Сроки и условия строительства АЭС в Казахстане назвал Саткалиев

Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Окончательное решение по формату, месту, стройке, мощности единичного блока и финансированию АЭС будет принято в 2023 году, сообщил председатель правления АО ФНБ "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах Акорды.
По его словам, строительство будет вести международный консорциум. Например, по части ядерного острова наиболее эффективные технологии могут предоставить Россия, Корея и Франция.
Если говорить про энергетическое оборудование, то наилучшие технологии у General Electric и корейских производителей. Если говорить о вспомогательном оборудовании, автоматике, системах учета, насосном оборудовании, там большое количество производителей в основном европейские: Франция, Германия, Siemens и другие участники", - уточнил Саткалиев.
Окончательное решение по формату, месту, стройке, мощности единичного блока и финансированию АЭС, по словам Саткалиева, будет принято в 2023 году.
Начнется проектирование, подготовка площадки, инженерные изыскательные работы. Стройка начнется уже после того, как будут завершены проектные работы", - уточнил спикер.
Он также рассказал, какие требования по безопасности будут предъявлены при строительстве атомной электростанции в Казахстане. По его словам, эти вопросы обговариваются на начальной стадии, путем установления требований к строительству. Это один из критериев выбора подрядчиков.
Мы для себя поставили самые жесткие, так называемые постфукусимские, требования, которые подразумевают элементы и активной, и пассивной защиты. Станция будет защищена и в плане автоматики, и в плане технических решений", - подчеркнул Саткалиев.
Он отметил, что корпус станции должен выдерживать десятибалльное землетрясение или удар от падения самолета. При этом каждый поставщик оборудования будет нести персональную ответственность за безопасность и исправность работы.