Казахстанцы могут проверить количество зарегистрированных на них номеров мобильных телефонов

Нур-Султан. 18 октября. Kazakhstan Today - Казахстанцы могут проверить, сколько номеров мобильных телефонов зарегистрировано на их имя, передает Kazakhstan Today.

Для проверки зарегистрированных номеров сотовой связи запущен сервис imei.rfs.gov.kz/checkiin/ . Чтобы узнать, какое количество номеров зарегистрировано на абонента, необходимо ввести ИИН гражданина. Система покажет количество зарегистрированных абонентских номеров, а также операторов, которые их обслуживают, - сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

В ведомстве подчеркнули, что в случае, если абонент обнаружит на своем ИИН номера, владельцем которых он не является, Комитет телекоммуникаций рекомендует обратиться к офис-оператору связи и закрыть данные номера.

К нам периодически обращаются граждане в связи с тем, что они узнают, что являются владельцами номеров, которые никогда на себя не регистрировали и не использовали. Поэтому мы рекомендуем казахстанцам проверить количество зарегистрированных на себя номеров, так как владельцы номеров несут за их использование персональную ответственность", - прокомментировал председатель Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Виталий Ярошенко.

Напомним, 1 января 2019 года в Казахстане завершился процесс регистрации абонентских устройств . В настоящее время все мобильные телефоны привязаны к ИИН владельцев SIM-карт. Телефоны, которые абоненты не зарегистрировали путем отправки своего ИИН по SMS в течение 2018 года, были зарегистрированы автоматически (1 января 2019 года) и привязаны к используемым SIM-картам.

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