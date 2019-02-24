Неизвестные хакеры взломали сайты нескольких казахстанских университетов

Пятый, юбилейный, фестиваль меняет свой формат. Оргкомитет выбрал для соревнований 12 категорий - самых интересных и зрелищных. Три из них станут премьерными. Категория Roboland-Friendship - уникальная, для фестиваля её разработали карагандинские специалисты.