ЦАРКА обнаружил утечку данных из информсистемы Генпрокуратуры обо всех адмнарушениях

Нур-Султан. 14 февраля. Kazakhstan Today - Центр анализа и расследования кибер атак (ЦАРКА) обнаружил утечку данных из информационной системы Генпрокуратуры. Передает Kazakhstan Today.



По сообщению ЦАРКА, утечка данных из информационной системы Генпрокуратуры РК происходит уже несколько месяцев. "На направленную нами информацию орган упорно не реагирует. Возможно, руководству докладывают об исправлениях, но в реальности ничего не меняется. Более того, имеются факты активного сбора данных злоумышленниками с целью коммерциализации и иной передачи третьим лицам (надеемся на возбуждение уголовного дела)", - заявили в Центре.



"Прокурорская утечка раскрывает данные обо всех гражданах Республики Казахстан и иностранцах, в отношении которых когда-либо велось административное делопроизводство. Прямо сейчас система передает в Интернет все данные о штрафах, предупреждениях, адресах проживания, фотографии нарушителей, номера автомобилей, данные из техпаспортов автомобилей, данные владельцев различного имущества (движимое и недвижимое) и род занятий человека (данные из адмпротокола), номера телефонов, список нарушителей правил въезда и выезда через границу (среди них много иностранцев), данные из удостоверения личности и многое другое", - уточнили в ЦАРКА.



При этом утверждается, что "доступ также позволяет редактировать данные в системе, удалять дела или наоборот, возбуждать фиктивные".



В ЦАРКА отметили, что информсистема прокуратуры имеет интеграцию с ГБДФЛ и ГБДЮЛ (госбаза физических и юридических лиц, соответственно), поэтому компрометирует систему электронного правительства и все другие, с которыми осуществляет обмен.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства