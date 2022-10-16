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Сроки и условия строительства АЭС в Казахстане назвал Саткалиев

15.10.2022, 13:29 5731
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Окончательное решение по формату, месту, стройке, мощности единичного блока и финансированию АЭС будет принято в 2023 году, сообщил председатель правления АО ФНБ "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах Акорды.
 
По его словам, строительство будет вести международный консорциум. Например, по части ядерного острова наиболее эффективные технологии могут предоставить Россия, Корея и Франция.
 

Если говорить про энергетическое оборудование, то наилучшие технологии у General Electric и корейских производителей. Если говорить о вспомогательном оборудовании, автоматике, системах учета, насосном оборудовании, там большое количество производителей в основном европейские: Франция, Германия, Siemens и другие участники", - уточнил Саткалиев.

 
Окончательное решение по формату, месту, стройке, мощности единичного блока и финансированию АЭС, по словам Саткалиева, будет принято в 2023 году.
 

Начнется проектирование, подготовка площадки, инженерные изыскательные работы. Стройка начнется уже после того, как будут завершены проектные работы", - уточнил спикер.

 
Он также рассказал, какие требования по безопасности будут предъявлены при строительстве атомной электростанции в Казахстане. По его словам, эти вопросы обговариваются на начальной стадии, путем установления требований к строительству. Это один из критериев выбора подрядчиков.
 

Мы для себя поставили самые жесткие, так называемые постфукусимские, требования, которые подразумевают элементы и активной, и пассивной защиты. Станция будет защищена и в плане автоматики, и в плане технических решений", - подчеркнул Саткалиев.

 
Он отметил, что корпус станции должен выдерживать десятибалльное землетрясение или удар от падения самолета. При этом каждый поставщик оборудования будет нести персональную ответственность за безопасность и исправность работы.
 

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Отказаться от системы NCALayer в пользу QR-кодов планируют в Казахстане

15.10.2022, 12:01 7666
Отказаться от системы NCALayer в пользу QR-кодов планируют в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В системе электронного правительства планируют полностью отказаться от системы NCALayer и перейти на QR-коды, сообщил на своей странице в Instagram министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.
 

В настоящее время разработан механизм QR-подписи, который удобен и надежен. Осталось только во все порталы занести. Мне было поручено оживить эту работу и полный отказ от системы NCALayer", - написал Мусин.

 
Он рассказал, что на проведенном вчера заседании межведомственной комиссии по вопросам государственной службы были подняты такие вопросы, как устранение электронных цифровых подписей, получение документов из центров госуслуг, регистрация в поликлинике и совершенствование услуг для бизнеса.
 

В некоторых случаях поставщикам услуг приходит СМС о том, что какой-то документ готов, а когда попадают в КСК, обнаруживают, что его не доставлено. Хочу отметить, что мы улучшаем этот сервис и что в ближайшее время люди будут получать услуги в электронном виде, вовремя, а не возвращаться в центры госуслуг", - подчеркнул Мусин.

 
Также, по его словам, в ближайшее время планируется полностью автоматизировать процесс регистрации в поликлиниках.
 

Такую инициативу предложил Минздрав. То есть заявления не обрабатываются на бумаге, система сама все проверяет и регистрирует, а при переезде человеку предлагают поликлинику на новом месте жительства", - сообщил министр.

 
Также в Минюсте было рассмотрено предложение об упрощении процессов модификации данных, например смена адреса регистрации. Этот сервис будет доступен в банковских приложениях. Также обсуждалась ситуация введения оплаты за госуслуги.
 

Акцент был сделан на внедрении платежной системы при получении услуг иностранцами. Поручил коллегам из МВД, Минюста и Минфина выработать механизм по введению платных услуг для иностранцев со следующего года", - заключил Мусин.

 

Meta сообщила об утечке данных 1 млн пользователей Facebook

08.10.2022, 17:22 14296
Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Злоумышленники похитили данные 1 млн пользователей Facebook, распространяя вредоносные приложения.
 
По словам директора Meta по борьбе с киберугрозами Дэвида Аграновича, всего злоумышленники распространили в магазинах приложений Google и Apple более 400 мобильных приложений. Отчет об этом появился на сайте Facebook. Эти программы выполняли функции фоторедакторов и других сервисов и подталкивали людей вводить данные от учетных записей Facebook. После загрузки программы пользователю предлагали настроить учетную запись. Для этого требовалось войти в аккаунт. Введенные данные программы пересылали злоумышленникам.
 
Кроме фоторедакторов (около 40%) среди вредоносных программ встречались игры, приложения для сторонников определенного образа жизни, утилиты для бизнеса и другие. В магазине приложений для iOS их было 47, а в Google Play для платформы Android - 355. Обе компании сообщили Axios, что все вредоносные приложения уже удалили, информирует rbc.ru.
 
Агранович пообещал, что компания уведомит пользователей соцсети об утечках данных, чтобы те могли защитить свои учетные записи. Однако он подчеркнул, что Meta не сможет установить точное число пострадавших, так как все действия производились на их личных устройствах.
 
Одна из последних крупных утечек пользовательских данных на Facebook произошла в апреле 2021 года. Тогда в Сеть утекли данные примерно 500 млн человек. Их выложили в открытый доступ на одном из хакерских форумов. В базах значились полные имена пользователей, номера телефонов, даты рождения, биографические сведения, уникальные идентификаторы социальной сети и адреса электронной почты. Пострадали пользователи из 106 стран, в том числе и из России, где соцсеть сейчас заблокирована.

Напомним, в октябре прошлого года данные 1,5 млрд пользователей Facebook выставили на продажу в даркнете.
 

Дуров предупредил об уязвимости WhatsApp, дающей доступ ко всему телефону

07.10.2022, 08:49 17581
Дуров предупредил об уязвимости WhatsApp, дающей доступ ко всему телефону
АЛМАТЫ. 7 ОКТЯБРЯ - Создатель Telegram Павел Дуров предупредил, что хакеры могут получить полный доступ ко всему содержимому телефонов, где установлен WhatsApp, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, этот мессенджер "уже 13 лет является инструментом слежки", сообщает РБК.
 

Это стало возможным благодаря проблеме в системе безопасности, раскрытой WhatsApp на прошлой неделе", - отметил Дуров, указав, что даже обновление мессенджера до последней версии может не решить проблему.

 
По его словам, подобные проблемы с системой безопасности мессенджера случались с 2017 по 2020 год, а до 2016 года в WhatsApp вообще отсутствовало шифрование данных, указал Дуров.
 
На прошлой неделе WhatsApp обнаружил две критические уязвимости в безопасности, которые относятся к более старым версиям программы для телефонов Android и iPhone.
 
Первая уязвимость, обозначенная как CVE-2022-36934, позволяет злоумышленникам запускать удаленное выполнение кода с помощью простого видеозвонка. Благодаря этой уязвимости телефон потенциальной жертвы хакера может быть заражен в результате обычного видеозвонка, после чего злоумышленник может получить полный контроль над WhatsApp. Уязвимость существует в программе до версии 2.22.16.12, ей присвоен самый высокий уровень угрозы в американской национальной базе данных уязвимостей - 9,8 из 10, пишет The Verge.
 
Вторая обнаруженная специалистами уязвимость - CVE-2022-27492 - позволяет удаленно запускать код через вредоносный видеофайл. Для того чтобы отдать контроль над своим устройством посторонним, пользователю достаточно проиграть отправленное видео. Эта уязвимость угрожает пользователям версий мессенджера 2.22.15.9 на телефонах с iOS и пользователям WhatsApp до версии 2.22.16.2 на телефонах с Android. Ей присвоен высокий уровень угрозы в национальной базе данных уязвимостей - 7,8 из 10, указывает Tech Crunch.
 
Оба недостатка исправлены в более поздних версиях программы. Эксперты по безопасности рекомендуют проверить и обновить мессенджер до последней версии.
 

За месяц "Киберщит" Казахстана отразил около 20 млн атак

06.10.2022, 20:15 19201
За месяц "Киберщит" Казахстана отразил около 20 млн атак
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - Средствами защиты комплекса "Киберщит" АО "Государственная техническая служба" (АО "ГТС") продолжают вестись работы по отражению кибератак, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На сегодняшний день для минимизации угроз проводятся работы по анализу всего сетевого трафика в режиме реального времени и проверяется каждый пакет. "Киберщит" отражает атаки внутреннего и внешнего периметра, фильтруя вредоносный трафик и вредоносные программные обеспечения. Только за месяц было отражено около 20 млн кибератак, сообщает пресс-служба АО "ГТС".
 
АО "ГТС" предполагает, что кибератаки связаны с началом электорального периода в Казахстане. Основной целью таких атак может являться нарушение работы инфраструктуры Казнет глобально.
 
Для DDoS-атак использовались сети из зараженных компьютеров и IoT-устройств, называемые ботнетами, которые могут находиться распределенно по всему миру.
 
В настоящее время "Киберщит" работает в усиленном режиме.
 
Напомним, в конце сентября гостехслужба зафиксировала хакерскую атаку на казахстанские СМИ. Позже АО "Государственная техническая служба" сообщила, что на протяжении нескольких дней продолжаются кибератаки на казахстанский сегмент интернета.
 

В Казахстане строящимся объектам будут присваивать уникальные номера

04.10.2022, 15:52 22191
В Казахстане строящимся объектам будут присваивать уникальные номера
АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - В Казахстане внедряется автоматизированная система государственного градостроительного кадастра, сообщил сегодня на брифинге в службе центральных коммуникаций министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы ведомства, в кадастре будут размещены все данные по градпроектам и инженерным сетям.
 

Она обеспечит сбор, обработку и хранение цифровых генеральных планов, проектов детальной планировки (ПДП), данных о расположении зданий и сооружений, инженерной инфраструктуре, улично-дорожной сети, а также благоустройстве. Система градкадастра позволит обеспечить монополистов цифровой платформой для предоставления открытых сведений населению и бизнесу по подключению к объектам инженерной инфраструктуры", - проинформировал Ускенбаев.


Также ведомство прорабатывает внедрение уникального номера объекта.

Данная унификация по аналогии с ИИН позволит обеспечить выдачу АПЗ, согласование эскизного проекта в системе в соответствии с генпланами и ПДП с исключением человеческого фактора, проводить сквозную проверку документов на соответствие целевого назначения", - отметил министр.


По словам Ускенбаева, указанные меры позволят:
 
  • внедрить уникальные номера объектов строительства для сквозной проверки (сопоставления) документов с градостроительными регламентами;
  • исполнять требования генпланов, ПДП и решить вопрос точечной уплотняющей застройки территорий;
  • обеспечить прозрачность выдачи технических условий и возможности бронирования мощностей;
  • обеспечить достоверность данных ввода жилья;
  • обеспечить прозрачное и оперативное предоставление земельных участков с доступом к инфраструктуре;
  • исполнить поручение главы государства по соблюдению этапности реализации объектов строительства с первоочередным обеспечением необходимой инженерной инфраструктурой.
 

Космический корабль "Союз МС-21" успешно приземлился в Казахстане

29.09.2022, 18:52 29746
Космический корабль "Союз МС-21" успешно приземлился в Казахстане
Фото: Роскосмос
МОСКВА. 29 СЕНТЯБРЯ - Экипаж пилотируемого корабля "С.П. Королев" ("Союз МС-21") вернулся на Землю, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Спускаемый аппарат приземлился 147 км юго-восточнее Жезказгана в 16.57 по времени Алматы, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
 
Специалисты поисково-спасательной службы завершили эвакуацию экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-21" из спускаемого аппарата.
 

На Казнет продолжаются масштабные кибератаки

29.09.2022, 13:44 31286
На Казнет продолжаются масштабные кибератаки
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 29 СЕНТЯБРЯ - АО "Государственная техническая служба" сообщает, что сегодня утром вновь были зафиксированы масштабные кибератаки на Казнет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Данное обстоятельство отражается на работе интернет-соединений во всех регионах страны. На данный момент техническими специалистами АО "ГТС" ведутся работы по нейтрализации угроз", - сообщили в Гостехслужбе.

 
Напомним, кибератаки на казахстанский сегмент интернета продолжаются на протяжении нескольких дней. Целевые кибератаки направлены как на государственные органы страны, так и на инфраструктуру Казнета. Из-за кибератак наблюдается задержка соединения интернета.
 
В компании предполагают, что продолжительные кибератаки связаны с происходящими общественными событиями в стране и мире.
 

Глава МЦРИАП заявил об отказе от ЭЦП

28.09.2022, 20:27 34061
Глава МЦРИАП заявил об отказе от ЭЦП
АСТАНА. 28 СЕНТЯБРЯ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в ходе одной из панельных сессий международного форума Digital Bridge 2022, посвященной цифровым технологиям и бизнесу, критически высказался об удобстве использования ЭЦП, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала. Надо ходить куда-то, брать ее, устанавливать дополнительные приложения и так далее. Меня это, как министра цифрового развития, точно не устраивало. Поэтому благодаря людям, которые здесь сидят, добились того, что стал широко использоваться QR", - сказал Багдат Мусин.

 
По словам министра, открыв в eGov Mobile QR-подписание, можно навести на любой QR-код - и подписание происходит. Не надо нигде ЭЦП хранить, на флешке ее носить, на компьютере ее записывать.
 

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