В Казахстане паспорт и водительское удостоверение предлагают заменить мобильным приложением

Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане паспорт, водительское удостоверение и другие документы предлагают перевести в цифровой формат, передает Kazakhstan Today.

На прошлой неделе я писал о цифровых документах, которые мы хотим разместить в мобильном приложении eGov mobile и которые будут альтернативой бумажным документам после принятия соответствующих поправок в законодательство. В комментариях многие из вас давали предложения, какие еще документы, помимо уже имеющихся, было бы удобно иметь в своем смартфоне", - написал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев в Facebook .

Он привел список, который уже принят к рассмотрению:

1. Паспорт

2. Водительское удостоверение

3. Студенческий билет

4. Техпаспорт

5. Военный билет

6. Диплом

7. Разрешение на оружие

8. Пенсионное удостоверение

9. Охотничий билет

10. Свидетельство об инвалидности

11. Технический паспорт недвижимости

По многим из них мы уже направили соответствующие письма в государственные органы, чтобы они рассмотрели такую возможность и провели необходимые интеграционные работы для отображения этих документов в мобильном приложении. На одном из ближайших заседаний межведомственной комиссии по автоматизации госуслуг также планируем поднять этот вопрос, чтобы ускорить этот процесс", - проинформировал Жумагалиев.

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