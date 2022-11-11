Цифровой паспорт гражданина Казахстана стал доступен в мобильном приложении

Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В мобильном приложении eGov Mobile доступен новый цифровой документ - "Паспорт гражданина РК". Электронный документ доступен только для граждан Казахстана, сообщает пресс-служба АО "Национальные информационные технологии".
Цифровым паспортом можно воспользоваться в приложении eGov Mobile для идентификации личности по аналогии с удостоверением личности. На данный момент цифровой документ "Паспорт гражданина РК" разрешается использовать только в пределах Республики Казахстан.
В случае выявления некорректных сведений в цифровом паспорте можно подать обращение в соответствующий государственный орган посредством e-Otinish, нажав на кнопку "сообщить об ошибке", отметили в пресс-службе.
Новый документ разрешается использовать наравне с цифровым удостоверением личности. К примеру, если вы потеряли удостоверение либо истек срок действия, вы можете использовать цифровой паспорт как альтернативу",- подчеркнул председатель правления АО "НИТ" Ростислав Коняшкин.
Для того чтобы найти новый цифровой документ необходимо авторизоваться в приложении eGov Mobile, на главной странице в разделе "Цифровые документы" из списка документов кликнуть на "Паспорт гражданина РК".