В Казахстане приземлился киноэкипаж "Союз МС-18"

Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Шпионская программа Snake Keylogger стала причиной утечки учетных записей казахстанцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Информация о записях пользователей, скомпрометированных при помощи вредоносной программы на зараженных личных компьютерах, поступила в Службу реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT, сообщили в пресс-службе компании.
В основном, компрометации подверглись авторизационные данные от личных кабинетов таких популярных интернет-сервисов, как Mail.ru, VK.com, Faberlic, Lamoda, Chocofood, Pinterest, Apple ID и т.д. Также среди них оказались данные от корпоративных электронных ящиков и учетные записи ломбардов, предположительно используемых для проведения финансовых операций.
Анализ данных показал, что в ПО содержится 28 565 строк данных (в том числе и повторяющиеся данные) с информацией о 131 паре уникальных связок логинов/паролей для авторизации на различных интернет-ресурсах и популярных сервисах. Стоит отметить, что большая часть скомпрометированных данных потеряла свою актуальность, а на некоторых сервисах необходимо пройти двухфакторную авторизацию. Получив скомпрометированные данные, преступник может под вашим именем заниматься всеми видами мошенничества. Используя эти данные, можно получить доступ к средствам на банковских картах жертвы, а также взять кредиты в нескольких финансовых организациях на имя пострадавшего. Злоумышленники могут совершить и другие юридические действия: незаконные манипуляции с чужой недвижимостью, перевод долгов, открытие так называемых фирм-однодневок".
Основной причиной утечки данных с личных компьютеров пользователей эксперты KZ-CERT считают несоблюдение основных правил кибергигиены.
KZ-CERT направила уведомления организациям об утечке учетных данных их клиентов с соответствующими рекомендациями.
Чтобы защитить себя от действий злоумышленников KZ-CERT рекомендует пользователям:
- связаться со службой поддержки того сервиса, где произошел взлом. Например, в случае с Facebook есть соответствующая страница. У больших сетевых сервисов не всегда есть телефон, но всегда есть инструменты для восстановления доступа к учетной записи (например, форма обратной связи);
- проинформировать банк/кредитную организацию. Следует позвонить во все финансовые учреждения, где у вас есть учетные записи, в случае, если вы не уверены на 100%, что не использовали одни и те же аккаунты в разных сервисах;
- установить качественное антивирусное программное обеспечение для обеспечения безопасности в Интернете: убедитесь, что оно включает превентивную защиту от новых угроз, а не только базовую антивирусную защиту;
- не переходить по подозрительным/неизвестным ссылкам в нежелательных сообщениях. Всегда лучше вводить URL-адрес прямо в браузере, чтобы избежать попадания на фишинговый сайт;
- использовать менеджер паролей;
- использовать двухфакторную аутентификацию, если она доступна. Все чаще онлайн-провайдеры помогают защитить вашу учетную запись, требуя ввести одноразовый код, а также обычный пароль (например, код, отправленный по SMS на ваше мобильное устройство);
- внимательно следить за своими различными учетными записями на предмет подозрительной активности и немедленно связаться с поставщиками, если таковая имеется.
Для справки:
Snake Keylogger - модульный кейлоггер, вредоносная программа, используемая для кражи данных учетных записей с возможностью их отправки на электронную почту злоумышленника. Основная функция кейлоггера - записывать нажатия клавиш пользователей на устройствах и передавать собранные данные злоумышленникам.
Фото: kazpravda.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - Правительство Казахстана ведет переговоры с Россией о совместной разработке нового легкомоторного самолета "Байкал", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Выпускать самолет будет компания Kazakhstan Aviation Industries, рассказал в интервью газете "Казахстанская правда"
председатель комитета гражданской авиации Мининдустрии Талгат Ластаев.
По его мнению, отсутствие приемлемых вариантов по замене воздушных судов, высокие налоги на новые импортные самолеты пока не позволяют измениться сектору легкомоторной авиации.
Основной "рабочей лошадкой" этого сектора по-прежнему остается АН-2. По данным авиационной администрации Казахстана, на сегодня в реестре числятся 323 АН-2, но только 200 из них имеют сертификат летной годности. Очевидно, что они морально и технически устарели и требуют замены", - рассказал Ластаев.
Для решения проблемы планируется совместная разработка Казахстана и России - легкомоторный самолет "Байкал". Также, по словам председателя комитета, в Казахстане для развития внутренних авиаперевозок начата реконструкция аэродромов малой авиации.
Если раньше модернизация шла из расчета "один аэропорт за два года", то в нынешнем году работы ведутся сразу на пяти объектах: в Шымкенте, Уральске, Усть-Каменогорске, Ушарале и Урджаре. Улучшение воздушной инфраструктуры положительно отражается на туристическом и инвестиционном имидже страны. В настоящее время разрабатывается Национальный проект "Сильные регионы - драйвер развития страны", в который включены мероприятия по модернизации пяти аэропортов (в Костанае, Уральске, Кызылорде, Шымкенте, Алматы). Запланировано также восстановление инфраструктуры восьми аэродромов местных воздушных линий (Жанибека, Казталовки, Сайхина, Аркалыка, Сарыагаша, Каркаралинска, Улытау, Зайсана)", - сообщил Ластаев.
АЛМАТЫ. 6 ОКТЯБРЯ - В Алматы и Нур-Султане операторы связи тестируют 5G Интернет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, операторы связи начали тестирование 5G в определенных локациях городов Нур-Султан и Алматы.
Первые замеры, по его словам, показывают хороший результат.
Некоторые жители столицы и алматинцы могли уже почувствовать, что скорость интернета выше, чем когда-либо. Нами были выделены диапазоны частот для тестового развертывания сетей 5G", - написал Мусин в Instagram.