того, меморандум предусматривает образовательную деятельность, в том числе образовательные модули, программы развития талантов в области ИКТ, научное консультирование и обмен опытом в области обучения специалистов, сотрудничество в сфере совместных исследований для развития научно-технического потенциала республики на основе опыта компании.

Сотрудничество в области информационно-коммуникационных технологий позволит повысить качество экономического роста, международной конкурентоспособности бизнеса и уровня человеческого капитала, тем самым укрепляя внутренний и внешний рынки страны. Компания Huawei готова предоставить свою экспертизу, международный опыт, высокие технологии для быстрейшего развертывания связи нового поколения и платформенных решений для цифровизации отраслей экономики", - отметил, в свою очередь, СЕО Huawei Technologies Kazakhstan Чжан Цинго.

Подписанный Меморандум о взаимопонимании будет способствовать совершенствованию работы механизмов информационно-коммуникационной инфраструктуры, развитию сферы телекоммуникаций на уровне республики и в разрезе регионов и отраслей экономики; а также позволит обмениваться данными для научных и образовательных исследований в целях развития цифровой экономики РК.