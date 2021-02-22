WhatsApp вводит санкции против несогласных с новыми правилами

Нур-Султан. 21 февраля. Kazakhstan Today - Руководство мессенджера WhatsApp заявило, что не собирается отказываться от внедрения новой политики по передаче данных в пользу Facebook, передает Kazakhstan Today.

Как уточняет издание TechCrunch , новые правила должны были заработать 8 февраля, но из-за негативных отзывов их перенесли на 15 мая. В компании рассказали, что будет с теми, кто не согласится с нововведениями.

В одном из писем, направленных в адрес партнерской компании, руководство WhatsApp заявляет о том, что будет "аккуратно просить" таких пользователей все же согласиться на новые условия, если они не хотят потерять "полный функционал" мессенджера к середине мая. Если же эти уговоры не подействуют, то пользователя будут постепенно отключать от приложения.

Некоторое время эти юзеры все еще смогут принимать звонки и видеть уведомления, но не смогут прочитать или отправить сообщения в мессенджере", - заявила администрация WhatsApp.

Предполагается, что на этом WhatsApp не остановится. Если этих мер будет недостаточно, чтобы пользователь принял новые условия сервиса, то через 120 дней мессенджер имеет право удалить его учетную запись, которая считается неактивной.

Суть новой политики WhatsApp в том, что мессенджер планирует обмениваться собираемыми данными с Facebook. Это означает, что все сообщения, которые пользователь отправляет бизнес-аккаунту, могут быть использованы для персонализации рекламы в сервисах, принадлежащих корпорации.

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