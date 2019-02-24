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Неизвестные хакеры взломали сайты нескольких казахстанских университетов

23.02.2019, 11:55 14446
Неизвестные хакеры взломали сайты нескольких казахстанских университетов
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Астана. 23 февраля. Kazakhstan Today - Неизвестные хакеры взломали сайты нескольких казахстанских университетов, передает Kazakhstan Today.
 

В Казахстане прошла череда успешных атак на несколько университетов. Неизвестная группа хакеров, называющих себя KazHackMe, взломали сайты университетов АУЭС (Алматинский университет энергетики и связи - прим. агентства), КарГУ (Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова - прим. агентства) и Казахстанский инженерно-технический институт. Все свои достижения они публикуют в своем блоге", - сообщил Центр анализа и расследования кибератак в Telegram. 

 
Обращаясь к хакерам, в ЦАРКА напомнили об уголовной ответственности за данное правонарушение.
 

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